10 нових серіалів листопада

Нові сезони вже перевірених хітів, як-от "Корона" і "Джек Раян" та гучні прем'єри, зокрема, "Темні матерії" від BBC One.

Темні матерії

Найочікуваніший серіал осені від BBC вже в перший тиждень показу здобув схвальні відгуки критиків. Це - екранізація однойменної трилогії Філіпа Пулмана, яку для телебачення адаптував сценарист Джек Торн.

Героїня першого сезону, молода відважна жінка на ім'я Ліра Белаква (Дафне Кін) веде непримітне життя в Оксфорді, куди вона потрапила з іншого світу.

Незабаром Ліра вирушає до Лондона, де вона намагається розплутати зловісні зникнення дітей. Звідти почнеться епічна подорож дівчини, щоб зрозуміти таємниче явище під назвою Пил.

Дивіться трейлер тут. Прем'єра 3 листопада на BBC One та 4 листопада на HBO.

Корона

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У третьому сезоні саги про Королівську сім'ю від Netflix королеву Єлизавету II грає володарка "Оскара" Олівія Колман. Роль принцеси Маргарет виконує Хелена Бонем Картер, у стрічці 2010 року "Король говорить" вона зіграла королеву-матір.

А Тобаяс Мензіс замінить Метта Сміта в ролі принца Філіпа, герцога Единбурзького.

Нові серії охоплюють період з 1964-го по 1977 роки. Страйки шахтарів загрожують стабільності в країні, а всередині самої родини вирує конфлікт між потребами монархії та особистими бажаннями монарших осіб.

У центрі уваги третього сезону - розлучення принцеси Маргарет та лорда Сноудона (Бен Деніелс), а також дорослішання принца Чарльза (Джош О'Коннор). В серіалі також з'являється молода Камілла Шанд (Емеральд Феннелл).

Дивіться трейлер тут. Прем'єра 17 листопада на Netflix.

Кінець ***го світу

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Це другий сезон серіалу, заснованого на однойменних коміксах Чарльза Форсмана. Серіал розповідає історію підлітка Джеймса (Алекс Лоутер), який страждає від самотності і вирішує, що він психопат - одного разу він кладе руку у фритюрницю, "щоби щось відчути".

Джеймс хоче скоїти вбивство, але у своїй потенційній жертві, однокласниці Аліссі (Джессіка Барден), знаходить споріднену душу.

У другому сезоні до них приєднується Бонні (Наомі Екі), дивачка зі складним минулим, в якої виявляється таємничий зв'язок з Аліссою. А також комік Тім Кі в ролі власника мотелю Гаса.

Прем'єра у Великій Британії 5 листопада на каналі All 4, в інших країнах на Netflix.

Ранкове шоу

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Теледрама за участю Дженніфер Аністон, Різ Візерспун і Стіва Карелла стала першим проєктом нового потокового сервісу Apple TV+, який запустили 1 листопада одночасно з виходом серіалу.

Алекс Леві (Аністон) - ведуча надзвичайно популярного ранкового шоу з Мангеттена, яке, на думку багатьох, вчинило справжню революцію в американському телебаченні. Після того як її колегу і партнера, з яким вона прожила разом 15 років, звільняють через секс-скандал, Алекс доведеться боротися за своє місце зірки новин.

У протистояння з нею вступає репортерка Бредлі Джексон (Візерспун), яка зухвало претендує на місце Алекс.

Дивіться трейлер тут. Прем'єри 1 листопада на Apple TV+.

Мандалорець

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Молитви фанатів "Зоряних воєн", які мріяли про розвиток інших сюжетних ліній, крім саги про Люка Скайвокера, почули. Прем'єра серіалу відбудеться на новій стрімінговій платформі Disney+ разом з її запуском 12 листопада.

Дія першого сезону розгортається через п'ять років після подій фільму "Повернення Джедая". Головним героєм стане жорстокий мисливець за головами із клану мандалорців, що мешкає у віддаленій частині Нової Республіки.

Дивіться трейлер тут. Прем'єра 12 листопада на Disney+.

Війна світів

Дія телевізійної адаптації відомого роману Герберта Уеллса відбувається в Англії доби короля Едуарда. Вторгнення інопланетян на Землю зображено через історії кількох головних героїв.

Серед них - коханці Джордж (Рейф Сполл) та Емі (Елеонора Томлінсон), які намагаються втекти від суспільства. А також старший брат Джорджа Фредерік (Руперт Грейвс) та вчений-астроном Огілві (Роберт Карлайл).

Дивіться трейлер тут. Прем'єра у Великій Британії - листопад на BBC One.

Джек Раян

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Amazon випустили другий сезон серіалу, знятого за серією романів Тома Кленсі про Джека Раяна. Втомившись від нудних офісних буднів, агент ЦРУ Джек Раяан (Джон Красінскі) вирушає в Південну Америку для розслідування нелегальної торгівлі зброєю.

Коли Раян наближається до розкриття злочинної підпільної мережі, на його шляху стає президент Венесуели.

Щоби повернути стабільність в країні, герою Красінскі та його помічникам доведеться виконати складну місію і об'їхати пів світу.

Дивіться трейлер тут. Прем'єра 1 листопада на Amazon Prime Video.

Бачити

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Дія апокаліптичної сай-фай драми розгортається через 600 років у майбутньому, коли смертельний вірус знищує майже вже населення Землі. А ті, хто вижили, осліпли.

Людям доводиться вчитися виживати без зору. Джейсон Момоа, відомий фанатам "Гри престолів" як кхал Дрого, грає роль батька близнюків, які дивовижним чином народжуються зрячими.

Але це подарунок чи прокляття? Могутня і відчайдушна правителька племені вважає близнюків зловісним знаменням і вирішує знищити їх.

У зйомках серіалу взяли участь люди з вадами зору, що додає фільму реалістичності і драматизму.

Дивіться трейлер тут. Прем'єра 1 листопада на Apple+.

Жартую

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Зірковий дует Джима Керрі і режисера Мішеля Гондрі, відомий ще з часів "Вічного сяйва чистого розуму", повертається в другому сезоні комедійної драми про ведучого дитячого телешоу.

Герой Керрі, Джефф "Містер Огірочок" веде пізнавальне лялькове шоу, але водночас переживає кризу середнього віку і пов'язані з нею випробування. У новому сезоні він шукатиме новий і суперечливий спосіб спілкування зі своїми численними шанувальниками і вперше в своїй кар'єрі стикнеться з ворожістю.

Намагаючись здолати труднощі в особистому житті, Джефф поступово відкриває в собі дещо нове.

Дивіться трейлер тут. Прем'єра 3 листопада в Showtime.

Британія

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Це другий сезон приголомшливої історичної драми про Британію часів войовничих кельтів та друїдів, створеної сценаристом Джезом Баттервортом.

Через два роки після вторгнення в Британію римський генерал Авл (Морріссі) за допомогою кельтської королеви Амени (Аннабель Шолі) романізує місцеві племена.

Єдина надія друїдів та кельтів - Кейт (Елеонора Вортінгтон-Кокс), юна дівчина, яка прагне здійснити пророцтво, що врятує Британію. Але битва, яку розпочали брати-друїди Веран і Гарка (ролі обох зіграв Маккензі Крук), загрожує здійсненню пророцтва.

Дивіться трейлер тут. Прем'єра 7 листопада на Sky Atlantic.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

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