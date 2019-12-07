10 кінопрем'єр грудня - в Україні та світі

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Коли день стає коротшим, а вечора нуднішими, кіно рятує від самотності та відчуття безглуздості нашого буття.

Ба більше, коли серед найближчих прем'єр - фільми Теренса Маліка та Сема Мендеса, екранізація славетних "Кішок" Ллойда Веббера, черговий епізод "Зоряних воєн" та анімаційна версія шпигунського екшену.

Маленькі жінки (Little Women)

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Ще один фільм за твором Луїзи Мей Олкотт? Роман дорослішання, написаний в XIX столітті, було екранізовано вже сім разів, зокрема Джилліаном Армстронгом у 1994 році. Остання з екранізацій вийшла лише торік.

А втім, "Маленькі жінки", створені Гретою Гервіг ("Леді-Птах"), яка виступила й сценаристкою, і директоркою стрічки, обіцяють бути чимось незвичайним.

"Ця життєрадісна, зворушлива і весела екранізація улюбленої літературної класики сповнена дотепності, краси та розуму", - зазначили Daily Mirror.

Ролі сестер Марч виконали Сірша Ронан (Джо), Емма Вотсон (Мег), Елайза Сканлен (Бет) і Флоренс П'ю (Емі). У фільмі також знялися Меріл Стріп, Лора Дерн і Тімоті Шаламе.

Світова прем'єра - 25-26 грудня. Прем'єра в Україні - 30 січня 2020 року.

Секс-бомба (Bombshell)

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Колись Голлівуд обов'язково зніме фільм про свої останні секс-скандали. А поки що за питанням сексуальних домагань в телевізійній індустрії взявся режисер Джей Роуч.

Головна героїня, ведуча Fox News Меґін Келлі (Шарліз Терон) наражається на шквал жінконенависних коментарів і нападок після її інтерв'ю з Дональдом Трампом.

Її колеги Гретхен Карлсон (Ніколь Кідман) та стажистка телеканалу (Марго Роббін) також зазнають брудних домагань від свого боса Роджера Ейлса (Джон Літгоу).

Жінки виявляють, як складно наважитися не мовчати, і як мало суспільство цікавить проблема харасменту.

Прем'єра в світі і в Україні - 20 грудня.

Шпигуни під прикриттям (Spies in Disguise)

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Це анімаційна версія шпигунського екшену а-ля агент 007 від творців "Льодовикового періоду" та "Роботів".

Головний герой таємний агент Ленс Стерлінг розмовлятиме голосом Вілла Сміта. А його напарник Волтер Бекет, винахідник експериментальної біотехнології, в якій щось пішло не так, - голосом Тома Холланда.

Наскільки далеко зайшов експеримент? Ленс лише перетворився в голуба. Хоча він не надто задоволений своєю новою особистістю, деякі переваги все ж таки є. Він може швидко літати і непоміченим проникати крізь - ідеальні якості для секретного агента.

Прем'єра в світі і Україні - 25 грудня.

Неограновані коштовності (Uncut Gems)

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Бажаєте подивитися легке, веселе кіно? Тоді "Неограновані коштовності" - точно не для вас. Але якщо ви готові пуститися в подорож небезпечними вулицями Нью-Йорка, можете цілком довіритися сценаристам і режисерам стрічки Джошуа та Бену Сефді ("Гарні часи").

У центрі сюжету Говард Ратнер (Адам Сендлер) - власник ювелірної крамниці і дилер для багатих й знаменитих. Одного разу він потрапляє в серйозні неприємності.

Напружений сюжет, динамічний саундтрек та божевільні візуальні ефекти змушують глядача відчути запаморочення американських гірок.

Втім, на думку критика Люка Ченнела із видання HeyUGuys, цей "захопливий, адреналіновий і водночас дотепний кіношедевр, без сумніву, робить братів Сефді фахівцями з висококласного кіно".

Прем'єра в США - 25 грудня.

Приховане життя (A Hidden Life)

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Останні кілька фільмів Терренса Маліка створювали стійке враження, що актори годинами блукають, не знаючи, куди йти і що казати.

Але нова історична драма видатного режисера і сценариста, схоже, дає відчуття усвідомленої мети.

"Приховане життя" оповідає історію реальної людини - австрійського фермера Франца Єгерштеттера (Август Діль), який відмовився співпрацювати з нацистами під час Другої світової війни.

Ця тригодинна драма є філософським міркуванням про силу віри, любові та природи, а також гнівним закликом, який варто почути сучасному суспільству.

Ще однією перлиною стрічки є приголомшливі альпійські краєвиди, яких глядач не бачив з часів "Звуків музики" Роберта Вайза.

"Приховане життя" - це твір генія, який цілком виправдовує стиль його останніх робот", - зазначає Девід Секстон з лондонського видання Evening Standard.

Прем'єра у Франції - 11 грудня, у США - 13 грудня.

Зоряні Війни: Скайвокер. Сходження (Star Wars: The Rise of Skywalker)

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Чи вважати "Сходження" третім епізодом третьої трилогії "Зоряних війн" або дев'ятим у загальній епопеї, але його трейлер недвозначно натякає на завершення кіносаги.

Тобто Рея, Фінна, По та інших постійних героїв фантастичного епосу ми побачимо востаннє… до чергового спіноффа за кілька років, звісно.

Фанатів саги також потішить повернення Палпатіна (Іан Макдермід) та Лендо Калріссіана (Біллі Ді Вільямс), а також поява нового персонажа, роль якого виконав Річард Грант.

Стрічка також містить архівні кадри з Принцесою Леєю, роль якої виконала покійна Керрі Фішер.

Прем'єра в Україні - 19 грудня.

Кішки (Cats)

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Коли у липні цього року вийшов перший трейлер фентезійного фільму-мюзиклу "Кішки", реакція глядачів була переважно переляканою.

Бачити акторів Джеймса Кордена, Джуді Денч, Ідріса Ельбу, Ієна Маккеллена та Тейлор Свіфт у створеній за допомогою комп'ютерної графіки котячій шерсті, і справді, доволі моторошно.

Стюарт Херітейдж із Guardian навіть зізнався, що "кадри з потворними котячими мутантами, які божевільно волають… викликали в мене нудоту і ледь не змусили мене обмочитися з переляку".

Втім, мюзикл Ендрю Ллойда Веббера, адаптований зі збірки віршів Т.С. Еліота, незмінно популярний в усьому світі зі своєї прем'єри 1981 року.

Схоже, нова екранізація "Кішок" від режисера Тома Гупера ("Король говорить", "Знедолені") приверне чималу кількість глядачів на різдвяні канікули.

Прем'єра в Україні - 26 грудня.

1917 (1917)

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Британські режисери останнім часом захопилися масштабними епосами про війну. У 2017 році вийшов "Дюнкерк" Крістофера Нолана та "Темні часи" Джо Райта.

І тепер приголомшливу драму про Першу світову війну знімає Сем Мендес. Сюжет заснований на реальній історії, яку режисер почув від свого діда-письменника.

Двоє молодих солдатів (Джордж Маккей та Дін-Чарльз Чепман) намагаються доставити через територію ворога повідомлення, щоби запобігти знищенню 1600-х британських військових.

Фільм знятий одним безперервним кадром. Тодд Маккарті з видання Hollywood Reporter зазначив, що Мендес створив "показову панораму жахів війни".

Прем'єра в Україні - 30 січня 2020 року.

Громадянин Х (Citizen K)

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Стрічка оповідає історію, в яку було б складно повірити, якби вона не була правдою.

Номінант "Оскара" і один з найбільш плідних голлівудських режисерів Алекс Гібні ("Таксі на темну сторону", "Енрон: Найрозумніші хлопці в кімнаті") досліджує сучасну Росію за допомогою Михайла Ходорковського, колишнього олігарха, який провів десять років у Сибіру за сфабрикованою Путіним справою.

Критик Ед Гіббс з Little White Lies назвав стрічку "найкращим документальним фільмом Гібні за багато років".

Це захопливий "політичний трилер", своєчасність якого важко переоцінити.

Прем'єра у Великій Британії та Ірландії - 13 грудня.

Портрет дівчини у вогні (Portrait of a Lady on Fire)

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Драма режисерки і сценаристки Селін Скьяма ("Шибеник", "Дівоцтво") переносить глядача до Франції XVIII століття, де розгортається історія кохання між Елоїз (Адель Ханель) та її компаньйонкою Маріанною (Ноемі Мерлан).

Елоїз не знає, що Маріанна - насправді художниця. Її найняла матір Елоїз, щоби вона таємно намалювала портрет жінки для її майбутнього чоловіка.

Втім, коли дві жінки залишаються наодинці в приморському замку, вони усвідомлюють, що шлюб не зробить Елоїз щасливою.

Пітер Бредшоу із The Guardian написав: "Весь фільм я просидів на краю крісла. "Портрет дівчини у вогні" має щось від Альфреда Гічкока".

Стрічка здобула "Золоту пальмову гілку" за найкращий сценарій, проте багато критиків впевнені, що вона заслуговує й на інші нагороди.

Прем'єра в Україні - 6 лютого 2020 року.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

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