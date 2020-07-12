Найкращі серіали липня 2020

Поки кінотеатри повільно відновлюють свій репертуар, серіали залишаються стабільним джерелом домашніх розваг. BBC Culture пропонує добірку драм, комедій і трилерів на різний смак.

Ханна (Hanna)

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Спін-офф однойменного трилера 2011 року про дівчину-кілера (Есме Крід-Майлз) із надзвичайними здібностями. У другому сезоні головна героїня дізнається про існування цілого загону елітних вбивць - Utrax.

Основне завдання Ханни - врятувати свою подругу Клару (Ясмін Моне Принц), яка опинилася в руках Ultrax. Ханна несподівано отримує допомогу від свого колишнього ворога - агента ЦРУ Марісси Віглер (Мірей Енос).

Трейлер можна подивитися тут. Прем'єра 3 липня на Amazon Prime Video.

Чудовий новий світ (Brave New World)

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Науково-фантастичний серіал за культовим романом Олдоса Гакслі 1932 року створили для нового стрімінгового сервісу NBC Peacock.

У центрі оповіді суспільство, яке досягло миру та стабільності, відмовившись від моногамії, грошей, сім'ї та взагалі історії.

Серед мешканців "нового" Лондона - Бернар Маркс (Гаррі Ллойд) та Леніна Кроун (Джессіка Браун Фіндлі).

Історія починається з подорожі головних героїв до так званих Диких земель, де вони опиняються у центрі жорстокого повстання. Їх рятує чоловік на ім'я Джон Севідж (Олден Еренрайх), разом з яким вони тікають додому.

Втім, поява Джона у Новому Світі незабаром загрожує його стабільності і гармонії. Серед зіркового акторського складу серіалу - Демі Мур, Джозеф Морган та інші.

Трейлер можна подивитися тут. Прем'єра 15 липня - Peacock і пізніше на Sky One.

Академія Амбрелла (The Umbrella Academy)

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Захопливий, саркастичний серіал за романом у коміксах, який написав засновник відомого американського рок-гурту My Chemical Romance Джерард Вей.

Серіал, який оповідає про непрості стосунки великої родини супергероїв, виходить у другому сезоні. В останніх серіях попереднього сезону Номер п'ять, він же Хлопчик (Айдан Галлахер), розповідає родині, що застосування його суперсили призвело до стрибка часу, внаслідок чого його брати і сестри опинилися в різних часових просторах, починаючи з 1960 року.

Тепер Академія Амбрелла повинна знайти спосіб об'єднатися, зупинити апокаліпсис і повернутися до теперішнього часу.

Прем'єра 31 липня на Netflix.

Алієніст (The Alienist: Angel of Darkness)

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Головний герой вікторіанської детективної драми - доктор Ласло Крейцлер (Деніель Брюль) працює в новій і суперечливій галузі кримінальної психології. Крейцлер розслідує дивну справу ритуальних вбивств, в якій замішані ілюстратор газети Джон Мур (Люк Еванс) та амбітна секретарка Сара Говард (Дакота Феннінг), яка вирішила стати першою в місті жінкою-детективом.

У другому сезоні кримінальної драми Сара відкриває власне детективне агентство і береться за нову справу. Але незабаром разом із доктором Крейцлером та Джоном Муром вона повертається до розшуків невловимого вбивці.

Трейлер. Прем'єра 19 липня на TNT.

Таємниці, які вона зберігає (The Secrets She Keeps)

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Дія цього напруженого трилера, знятого за однойменним романом Майкла Роботема, відбувається у заможному передмісті Сіднея. В центрі оповіді історія двох жінок із дуже різних прошарків суспільства. Їх мало що об'єднує, втім, є одна спільна таємниця, яка може повністю зруйнувати життя обох.

На думку працівниці супермаркету Агати Фіфл (Лора Кармайкл), "матуся-блогерка" Меган Шонесі (Джессіка де Гоу) має ідеальне життя. Заздрісна одержимість Меган змушує Агату почати стежити за нею. Але зустрівшись, жінки несподівано починають дружити.

Втім, зіткнення двох таких різних світів призводить до моторошної події, яка назавжди змінить життя обох.

Трейлер тут. Прем'єра - на BBC One у липні.

Хлопець нівроку (A Suitable Boy)

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Дія багатосерійної драми, знятої за сюжетом високого оціненого критиками роману Вікрема Сета 1993 року, відбувається на тлі бурхливих подій в Індії 1950-х років. В центрі сюжету - дівчина Лата (Таня Маніктала), мати якої намагається знайти донці чоловіка.

Розриваючись між сімейним обов'язком та романтикою, студентка Лата вирушає у власну подорож до самопізнання.

Прем'єра - у липні на BBC One.

Юні правопорушники (The Young Offenders)

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Третій сезон цієї грубуватої, але душевної ірландської комедії, оповідає історію дорослішання найкращих друзів Конора (Алекс Мерфі) і Джока (Кріс Воллі). Намагаючись відволіктися від проблем в родині, хлопці пускають у різні пригоди.

Втім, незабаром вони із жахом з'ясовують, що мати Конора (Гіларі Роуз) почала зустрічатися з їхнім клятим ворогом - місцевим поліцейським Тоні Гілі (Домінік Макхейл). Прем'єра - в липні на BBC Three / BBC iPlayer.

Прокляття (Ju-On: Origins)

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Японський горор нової хвилі, який захопив кінотеатри наприкінці 1990-х, повернув саспенс і напругу у жанр, що почав занепадати. Поширеним сюжетом стала помста привида, якого скривдили за життя.

Одним з найбільших хітів цієї хвилі була стрічка Ju-On 2002 року, американський римейк якої вийшов під назвою "Прокляття" (The Grudge). За ним було знято кілька римейків і сиквелів, і тому не дивно, що зрештою він дійшов і до телебачення.

Сюжет серіалу присвячений подіям, які спричинили прокляття, вочевидь, серії вбивств, що сталися в одному будинку. Дивіться трейлер тут. Прем'єра 3 липня на Netflix.

Без громадянства (Stateless)

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Герої цього австралійського серіалу стають заручниками імміграційної системи, яка водночас переплітає долі незнайомців. Одну з головних ролей драми, що порушує дуже актуальні питання сучасного світу, виконала Кейт Бланшетт, яка також виступила співавторкою серіалу.

У центрі для нелегальних мігрантів в австралійській глибинці зустрічаються чотири незнайомці, між якими виникає несподіваний емоційний зв'язок.

Стюардеса, яка тікає від небезпечної секти, афганський біженець з родиною, які рятуються від переслідувань, бюрократ замішаний у національному скандалі, молодий батько. Всі вони стикаються з суперечливим захистом системи прикордонного контролю.

У серіалі також знялися Івонн Страховські, Джей Кортні, Ешер Кедді, Фейсал Баззі і Домінік Вест. Трейлер можна подивитися тут. Прем'єри 8 липня на Netflix.

Амнезія (Absentia)

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У третьому сезоні період відсторонення від справ агента ФБР Емілі Бірн (Стана Катік) добігає кінця. У час, який вона була вимушена проводити з родиною, Емілі з усіх сил намагалася стати хорошою матір'ю.

Однак на цьому шляху з'являється перешкода - міжнародна кримінальна справа, в яку опиняється втягнутою й родина героїні. Емілі та її колишній чоловік, спецагент Нік Дюранд (Патрік Хейзінгер), не можуть не втрутитися, життю Ніка загрожує небезпека.

Намагаючись врятувати чоловіка, Емілі виявляє більшу змову. Трейлер можна подивитися тут. Прем'єра 17 липня на Amazon Prime Video.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

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