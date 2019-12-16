Як змінилося читання і книжки за останні 10 років

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Письменниця і літературний критик Еріка Вагнер досліджує найважливіші книжкові тренди за останнє десятиліття.

Якийсь час тому всі казали, що паперові книжки незабаром зникнуть. Прийшло нове тисячоліття, наше життя стає дедалі більш цифровим, а приводів тягати з собою спресований жом мертвих дерев - усе менше.

Втім, останнє десятиліття показало, що смерть книги оголошувати поки зарано.

Книжки не тільки не відійшли у минуле, але й з'явилося багато нових способів оповідання історій.

Звичайно, що більше часу ми проводимо в Інтернеті, то менше його залишається на читання.

Але це також означає, що в читачів сьогодні є більше можливостей знайти саме ту історію, яка їм потрібна.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лауреат Нобелівської премії з літератури 2017 року Кадзуо Ішігуро писав "Похованого велетня" 10 років

Обкладинка має значення

Якщо вже читач відриває очі від екрана, він хоче взяти в руки дійсно гарно видану книжку. Видавці це зрозуміли.

У 2010 році видавництво Visual Editions випустило твір американського письменника Джонатана Сафрана Фоєра "Дерево кодів", написаний у жанрі гіпертексту.

Це - адаптація збірки оповідань польського автора Бруно Шульца "Вулиця крокодилів". Книжка Фоєра є справжнім витвором мистецтва - слова на її сторінках вирізані, а ті, що залишилися складаються у дивовижне плетиво поетичного тексту.

Тримати в руках і читати таку книжку є дійсно особливим досвідом.

Копирайт изображения Visual editions Image caption "Дерево кодів" Джонатана Сафрана Фоєра - видання Visual Editions

У 2015 році видавництво Faber & Faber почало друкувати спеціальні видання для членів свого читацького клубу (Faber Members). Першим із них став "Похований велетень" Кадзуо Ішігуро у спеціальній палітурці.

Читач хоче серйозних книжок

Останнє десятиліття також показало, що у світі чимало читачів, які потребують серйозної літератури.

Першою книгою, яку надрукували Visual Editions, був роман Лоренса Стерна "Життя та думки Трістрама Шенді, джентльмена", дев'ять томів якого вийшли у 1759-1767 роках.

У 2013 роман надихнув на заснування британської літературної премії Goldsmiths Prize. Вона відзначає твори, які розширюють можливості форми роману, що свого часу й зробив "Трістрам Шенді".

Першою переможницею премії стала ірландська письменниця Еймер МакБрайд за роман "Дівчина - це наполовину сформована річ".

Макбрайд протягом багатьох років безуспішно шукала видавця - твір, написаний у жанрі потоку свідомості, сприймали як надто "важкий".

Однак, здобувши премію Goldsmiths Prize, роман розійшовся десятками тисяч примірників. Він також отримав Жіночу премію з художньої літератури, яку вважають набагато популярнішою.

Отже, читачі є не менш сміливими та пристрасними за письменників. Вони просто повинні знати, що твори, яких вони прагнуть, насправді написані.

Побачити і почути

Читачі також творчо опановують нові шляхи сприйняття тексту, про що свідчить різкий стрибок у продажах аудіокнижок.

Копирайт изображения Geraint Lewis / Alamy Stock Photo Image caption Співачка і поетеса Патті Сміт записала аудіоверсію роману норвезького письменника Ю Несбе "Кров на снігу"

У 2018 році продажі компанії Audible, яка видає аудіокниги, лише у Великій Британії зросли на 38%, а у попередньому 2017-му на 47%.

За припущеннями, продажі аудіокниг у Великій Британії в 2020 році обійдуть електронні.

Прослуховування книжки є окремим захопливим досвідом, навіть якщо ви вже читали її раніше.

Роман переможця "Букера" 2017 року Джорджа Сондерса "Лінкольн у Бардо" начитано понад сотнею голосів привидів, що мешкають на кладовищі, де похований 11-річний син Авраама Лінкольна, Віллі.

Серед акторів, які начитали текст, - Сьюзен Сарандон, Бредлі Вітфорд та багато інших.

А кримінальну драму норвезького письменника Ю Несбе "Кров на снігу", можна прослухати голосом Патті Сміт.

Популярності аудіокниг, на мою думку, сприяла й поява цифрового формату. Не тільки тому, що так зручніше, а й тому, що розмір книги вже не так лякає.

Пам'ятаю, як заволоділа чудовою повною аудіоверсією "Мобі Діка", начитаною покійним Вільямом Хуткінсоном. Я обожнюю цей роман, але побачивши 19 компакт-дисків, я дещо розгубилася.

Копирайт изображения Jared Siskin Image caption Всесвітньо відома письменниця Рупі Каур, індуска за походженням, популяризувала жанр інстапоезії, легких віршів, написаних спеціально для соцмереж

Інстапоезія

Але, звичайно, не меншу насолоду може принести й коротка художня форма. Якщо вам це до вподоби, інстапоезія - саме для вас.

Мабуть, найвідомішою в цьому жанрі є канадсько-індійська поетеса Рупі Каур, яка має понад 4 млн підписників в Instagram.

Її перша збірка "Молоко та мед", яку вона самостійно випустила у 2015 році, два роки тримається в списку бестселерів New York Times.

Її вірші прості, щирі і чесні. Як зазначила сама поетеса, "Instagram демократизував мистецтво поезії". Хоча насправді він лише повернув поезії популярність, оскільки від Гомера до дитячих віршиків - це найдавніша і найдоступніша літературна форма.

Соціальні медіа дають можливість таким авторам, як Каур, знайти свій голос і свою аудиторію без посередництва традиційних видавців.

Це, безумовно, одна з найбільших змін у літературі за останнє десятиліття.

Копирайт изображения Allstar Picture Library / Alamy Stock Photo Image caption Джеймі Дорнан і Дакота Джонсон в екранізації "П'ятдесяти відтінків сірого" 2015 року

50 відтінків книговидавництва

Літературний ринок в останні десять років пропонує чимало можливостей для авторів, але від цього він не менш складний.

За даними інтернет-гіганта Amazon, у 2017 році понад тисяча американських незалежних письменників, які публікуються на платформі Kindle, отримали понад 100 тисяч доларів гонорарів.

Одним з найбільших успіхів у книговидавничій справі останнього десятиліття - хоч би якої думки ви не були про цей твір - стали "П'ятдесят відтінків сірого" Е.Л. Джеймс.

Перша частина роману, яка спочатку вийшла самвидавом, до 2014 року була продана у понад 100 мільйонів примірників в усьому світу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Славетна книгарня на Лівому березі Парижа Shakespeare & Company нещодавно відсвяткувала 100-річчя.

Важкі часи

Втім, є й зворотний бік медалі: багатьом письменникам усе важче і важче заробляти собі на життя.

Опитування, проведене минулого року Британським товариством з управління авторськими правами (ALCS), показало, що середній дохід письменників, які працюють, у Великій Британії знизився на 42% з 2005 року і складає менш ніж 10 500 фунтів на рік.

Це значно нижче мінімального річного доходу 17 900 фунтів, рекомендованих Фондом Джозефа Ронтрі.

Видавництва також не завжди встигають за викликами XXI століття. Лише нещодавно галузь почала звертати увагу на необхідність підтримувати розмаїття голосів.

Однією з перших спроб у цьому напрямку є серія Dialogue Books, заснована 2017 року редакторкою і видавцем Шармен Лавгроув.

Видавництво Hachette нещодавно запустило програму грантів Mo Siewcharran, мета якої розкрити літературні таланти серед етнічних меншин та письменників азійського та афро-американського походження.

Втім, коли я окидаю оком літературний ландшафт, я не можу не радіти. Деякі речі - попри стрімкий розвиток світу - залишаються непохитними.

Казкова англомовна книгарня на Лівому березі Парижа Shakespeare & Company щойно відсвяткувала своє 100-річчя.

Нове кафе, де щотижня відбуваються літературні події, - це простір, який поєднує найкраще зі старого та нового світу.

Це місце паломництва як читачів, так і письменників, місце зі справжньою пристрастю до книг.

А пристрасть є вічною.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

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