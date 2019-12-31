Мода 2010-тих: що ми втратили і що здобули
Це було яскраве десятиліття, яке ознаменувалося унікальними модними явищами, від кризи споживацтва до високотехнологічних інновацій і відмови від натурального хутра.
У 2010-х світ моди зазнав значних змін - у першу чергу, завдяки ширшому усвідомленню того, наскільки швидкоплинні тренди шкодять клімату.
Люди відчули, що споживацтво сягнуло піку; міленіали та покоління Z розширили свій вплив. З'явилося враження, що різноманіття на подіумі нарешті стало мейнстрімом. Ось сім найсуттєвіших змін, що відбулися за це десятиліття.
Вплив міленіалів
Мінливі, пристрасні, чутливі до змін, відсторонені - люди, народжені між 1981 і 1996 роками не дають модним брендам передихнути.
Колись модники та модниці терпляче очікували нових сезонів, але міленіали - які нині складають близько 30% населення світу, хоча скоро їх обжене покоління Z - хочуть усе тут і зараз.
Одяг для них - це й миттєва реакція на поточні події, і колаборація з кумирами. Фешн-індустрія намагається їм догодити: час, за який модель потрапляє з подіуму на полиці магазинів, скоротився в середньому від 120 до 60 днів.
Чи задоволені міленіали? Звісно, ні. Навпаки, вони почали рух проти надлишку, перейнявшись екологічними проблемами й дратуючись кількості "шмаття", що його нав'язують на кожному кроці.
Все вказує на те, що споживацтво сягнуло свого піку і більш не зростатиме: наприклад, 74% американців нині воліють витрачати гроші на "яскраві події та спогади" (ресторани, подорожі, спа-салони), а не на речі. Бренди опинилися у скрутному становищі.
Різноманіття на подіумі
Ще у 2008 році супермодель Наомі Кемпбелл заявила, що модельні агентства відтісняють чорних моделей "за бокову лінію" через колір шкіри. Надто довго мода визнавала єдиний стандарт краси. Але, схоже, є зрушення.
У 2015-му Деніз Бідо стала першою моделлю "плюс-сайз", яка відкрила Нью-йоркський тиждень моди поруч із моделями типових "маленьких" розмірів.
2017-го Халіма Аден першою вийшла на міжнародний подіум у хіджабі. Минулого жовтня Кроу Кіан першим з трансгендерних чоловіків закривав сезон показів готового жіночого одягу.
Отже, з дискримінацією покінчено? Не зовсім. Мода славиться дещо лицемірним умінням застрибувати на гребінь хвилі. До того ж, Бідо, Аден і Кіан приголомшливо гарні.
Хочете істинного різноманіття? Дивіться показ "Справжній подіум", організований колишньою конкурсанткою "Топмоделі по-американськи" Крістіаною Казаковою; у ньому взяли участь буквально усі, хто подав заявку.
Відмова від натурального хутра
Десятиліття відчайдушних кампаній проти хутра нарешті принесли плоди: люксові бренди один за одним прибирають хутро зі своїх колекцій.
Пастки для ловлі живцем, хутряні ферми - люди досі використовують різні засоби убивства тварин заради одягу, якому є маса альтернатив, дружніх до тварин і до планети загалом.
Любов до справжнього хутра подолати не просто, адже донедавна воно асоціювалося з розкішшю (а в деяких країнах - таких як Росія та Китай, найбільших у світі споживачів хутра, - так вважають і досі).
То що ж спричинило переворот? Завдяки соцмережам захисників тварин нарешті почули - світ облетіли відеоролики, зняті підпільними дослідниками на приховані камери.
Громадськість розлютило те, що розумні істоти гинуть жахливою смертю через людські примхи. А у 2018 році генеральний директор Gucci Марко Бізаррі дав добрячого ляпаса виробникам хутра, коли висловився коротко й безкомпромісно: "Хутро? Це не сучасно".
Що далі на порядку денному? Шкіряні вироби, які вбивають набагато більше тварин, ніж шуби, і виробництво яких надзвичайно токсичне.
Нове життя старих речей
Дедалі більша тривога за нашу планету вкупі з прагненням до новизни змушують людей змінювати своє ставлення до речей як до власності. Зокрема набуває популярності секонд-хенд: обсяги продажу вживаного модного одягу зростають у 21 раз швидше, ніж нового.
Унікальним культурним феноменом стали комісійні інтернет-магазини люксових брендів RealReal і Vestiaire Collective, а також платформа приватних оголошень Depop. Стрімкий зліт переживають сервіси оренди одягу, такі як Rent the Runway.
"Бачення моди як сервісу, як сфери, якою ми послуговуємось, не володіючи, - це важлива частина подолання екологічної кризи у галузі моди", - каже Елізабет Клайн, авторка книги Conscious Closet. Нарешті, знову в моді ремонт і перешиття.
Наприклад, бренд Patagonia заснував власне ательє, куди приймає на ремонт свій одяг, а потім продає його заново за зниженими цінами; бренд Nudie Jeans пропонує безкоштовний ремонт речей упродовж всього життя; бренд Eileen Fisher перешиває злегка ношені вироби.
Новий кежуал
Секс завжди продаватиметься - привіт, родина Кардаш'ян! - але минають ті часи, коли жінка, щоби вважатися привабливою, мала бути запакована у вузесеньку "бандажну сукню" (винахід модного дому Hervé Léger).
Нині, зовнішність більше не валюта - чи принаймні не єдина валюта. Спортивний одяг, кросівки і, звісно ж, вулична мода - ось хто заправляє балом.
Та справа не в тому, щоби натягти зручні "треніки" чи пірнути у затишну кофту з капюшоном - хоча це, безперечно, приємно. "Новий кежуал" - це втілення трендових соціальних ідей, таких як інклюзивність, гендерна нейтральність й естетичні уподобання, не зумовлені однією-єдиною метою "знайти собі пару".
"Усе це лишиться з нами надовго", - каже Лазаро Ернандес, один з двох головних дизайнерів бренду Proenza Schouler, чия лінійка PSWL створена для покоління, зацікавленого у розвиткові естетики "кежуал - це круто" (casual-cool). Отже, тепер ми всі можемо видихнути.
Мода, яка не шкодить довкіллю
Жоден огляд того, що важливо для сучасної моди, не може обійти стороною тему дружності до довкілля та раціонального використання ресурсів. В останнє десятиліття шквал досліджень недвозначно показав, що ми штовхаємо нашу планету в провалля; у цьому частково винна і мода.
Хто б'є тривогу? Знову ці надокучливі малолітки. Згідно з одним дослідженням, "покоління Z більше, ніж попередні покоління, дбає про те, як наші споживацькі звички впливають на суспільство та екологію.
Понад 70% враховують різні етичні фактори, обираючи, що купити; з цієї групи, 57% кажуть, що передусім думають про екологію".
Мода щосили намагається не відставати; зокрема, напередодні останнього саміту G7 у Біарріці 32 провідні бренди підписали "Модний пакт" (Fashion Pact), спрямований на узгодження фешн-індустрії з "Цілями сталого розвитку" ООН. Чи встигнуть вони вчасно розвернути корабель - інше питання.
Мода і новітні технології
Минулого місяця у Лондоні відкрився тимчасовий торговельний павільйон Hot Second, де відвідувачів запрошували обміняти будь-який непотрібний предмет одягу на "віртуальну примірку" завдяки технологіям доповненої реальності.
"Наша мета - вберегти щонайменше 500 одежин від звалища, а також зібрати дані й спостереження, що допоможуть розвивати цифрову моду, сприятимуть збереженню довкілля і змінюватимуть ставлення людей до моди", - каже організаторка проєкту Карінна Ноббс.
Хтось може засумніватися в ефективності "цифрового шопінгу" - адже насолода від нового одягу полягає саме в тому, щоб його носити. Втім, це лише один приклад надважливої ролі технологій у сучасній моді.
Текстиль на основі водоростей (Algiknit) чи фруктових волокон; фарбування тканин без води чи хімічних процесів; фільтри мікроволокон для пральних машин - технології моди обіцяють втішити тих, хто наляканий кліматичними змінами.
Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.
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