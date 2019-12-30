Фотографії, які вразили і надихнули нас у 2019-му

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Арткритик BBC Culture відібрав 12 світлин, які стали знаковими для 2019 року, і порівняв їх із класичними творами мистецтва.

Січень

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Ритуал Las Luminarias, під час якого учасники перестрибують на коні або іншій тварині через багаття, відбувається щороку на День Святого Атонія (заступника свійських тварин) в іспанському селищі Сан-Бартоломе-де-Пінарес.

За багатовіковою традицією, дим від полум'я має захищати тварину впродовж усього року.

Утім, багато хто критикує цей старовинний обряд, зокрема організація "Люди за етичне поводження з тваринами". Її представники сумніваються, що тварини не зазнають шкоди під час випробувань.

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Єднання коня і вершника в єдиному моторошному образі зобразив Вільям Тернер на картині "Смерть на блідому коні" (1825). Це посилання на біблійний сюжет про вершників апокаліпсису.

Лютий

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Для утворення такого "снігового сувою" потрібне ідеальне поєднання швидкості і напрямку вітру, а також пухкий свіжий сніг.

Надзвичайно рідкісне явище помітив британський лісник Браян Бейлісс одним морозним сонячним ранком у Вілтширі.

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Казковий світ, де не ступала нога людини, закарбований на світлині Бейлісса, перегукується з чарівним сніжним килимом на картині Клода Моне "Дорога до Живерні взимку" (1885).

Березень

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Всі знають, що фотознімки бувають оманливими, проте брехня, яку вони оповідають, іноді є більш правдивою, ніж реальність, про яку вони брешуть.

Саме таким є сюрреалістичне фото двох баскетболістів-першокурсників Університету Дюка - Р. Дж. Барретта та Зіона Вільямсона - закарбованих у момент левітації під час Чемпіонату March Madness.

Світлина показує кульмінацію протистояння зі збірною штату Північна Дакота.

Майстерний знімок фотографа Кевіна С. Фокса, що суперечить законам фізики, засвідчив неймовірну висоту стрибка атлетів.

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Можливо, востаннє завислі в повітрі чоловіки так бентежили популярну свідомість у 1953 році, коли бельгійський сюрреаліст Рене Магрітт оприлюднив свою картину "Голконда". На ній художник зобразив дощ із джентльменів у пальтах і капелюхах.

Квітень

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Новина про руйнівну пожежу в Нотр-Дамі у квітні цього року змусила весь світ затамувати подих. Здіймаючись над Сеною, споконвічний символ Парижа нагадує елегантний двигун, чиї вежі, наче величезні поршні, качають енергію міста.

Мало яка будівля в історії так міцно пов'язана з духом місця. Загадку Собору Паризької Богоматері намагалися вхопити пензлем чимало художників від Вілльяма Тернера до Ван Гога і Матісса.

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Під час одного зі своїх приїздів у Францію спробував це зробити й американський художник-реаліст Едвард Хоппер ще до того, як став відомим. Наче містичне передчуття майбутніх травм, на картині Хоппера високий шпиль собору обрізаний.

Травень

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Чоловік, одягнений у вбрання корінних американців, стоїть під фонтаном під час протестів у столиці Бразилії. Він вимагає поваги до територіальних прав.

Вода, що стікає з його розфарбованого обличчя, створює враження швидкоплинних емоцій.

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Його обличчя та традиційний одяг знаходять несподіваний візуальний відгомін у новаторській естетиці засновника німецького експресіонізму Карла Шмідта-Роттлуффа.

Напрям виник у Дрездені в перші роки XX століття, а його послідовники вважали колір засобом вираження емоцій.

Червень

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Підморгніть у правильну мить і надішлете таємний сигнал, що балансує між кокетством і збентеженням. Зробіть це невдало, і матимете вигляд збоченця.

А якщо ви бажаєте навчитися робити це як треба, візьміть безкоштовний урок в герцогині Корнуольській. На фото вона демонструє майстер-клас під час офіційного візиту Дональда Трампа до Великої Британії в червні.

Її підморгування у момент, коли президент Трамп і перша леді залишали Клеренс Хаус, де відбулася фотосесія, прославилося на веcь світ.

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Утім, найвідомішим підморгуванням в історії мистецтва, мабуть, є так зване "вирізане око" на славетній картині Пітера Брейгеля Старшого "Нідерландські прислів'я" (1559).

На ній художник зображує буквальний сенс різноманітних приказок, як-от "дурням щастить" та інші.

В центрі картини він також залишає секретне повідомлення. Це - око, розташоване між двох лез ножиць. Сучасники Брейгеля вважали його символічним підморгування глядачу.

Липень

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Мало яке створіння так підкреслює потойбічний світ моря, як медузи. Схожі на прибульців, вони з балетною легкістю долають закони тяжіння.

Можна тільки уявити собі моторошні враження водолазів, які біля узбережжя Корнуолла у Великій Британії несподівано зустріли гігантського коренерота.

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Фото нагадує картину британського художника Вільяма Тернера "Схід сонця з морськими чудовиськами" (1845). Майже півстоліття вона залишалася невідомою дослідникам, поки її випадково не виявили в підвалі лондонської Національної галереї у 1906 році.

Серпень

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Жорсткі сутички з правоохоронцями під час демократичних протестів у Гонконзі протягом пів року опинялися в об'єктиві фотожурналістів.

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Драматичні образи вуличних бійок між поліцією і демонстрантами часом досягали епічності давньогрецьких битв, зображених на еллінській кераміці.

Вересень

Копирайт изображения Victor Moriyama/New York Times

Масштаб знищених пожежами у вересні лісів Амазонії складно усвідомити навіть на тлі дедалі сильніших хвилювань про зміни клімату.

Для багатьох пожежі стали ще одним свідченням того, що незаконне вирубування лісу в регіоні спричинило катастрофу в екосистемі, яка стає дедалі крихкішою.

Такі світлини допомагають підвищити обізнаність світу щодо актуальності екологічних проблем.

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Моторошний у своєму спокої краєвид, схоплений фотографом Віктором Моріямою, нагадує апокаліптичні пейзажі Альберта Гудвіна.

Жовтень

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Оприлюднивши фото спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, Президент Дональд Трамп намагався принизити свого політичного опонента.

Однак у відповідь Пелосі негайно зробила знімок обкладинкою свого Twitter-акаунту.

Зухвала манера Пелосі надзвичайно дратує президента Трампа, який вважає надану їй владу "нелегітимною" та "небезпечною".

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Непорушна наполегливість Пелосі та її готовність боротися на рівних із політично більш потужною главою держави нагадує ірландську народну героїню Грейс О'Меллі.

Жінка відмовилася поклонитися королеві Єлизаветі I, коли вони зустрілися 1593 року, щоб обговорити вимоги О'Меллі.

Цю зустріч неодноразово уявляли ілюстратори і гравери XVII та XVIII століть.

Листопад

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Під час потужних повеней в листопаді у Венеції три чверті міста, визнаного всесвітньою спадщиною ЮНЕСКО, опинилося під водою, загрожуючи знищенню незліченній кількості культурних скарбів.

Соцмережі заполонили приголомшливі селфі туристів з площі Сан-Марко, які відчайдушно намагалися хоча б так врятувати свою "підмочену" відпустку.

Утім, славетне місто далеко не вперше стає свідком екстремальних погодних умов. Невідомий художник кінця XVIII століття закарбував Венецію, сковану льодами.

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Торговці та мандрівники змушені, ризикуючи життям, пересуватися вкритими кригою каналами.

Грудень

Копирайт изображения Claremont United Methodist church

Інколи - дуже зрідка - витвір мистецтва є настільки потужним, що саме його виникнення в культурній свідомості визнають значною подією.

Саме таким є різдвяний вертеп, встановлений в Об'єднаній методистській церкві в Клермонті у Каліфорнії.

Інсталяція складається з трьох ключових біблійних фігур - Ісуса, Марії та Йосифа, які стоять на відстані одне від одного, замкнені у похмурих клітках з колючого дроту.

Ідея твору - привернути увагу до жорстокого поводження з родинами біженців на південному кордоні США.

Інсталяція збентежила соціальні мережі, знову піднявши дебати про суперечливу імміграційну політику Сполучених Штатів, а також дискусію про те, чи був новонароджений Ісус також біженцем.

Копирайт изображения Tomas sanches

Перемістивши легенду про народження Христа в сучасний американський контекст, митці наслідували художній прийом кубинського пейзажиста Томаса Санчеса.

Його потужна картина 1994 року "На південь від Голгофи" зображує місце розп'яття Христа неподалік від Єрусалима.

Сьогодні його повільно захопило сміттєзвалище, що стало символом непомірного споживацтва сучасного суспільства.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

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