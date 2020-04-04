Найкращі серіали 2020. Те, що ви могли пропустити

"Мисливці", "Статеве виховання" або "Краще подзвоніть Солу" - що подивитися під час карантину?

Мисливці (Hunters)

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Комедія "Кролик Джоджо", на нашу думку сильно переоцінена Оскарівським комітетом, вчергове довела, що Голокост - складна тема для екранізації.

Тим більшої уваги заслуговує новий серіал Amazon, сценаристом і продюсером якого виступили Девід Вейл та маестро горорів Джордан Піл.

Їм вдалося об'єднати стиль, саспенс і захопливий екшн з тонким вшануванням пам'яті жертв жахливих злочинів проти людства.

Події розгортаються в Америці 1970-х років. Група єврейських чоловіків на чолі з героєм Аль Пачіно прагнуть покарати високопоставлених нацистських чиновників, яким вдалося втекти до США, уникнувши правосуддя.

Серіал між іншим оповідає й про те, що нацизм нікуди не зник, він завжди поруч із нами, навіть у ліберальній західній демократії.

Подивитися серіал можна на каналі Amazon Prime Video.

Статеве виховання (Sex Education)

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Серіал, знятий британським Netflix, вдало поєднує жанр підліткової комедії з відвертим і зрілим дослідженням сексу. Серіал порушує багато важливих тем від сексуальної ідентичності до підліткової вагітності.

В центрі сюжету сором'язливий хлопець Оттіс, який відчайдушно мріє позбутися цноти, але поки що йому це не вдається. Його мати, роль якої виконує харизматична Джилліан Андерсон, - відомий у місті сексолог.

Але у другому сезоні комедійної драми найбільш помітною є блискуча гра молодих акторів - Емми Маккей, яка виконала роль стриманої і вразливої Мейв, та Шуті Гатви, який зіграв надзвичайно харизматичного Еріка.

По кайфу (Feel Good)

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Канадська акторка Мей Мартін зіграє практично саму себе у новій комедійній драмі від Netflix.

Героїню Мей також звати Мей, вона - стендап-комік, мешкає у Лондоні та бореться із наркотичною залежністю.

В центрі сюжету - романтичні стосунки Мей з подругою Джордж (Шарлотта Річі), яка вперше переживає досвід одностатевого кохання.

Це добра і щира історія про диваків, які намагаються жити і любити.

Ця країна (This Country)

Ще одна життєва історія про безтурботних брата і сестру, які мешкають у містечку Котсвольд на південному заході Англії.

Серіал, знятий у жанрі мок'юментарі, виходить вже у третьому сезоні.

Творці ситкому, кузени Чарлі Купер та Дейзі Мей, які також виконали головні ролі, з тонкою іронією і добрим гумором досліджують життя провінційної Англії.

"Ця країна" є одним із небагатьох сучасних серіалів, присвячених життю сільських мешканців.

Любов сліпа (Love is Blind)

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Попри те, що доба реаліті-шоу минула, нове дейтинг-шоу від Netflix стало справжньою сенсацією.

30 привабливих, гетеросексуальних чоловіків і жінок знайомляться наосліп і зможуть побачити одне одного, тільки коли вирішать одружитися. Ідея - абсурдна, але телегенічна.

Найцікавіша частина програми - момент, коли пари нарешті зустрічаються на мексиканському курорті і починають спілкуватися наживо, намагаючись налагодити стосунки.

Маленька Америка (Little America)

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Серіал-антологія, знятий подружжям Кумаїлом Нанджані та Емілі В. Гордон, присвячений життю мігрантів у великому плавильному котлі Сполучених Штатів.

Кожна серія оповідає історію окремої людини, як-от мексиканського гравця у сквош або сирійця-гея, який шукає притулку.

На думку оглядачки Variety Кароліни Фрамке, серіал ставить важливе питання про те, "що означає бути американцем і що потрібно, щоби побудувати життя з нуля на новому місці".

Серіал можна подивитися на Apple TV+.

Змова проти Америки (The Plot Against America)

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Творець "Прослуховування" ("The Wire") Девід Саймон є безумовно одним із найвидатніших телевізійників Америки, і його останній проєкт лише підтвердив цю репутацію.

"Змова проти Америки" - це екранізація роману Філіпа Рота 2004 року, знята в жанрі альтернативної історії. Автори серіалу міркують про те, якими були б Сполучені Штати сьогодні, якби 1940 року країну очолив Чарльз Ліндберг, відомий своїми пронацистськими поглядами.

У центрі сюжету - історія єврейської родини із Нью-Джерсі (Зої Казан, Вайнона Райдер, Морган Спектор), для якої наслідки правління Ліндберга стають непростим випробуванням.

Даррен Френіч із Entertainment Weekly назвав серіал "одним із напруженіших телевізійних шоу, що оповідає про темний епізод в історії країни". Нові серії щотижня виходять на HBO.

Чирлідери (Cheer)

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Це - документальний нетфліксівський серіал про команду чирлідерів із техаського містечка Корсикана.

Для непосвячених чирлідинг виглядає доволі чудернацьким видом спорту, не кажучи вже про небезпечні трюки, які чирлідери мають виконувати.

Серіал досліджує непрості особисті історії кожного з членів команди, які пояснюють, чому ці молоді люди з таким запалом і відданістю занурюються у підготовку до національних чемпіонатів.

На думку кінокритиків, "Чирлідери" - це історія про виховування характеру і теплі стосунки з улюбленим тренером, який дозволяє їм стати кращою версією самих себе". Виходить на Netflix.

Краще подзвоніть Солу (Better Call Saul)

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Спін-офф славетного серіалу "Пуститися берега" може затьмарити оригінальне шоу, попри те, що прихильники знають, чим він завершиться.

П'ятий сезон продовжує досліджувати історію чесного юриста Джиммі Макгілла (Боб Оденкірк) та його перевтілення у підступного та аморального адвоката Сола Гудмена.

Серіал виходить на каналі AMC / Netflix.

Кінь БоДжек (BoJack Horseman)

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Історія колишньої зірки шоу-бізнесу коня БоДжека, яку вже оголосили найкращим анімаційним серіалом XXI століття, досліджує "дорослі" проблеми, від сексуальних домагань і депресії до зловживання наркотиками. Однак робить це зі здоровою часткою гумору та самоіронії.

У завершальному шостому сезоні принцеса Керолін намагається знайти баланс між кар'єрою і материнством, а сам БоДжек потрапляє до реабілітаційної клініки для зірок із залежністю від знеболювальних.

Найкращі ідеї серіалу є водночас й щирими, і цинічними, що, вочевидь, і робить шоу таким привабливим. Серіал доступний на Netflix.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

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