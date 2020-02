Копирайт изображения Getty Images

Які англомовні романи, опубліковані в перші роки XXI століття, можна назвати видатними? BBC Culture опитала літературних критиків.

Кілька десятків літературних критиків і оглядачів із The New York Times, Time, Newsday, Bookslut, The Millions та інших видань обрали найкращі, на їхню думку, романи, опубліковані з 1 січня 2000 англійською мовою.

Ось перші 12 з них.

12. Джеффрі Євгенідіс "Середня стать" (2002)

Переклад українською А. Вовченко "Видавництво Старого лева", 2018.

"Я двічі з'явився на світ: спершу дівчинкою, у Детройті, напрочуд ясного січневого дня 1960 року; потім, у серпні 1974-го, — хлопцем-підлітком у приймальному відділенні лікарні в Пітоскі, штат Мічиган".

Так починається роман американського письменника грецького походження Дж. Євгенідіса.

У 14 років Калліопа Стефанідес виявляє, що у неї рідкісна генетична мутація, через яку вона є псевдогермафродитом. Заявивши, що має "чоловічий мозок", дівчина змінює стать і стає Каллом.

Роман, сповнений алюзій на давньогрецьку міфологію, досліджує тему долі та свободи волі. Він є водночас історією дорослішання Кала та розповіддю про підприємницький зліт його батьків, Дездемони та Лефті (які мають й свої власні генетичні таємниці).

Зрештою, стан Кала наділяє його майже божественною здатністю бачити світ водночас з жіночої й чоловічої перспектив.

"Середній статі" вдалося завоювати і визнання критиків (2003 року роман здобув Пулітцерівську премію), й домогтися комерційного успіху. Він став бестселером і перекладений багатьма мовами, зокрема українською.

11. Зеді Сміт "Білі зуби" (2000)

Переклад українською Н. Куликової, Р. Семківа, видавництво "Смолоскип", 2009.

Сміт увірвалася до літературного світу в 23 роки, своїм першим романом показавши розмах, оригінальність і дотепність серйозної письменниці.

Роман "Білі зуби", що здобув численні нагороди, зокрема премію The Guardian за найкращий перший роман, оповідає про друзів Арчі Джонса та Самаля Ікбаля, які познайомилися на фронті під час Другої світової війни.

"Білі зуби" - це строкатий портрет постколоніального багатокультурного Лондона, сповнений яскравих сцен і персонажів.

Критики відзначили й два наступних романи письменниці - NW (2012), який посів 18 місце в опитуванні BBC Culture, та On Beauty (2005).

10. Чімаманда Нґозі Адічі "Половина жовтого сонця" (2006)

Безстрашний і яскравий другий роман молодої нігерійської письменниці оповідає про події нещодавнього минулого її країни, що торкнулися безпосередньо й її родини.

"Половина жовтого сонця" - це один із мотивів прапора Біафри, держави, яка існувала на території Нігерії під час громадянської війни 1967—1970 років.

Міжетнічний конфлікт народів гауса і ігбо, від якого постраждав і дід самої письменниці, вплинув на долі головних героїв роману.

"Роман Адічі написаний з надзвичайною майстерністю, художньою та інтелектуальною, - зазначає критик Волтон Муюмба. - Це також серйозний політичний роман про кохання у часи війни".

Інший роман письменниці - "Американа" (2013) - також потрапив до списку BBC Culture.

9. Ієн Мак'юен "Спокута" (2001)

Переклад українською О. Смольницької, видавництво "КМ-БУКС", 2001.

Події роману одного з найбільш визнаних британських авторів сучасності розпочинаються влітку 1935 року. 13-річна Брайоні, дівчинка з багатою уявою, яка мріє стати письменницею, стає свідком сцени кохання своєї сестри Сесілії та її хлопця, сина покоївки Роббі.

Не зрозумівши, що відбувається, Брайоні вирішує, що Роббі - сексуальний маніяк, і пізніше свідчить проти нього в поліції.

Через кілька років розпочинається Друга світова війна, і Роббі з в'язниці забирають до армії. Вже дорослою Брайоні усвідомлює, що зруйнувала життя Сесілії та Роббі. Вона тяжко працює медсестрою у шпиталі, намагаючись спокутувати свою провину.

Мак'юен стежить за долею персонажів протягом шести десятиліть. Пошуки спокути Брайоні перетворюються на роздуми про силу мистецтва.

8. Бен Фаунтейн "Довга прогулянка Біллі Лінна в перерві футбольного матчу" (2012)

Дебютний роман автора, що здобув премію National Book Critics Circle, вирізняється "мудрістю і дотепністю", зазначає критик Стівен Кельман.

Вісім новобранців американської армії, які щойно повернулися з Іраку, де один з їхніх товаришів загинув, а інший отримав інвалідність, беруть участь у патріотичному телевізійному шоу на каналі Fox News.

Їхній двотижневий промотур завершується салютом у перерві футбольного матчу в Далласі. Після цього вони мають знову повернутися на війну.

Автор вкладає оповідь в уста 19-річного Біллі Лінна, в чиїх словах лунає пристрасть, розгубленість та посттравматичний стресовий розлад.

"Це якось дивно, - каже Біллі вболівальнику Dallas Cowboys, - коли тебе вшановують за найгірший день у твоєму житті".

7. Дженніфер Еган "Візит загону горлорізів" (2010)

Переклад українською С.Андрухович, видавництво "Темпора".

Роман Дженніфер Еган, що здобув Пулітцерівську премію і нагороду National Book Critics Circle, присвячений роздумам про час, славу та музику в дусі Пруста.

"Час - це найпідступніший горлоріз, ви не помічаєте його, бо переймаєтесь горлорізами прямо перед вами", - каже письменниця. В центрі оповіді роману - колишній панк-рокер, а тепер музичний продюсер Бенні Салазар, його злодійкуватий помічник Саша та коло кар'єристів, колишніх зірок та дармоїдів.

Редакторка The Tampa Bay Times Колет Бенкрофт зазначила, що роман є "провісним, дивовижним, мудрим і просто приголомшливим".

6. Майкл Шейбон "Дивовижні пригоди Кавалера і Клея" (2000)

Роман, який здобув Пулітцерівську премію і відзначений багатьма іншими нагородами, оповідає про чеського митця єврейського походження Джо Кавалера та його американського кузена письменника Семмі Клея.

1939 року Кавалер втікає з окупованої нацистами Праги до Нью-Йорка. Разом із Клеєм вони стають ключовими фігурами в індустрії коміксів від її зародження до Золотої доби.

"Надзвичайно емоційний, зворушливий і багатошаровий роман Шейбона є своєрідним історичним мостом між XX та XXI століттями у тому, як він зображує Другу світову війну та народження коміксів, як нової і потужної форми масової міфотворчості", - зазначила головна редакторка Booklist Донна Сейман, яка віддала твору Шейбона перше місце в списку.

"Дивовижні пригоди Кавалера і Клея" - це також позачасове дослідження нашої трагічної прихильності до ненависті та війни, нашої постійної потреби в історіях та нашого наполегливого прагнення до магії та трансцендентності", - додала вона.

5. Джонатан Франзен "Поправки" (2001)

Гостросоціальна сімейна сага, яка принесла Франзену світову славу, стала одним із перших романів, що закарбував дух часу перших років нового століття.

Альфред і Енід Ламберти та троє їхніх дорослих дітей збираються на останнє Різдво XX століття. У Альфреда прогресує хвороба Паркінсона, Сполучені Штати - на межі економічного краху.

Це - історія родини з Середнього Заходу, розказана з іронією, любов'ю і масштабом справжнього епосу, в якому перетинаються долі кількох поколінь американців.

"Поправки" Джонатана Франзена геніально провістили потрясіння, які відбудуться в американському суспільстві після 11 вересня.

4. Мерилін Робінсон "Галаад" (2004)

Це лірична розповідь священника з містечка в Айові Джона Еймса, в якій він ділиться зі своїм маленьким сином історією свого життя і боротьби з рабовласництвом.

"Галаад" є першим романом трилогії, два наступних - "Дім" і "Ліла". "Важко пригадати іншого живого романіста, який би так тонко і проникливо писав про віру в Бога. Ця тема стала майже табу в сучасній літературі", - зазначив критик Дон Раффел.

"Робінсон - вдається поєднати новаторські ідеї з вишуканою прозою, досліджуючи великі питання в інтимному просторі сім'ї та громади", - написала Карен Р. Лонг, колишня редакторка Cleveland Plain Dealer.

"Галаад" читатимуть і через 100 років", - додала вона.

3. Гіларі Мантел "Вулфголл" (2009)

Переклад українською Віталій Михалюк, Костянтин Бєляєв, видавництво "Фабула"

Роман Гіларі Мантел є сміливим новим поглядом на події в Європі XVI століття, розказані з точки зору Томаса Кромвеля (і Генріха VIII як допоміжного персонажа).

"Вулфголл" здобув премії Man Booker та National Book Critics Circle, був адаптований для сцени і екранізований BBC як мінісеріал.

"Я ніколи не відчувала такого повного занурення у свідомість героя, ба більше, героя, який жив в таку далеку епоху", - зазначила Маре Енн Гвінн, літературна редакторка Seattle Times.

Продовження роману "Везіть тіла" також отримало голоси критиків.

2. Едвард Пол Джонс "Відомий світ" (2003)

Дія роману відбувається у 1955 році на плантації Генрі Таунсенда, у минулому - раба, а тепер - рабовласника.

"Відомий світ" - це тріумф співчуття, роман занурює читача у період складних часів, не даючи простих висновків.

Відчуваючи близьку смерть, Таунсенд обмірковує долю своїх 50-акрових плантацій у Вірджинії і рабів, до яких він ставився так, як вчив його наставник.

"Відомий світ" - це найкращий американський роман, опублікований у XXI столітті, - цікаве дослідження того, що переживали люди за часів американського рабства", - зазначив критик Волтон Муюмба, автор The Shadow and the Act.

1. Джуно Діаc "Коротке і дивовижне життя Оскара Вао" (2007)

Переможцем в опитуванні BBC Culture став дебютний роман американця домініканського походження про дивака Оскара, який мешкає в гетто в Нью-Джерсі і мріє стати американським Толкіном.

"Мені було нелегко закохатися в роман, чиє ДНК складається із наукової фантастики, фентезі та тестостерону", - зазначила Елізабет Тейлор, літературна редакторка The Chicago Tribune.

"Це лише друга книга латиноамериканського автора, яка здобула Пулітцерівську премію в художній літературі", - наголошує критик і письменник Рігоберто Гонсалес.

"Оскар Вао є доказом міцного зв'язку, який латиноамериканці підтримують з культурою, мовою та історією своїх предків. Роман також порушує важливе питання, хто такі американці і що означає бути американцем", - вважає критик і драматург Грегг Барріос.

"Розповідь Діаса, сповнена домініканської історії, коміксів, наукової фантастики, магічного реалізму та художніх цитат, є чистим задоволенням", - додав він.

--