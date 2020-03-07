Дев'ять найкращих серіалів березня

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Дні стають довшими, ночі коротшають, часу залишається тільки на найкращі серіали. Ось що радить оглядач BBC Culture.

Усюди жевріють пожежі (Little Fires Everywhere)

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Останній проєкт Різ Візерспун, напевно, сподобається шанувальникам і шанувальницям "Великої маленької брехні". В центрі уваги тут також складні жіночі характери і приховані таємниці.

Екранізація однойменного роману Селесте Інґ 2017 року досліджує теми ідентичності, правди і брехні та нездоланної сили материнської любові. Події мінісеріалу відбуваються в містечку Шейкер-Хайтс у штаті Огайо.

Різ Візерспун грає Елену, мати ідеальної родини Річардсонів, життя і доля якої різко змінюється з появою загадкової Мії (Керрі Вошингтон) та її доньки Перл (Лексі Андервуд).

Трейлер тут. Прем'єра 18 березня на Hulu.

Світ Дикого Заходу (Westworld)

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"Дикий Захід" - це парк атракціонів, де люди можуть здійснити свої найбрудніші фантазії з розумними роботами.

У третьому сезоні жорстокі ігри переміщаються у реальний світ, і, схоже, Мейв (Тенді Ньютон) налаштована на війну з Долорес (Еван Рейчел Вуд).

Утім, герой Еда Гарріса Чоловік у чорному впевнений, що його одержимість парком нарешті має мету. Він повинен врятувати світ.

До основного акторського складу, Джеффрі Райта, Тесси Томпсон та Люка Гемсворта, у третьому сезоні приєднаються Аарон Пол, Вінсент Кассель та Ліна Вейт.

Трейлер тут. Прем'єра 15 березня на HBO і 16 березня на Sky Atlantic.

Виробники (Breeders)

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Чи можливо водночас обожнювати свою дитину більше життя і страшенно злитися на неї через те, що вона ні за що не лягає спати?

Герой ситкому, дбайливий батько двох дітей Пол (Мартін Фрімен) виявляє, що він не зовсім той чоловік, яким себе завжди вважав.

Зворушлива і смішна історія про радощі та жахи батьківства в світі, де вимоги до виховання дітей постійно змінюються.

Дружина Пола - Еллі (Дейзі Хаггард) керує студією звукозапису і вміє читати дітям казки, не прокидаючись.

Разом вони намагаються поєднати кар'єру, догляд за старими батьками та зльоти і падіння в стосунках, а також виховання двох чортенят.

А коли батько Пола Майкл (Майкл МакКін) з'являється на порозі їхнього будинку, вони по суті беруть до себе третю дитину.

Трейлер можна подивитися тут. Прем'єра 2 березня на FX та 12 березня на Sky One.

Вавилон-Берлін (Babylon Berlin)

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Німецькомовна драма, знята за мотивами детективних романів Фолькера Кучера, оповідає про кримінальний світ Берліна напередодні Третього Рейху.

Події третього сезону відбуваються на тлі краху Берлінського фондового ринку 1929 року. Тоді дрібні акціонери та вкладники кинулися штурмувати банки, щоби зняти гроші зі своїх рахунків.

Інспектор Гереон Рат (Волкер Брух) та його помічниця Шарлотта Ріттер (Лів-Ліза Фріз) розслідують смерть кіноакторки Бетті Вінтер, яка загинула на знімальному майданчику.

Незабаром стає очевидним, що трагедія не була випадковою.

Прем'єра 6 березня на Sky Atlantic.

НульНульНуль (ZeroZeroZero)

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Режисер "Гоморри" Стефано Солліма екранізував ще одну книгу італійського письменника і журналіста Роберто Савіано.

Драма "Нуль Нуль Нуль" ZeroZeroZero досліджує проблему міжнародної торгівлі наркотиками.

Мексиканські картелі, калабрійська мафія та корумповані американські підприємці - всі разом сприяють процвітанню кокаїнового бізнесу у світі.

В серіалі знялись Андреа Різборо, Дейн ДеХаан та Гебріел Бірн.

Трейлер тут. Прем'єра 6 березня на Amazon Prime Video та 26 березня на Sky Atlantic.

Хрестики-нулики (Noughts + Crosses)

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Екранізація серії романів Малорі Блекмен про альтернативний світ, в якому суспільство все ще не позбулося расизму. Це історія кохання двох молодих людей, яких розділяє колір шкіри і походження.

Сефі, "Хрестик", належить до чорного правлячого класу, вона - дочка видатного політичного діяча. Каллум - "Нулик", він ніхто, білий вигнанець.

Вони дружать з дитинства, але з віком їхні стосунки стають чимось більшим за дружбу. Їхні родини розділені владою та забобонами, але тепер назавжди сплетені долею.

Трейлер тут. Прем'єра 5 березня на BBC One.

Озарк (Ozark)

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В центрі оповідання драми "Озарк" - родина Бірдів, які були змушені втекти з Чикаго до провінційного містечка в Міссурі після невдалої афери з відмиванням грошей.

У третьому сезоні Марті (Джейсон Бейтман) та Венді (Лора Лінні) борються за долю родини.

Справи в казино йдуть непогано, і Марті прагне залишити все як є, але у Венді інші плани. Приїзд брата Венді Бена перетворює життя родини на хаос.

Рут (Джулія Гарнер) прагне стати членом родини Марті, але чи дійсно це така хороша ідея?

Прем'єра 27 березня на Netflix.

Чорний понеділок (Black Monday)

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Дія комедійного серіалу відбувається у 1980-х після сумнозвісного "Чорного понеділка", найбільшого краху фондового ринку в історії.

Група біржових маклерів, серед яких і головні герої Дон (Реджина Голл) та Блер (Ендрю Реннелз), знаходять спосіб заробити на фінансовій кризі. Відтепер їхнє життя аж ніяк не назвеш нудним.

Трейлер тут. Прем'єра 15 березня Showtime.

Фрейд (Freud)

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Ця німецькомовна драма про Зігмунда Фройда, мабуть, зовсім не той серіал, який ви очікуєте побачити про батька психоаналізу.

Це - класичний детектив, в якому молодий Фройд (Роберт Фінстер) стає слідчим і полює на серійного вбивцю, який залякав Відень наприкінці 19 століття.

Революційні ідеї Фройда стикаються з величезним опором громадськості, яка натомість набагато більше довіряє сумнозвісному медіуму Флер Саломе (Елла Рампф) та ветерану війни Альфреду Кіссу (Георг Фрідріх).

Усі разом незабаром опиняються в центрі окультної змови.

Трейлер тут. Прем'єра 23 березня на Netflix.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

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