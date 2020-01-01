Найкращі фільми 2019 - за версією BBC Culture

2019 рік щедро потішив кіноманів. У світовий прокат вийшла рекордна кількість якісних фільмів, створених як іменитими режисерами, так і талановитими дебютантами. BBC Culture пригадує найкращі з них.

Маяк

Копирайт изображения A24

Головні ролі, у стрічці, яку критики оцінили на п'ять зірок, виконали Роберт Паттінсон та Віллем Дефо.

"Це історія про двох чоловіків, які до біса набридли один одному", - зазначив критик BBC Culture Ніколас Барбер.

Стрічка, режисером і співсценаристом якої виступив Роберт Еггерс, знята на 35-мм чорно-білу плівку і має квадратний формат кадру. Це надає фільму ретро-стилістики і підвищує драматизм гри головних героїв, але водночас і викликає відчуття клаустрофобії.

"Історія може мати будь-яку розв'язку, а головні герої робити все, що завгодно", - пише Барбер.

Маленькі жінки

Копирайт изображения Lifestyle pictures / Alamy Stock Photo

Це - друга художня стрічка Грети Гервіг після "Леді-Птаха" 2018 року і сьома екранізація класичного роману Луїзи Мей Олкотт.

Зоряний акторський склад включає Сіршу Ронан (за роль Джо номінована на "Золотий глобус", Емму Вотсон (Мег), Елайзу Сканлен (Бет) і Флоренс П'ю (Емі).

У фільмі також знялися Меріл Стріп, Лора Дерн і Тімоті Шаламе.

За словами кінокритика Карін Джеймс, "чудова екранізація Грети Гервіг пронизує моралістичну поверхню роману, порушуючи теми фемінізму, творчості, незалежності та індивідуальності".

Ірландець

Копирайт изображения Niko Tavernise/Netflix

"Ірландець" - лебедина пісня Скорсезе жанру, який він великою мірою визначив сам.

Неквапливий американський епос, цифрове омолодження акторів, небагатослівні жіночі ролі та увага до найдрібніших деталей - основні риси цієї драми тривалістю три з половиною години.

Стрічка, події якої розгортаються протягом пів століття, "пропонує чіткий погляд на корупцію в політиці та бізнесі, яким просякнуте все американське суспільство", зазначає кінокритик Карін Джеймс.

Головні ролі виконали легенди жанру Роберт Де Ніро, Аль Пачіно та Джо Пескі.

Похилий вік акторів і режисера неухильно наводять на думку , що "гангстерський фільм добігає свого логічного кінця - старості і смерті".

Шлюбна історія

Копирайт изображения Netflix

Драма режисера Ноя Баумбаха з жорстокою чесністю оповідає історію одного розлучення. Головні ролі подружжя, яке переживає найважчі в своєму житті часи, виконали Адам Драйвер і Скарлетт Йоханссон.

"Це не автобіографічний фільм, а особистий, і це - велика різниця", - відповів режисер в інтерв'ю New York Times на питання, чи заснований сюжет на його власному розлученні.

"Нескінченна привабливість фільму Баумбаха в тому, що він насправді про любов, а не ненависть".

Кролик Джоджо

Копирайт изображения Kimberley French

Ця геніальна комедія абсурду оповідає про 10-річного нациста, який знаходить у своєму будинку захованого єврейського підлітка.

Як пише критик BBC Culture Ніколас Барбер, "Цей фільм, попри деякі свої недоліки, вражає вас самим своїм існуванням. Це добра комедія? Про дітей? Про антисемітизм? А до чого тут Гітлер?

Це дуже оригінальний фільм.

Режисером, сценаристом і виконавцем ролі мультяшного Гітлера виступив новозеландський актор і комік Тайка Вайтіті.

"Кролик Джоджо" "чудово поєднує світло і темряву", - додає Барбер.

Чудовий день у нашому районі

Копирайт изображения Sony Pictures Entertainment

Фільм про ведучого популярної в США дитячої телепрограми "Сусідство містера Роджерса" Фреда Роджерса.

Це тепле, мудре і витончене кіно. Біографічна частина сюжету присвячена дружбі Роджерса з журналістом Томом Джунодом, у фільмі - Ллойд Фогель (Меттью Ріс).

Яскрава і тонка гра Тома Генкса у ролі невиправного оптиміста Роджерса - ось, що робить стрічку справді чарівною, вважає Карін Джеймс.

Шахрайки з Волл-Стріт

Копирайт изображения Entertainment Pictures / Alamy Stock Photo

Це, мабуть, найзірковіший фільм 2019 року, в якому знялися Констанція Ву, Дженніфер Лопес, Карді Бі, Ліццо, Ашер, Джулія Стайлс та Лілі Рейнхарт ("Рівердейл").

Стрічка, знята режисеркою Лорен Скафарія, оповідає про життя дорогих нью-йоркських стриптизерок, які працювали на Волл-стріт напередодні фінансового краху 2008 року.

Критик Бет Вебб із видання Empire назвав роль, виконану Джей Ло, "найкращою за все її життя".

"Насправді блискучим роблять цей фільм усі жінки", - додав він.

Атлантика

Копирайт изображения Netflix

Французька режисерка і акторка Матіо Діоп увійшла цього року в історію. Вона стала першою темношкірою жінкою, чий дебютний фільм увійшов в офіційну програму Каннського фестивалю і здобув "Золоту пальмову гілку".

Наразі "Атлантику" номіновано на "Оскар" у категорії найкращий іноземний художній фільм.

Сюжет цієї примарної романтичної драми поступово розгортається геть неочікуваним способом.

За словами Ніколаса Барбера, "Атлантика" - мрійлива, але чуттєва, фантастична, але заснована на незручних фактах. Стрічка Діоп, без сумніву, переосмислює жанр.

1917

Копирайт изображения Universal Pictures

Двоє молодих солдатів (Джордж Маккей та Дін-Чарльз Чепман) намагаються доправити через територію ворога повідомлення, щоби запобігти знищенню 1600-х британських військових.

Режисер Сем Мендес знімав стрічку довгими планами, які після монтажу створюють враження, наче фільм знятий одним кадром.

"Я хотів, щоби глядач проживав разом героями кожну мить їхньої подорожі", - пояснив Мендес для Entertainment Weekly.

"1917" напружений і глибоко зворушливий фільм", - зазначила Карін Джеймс, називаючи стрічку "одним з найбільш драматичних фільмів цього року".

Монос

Копирайт изображения Neon

Події цієї воєнної драми розгортаються на вершині гори десь у Південній Америці, де мешкає група підлітків із заручником і коровою. "Монос" - жорсткий і страшний трилер про реальність життя дітей-солдатів.

Режисер і співавтор сценарію Алехандро Ландес зображує жалюгідне життя юнаків, які працюють на якусь таємничу Організацію.

"Цей фільм не залишить байдужим жодного глядача", - зазначила Шарлотта О'Салліван із лондонського Evening Standard.

Наживка

Копирайт изображения Tom Axon/BFI

Другий видатний фільм цього року, знятий на чорно-білу плівку, події якого відбуваються біля моря.

"Наживка" - це драма з елементами чорного гумору про рибальську громаду в англійському Корнуоллі та про сутички місцевих з туристами.

Режисер і сценарист "Наживки" Марк Дженкін зняв малобюджетну стрічку на 16-млімітрову плівку і власноруч змонтував її.

Журналіст Марк Кермод із The Observer назвав стрічку "одним із визначальних британських фільмів року, а, можливо, й десятиліття". Це також найуспішніший в історії корнуольський фільм.

Ми

Копирайт изображения LANDMARK MEDIA / Alamy Stock Photo

Сюрреалістична чорна комедія Джордана Піла з Люпітой Ніонго в головній ролі розбурхує наші найпотаємніші страхи.

"Майстерно використовуючи класичні кліше фільму жахів, режисер пробуджує наші первісні страхи, змушуючи водночас сміятися і тремтіти", - зазначила оглядачка BBC Culture Карін Джеймс.

Аполлон 11

Копирайт изображения Dogwoof

Приголомшлива документальна стрічка, присвячена 50-й річниці висадки людини на Місяць, створена цілком з архівних кадрів.

Режисером та продюсером фільму виступив Тодд Дуглас Міллер.

"Надзвичайну емоційність моменту передають, мабуть, не кадри космонавтів у скафандрах, а реакція глядачів, які спостерігають за запуском космічного корабля з Землі", - написав Едріан Хортон у The Guardian.

Критик назвав стрічку "одним з найдивовижніших фільмів про космос за всю історію".

Сонцестояння

Копирайт изображения Gabor Kotschy

Іноді найстрашніші речі трапляються не в темряві, а при денному світлі.

Компанія молодих американців приїжджає на свято літнього сонцестояння до шведського містечка, де вони сподіваються провести незабутні канікули.

Це другий хорор американського режисера Арі Астера, чия попередня стрічка "Реінкарнація" здобула надзвичайно схвальні відгуки.

Для Сами

Копирайт изображения ITN

Документальна стрічка сирійської кінорежисерки Ваад аль-Катеб оповідає про її життя в одній з останніх вцілілих лікарень Алеппо.

Її чоловік, лікар Хамза Аль-Хатеаб, рятував поранених під час обстрілів.

Там Ваад народила свою першу дитину - доньку на ім'я Сама. Фільм зображує війну у всій її жахливій реалістичності.

"Ідея - проста, але її реалізація вражає до глибини душі, фільм створює неймовірне враження присутності", - написало видання Variety.

Одного разу… у Голлівуді

Копирайт изображения Columbia Pictures

Дія дев'ятого фільму Квентіна Тарантіно "Одного разу… в Голлівуді" розгортається у свінгуючі 1960-ті в серці американської кіноіндустрії.

Головні герої - вигадана зірка вестернів на заході своєї кар'єри (Леонардо Ді Капріо), його дублер-каскадер і найкращий друг (Бред Пітт) та акторка Шерон Тейт (Марго Роббі).

Майже тригодинне любовне послання Голлівуду в його золоті роки, без сумніву, є шедевром зрілої творчості Тарантіно.

"Смішний до кольок у животі, сповнений кінематографічного адреналіну і меланхолічної уваги до історичних деталей епохи", - написав британський кінокритик Роббі Коллін у The Telegraph.

Прощання

Копирайт изображения A24

Стрічка американської режисерки Лулу Ванг оповідає історію американки китайського походження Біллі (Нора Лам, більш відома під псевдонімом Awkwafina).

Її родина вирішує приховати від бабусі її смертельний діагноз і під приводом весілля онуки востаннє зібратися всією родиною.

Фільм, заснований на реальній історії, якою Ванг поділилася ще 2016 року, здобув високу оцінку критиків.

"Режисерці вдалося зобразити зіткнення культур, уникаючи стереотипів та банальних кліше. Це дійсно гарне кіно", - зазначено в одній рецензії.

Паразити

Копирайт изображения Neon

Переможець Каннського кінофестивалю, фільм південнокорейського режисера Пона Джун-Хо - "це чорна комедія, критика суспільства, бойовик і кривава бійня в одній обгортці", - зазначила оглядачка BBC Culture Емма Джонс.

Сьомий художній фільм Джун-Хо досліджує сімейні стосунки крізь призму соціального класу, зображуючи історію однієї бідної і однієї багатої родини.

Освічені

Копирайт изображения Everett Collection Inc / Alamy Stock Photo

Моллі та Емі - випускниці середньої школи. Вони завжди відмовлялися від розваг заради навчання.

Але тепер дівчата мріють потрапити на круту вечірку, яку влаштовує їхній однокласник. На шляху до романтичного і платонічного кохання чимало пригод і кумедних випадків.

Комедія дорослішання, в центрі якої віддана жіноча дружба, є режисерським дебютом акторки Олівії Вайлд.

Сувенір

Копирайт изображения NICOLA DOVE/24A

Фільм, головні ролі в якому виконали Тільда Свінтон та її дочка Онор Свінтон-Бірн, заснований на спогадах режисерки Джоанни Хогг про свою юність у Лондоні в 1980-х роках.

Головна героїня Джулі (Свінтон-Бірн), студентка факультету кіно, зав'язує романтичні стосунки із чоловіком набагато старшим за неї (Том Берк), захоплення якого переважно зосереджені на опері і наркотиках.

"Відсутність повчальності, притаманної історіям дорослішання, а також хепі-енду в традиційному сенсі надає стрічці привабливості", - вважає кінокритик Емма Джонс.

Портрет дівчини у вогні

Копирайт изображения MK2 Films

Драма режисерки і сценаристки Селін Скьяма ("Шибеник", "Дівоцтво") переносить глядача до Франції XVIII століття, де розгортається історія кохання між Елоїз (Адель Ханель) та її компаньйонкою Маріанною (Ноемі Мерлан).

Елоїз не знає, що Маріанна - насправді художниця. Її найняла матір Елоїз, щоби вона таємно намалювала портрет жінки для її майбутнього чоловіка.

Король Лев

Копирайт изображения LANDMARK MEDIA / Alamy Stock Photo

Реалістичний римейк діснеївської класики, озвучений голосами Дональда Гловера і Бейонсе, здобув неоднозначні відгуки критиків.

Оригінал справедливо вважають одним з найвидатніших шедеврів анімаційної студії, а тому, на думку багатьох, потреби в такому коштовному римейку не було.

Втім, "робота режисера Джона Фавро має більше смішних моментів, ніж оригінал, хоча й страшні епізоди в ній теж більш зловісні", - зазначила кінокритик Карін Джеймс.

Попри негативні відгуки, стрічка стала четвертим продуктом Студії Волта Діснея цього року, який зібрав у світовому прокаті 1 млрд доларів.

Боротьба з моєю родиною

Копирайт изображения Moviestore collection Ltd / Alamy Stock Photo

Біографічна стрічка про зірку реслінгу Пейдж оповідає історію її дитинства та юності. Пейдж виросла у британському Норфолку в родині, одержимій реслінгом.

Фільм режисера і сценариста Стівена Мерчанта з Флоренс П'ю у головній ролі "є таким добрим і щирим, що опиратися його чарівності просто неможливо", - йдеться у виданні Digital Spy.

Вас не було на місці

Копирайт изображения Sixteen films

Головний герой стрічки режисера Кена Лоуча, батько двох підлітків Рікі Тернер працює водієм у службі доставки.

Родині доводиться виживати на нестабільні доходи Тернера.

Це - перша робота британського режисера після стрічки "Я, Деніел Блейк", яка здобула Золоту пальмову гілку в 2016 році.

"Вас не було на місці" - тонка і сильна драма про те, що відбувається у повсякденному житті простих людей.

Месники: Завершення

Копирайт изображения LANDMARK MEDIA / Alamy Stock Photo

22-й фільм неймовірно успішної франшизи Marvel, "Месники" стали найочікуванішою прем'єрою цього року.

На думку видання Vox, "фільму вдалося відтворити дитячий захват від перегляду першого фільму Всесвіту Марвел".

"Месники" побили "Аватара" за касовими зборами і стали найпопулярнішим фільмом, завантаженим з британських кіносайтів.

"Гуркіт грому: Історія Боба Ділана" Мартіна Скорсезе

Копирайт изображения Netflix

Сюжет фільму, присвячений концертному туру Боба Ділана 1975-76 років Rolling Thunder Revue, складається частково з документальних і частково вигаданих подій.

Це продовження попереднього фільму Мартіна Скорсезе про Боба Ділана No Direction Home.

Стрічка відбиває "бунтівний дух Америки 1975 року і життєрадісність музики, яку Ділан дарував своїм слухачам під час свого осіннього турне".

"Скорсезе вдалося досягти повного занурення в епоху, осяяну творчістю музиканта. Ви відчуєте себе одним із відданих шанувальників Ділана, що слідували за своїм кумиром під час його турне", - зазначили NME.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

Хочете поділитися з нами своїми життєвими історіями? Напишіть про себе на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk, і наші журналісти з вами зв'яжуться.

Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.

--