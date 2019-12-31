Мода 2010-тих: що ми втратили і що здобули

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Це було яскраве десятиліття, яке ознаменувалося унікальними модними явищами, від кризи споживацтва до високотехнологічних інновацій і відмови від натурального хутра.

У 2010-х світ моди зазнав значних змін - у першу чергу, завдяки ширшому усвідомленню того, наскільки швидкоплинні тренди шкодять клімату.

Люди відчули, що споживацтво сягнуло піку; міленіали та покоління Z розширили свій вплив. З'явилося враження, що різноманіття на подіумі нарешті стало мейнстрімом. Ось сім найсуттєвіших змін, що відбулися за це десятиліття.

Вплив міленіалів

Мінливі, пристрасні, чутливі до змін, відсторонені - люди, народжені між 1981 і 1996 роками не дають модним брендам передихнути.

Колись модники та модниці терпляче очікували нових сезонів, але міленіали - які нині складають близько 30% населення світу, хоча скоро їх обжене покоління Z - хочуть усе тут і зараз.

Одяг для них - це й миттєва реакція на поточні події, і колаборація з кумирами. Фешн-індустрія намагається їм догодити: час, за який модель потрапляє з подіуму на полиці магазинів, скоротився в середньому від 120 до 60 днів.

Чи задоволені міленіали? Звісно, ні. Навпаки, вони почали рух проти надлишку, перейнявшись екологічними проблемами й дратуючись кількості "шмаття", що його нав'язують на кожному кроці.

Все вказує на те, що споживацтво сягнуло свого піку і більш не зростатиме: наприклад, 74% американців нині воліють витрачати гроші на "яскраві події та спогади" (ресторани, подорожі, спа-салони), а не на речі. Бренди опинилися у скрутному становищі.

Різноманіття на подіумі

Копирайт изображения Getty Images Image caption За останнє десятиліття на подіумах з'явилися більш різноманітні моделі, як свідчить показ "Мода на всякий розмір", що відбувся у Парижі у вересні 2019-го

Ще у 2008 році супермодель Наомі Кемпбелл заявила, що модельні агентства відтісняють чорних моделей "за бокову лінію" через колір шкіри. Надто довго мода визнавала єдиний стандарт краси. Але, схоже, є зрушення.

У 2015-му Деніз Бідо стала першою моделлю "плюс-сайз", яка відкрила Нью-йоркський тиждень моди поруч із моделями типових "маленьких" розмірів.

2017-го Халіма Аден першою вийшла на міжнародний подіум у хіджабі. Минулого жовтня Кроу Кіан першим з трансгендерних чоловіків закривав сезон показів готового жіночого одягу.

Отже, з дискримінацією покінчено? Не зовсім. Мода славиться дещо лицемірним умінням застрибувати на гребінь хвилі. До того ж, Бідо, Аден і Кіан приголомшливо гарні.

Хочете істинного різноманіття? Дивіться показ "Справжній подіум", організований колишньою конкурсанткою "Топмоделі по-американськи" Крістіаною Казаковою; у ньому взяли участь буквально усі, хто подав заявку.

Відмова від натурального хутра

Копирайт изображения Shrimps Image caption Більшість наших сучасників відмовилися від натурального хутра, натомість процвітають виробники штучного хутра (наприклад, Shrimps)

Десятиліття відчайдушних кампаній проти хутра нарешті принесли плоди: люксові бренди один за одним прибирають хутро зі своїх колекцій.

Пастки для ловлі живцем, хутряні ферми - люди досі використовують різні засоби убивства тварин заради одягу, якому є маса альтернатив, дружніх до тварин і до планети загалом.

Любов до справжнього хутра подолати не просто, адже донедавна воно асоціювалося з розкішшю (а в деяких країнах - таких як Росія та Китай, найбільших у світі споживачів хутра, - так вважають і досі).

То що ж спричинило переворот? Завдяки соцмережам захисників тварин нарешті почули - світ облетіли відеоролики, зняті підпільними дослідниками на приховані камери.

Громадськість розлютило те, що розумні істоти гинуть жахливою смертю через людські примхи. А у 2018 році генеральний директор Gucci Марко Бізаррі дав добрячого ляпаса виробникам хутра, коли висловився коротко й безкомпромісно: "Хутро? Це не сучасно".

Що далі на порядку денному? Шкіряні вироби, які вбивають набагато більше тварин, ніж шуби, і виробництво яких надзвичайно токсичне.

Нове життя старих речей

Копирайт изображения Vestiaire Collective Image caption У минулі десять років поширився продаж дизайнерського одягу, що був у вжитку (наприклад, в інтернет-магазині Vestiaire Collective)

Дедалі більша тривога за нашу планету вкупі з прагненням до новизни змушують людей змінювати своє ставлення до речей як до власності. Зокрема набуває популярності секонд-хенд: обсяги продажу вживаного модного одягу зростають у 21 раз швидше, ніж нового.

Унікальним культурним феноменом стали комісійні інтернет-магазини люксових брендів RealReal і Vestiaire Collective, а також платформа приватних оголошень Depop. Стрімкий зліт переживають сервіси оренди одягу, такі як Rent the Runway.

"Бачення моди як сервісу, як сфери, якою ми послуговуємось, не володіючи, - це важлива частина подолання екологічної кризи у галузі моди", - каже Елізабет Клайн, авторка книги Conscious Closet. Нарешті, знову в моді ремонт і перешиття.

Наприклад, бренд Patagonia заснував власне ательє, куди приймає на ремонт свій одяг, а потім продає його заново за зниженими цінами; бренд Nudie Jeans пропонує безкоштовний ремонт речей упродовж всього життя; бренд Eileen Fisher перешиває злегка ношені вироби.

Новий кежуал

Копирайт изображения Getty Images Image caption Спортивний одяг і моделі вільного крою мають більш актуальний вигляд, ніж сукні "по фігурі"

Секс завжди продаватиметься - привіт, родина Кардаш'ян! - але минають ті часи, коли жінка, щоби вважатися привабливою, мала бути запакована у вузесеньку "бандажну сукню" (винахід модного дому Hervé Léger).

Нині, зовнішність більше не валюта - чи принаймні не єдина валюта. Спортивний одяг, кросівки і, звісно ж, вулична мода - ось хто заправляє балом.

Та справа не в тому, щоби натягти зручні "треніки" чи пірнути у затишну кофту з капюшоном - хоча це, безперечно, приємно. "Новий кежуал" - це втілення трендових соціальних ідей, таких як інклюзивність, гендерна нейтральність й естетичні уподобання, не зумовлені однією-єдиною метою "знайти собі пару".

"Усе це лишиться з нами надовго", - каже Лазаро Ернандес, один з двох головних дизайнерів бренду Proenza Schouler, чия лінійка PSWL створена для покоління, зацікавленого у розвиткові естетики "кежуал - це круто" (casual-cool). Отже, тепер ми всі можемо видихнути.

Мода, яка не шкодить довкіллю

Копирайт изображения Getty Images Image caption Останніми роками набув величезної популярності "піжамний стиль" - одним із перших його прославив модний дім Gucci

Жоден огляд того, що важливо для сучасної моди, не може обійти стороною тему дружності до довкілля та раціонального використання ресурсів. В останнє десятиліття шквал досліджень недвозначно показав, що ми штовхаємо нашу планету в провалля; у цьому частково винна і мода.

Хто б'є тривогу? Знову ці надокучливі малолітки. Згідно з одним дослідженням, "покоління Z більше, ніж попередні покоління, дбає про те, як наші споживацькі звички впливають на суспільство та екологію.

Понад 70% враховують різні етичні фактори, обираючи, що купити; з цієї групи, 57% кажуть, що передусім думають про екологію".

Мода щосили намагається не відставати; зокрема, напередодні останнього саміту G7 у Біарріці 32 провідні бренди підписали "Модний пакт" (Fashion Pact), спрямований на узгодження фешн-індустрії з "Цілями сталого розвитку" ООН. Чи встигнуть вони вчасно розвернути корабель - інше питання.

Мода і новітні технології

Копирайт изображения Carlings Image caption У лондонському торговельному павільйоні Hot Second відвідувачі могли поміняти справжній вживаний одяг на "віртуальну примірку" одягу різних брендів, зокрема Carlings

Минулого місяця у Лондоні відкрився тимчасовий торговельний павільйон Hot Second, де відвідувачів запрошували обміняти будь-який непотрібний предмет одягу на "віртуальну примірку" завдяки технологіям доповненої реальності.

"Наша мета - вберегти щонайменше 500 одежин від звалища, а також зібрати дані й спостереження, що допоможуть розвивати цифрову моду, сприятимуть збереженню довкілля і змінюватимуть ставлення людей до моди", - каже організаторка проєкту Карінна Ноббс.

Хтось може засумніватися в ефективності "цифрового шопінгу" - адже насолода від нового одягу полягає саме в тому, щоб його носити. Втім, це лише один приклад надважливої ролі технологій у сучасній моді.

Текстиль на основі водоростей (Algiknit) чи фруктових волокон; фарбування тканин без води чи хімічних процесів; фільтри мікроволокон для пральних машин - технології моди обіцяють втішити тих, хто наляканий кліматичними змінами.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

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