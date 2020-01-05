Найкращі серіали 2019 - за версією BBC Culture

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Різдвяні канікули - найкращий час надолужити прогаяне і подивитись щось з останніх пропозицій Netflix та інших стримінгових платформ. На щастя, 2019-й відзначився великою кількістю першокласних серіалів.

Флібег (Fleabag)

Коли 2016 року Фібі Воллер-Брідж випустила перший сезон комедійної драми про молоду, уїдливу і гедоністичну мешканку Лондона, всі очікували чергових "Дівчат" - ще одне дослідження про жінок-міленіалів.

Утім, таке порівняння остаточно розвіює другий сезон, глибокий і водночас смішний, в якому цинічна і легковажна героїня замислюється про серйозні теми любові, добра, сім'ї та віри. Цьому не в останню чергу сприяє знайомство з привабливим священником (Ендрю Скотт).

За словами режисерки і виконавиці головної ролі Фібі Воллер-Брідж, другий сезон "Флібег" буде останнім.

Дивні дива (Stranger Things)

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Третій сезон сай-фай горору від Netflix, який вийшов у липні, склав цілком гідну конкуренцію своїм "колегам" з великого екрана.

Герої помітно підросли, а сюжет майстерно розщеплюється на кілька паралельних ліній.

Третій сезон, як і попередні, сповнений відсилань до класики кінофентезі, як-то "Дещо", "Термінатор", "Горошина" та інші.

Те, як органічно сприймається ця інтертекстуальність, і дозволяє віднести серіал до найкращих зразків розважального жанру.

Роки (Years and Years)

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Від "Чорного дзеркала" до "Розповіді служниці" - творці телесеріалів останнім часом активно взялися прогнозувати наше найближче майбутнє. І бачать вони його незмінно у дуже похмурих тонах.

Утім, мало який серіал зображує майбутній світ так реалістично, як остання робота продюсера і режисера Рассела Т. Дейвза, що оповідає про події в світі у наступні 20 років через особисту історію однієї родини.

Дейвз геніально поєднує відвертий песимізм антиутопії з домашнім затишком "старої доброї Англії".

Окремої уваги заслуговує роль Емми Томпсон, яка зіграла зухвалу прем'єрку Великої Британії, популістку, яка повільно, але впевнено перетворюється на нацистського деспота.

Темний кристал (The Dark Crystal: Age of Resistance)

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10-серійна фентезійна лялькова драма оповідає про події, які передували однойменному фільму 1982 року режисерів Джима Хенсона і Френка Оза.

Події серіалу розгортаються на фантастичній планеті Тра. Колись багато століть тому розколовся магічний "темний кристал", порушивши рівновагу у всесвіті.

Три головних герої, схожі на ельфів створіння, гелфлінги, вирушають у небезпечну подорож, з метою скинути злочинну владу рептилії Скексіса і відновити гармонію у світі.

Стрічка 1982 року стала проривом у застосуванні аніматроніки - новаторського методу зйомки руху роботів та штучних об'єктів.

Якщо трейлер створює правдиве враження, ви з перших хвилин поринете у новий світ, забувши, що перед вами ляльки.

Чорнобиль (Chernobyl)

Копирайт изображения HBO/Liam Daniel

Через 33 роки після найгіршої техногенної катастрофи в історії людства документальна драма HBO здається як ніколи вчасним нагадуванням про трагедію, яка сталася на Чорнобильській атомній станції в квітні 1986 року.

Серед відмінного акторського складу варто насамперед відзначити гру Джареда Харріса, який виконав роль Валерія Легасова, вченого, що наважився розповісти світу правду.

Коли вони побачать нас (When They See Us)

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Ще один вартий уваги мінісеріал, присвячений ганебній події у нещодавній історії США. Чотирисерійна драма Ави Дюверней оповідає про помилкове засудження п'яти афроамериканських підлітків у 1986 році в Нью-Йорку.

Поліція змусила хлопців зізнатися в злочині, якого вони не скоювали, - нападі і зґвалтуванні жінки в Центральному парку.

Кожен з них відбув від шести до 13 років в'язниці до того, як 2002 року справжній винуватець нарешті зізнався у злочині.

Дюверней поступово і жорстко викриває шкоду і травми, які інституційний расизм здатний заподіяти невинним людям, їхнім родинам та всьому суспільству.

Спадкоємці (Succession)

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Коли дійсний феномен поп-культури, серіал "Гра престолів" завершився у травні цього року, постало природне запитання - а що буде далі?

Хоча чимало серіалів в жанрі фентезі конкурують за місце, яке звільнилося після його завершення, мабуть, справжнім спадкоємцем на цей "престол" можна назвати новий епос від HBO про підступні інтриги однієї мангеттенської родини.

У другому сезоні серіалу, створеного Джессі Армстронгом, історія ворожнечі всередині сімейки жадібного медіамагната та його дітей набуває імперського масштабу.

Кінь БоДжек (BoJack Horseman)

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Якщо "Сімпсони" стали першим "мультфільмом для дорослих" на телебаченні у 1990-ті, "Кінь БоДжек" від Netflix підняв цей жанр на новий щабель.

Історія про розчарованого життям актора-коня, що мешкає в Голліву, порушує актуальні теми - від депресії до MeToo - з глибиною, гідної серйозної драми.

На жаль, серіал добігає кінця. Цієї осені Netflix випустив перші вісім серій останнього восьмого сезону, а решта епізодів - заплановані на 31 січня 2020 року.

Тішить однак те, що останній сезон, без сумніву, тримає планку.

Події, які відбуваються з БоДжеком під час лікування у реабілітаційному центрі, та історія материнства його агента Принцеси Керолайн, як завжди, бездоганно поєднують меланхолію з блискучим гумором.

Вартові (Watchmen)

Копирайт изображения Home Box Office (HBO)

Похмуру серію коміксів Алана Мура про альтернативну реальність Сполучених Штатів, де існують супергерої, довгий час вважали непридатною для екранізації.

А провальний фільм Зака Снайдера 2008 року лише зміцнив цю думку.

Шоураннер Деймон Лінделоф ("Загублені"), здається, знайшов спосіб обійти "прокляття". "Вартові" відходять від оригінального сюжету Мура, пропонуючи, натомість, версію майбутніх подій.

Дія серіалу переноситься з 1985 року в Оклахому 2019-го, де на зміну параної "холодної війни" приходить суспільство, сповнене войовничого расизму.

Попри дещо заплутаний на початку сюжет, насамперед для тих, хто вперше знайомиться із всесвітом "Вартових", серіал пропонує неперевершене візуальне задоволення і водночас спонукає серйозно замислитися.

Темрява (Dark)

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У маленькому німецькому містечку Вінден зникають діти, а дорослі ведуть подвійне життя, приховуючи страшні таємниці минулого.

Головні герої - старшокласники місцевої школи починають власне розслідування моторошних зникнень. Асоціації із "Дуже дивними справами" - цілком очевидні.

Втім, попри певну ностальгію за 1980-ми, атмосфера цієї саги про подорожі в часі радше нагадує дивний світ "Твін Пікса", хоча й з дещо більш логічним сюжетом.

Важливо! Перед початком другого сезону обов'язково подивіться перший, інакше ви ризикуєте геть заплутатися в часових просторах і героях.

Творці серіалу, до речі, випустили власний онлайн-гід, який пояснює складні родинні зв'язки між головними героями.

Матрьошка (Russian Doll)

Копирайт изображения Courtesy of Netflix

Головна героїня, програмістка комп'ютерних ігор і затятий курець Надя (Наташа Ліонн) потрапляє у світ "Дня бабака". Її 36-й день народження і жахлива вечірка з цього приводу, схоже, ніколи не скінчаться.

Втім, на відміну від славетного героя Білла Мюррея, Надя не єдина, хто потрапив до цієї часової пастки. Можливо, саме це й стане ключем до того, який скінчить цей кошмар.

Пастка (Trapped)

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Сюжет ісландського детективного серіалу простий і невигадливий. Хуртовина відрізає віддалене місто від решти світу і, о диво, в ньому починає орудувати таємничий вбивця.

Окрім моторошних убивств, другий сезон порушує гострі проблеми сучасності: загрозу правих радикалів, страх перед іммігрантами, протести на тлі екологічної катастрофи.

Пастка - одна з небагатьох скандинавських кримінальних драм після "Мосту", яка не відпускає глядача більш ніж один сезон.

Статус справ (State of the Union)

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Британський мінісеріал із 10 коротких епізодів оповідає про кризу в стосунках сімейної пари. Він складається переважно із діалогів чоловіка і дружини, блискуче написаних сценаристом Ніком Хорнбі ("Фанатик"), що робить серіал дуже схожим на театральну виставу.

Том (Кріс О'Доуд) та Луїза (Розамунд Пайк) щотижня перед візитом до сімейного психотерапевта зустрічаються в пабі в західному Лондоні.

Розмовляючи за пінтою пива і келихом білого про свій шлюб, пара намагається домовитися про те, що відкривати психологу, а про що краще промовчати.

Втім, емоційні і сповнені неперевершеного гумору бесіди, здається, й самі по собі мають чудовий терапевтичний ефект.

Мисливець за розумом (Mindhunter)

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Події серіалу, створеного Девідом Фінчером і заснованого на реальних подіях, відбуваються наприкінці 1970-х. Тоді ФБР почало робити перші кроки в галузі кримінальної психології і вивчення поведінки серійних вбивць.

У другому сезоні агенти Холден Форд (Джонатан Грофф), Білл Тенч (Холт Маккаллані) та психолог Венді Карр (Анна Торв) продовжують низку інтерв'ю з найжорстокішими маніяками в історії американського правосуддя.

Мета зустрічей - зрозуміти хід думок серійного вбивці, щоб ефективніше розкривати нові злочини та старі справи, які зайшли в глухий кут.

У новому сезоні герої беруться за дослідження сумнозвісних вбивств в Атланті у 1979-81 роках, коли протягом двох років було вбито щонайменше 28 дітей.

Дівчата з Деррі (Derry Girls)

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Комедія за автобіографічним сценарієм Лайзи Макджі, заснована на спогадах письменниці про її дитинство і юність у Північній Ірландії.

Підлітки Ерін Квін, її двоюрідна сестра Орла та їхні друзі Клер, Мішель та англієць Джеймс шукають сенс на тлі вуличних банд та терактів в Деррі 1990-х.

Особливий шарм цій комедії дорослішання надає північно-ірландський сленг і жарти для посвячених. Мурал, створений на честь "Дівчат із Деррі" в їхньому рідному місті, є свідченням абсолютного успіху серіалу.

Шіттс-крік (Schitt's Creek)

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Життєрадісний канадський сітком, створений батьком і сином Деніелом і Юджином Леві, про родину відеомагната, яка раптом втрачає всі свої статки.

Розпещені розкішшю мажорчики змушені відбудовувати своє життя в єдиному маєтку, який в них залишився, - провінційному містечку Шіттс-Крік, яке вони колись подарували своєму синові.

Неймовірне (Unbelievable)

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Серіал у жанрі документально-кримінальної драми, створений Сюзанною Грант, заснований на статті, що здобула Пулітцерівську премію. Це історія про серійного ґвалтівника, розказана з точки зору тих, хто пережив жорстоке насильство.

Проблемний підліток Мері Адлер (Кейтлин Девер) повідомляє в поліцію, що її зґвалтував в її будинку зловмисник у масці. Але слідчі, так само як і найближче оточення дівчини, починають сумніватися в її правдивості.

Після того, як Мері змушують відмовитися від своїх свідчень і звинувачують дівчину в брехні поліцейським, її життя котиться під гору.

Тим часом, за сотні миль від неї, детективи Грейс Расмуссен (Тоні Коллетт) та Карен Дюваль (Меррітт Вевер) починають розплутувати справу злочинця, який переслідує жінок.

Вони мають твердий намір докопатися до правди, хоч би якою незручною вона не була.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

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