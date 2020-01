Найкращі серіали 2020 - чого очікувати

Копирайт изображения Imdb

Найцікавіші телевізійні драми, комедії і трилери, за якими ми будемо проводити вечори, а, мабуть, і ночі протягом наступного року.

Драми і трилери

"Зоряний шлях: Пікар" Star Trek: Picard (CBS All Access / Amazon Prime Video) є продовженням епопеї "Зоряний шлях: наступне покоління".

Сер Патрік Стюарт, який зіграв в усіх семи сезонах попереднього серіалу, виконає роль славетного капітана "Ентерпрайза" і в нових серіях франшизи.

Серед його колег по знімальному майданчику - Іза Бріонес, Сантьяго Кабрера, Мішель Херд, Елісон Пілл, Гаррі Тредевей та Еван Евагора.

Копирайт изображения Amazon Prime Video Image caption Сер Патрік Стюарт знову зіграє славетного Жан-Люка Пікара у продовженні "Зоряного шляху"

Про роботу британського комітету з надзвичайних ситуацій оповідає драма "Кобра" Cobra (Sky One), головні ролі в якій зіграли Роберт Карлайл (прем'єр-міністр) і Вікторія Гамільтон (керівниця штабу).

Провідні британські експерти з безпеки, кризові менеджери і політики найвищого рангу рятуватимуть націю, яка опинилася на межі знищення. В серіалі також знялися Річард Дормер та Девід Хейг.

Паоло Соррентіно знов занурюється у життя Ватикану в довгоочікуваному другому сезоні "Молодого папи", що вийде під назвою "Новий папа" The New Pope на Sky Atlantic.

Режисер досліджує людські бажання і вади та непрості проблеми, які оточують віру в сучасному світі.

Папа Пій XIII (Джуд Лоу) перебуває в комі після удару, який стався з ним під час меси у Базиліці Святого Марка у Венеції. Тим часом, у Ватикані відбувається низка таємничих подій.

Кардиналу Анджело Воєлло (Сільвіо Орландо) вдається звести на Святий престол витонченого англійського аристократа Джона Браннокса (Джон Малкович), який бере ім'я Івана Павла III.

Хоча на позір новий папа здається бездоганним, він має таємниці, які не варто розголошувати. Серед запрошених зірок серіалу - Шерон Стоун та Мерилін Менсон.

Одразу два герої всесвіту Marvel об'єднають свої зусилля в боротьбі зі вселенським злом у серіалі "Сокіл і Зимовий солдат" The Falcon and The Winter Soldier (Disney+).

Головні ролі у супергеройській драмі виконали Ентоні Макі, Себастьян Стен і Деніел Брюль.

Психологічний трилер "Батьківщина" Homeland (Showtime) про боротьбу ЦРУ з тероризмом поступово добігає кінця у восьмому завершальному сезоні.

Головне питання: чи побачить нарешті багатостраждальний агент Керрі Метісон (Клер Дейнс) світло в кінці тунелю? Партнером Дейнс по зйомкам стане її чоловік Г'ю Денсі.

Старі фаворити

Копирайт изображения Amazon Prime Video Image caption Ієн Мак-Шейн і Рікі Віттл у серіалі "Американські боги"

Сюжет третього сезону саги про родину медіамагнатів "Спадкоємці" Succession (HBO / Sky Atlantic) набуває воістину шекспірівського драматизму. Прихильники сатиричної драми дізнаються про наслідки зради, яку скоїв син головного героя і власника імперії наприкінці попереднього сезону.

Події моторошної науково-фантастичної драми "Західний світ" Westworld (HBO / Sky Atlantic) розгортаються на світанку доби штучного інтелекту. Події третього сезону відбуваються вже за межами тематичного парку роботів, що був у центрі уваги перших двох частин серіалу.

До акторського складу в нових серіях приєднаються Аарон Пол, Вінсент Кассель, Лена Вейт, Скотт Мескуді та Маршон Лінч.

Цього року виходить і третій сезон "Американських богів" American Gods(Amazon Prime Video) за однойменним романом Ніла Геймана.

Колишній в'язень Тінь (Рікі Віттл) продовжує допомагати таємничому містеру Середі (Ієн Макшейн) у містичному світі, де діє магія і чари. Втім, богам старої формації доводиться нелегко, адже світ захоплюють нові могутні володарі, зокрема Технології та Засоби масової інформації.

Копирайт изображения Warrick Page/AMC/Sony Pictures Television Image caption Ріа Сіхорн у серіалі "Краще подзвоніть Солу" AMC

Серіал"Сучасне кохання" Modern Love (Amazon Prime Video), прем'єра якого відбулася лише минулої осені, продовжить оповідати про радощі та негаразди знайомства, шлюб, стосунки і дружбу. Кожен епізод надихнули реальні життєві історії із однойменної колонки в New York Times.

П'ятий сезон драми "Краще подзвоніть Соулу" Better Call Saul (AMC/Netflix), що є приквелом серіалу "Пуститися берега" (Breaking Bad), оповідає по подальший моральний розклад адвоката Джиммі Макгілла (Боб Оденкірк).

Утім, сумнівний персонаж Оденкірка завоював неабияку любов серед прихильників серіалу, і вони, без сумніву, із задоволенням спостерігатимуть за його остаточним падінням.

Що трапляється, коли супергерої належать потужним корпораціям і замість рятування світу відчайдушно зловживають своїми обов'язками? Другий сезон серіалу "Хлопці" The Boys (Amazon Prime Video) продовжує досліджувати це гіпотетичне питання.

Прихильники британської драми "Врятуй мене" побачать її другий сезон "Врятуй мене теж" Save Me Too (Sky Atlantic) із Ленні Джеймсом, Суранною Джонс і Стівеном Гремом у головних ролях.

Через чотирнадцять місяців після зникнення Джоді, доньки Неллі (Джеймс), про неї все ще нічого невідомо. Але, можливо, з появою нових доказів ситуація зміниться?

Неангломовні драми

Копирайт изображения Sky Atlantic Image caption Гебріель Бірн у кримінальній драмі про наркотрафік "Нуль Нуль Нуль" ZeroZeroZero

Події третього сезону атмосферної німецької драми "Вавилон-Берлін" Babylon Berlin (Sky Atlantic) відбуваються на сході Веймарської республіки перед початком Третього Рейху.

Інспектор поліції Гереон Рат (Фолкер Брух) разом із помічницею Шарлоттою Ріттер (Лів-Ліза Фріс) розслідують жорстоке вбивство акторки. Кіноіндустрія виявляється не менш зіпсованою за кримінальний світ.

Психологічний трилер "Стокгольмський реквієм" Stockholm Requiem (Walter Presents / 4 канал), знятий за мотивами популярної трилогії Крістіни Олссон, оповідає про роботу криміналістки Фредріки Бергман.

Переживши чимало особистих драм, жінка приєднується до спецпідрозділу, який розслідує особливо тяжкі злочини.

Режисер "Гоморри" Стефано Солліма екранізував ще одну книгу італійського письменника і журналіста Роберто Савіано. Драма "Нуль Нуль Нуль" ZeroZeroZero (Sky Atlantic) досліджує проблему міжнародної торгівлі наркотиками.

Мексиканські картелі, калабрійська мафія та корумповані американські підприємці - всі разом сприяють процвітанню кокаїнового бізнесу у світі.

В серіалі знялись Андреа Різборо, Дейн ДеХаан та Гебріел Бірн.

Якщо "Чорний лебідь" Даррена Аронофскі оповідав про темний бік балету, драма "Філармонія" Philharmonia (Walter Presents / 4 канал) доводить, що світ виконавців класичної музики може бути не менш жорстоким.

Насамперед йдеться про геніальну диригентку Елене Барізе (Марі-Софі Фердан), яка повертається до Парижа після 20-річної перерви, щоб очолити провідний оркестр столиці. За нестандартні методи роботи жінку прозвали "маестро-вбивця".

Комедії

Персонажі Стіва Кугана та Роба Брайдона вирушають у "Подорож до Греції" The Trip to Greece (Sky One) на пошуки гастрономічних пригод у супроводі безкінечних суперечок про трагедії, міфи та історію.

Копирайт изображения Sky One Image caption Г'ю Лорі в ролі капітана Райана Кларка в комедії про космічний туризм "П'ята Авеню"

Комедія "П'ята авеню" Avenue 5 (Sky One) Армандо Януччі оповідає про недалеке майбутнє, коли подорожі всією Сонячною системою вже стали звичайною річчю. Роль безстрашного капітана Райана Кларка зіграв Г'ю Лорі.

Сміливо подивившись своїм демонам в обличчя, героїня комедії "Крик" Shrill (Hulu) Енні Істон (Ейді Браянт) більше не дозволяє витирати об себе ноги. Попри те, що багато хто вважає дівчину надто товстою, Енні не збирається змінювати своє тіло, натомість вона починає нове життя.

Офісна комедія "Розвідувальний підрозділ" Intelligence (Sky One) оповідає про життя британської урядової штаб-квартири - по суті, більш бюрократичної версії MI5 та MI6.

Коли зухвалий агент національної безпеки США Джеррі (Девід Швіммер) приєднується до команди, підрозділ стає майже нездатним боротися з кібертероризмом.

Копирайт изображения HBO Image caption Ларрі Девід знов опинятиметься в ніякових житейських ситуаціях у 10 сезоні комедії "Стримай свій ентузіазм"

Комедійний горор "Шукачі правди" Truth Seekers (Amazon Prime Video) оповідає про дослідників паранормальних явищ, які знімають привидів по всій Британії і оприлюднюють свої відео онлайн.

Ларрі Девід зіграє вигадану версію самого себе в 10 сезоні комедії "Стримай свій ентузіазм" Curb Your Enthusiasm (HBO / Sky Atlantic).

Кумедне дослідження тривіальних повсякденних невдач, як-от холодна чашка кави, пляма на сорочці чи загублена зубна щітка.

Екранізації

Легендарний Граф Дракула (Dracula) незабаром отримає ковток свіжої крові - за екранізацію славетного роману Брема Стокера взялися творці Шерлока (BBC One / Netflix).

1897 року англійський юрист на ім'я Джонатан Харкер (Джон Геффернан) вирушає до Трансильванії, щоб зустрітися з новим клієнтом - графом Дракулою (Клес Бенг).

Сценаристи Марк Гетісс і Стівен Моффат зберегли всі класичні елементи роману - моторошний замок з лабіринтом кімнат, наречені-небіжчиці і вампір, який прагне підкорити собі світ.

Втім, шоураннери також додали нотки чорного гумору та приголомшливі спецефекти.

Руфус Сьюелл зіграє вдівця і продавця антикваріату в новій екранізації "Блідого коня" The Pale Horse Агати Крісті (BBC One). Головний герой Марк Пасбрук знаходить у черевику мертвої жінки загадковий список імен, в якому є і його власне.

Копирайт изображения Imdb Image caption Сценаристи "Дракули" Марк Гетісс і Стівен Моффат зберегли всі класичні елементи роману Стокера

Розслідування приводить його до готелю "Блідий кінь", розташованому у невеликому містечку, де, за чутками, мешкають відьми.

Роман Румера Годдена "Чорний нарцис" Black Narcissus 1939 року вперше екранізовано 1947 року. Тепер моторошна історія про сексуальне насильство та заборонене кохання серед чорниць англіканського монастиря надихнула і шоураннерів (BBC One/FX).

У центрі сюжету сестра Клода (Джемма Артертон), яка разом із чорницями ордену Послушниць Марії Калькутської вирушає в серце Гімалаїв.

Після успіху мінісеріалу "Безпека" 2018 року, автор детективних романів Гарлан Кобен створює новий трилер для Netflix. Герой кримінальної драми "Незнайомець" The Stranger, щасливо одружений батько двох дітей, несподівано дізнається таємницю про свою дружину, яка переверне все його життя.

Ніколь Кідман знову співпрацює з режисером Девідом Е. Келлі ("Велика маленька брехня"), цього разу над екранізацією роману Джин Кореліц "Ти мала б знати".

Мінісеріал "Відіграти назад" The Undoing (HBO / Sky Atlantic) оповідає про життя успішної лікарки-психотерапевта, яке протягом однієї ночі перетворюється на жахіття. В серіалі також знялися Г'ю Грант і Дональд Сазерленд.

Зої Кравіц зіграє чарівну власницю крамниці звукозапису в Брукліні в новій екранізації роману про кохання Ніка Хорнбі "Фанатик" High Fidelity (Hulu).

Слухаючи музику, Роб згадує своїх колишніх і намагається забути своє єдине справжнє кохання.

Копирайт изображения Hulu Image caption Зої Кравіц в ролі Роб, власниці крамниці звукозапису в Брукліні, у серіалі "Фанатик"

Знята за мотивами однойменного бестселера Стівена Кінга, містична драма "Аутсайдер" The Outsider (HBO / Sky Atlantic) оповідає про розслідування жорсткого вбивства хлопця. Дивні обставини злочину змушують слідчих поставити під сумнів всі свої переконання.

У ролі головного підозрюваного - Джейсон Бейтман, у серіалі також знялися Бен Мендельсон, Марк Менчана і Синтія Еріво.

Ще один роман Кінга "Протистояння" The Stand (CBS All Access) адаптував для телебачення режисер Джош Бун. Це постапокаліптична історія про знищення населення Землі пандемією і жорстоке протистояння небагатьох уцілілих.

У стихійній боротьбі добра і зла доля людства тримається на крихких плечах 108-річної темношкірої жінки Матері Абігейл.

Мабуть, найбільш зворушливою історією, екранізованою 2020 року, можна назвати бестселер ірландської письменниці Саллі Руні "Звичайні люди" Normal People (BBC Three / Hulu).

У центрі оповіді стосунки двох молодих людей Маріанни і Коннелла, які виросли і маленькому ірландському містечку, але походять із дуже різних сімей.

Це історія дорослішання, дослідження себе і своїх почуттів та кохання, що проходить випробування часом та досвідом.

Постапокаліптична антиутопія "Крізь сніг" Snowpiercer (TNT) - це спін-офф дуже недооціненого трилера 2013 року південнокорейського режисера Пона Джун Хо (тепер широко відомого стрічкою "Паразити") та графічного роману Le Transperceneige 1982 року.

Події серіалу відбуваються на гігантському потязі, оснащеному вічним двигуном, який рухається навколо світу. Пасажири поїзда - це єдині люди, які вижили після глобальної катастрофи і після того, як планета перетворилася на крижану пустелю.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

