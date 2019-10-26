Чому ми знову і знов переглядаємо старі фільми

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Кіно і телебачення сьогодні пропонують безліч фільмів на будь-який смак, але стара класика не втрачає своєї чарівності. Оглядач BBC Culture міркує, чому ми не шкодуємо часу на перегляд своїх улюблених фільмів.

Ми живемо у добу пікового контенту. Розважального продукту створюють стільки і в такому темпі, що проблеми "що подивитись", здається, більше не існує.

Кіно- і телефільмів сьогодні знімають більше, ніж будь-коли в історії, а стрімінгові сервіси дозволяють поглинати мистецтво в необмеженій кількості, не підводячись з дивану.

Навіть, якщо ви щовечора дивитиметесь щось нове, ви не зможете охопити й частки того, що пропонує сучасна індустрія розваг.

Але чому тоді ми з таким задоволенням знову і знову повертаємось до фільмів, які вже бачили. Чому, коли раптом по телевізору показують "Назад у майбутнє", ми всідаємося дивитися його в сотий раз, пам'ятаючи кожен рядок сценарію?

Минулого року Netflix завантажив 8500 хвилин своєї оригінальної продукції, але лише коли платформа повідомила про вихід на ній "Брудних танців", соцмережі охопила істерика.

Один із палких шанувальників Всесвіту Marvel подивився цьогорічних "Месників" 103 рази, але й цей рекорд незабаром побили. Один із глядачів відвідав 116 сеансів стрічки в кінотеатрі.

Копирайт изображения Allstar Picture Library / Alamy Stock Photo Image caption "Назад у майбутнє" (1985) один з тих фільмів, які завжди хочеться передивитися

Хоча це вже, звісно, справжній кіноекстрим, переглядати старі улюблені стрічки десятки разів - цілком поширена практика.

Серед таких фаворитів вже згадані "Назад у майбутнє" та "Брудні танці", а також безліч інших фільмів 1980-х років, як-от "Один вдома", "Термінатор", "Топ ган", "Щелепи", "Принцеса-наречена".

Незмінно популярними залишаються фільми про Бонда, "Хрещений батько", оригінальна трилогія "Зоряні війни" та "Володар перснів". І, звичайно, "День бабака".

2016 року сайт FiveThirtyEight опитав 1169 кіноманів і склав список 25 фільмів, які переглядають найчастіше. Очолили його "Зоряні війни", "Чарівник країни Оз" та мюзикл "Звуки музики".

Серед моїх персональних фаворитів - "Коли Гаррі зустрів Саллі", "Труднощі перекладу", "Майже знамениті", а більшість ромкомів 90-х (я знаю на пам'ять не лише кожен діалог з "Красуні", але й слова всіх пісень із саундтреку).

Вони ніколи не зрадять

Визначити, які фільми ми з радістю подивимось знов - не складно. Набагато складніше - з'ясувати, чому саме ми це робимо.

Очевидно, що вони нам подобаються і нам не шкода на них часу.

"Назад у майбутнє" - це майже ідеальний фільм", - написав один із членів групи Film Club, створеної BBC Culture на Facebook.

"У нього бездоганний сценарій, чудова гра акторів і неймовірна режисерська робота. Жодної невдалої сцени", - додав користувач.

Інші учасники дискусії пригадали "Касабланку", "8 ½", "Останнього імператора" та "Вітнейл і я" ("найкращий фільм про дружбу всіх часів").

"Деякі фільми - просто завершений твір мистецтва, в них все бездоганно, від сюжету до саундтреку, який часто стає ледь не головним героєм стрічки. Їх можна дивитися з будь-якої хвилини, адже діалоги і сцени давно знайомі. Вони ніколи не зрадять і завжди приносять задоволення, як улюблена страва. Тож не дивно, що ми хочемо переглянути їх знов, щоб роздивитися деталі, які могли пропустити вперше", - написав ще один учасник групи.

Копирайт изображения IMDb Image caption Що змушує нас повертатися до улюбленої стрічки, коли ми бачили її вже десятки разів і можемо переказати кожну сцену?

Це, однак, пояснює бажання передивитися фільм вдруге, втретє і, добре, вчетверте. Але що змушує нас повертатися до улюбленої стрічки, коли ми бачили її вже десятки разів і можемо переказати кожну сцену?

Хіба не розумніше було б витратити ці півтори-дві години, а то й більше, на щось нове?

Одне пояснення полягає в тому, що коли ми дивимось знайомий фільм, ми витрачаємо менше ментальної енергії. Нам не потрібно надто напружувати увагу, щоби зрозуміти, що відбувається.

Ми можемо дивитися фільм, відключившись. Як сказав один друг, "менше напруги, більше задоволення".

Зіткнувшись з важким вибором, нам легше обрати знайомий фільм і не прогадати, ніж годинами прокручувати нескінченні опції на Netflix або Amazon Prime.

Тут певну роль відіграє й психологічний феномен, відомий як "ефект знайомства з об'єктом" - ми часто несвідомо надаємо перевагу звичним речам.

Виходить, що більше ми дивимось якийсь фільм, то більше хочемо подивитися його знов. Так деякі фільми стають частиною святкових традицій, як-от різдвяна "Реальна любов" або жахастик "Хелловін".

Дослідження, присвячене переосмисленню культурного продукту, яке 2012 року провели професори з Університету Аризони Крістель Антонія Рассел і Сідні Дж. Леві, показало, що переглядаючи старі фільми, ми замислюємось про своє дорослішання.

Це такий підсвідомий лакмусовий папірець, який показує, як змінилося наше життя і ми самі.

Копирайт изображения Sportsphoto / Alamy Stock Photo Image caption Улюбленцями згодом стають навіть і ті фільми, які спочатку нам не сподобались, як-от "Відпочинок за обміном"

Як пояснив один учасник групи Film Club: "Є декілька фільмів, які я переглядаю кожні кілька років в різних форматах. Наприклад, якщо дивився фільм у кінотеатрі, я дивлюсь його по телевізору, якщо я бачив його колись на відеокасеті, тепер завантажую цифрову версію".

Назад у майбутнє

Втім, вочевидь, головна причина, чому ми повертаємось до старих фільмів, - це ностальгія. Не лише за минулим в історії, а за минулим в нашому власному житті.

І це цілком природно, вважає Клей Рутледж, професор психології з Університету штату Північна Дакота, який вивчає ностальгію.

"Нам подобаються нові речі, тому що нам потрібен новий досвід, але нам також важливо відчувати послідовність, відчувати зв'язок з тим, звідки ми родом. Є певні культурні та особисті переживання, які ми прагнемо пережити знову, щоби нагадати собі, ким ми є".

Отже, геть не випадково, що найбільше ми переглядаємо саме ті фільми, які ми вперше подивилися в юності. "Речі, які нас вразили в процесі формування особистості, в підлітковому віці, залишають особливі враження", - пояснює професор Рутледж.

"Це період становлення, коли ти раптом усвідомлюєш: я вже не просто дитина в цій родині, я унікальна особистість, я маю свої власні захоплення та інтереси".

Дослідження також показують, що до ностальгічних переживань нас підштовхують певні емоції. "Коли нам сумно, самотньо, тривожно, ми прагнемо чогось, що нагадає нам, звідки ми і хто ми є", - додає дослідник.

"Ось чому в такі моменти старе знайоме кіно має терапевтичний ефект на нашу душу", додає Рутледж.

Коментуючи свій улюблений фільм "Міст Ватерлоо" (1940), одна користувачка форуму написала: "Так, він, безперечно, застарів, але він викликає в мене такі самі почуття, як згадки про минуле нещасне кохання. Схожим чином на мене діє й фільм "Коротка зустріч".

Копирайт изображения Pictorial Press Ltd / Alamy Stock Photo Image caption Перегляд старих фільмів про кохання, як-от "Коротка зустріч", допомагає деяким людям пережити болісні спогади

"З еволюційної точки зору це цілком обґрунтовано, - пояснює Рутледж. - Коли ви відчуваєте стрес, тривогу і занепокоєння, це, напевно, не найкращий час для досліджень нового і пов'язаних з ними ризиків".

"Зрозуміло, коли ми відчуваємо емоційну невпевненість, нам потрібно щось знайоме і передбачуване", - додає він.

Тому трохи ностальгії не зашкодить. "Це природний спосіб повернути відчуття стабільності та безпеки".

Цікаво, які сучасні фільми стануть у майбутньому тим самим "старим-добрим кіно", яке ми з радістю переглядатимемо знову і знов?

Чи подивляться фанати-екстремали своїх улюблених "Месників" 200, 300 разів?

За даними Netflix 2018 року, половина глядачів, які подивилися підліткові ромкоми "Будка поцілунків" та "Усім хлопцям, яких я любила раніше", переглядали їх принаймні один раз. В обох серіалів заплановані другі сезони.

Але увагу покоління Z привертає так багато всього, що навряд ці фільми залишаться в їхній свідомості надовго.

З нещодавніх фільмів я двічі подивилася "Народження зірки" та "Назви мене своїм ім'ям". Але чи переглядатиму я їх через десяток років, на якому б носії ми не дивилися фільми в майбутньому, я не знаю.

Зате я точно знаю, що робитиму, якщо "Чотири весілля і похорон" покажуть по телевізору.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

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