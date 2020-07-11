Десять найкращих фільмів 2020 року. На цей момент

Кінокритики BBC Culture обрали 10 найважливіших фільмів цього року. Серед них - драма на тему расизму Спайка Лі, комедійний трилер і номінант Каннського фестивалю містичний вестерн "Бакурау".

П'ятеро однієї крові (Da 5 Bloods)

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Новий фільм режисера Спайка Лі - це пристрасний, динамічний і захопливий епос, що поєднує напружену драматичну історію з елементами гумору.

Четверо чорношкірих американців-ветеранів війни повертаються до В'єтнаму, щоб знайти тіло свого друга і залишену схованку золота. Лі пропонує глибокий погляд на історію США і расизм.

Критики відзначили гру всіх чотирьох акторів, але насамперед Делроя Ліндо, який цілком може отримати наступного "Оскара". Ліндо майстерно виконав роль чоловіка, який страждає від спогадів про минуле і посттравматичного стресового розладу.

"П'ятеро однієї крові", без сумніву, - одна з найкращих стрічок режисера, володаря "Оскарі" за видатні заслуги в кінематографі.

Історія Девіда Копперфілда (The Personal History of David Copperfield)

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Мабуть, однією з найбільших несправедливостей в кінематографі є той факт, що "Історія Девіда Копперфілда" залишилася непоміченою на цьогорічній церемонії Bafta.

Для режисера-сценариста стрічки Армандо Януччі ("Смерть Сталіна"), цей дотепний і оригінальний фільм є значним досягненням.

Фільм є однією з найкращих екранізацій класики англійської літератури, який, з одного боку, віддає шану чудовій прозі Дікенса, а з іншого - демонструє блискучі кінематографічні ефекти, як-от яскрава картинка, розщеплення екрану, титри, голос за кадром тощо.

І хоча Януччі відтворює суспільство вікторіанської Англії, фільм виглядає дуже сучасним, не в останню чергу завдяки й національній різноманітності акторів. Головну роль у стрічці виконав британський актор індійського походження Дев Патель ("Мільйонер із нетрів").

Ніколи, мало коли, іноді, завжди (Never Rarely Sometimes Always)

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Ця мелодраматична історія оповідає про 17-річну Отем (Сідні Фланіган), яка завагітніла, але вона мешкає у маленькому містечку в Пенсильванії, де аборти заборонені.

Разом із двоюрідною сестрою дівчина таємно вирушає до Нью-Йорка, щоби припинити вагітність. Стрічка сценаристки і режисерки Елізи Хітман є красномовною і водночас інтимною розповіддю про вибір і сумні та відчайдушні рішення, які іноді доводиться ухвалювати молодим жінкам заради свого майбутнього.

Емоції і настрій фільму великою мірою передає операторська робота: глибокий сум на обличчі Отем, нудьга її рідного міста у порівнянні з приголомшливим Нью-Йорком.

Фільм вражає своєю чесністю і емоційністю.

Полювання (The Hunt)

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Це суперечливий комедійний трилер про банду привілейованих лібералів. Одну з них грає Гілларі Свенк.

Вихід фільму було двічі перенесено минулого року після масових розстрілів у США і жорсткої критики президента Трампа.

Втім, коли стрічка Крейга Зобеля та Деймона Лінделофа нарешті з'явилася на екранах кінотеатрів цієї весни напередодні карантину, вона вразила глядачів захопливістю і непередбачуваністю сюжету.

Кінокритик Карін Джеймс назвала фільм "дотепною та уїдливою сатирою на політичний конфлікт в американському суспільстві".

Бакурау (Bacurau)

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Це, мабуть, один із найдивніших і найоригінальніших фільмів цього року, дія якого відбувається у віддаленому, глухому бразильському селищі, що має назву Бакурау.

Місцева громада, якою керує лікарка-пиячка (Сонія Брага), веде боротьбу з корумпованим політиком і намагається з'ясувати, чому Бакурау раптом зникло з усіх мап світу, як друкованих, так і в інтернеті.

Незабаром село захоплюють солдати, і фільм перетворюється на кривавий вестерн. Глядач може аналізувати підтекст сюжету і натяки на сучасних бразильських політиків або просто насолоджуватися захопливою жанровою мішаниною.

Роботу режисерів Клебера Мендонса Фільо та Джуліано Дорнеллі відзначено премією Каннського журі минулого року.

Асистентка (The Assistant)

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Дія проникливої драми режисерки Кітті Грін відбувається в нью-йоркському офісі владного і безпринципного кіномагната. Нескладно вгадати, кого саме мають на увазі творці стрічки.

Сюжет фільму оповідає про один день із життя асистентки (Джулія Гарнер), яка гарує з ранку до ночі, відповідаючи на телефонні дзвінки, роздруковуючи сценарії, розпаковуючи пляшки з водою та прибираючи наслідки безпутного життя свого боса.

Уявіть більш реалістичну і менш гламурну версію "Диявол носить Прада". І хоча головним лиходієм, без сумніву, є CEO компанії, чия схожість з Вайнштейном стає дедалі ближчою, фільм викриває й корпоративну культуру, сповнену сексизму і мовчазної співучасті.

У фільмі немає гучних промов або відвертої конфронтації героїв, але є напружене очікування того, чи поставне головна героїня проти самодурства свого шефа.

Емма (Emma)

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Чи потрібна світу ще одна екранізація роману Джейн Остін? Мабуть, ні, але ця чарівна, строката версія чудово доповнює попередні фільми.

Режисерка Отем де Вайльд не винаходить заново жанр історичної драми, зберігаючи її затишну, старомодну чарівність.

Акторці Ані Тейлор-Джой вдається передати не лише впевненість Емми, але й тепло та щирість своєї героїні. Джонні Флінн виконує роль чарівного містера Найтлі, у якого закохана Емма.

Роль надто турботливого батька Емми з гумором зіграв Білл Наї. Попередня кар'єра фотографа дозволила де Вайльд створити неймовірно красиву романтичну комедію.

Безкрайня ніч (The Vast of Night)

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Чи стежать за нами прибульці? Чи ширяли вони в небі над Нью-Мексико у 1950-тих? Ця науково-фантастична містична драма, дія якої розгортається у провінційному містечку, ставить доволі банальні питання, але пропонує дуже незвичні відповіді на них.

Протягом одного вечора місцевий радіо ді-джей (Джейк Горовіц) і телефоністка (Сьєрра МакКормік) намагаються з'ясувати походження моторошних звуків, які виникають звідкись поблизу.

Фільм також висловлює декілька гострих коментарів щодо маргіналізації певних соціальних груп, але саме блискучі спецефекти роблять дебютну стрічку Ендрю Паттерсона такою приголомшливою.

Довгі безперевні кадри нічного міста, на тлі яких лунають кумедні діалоги, переконливо свідчать про те, що перед нами сходження нового кінематографічного таланту.

Художник і злодій (The Painter and the Thief)

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Коли злодія Карла Бертіл-Нордланда заарештовують, Барбора приходить до нього у в'язницю і просить намалювати його портрет.

Вона привласнює його образ так само, як він вкрав її мистецтво. Це стає початком непростої, але міцної дружби і стосунків, у які згодом опиняється втягнутим бойфренд Барбори, так само як і наркозалежність Карла.

Режисер Бенджамін Рі спостерігав за своїми героями кілька років, щоби створити цю багатогранну, зворушливу хроніку натхнення, провини і винахідництва.

Правдива історія банди Келлі (True History of The Kelly Gang)

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Байопік Джастіна Курзеля про горезвісного австралійського бушрейнджера і грабіжника XIX століття Неда Келлі, аж ніяк не вписується у жанр історичної драми.

Фільм, заснований на романі Пітера Кері, радше нагадує кислотне панк-відео, аніж історичну хроніку: драматичні краєвиди колоніальної Австралії, корупція, розпуста, насильство.

Виживати в цьому брутальному світі Келлі (Джордж Маккей) вчиться у своєї жорсткої матері (Ессі Девіс), відчайдушного бандита (Рассел Кроу), безпринципного поліцейського (Чарлі Ханнам) та аморального англійського чиновника (Ніколас Хоулт).

Під впливом таких вихователів нескладно стати лідером однієї з найжорстокіших банд в історії.

Келлі Джастіна Курзеля є більш несамовитим та страшним, ніж всі попередні кінообрази бандита, однак він також викликає і найбільше співчуття.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

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