Найкращі фільми 2020: ви не захочете їх проґавити

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Новий "Бонд", ностальгія за бойовиками 1980-х (Том Круз не забарився), роботи метрів Нолана, Спілберга і Скотта та вкрай зірковий склад усіх фільмів - кінокритики BBC Culture обрали 14 стрічок, жодну з яких ви не захочете проґавити.

Правдива історія банди Келлі (True History of the Kelly Gang)

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Джордж Маккей став наступним актором, після Міка Джаггера та Хіта Леджера, який зіграв австралійського бушрейнджера та зухвалого грабіжника банків Неда Келлі.

Втім, ця остання історія, заснована на романі Пітера Кері, оповідає про юні роки славетного гангстера. А також події, які змусили його стати на шлях злочинів, насамперед, коли його мати (Ессі Девіс) продала хлопця бандиту (Рассел Кроу).

Режисер стрічки - Джастін Курзель, відомий фільмами "Снігове місто", "Макбет" і "Кредо вбивці", тож жорстоких сцен і крові не бракуватиме.

У прокаті з 20 лютого.

Історія Девіда Копперфілда (The Personal History of David Copperfield)

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Дотепна і натхненна екранізація класики англійської літератури, створена режисером Армандо Януччі ("Смерть Сталіна") після переможної подорожі фестивалями нарешті потрапить до кінотеатрів.

Події стрічки, як і в оригінальній історії Діккенса, відбуваються у XIX столітті. Фільм має чудовий акторський склад із Девом Пателем ("Мільйонер із нетрів") у головній ролі. Він грає хлопця-сироту, який намагається пробитися у світ.

Кожна сцена з Тільдою Свінтон (тітка Копперфілда) і Г'ю Лорі (ексцентричний містер Дік) - справжній шедевр.

Хто б міг подумати, що творець комедійних серіалів "Віцепрезидент" та "У вирі подій" буде саме тим, хто зробить нову, свіжу, мультикультурну версію улюбленого роману?

Прем'єра у Великій Британії 24 січня і у США - 8 травня.

Людина-невидимка (The Invisible Man)

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"Мумія" 2017 року з Томом Крузом у головній ролі мала розпочати серію римейків про класичних монстрів Студії Universal. Але фільм виявився таким провальним, що студія скасувала свої плани щодо франшизи "Темний Всесвіт", в якій також планували зняти нову "Людину-невидимку" з Джоні Деппом.

Утім, замість блокбастера з Деппом на світ з'явився малобюджетний трилер за сценарієм Лі Воннелла, який прославився фільмами "Пила" і "Астрал".

В останній екранізації роману Герберта Веллса Елізабет Мосс грає жінку, яку переслідує її колишній чоловік-психопат.

Але оскільки він має чудову здатність ставати невидимим, героїні Мосс ніхто не вірить.

Погодьтеся екшн з Деппом був би куди менш інтригуючим.

У прокаті з 27 лютого.

007: Не час помирати (No Time to Die)

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Зйомки стрічки супроводжували травми, аварії і навіть вихід із проєкту Денні Бойла.

Втім, останній "Бонд" Деніеля Крейга, схоже, буде найкращим в його кар'єрі.

По-перше, стиль режисера Кері Джоджі Фукунаги ("Безрідні звірі", "Справжній детектив") з його адреналіновим екшном та атмосферними географічними локаціями, мабуть, є більш вдалим для бондіани, ніж режисерський почерк Бойла.

По-друге, Фібі Воллер-Бридж (сценаристка двох надзвичайно успішних серіалів "Флібег" і "Вбиваючи Єву"), буз сумніву, додала історії притаманного їй шарму.

Джеймс Бонд у відставці, він відпочиває на островах зі своєю дівчиною (Лея Сейду), залишивши порятунок світу новому агенту "00" (Лашана Лінч).

Тримається він, однак, недовго. Після дзвінка приятеля Фелікса Лейтера (Джеффрі Райт) 007 негайно вирушає на боротьбу зі вселенським злом, цього разу в обличчі Сафіна (Рамі Малек).

Прем'єра в Україні - 9 квітня.

Перспективна молода жінка (Promising Young Woman)

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Молоду і талановиту Емеральду Феннелл не дарма порівнюють із Фібі Воллер-Бридж.

Вона зіграла Каміллу Шанд у "Короні" та сестру Петсі у драматичному серіалі BBC "Викликайте акушерку", а також написала сценарій для другого сезону "Вбиваючи Єву".

І тепер вона виступить у ролі сценаристки і режисерки свого першого повнометражного фільму - трилера про жінку (Кері Малліган), яка мстить чоловікам-аб'юзерам.

У трейлері стрічки Малліган з'являється у вигляді різних персон, зокрема, й у зловісному гелловінському образі сексапільної медсестри.

Світова прем'єра - 17 квітня.

Артеміс Фаул (Artemis Fowl)

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У перерві між режисурою шекспірівських вистав і зйомками в них британський актор і сценарист Кеннет Брана знімає чудові діснеївські блокбастери, від "Тора" до "Попелюшки".

Цього разу він взявся за екранізацію романів-фентезі ірландського письменника Оуена Колфера.

Герой фентезійного епосу - 12-річний злий геній Артеміс Фаул (Фердія Шоу) - а дитяча фантазія, дійсно, не знає меж - бореться з феями, шукаючи свого батька.

Фільму, нашпигованому спецефектами, не бракує видовищних сцен - підземні світи, міфічні істоти і навіть дама-командор ордена Британської імперії Джуді Денч у ролі начальниці поліції.

У прокаті з 28 травня.

Диво-жінка 1984 (Wonder Woman 1984)

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Історії про супергероїв - вже минуле десятиліття. У 2020 році на арену виходять супергероїні.

Шанувальники Всесвіту Marvel побачать одразу кілька блокбастерів із жінками в головних ролях, як-от "Чорна вдова" Скарлетт Йоханссон і "Хижі птахи", де Марго Роббі зіграє колишню дівчину Джокера Гарлі Квінн.

Втім, найбільш приголомшливим фільмом про супергероїню по праву можна назвати "Чудо-жінку 1984", яка є продовженням провального фільму Петті Дженкінс 2017 року.

Через кілька десятиліть після подій першого фільму принцеса-воїн (Галь Гадот) вступає у бій з Гепардою (Крістен Віг) і Лордом Максвеллом (Педро Паскаль). Вона також зустріне свого коханого Стіва Тренора. Все це відбувається під сингли Duran Duran.

Прем'єра в Україні 4 червня.

Душа (Soul)

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Смілива фантазія і філософський настрій анімаційної стрічки "Душа" одразу видають студію Pixar. А точніше режисерський стиль Піта Доктера, чиї попередні роботи - "Корпорація монстрів", "Вперед і вгору" та "Думками навиворіт" - так само замислювалися про стосунки між людьми і сенс життя.

Це історія про душі, які живуть окремо від тіл, доки не зустрінуть свою людину у фізичному світі.

Серед акторів, які озвучили ролі, Тіна Фей, вона - також співавторка сценарію, і Джеймі Фокс. Його персонаж - перший афро-американський герой у мультфільмах студії Pixar.

Прем'єра в Україні - 18 червня.

Найкращий стрілець: Маверік (Top Gun: Maverick)

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Том Круз знову вдягає свої окуляри-авіатори у високобюджетному сиквелі бойовика 1986 року.

Тридцять чотири роки по тому, його герой - пілот ВМС США все ще називає себе "Маверіком" і все залишається в ранзі капітана.

Але сюжет не такий вже і важливий. Фільм вартий походу до кінотеатру, насамперед, завдяки приголомшливим зйомкам "суперджетів", які на фантастичній швидкості розсікають небосхил.

"Найкращий стрілець" - не єдина ностальгія за хітами 1980-х. Цього року шанувальники також побачать продовження франшиз "Мисливці за привидами" та "Білл і Тед".

У прокаті з 16 липня.

Тенет (Tenet)

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Фільми Крістофера Нолана часто оточують таємниці, які часом не зникають навіть після перегляду. Втім, декілька подробиць про свій майбутній шпигунський бойовик він таки розкрив.

Головні ролі виконали Джон Девід Вашингтон ("Чорний куклукскланівець"), Роберт Паттінсон та Елізабет Дебікі, у стрічці також взяли участь зірки Майкл Кейн та Кеннет Брана.

Все що на разі відомо про сюжет - це те, що головний герой, персонаж Вашингтона, намагатиметься завадити Третій світовій війні, подорожуючи у часі і між континентами.

Важлива деталь - дія фільму також частково відбуваються й в Україні.

У прокаті з 16 липня.

Вестсайдська історія (West Side Story)

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Музична мелодрама Стівена Спілберга є адаптацією класичного бродвейського мюзиклу, написаного Леонардом Бернстейном і Стівеном Сондгеймом за сюжетом "Ромео і Джульєтти".

Енсел Елгорт ("На драйві") та маловідома акторка Рейчел Зеглер зіграли Тоні і Марію, закохану пару, яка потрапляє у розборки між нью-йоркськими бандами "акул" та "джетів" у 1957 році.

Цього року вийде ще одна екранізація відомого мюзиклу, який, можливо, ніколи не з'явився би без "Вестсайдської історії".

Це стрічка "На схилах" (In the Heights), знята за однойменним бродвейським мюзиклом Лін-Мануели Міранди 2005 року. Події стрічки, знятої режисером "Божевільно багатих азійців" Джоном Чу, відбуваються у латиноамериканському кварталі Нью-Йорка.

Прем'єра в Україні - 16 грудня.

Дюна (Dune)

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"Дюну" Девіда Лінча хтось вважає культовою класикою, а хтось - найгіршим фільмом в історії, в прокаті він успіху не мав.

Тепер за екранізацію космічної одіссеї Френка Герберта взявся Дені Вільнев.

І судячи з двох його попередніх науково-фантастичних драм, "Прибуття" та "Той, хто біжить по лезу 2049", Вільнев впорається краще за Лінча.

Стрічка, яку сам режисер охрестив "Зоряними війнами для дорослих", має абсолютно зірковий акторський склад: Тімоте Шаламе в ролі юного героя-месії, Хав'єр Бардем, Оскар Ісаак, Джош Бролін, Ребекка Фергюсон, Джейсон Момоа, Шарлотта Ремплінг та Дейв Баутіста.

В українських кінотеатрах - з 18 грудня.

Остання дуель (The Last Duel)

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Дія останнього фільму Рідлі Скотта відбувається за тих часів, коли екшн означав чоловіки з мечами.

Сюжет засновано на реальних подіях, які могли відбутися у Франції XIV століття. Він оповідає про останню в історії судову дуель, коли суперечку між двома сторонами вирішували фізичним поєдинком.

Головні ролі виконує доволі дивний дует Адама Драйвера і Метта Деймона. Але це пояснюється тим, що Драйвера взяли на місце Бена Аффлека, який виступив також співавтором сценарію. Але був змушений відмовитися від ролі через накладку з іншими зйомками.

Якими правдивими є зображені події, невідомо, але завдяки акторському складу, фільм є надзвичайно привабливим.

Прем'єра в світі - 25 грудня.

Новини світу (News of the World)

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Роком Тома Генкса можна оголошувати практично кожен з останніх років, і 2020 не стане винятком. Актор з'явиться ще у трьох фільмах, прем'єри яких відбудуться цього року.

У драмі "Новини світу", заснованій на однойменному бестселері, Генкс зіграє оповідача-мандрівника XIX століття, який переїжджає з одного американського містечка в інше, щоби повідомити новини.

Герой Генкса має допомогти повернути батькам 10-річну дівчинку, яку виховували індіанці кайова.

Генкс продовжить мандрувати й у науково-фантастичній драмі "BIOS", де він виконав роль хворого винахідника і останньої людини на Землі. Герой Генкса Фінч створює робота-андроїда, який зможе піклуватися про його собаку, коли він помре.

У третьому фільмі, в якому Том Генкс знявся у головній ролі, він також виступив й автором сценарію. У драмі часів Другої світової війни "Грейхаунд" актор виконав роль командира корабля, якого переслідують німецькі підводні човни.

Героїзм Тома Генкса проявляє себе по-різному, але залишається незмінним.

Світова прем'єра - 25 грудня.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

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