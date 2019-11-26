100 найкращих фільмів світу, знятих жінками. П'ять з них - українських режисерок

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Понад три сотні кінокритиків з 84 країн світу обрали 100 фільмів, знятих жінками-режисерами. До списку увійшли роботи Кіри Муратової, Лариси Шепітько та американки українського походження Маї Дерен.

Питання гендерної рівності продовжує турбувати світ кіно. Минулого року редакція BBC Culture cклала список 100 найкращих неангломовних фільмів світу. Лише чотири з них зняли жінки.

Ситуація повторювалася й з іншими опитуваннями BBC Culture, як-от 100 найкращих комедій (чотири жінки-режисери), 100 найкращих американських фільмів (дві жінки в співавторстві з чоловіками) і 100 найкращих фільмів XXI століття (12 жінок-режисерів).

Цього року редакція BBC Culture вирішила зосередити увагу на внеску жінок в світовий кінематограф. В голосуванні взяли участь 761 фільм і 368 кінознавців - критиків, журналістів, укладачів програм кінофестивалів та науковців з 84 країни світу, від Афганістану до Зімбабве.

Це найбільше опитування з усіх, які проводила BBC Culture.

Для максимального гендерного балансу в опитуванні взяла участь однакова кількість жінок і чоловіків, а також одна небінарна особа. Ще один критик відмовився вказувати свою стать.

Результатом відбору стала приголомшлива колекція фільмів, яка демонструє силу, оригінальність та різноманітність кіно, зробленого жінками з усього світу.

Від німої стрічки "Взуття" (1916) першої жінки кінематографіста Лоїс Вебер до видатних фільмів 2019-го - "Сувеніра" Джоанни Хогг та "Портрета дівчини у вогні" Селін Ск'ямми.

Критики відзначили "Астенічний синдром" (1989) і "Довгі проводи" (1971) української радянської режисерки Кіри Муратової, "Сходження" (1977) Лариси Шепітько.

А також дві стрічки американки українського походження Маї Дерен, послідовником якої вважають Девіда Лінча.

Режисеркою з найбільшою кількістю фільмів у списку (шість) стала представниця французької "нової хвилі", феміністка Аньєс Варда.

BBC Culture як завжди наголошує, що список не є остаточним, натомість він запрошує до обговорення та нових відкриттів.

100. "З дітьми все гаразд" (Ліза Холоденко, 2010)

99. "Сувенір" (Джоанна Хогг, 2019)

98. "Десь" (Софія Коппола, 2010)

97. "Удочеріння" (Марта Месарош, 1975)

96. "Побачення з Анною" (Шанталь Акерман, 1977)

95. "Ритуал у перетвореному часі" (Мая Дерен, 1946)

94. "Новини з дому" (Шанталь Акерман, 1977)

93. "Червона дорога" (Андреа Арнольд, 2006)

92. "Сире" (Джулія Дюкорно, 2016)

91. "Білий матеріал" (Клер Дені, 2009)

90. "Веселі часи в школі Ріджмонт" (Емі Гекерлінг, 1982)

89. "Береги Аньєс" (Аньєс Варда, 1977)

88. "Тиша палацу" (Муфіда Тлатлі, 1994)

87. "35 стопок рому" (Клер Дені, 2008)

86. "Ваджда" (Хаіфа Аль-Мансур, 2012)

85. "Одна співає, інша ні" (Аньєс Варда, 1977)

84. "Портрет Джейсона" (Ширлі Кларк, 1967)

83. "Несплячі в Сієтлі" (Нора Ефрон, 1993)

Копирайт изображения Getty Images Image caption До списку увійшли два фільми Кіри Муратової

82. "На березі" (Мая Дерен, 1944)

81. "Дівчина повертається вночі сама" (Ана Лілі Амірпур, 2014)

80. "Великий" (Пенні Маршалл, 1988)

79. "Взуття" (Лоїс Вебер, 1916)

78. "Яблуко" (Саміра Махмальбаф, 1988)

77. "Шибеник" (Селін Ск'ямма, 2011)

76. "Дівоцтво" (Селін Ск'ямма, 2014)

75. "Відсіч Міка" (Келлі Рейхардт, 2010)

74. "Шоколад" (Клер Дені, 1988)

73. "Тіло і душа" (Ільдіко Єньєді, 2017)

72. "Європа Європа" (Агнешка Голланд, 1980)

71. "Раковина і священник" (Жермен Дюлак, 1928)

70. "Верхи на киті" (Нікі Каро, 2002)

69. "Зв'язковий" (Ширлі Кларк, 1961)

68. "Притулок Єви" (Кейсі Леммонс, 1997)

67. "Свинцові часи" (Маргарете фон Тротта, 1981)

66. "Щуролов" (Лінн Ремсі, 1999)

65. "Не залишай слідів" (Дебра Гранік, 2018)

64. "Вершник" (Хлоя Чжао, 2017)

63. "Марі Антуанетта" (Софія Коппола, 2006 р.)

62. "Дивні дні" (Кетрін Бігелоу, 1995)

61. "Пісня Індії" (Маргеріт Дюрас, 1975)

60. "Їхня власна ліга" (Пенні Маршалл, 1992)

59. "Довгі проводи" (Кіра Муратова, 1971)

58. "Відчайдушно шукаю Сьюзен" (Сьюзен Зейделман, 1985)

57. "Бабадук" (Дженніфер Кент, 2014)

56. "Тринадцята" (Ава Дюверней, 2016)

55. "Монстр" (Петті Дженкінс, 2003)

54. "Яскрава зірка" (Джейн Кемпіон, 2009)

53. "Жінка без голови" (Лукресія Мартель, 2008)

52. "Щасливий Ладзаро" (Аліче Рорвахер, 2018)

51. "Округ Харлан, США" (Барбара Коппл, 1976)

50. "Наруга" (Айда Лупіно, 1950)

49. "Салам, Бомбею" (Міра Наїр, 1988)

48. "Астенічний синдром" (Кіра Муратова, 1989)

47. "Янгол за моїм столом" (Джейн Кемпіон, 1990)

46. "Сутінок" (Кетрін Бігелоу, 1987)

45. "Тріумф волі" (Лені Ріфеншталь, 1935)

44. "Американська любка" (Андреа Арнольд, 2016)

43. "Незайманки-самогубці" (Софія Коппола, 1999)

42. "Пригоди принца Ахмеда" (Лотта Райнігер, 1926)

41. "Капернаум" (Надін Лабакі, 2018)

40. "Хлопці не плачуть" (Кімберлі Пірс, 1999)

39. "Портрет дівчини у вогні" (Селін Ск'ямма, 2019)

38. "Париж палає" (Дженні Лівінгстон, 1990)

37. "Олімпія" (Лені Ріфеншталь, 1938)

36. "Венді і Люсі" (Келлі Райхардт, 2008)

35. "Матриця" (Лана та Ліллі Вачовскі, 1999)

34. "Морверн Каллар" (Лінн Ремсі, 2002)

33. "Тебе ніколи тут не було" (Лінн Ремсі, 2017)

32. "Нічний портьє" (Ліліана Кавані, 1974)

31. "Збирачі і збирачка" (Aньєс Варда, 2000)

30. "Зама" (Лукресія Мартель, 2017)

29. "Весілля в сезон дощів" (Міра Наїр, 2001)

28. "Щастя" (Аньєс Варда, 1965)

27. "Сельма" (Ава Дюверней, 2014)

26. "Історії, які ми розповідаємо" (Сара Поллі, 2012)

25. "У будинку темно" (Форуг Фаррохзад, 1963)

24. "Леді-Птаха" (Грета Гервіг, 2017)

23. "Попутник" (Айда Лупіно, 1953)

23. "Щось не так з Кевіном" (Лінн Ремсі, 2011)

21. "Зимова кістка" (Дебра Гранік, 2010)

20. "Дурепи" (Емі Гекерлінг, 1995)

19. "Орландо" (Салі Поттер, 1992)

18. "Американський психопат" (Мері Геррон, 2000)

17. "Сім красунь" (Ліна Вертмюллер, 1975)

16. "Ванда" (Барбара Лоден, 1970)

15. "Болото" (Лукресія Мартель, 2001)

14. "На гребені хвилі" (Кетрін Бігелоу, 1991)

13. "Без даху, поза законом" (Аньєс Варда, 1985)

12. "Тридцять хвилин по півночі" (Кетрін Бігелоу, 2012)

11. "Сходження" (Лариса Шепітко, 1977)

10. "Доньки пилу" (Джулі Деш, 1991)

9. "Акваріум" (Андреа Арнольд, 2009)

8. "Тоні Ердман" (Марен Аде, 2016)

7. "Володар бурі" (Кетрін Бігелоу, 2008)

6. "Маргаритки" (Віра Хитілова, 1966)

5. "Труднощі перекладу" (Софія Коппола, 2003)

4. "Красива робота" (Клер Дені, 1999)

3. "Жанна Дільман, Набережна дю Коммерс, 23, Брюссель, 1080 (Шанталь Акерман, 1975)

2. "Клео від 5 до 7" (Аньєс Варда, 1962)

1. "Піаніно" (Джейн Кемпіон, 1993)

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

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