Найкращі фільми грудня - у кінотеатрах і на Netflix

Ніколас Барбер

BBC Culture

Автор фото, DC Films/Warner Bros

Критики BBC Culture обрали 12 прем'єр, які вийдуть на екрани кінотеатрів та стрiмінгові платформи у перший місяць зими. Серед них - новий анімаційний фільм студії Pixar, сиквел "Диво-жінки" та останній фільм Чедвіка Боузмана.

Ма Рейні: Мати блюзу (Ma Rainey's Black Bottom)

Автор фото, David Lee / Netflix

Чикаго, 1927 рік. Родоначальниця блюзу, співачка Ма Рейні намагається записати новий альбом. Але свою музику і талант їй доводиться відстоювати від зазіхань білих менеджерів та амбіцій трубача гурту.

Це - адаптація відомої п'єси Августа Вільсона. Продюсером стрічки виступив Дензел Вашингтон, а в ролі Рейні знялася Віола Девіс. Фільм є останньою роботою актора Чедвіка Боузмана, який помер від раку у серпні цього року.

За словами кінокритикині BBC Culture Керін Джеймс: "Гра Боузмана заслуговує на відзнаку. Вона - палка і пронизлива, але в ній немає зайвої патетики".

На Netflix - з 18 грудня.

Перспективна дівчина (Promising Young Woman)

Автор фото, Focus Features

Емеральд Феннелл відома не лише своїми акторськими роботами, як-от роль Каміли Паркер у серіалі "Корона", але й сценаристським та режисерським дебютом у другому сезоні "Вбиваючи Єву".

Її новий фільм "Перспективна дівчина" відбиває досвід роботи режисерки у жанрі чорної комедії і знову торкається теми насильства.

Кейсі, роль якої виконала володарка BAFTA і номінантка на "Оскар" Кері Малліган, кинула медичний коледж і працює офіціанткою.

Після пережитої травми 10 років тому дівчина обрала витончений спосіб помсти.

Вечорами вона знайомиться у барах із чоловіками і, прикинувшись п'яною, заманює їх додому. Тим, хто збирався скористатися непритомним станом жінки, доведеться відповісти сповна.

Прем'єра в США і Канаді: 25 грудня.

Ще по одній (Another Round / Druk)

Автор фото, Zentropa Entertainments

Данський режисер Томас Вінтерберг, відомий співпрацею з Ларсом фон Трієром у маніфесті "Догма 95", у 2012 році зняв фільм "Полювання" з Мадсом Міккельсеном, який став фаворитом журі Каннського фестивалю.

Комедійна драма "Ще по одній" є другим дуетом режисера і актора. Стрічку висунуто на "Оскар" від Данії у категорії найкращий міжнародний фільм.

Міккельсен грає 40-річного вчителя, який переживає типову кризу середнього віку. Усе змінюється, коли він разом із друзями вирішує перевірити одну теорію. Щоби відчути креативність і енергію, дорослим потрібно бути трохи на підпитку… весь час.

"П'янство ще ніколи не зображували на екрані так переконливо", зазначили критики.

Прем'єра 3 грудня у Нідерландах та 18 грудня у США.

Опівнічне небо (The Midnight Sky)

Автор фото, Netflix

Невже можливо перевершити апокаліптичні сценарії 2020-го? Так, якщо за справу береться Джордж Клуні, який водночас є режисером, продюсером і виконавцем головної ролі цього науково-фантастичного трилеру.

Астроном Августин працює в арктичній обсерваторії. Вчений намагається попередити астронавтів, які повертаються з далекої місії на Землю, про катастрофу, що спустошила нашу планету.

Щоби зробити це, йому доведеться здолати кілометри снігової пустелі.

Стрічка є екранізацією роману Лілі Брукс-Далтон, адаптацію якого виконав Марк Л. Сміт, сценарист "Легенди Г'ю Гласса".

Прем'єра на Netflix - з 23 грудня.

Випускний (The Prom)

Автор фото, Melinda Sue Gordon/Netflix

В основі мюзиклу лежать реальні події 2010 року, коли американську школярку не пустили на випускний, через те, що вона була одягнена у смокінг і прийшла на вечірку зі своєю дівчиною.

За дівчину вступилися знаменитості, а її історія надихнула бродвейський мюзикл. Згодом за екранізацію сюжету взявся режисер Райан Мерфі ("Хор"), запросивши на головні ролі "важку артилерію" - Меріл Стріп, Ніколь Кідман та Джеймса Кордена.

Головні герої, актори, чия кар'єра добігає кінця, вирушають до провінційного містечка в Індіані, сподіваючись, що історія про нову Попелюшку поверне до них глядацький інтерес.

Творці мюзиклу, в якому Меріл Стріп співає і танцює без упину, напевно сподівалися зняти нову "Мамма Мія!"

На Netflix - з 11 грудня

Новини з усього світу (News of the World)

Автор фото, Bruce Talamon/Universal Studios

Пол Грінграсс відомий актуальними темами, документальним реалізмом і майстерним монтажем "Загубленого рейсу" та "Ультиматуму Борна". Його нова стрічка - масштабний вестерн.

Головну роль в ньому, однак, виконує Том Генкс, і отже, режисер від свого фірмового стилю повністю не відступається.

У "Новинах з усього світу" Генкс грає овдовілого ветерана Громадянської війни, який заробляє на життя, мандруючи американськими штатами та розповідаючи останні новини.

Під час своїх поневірянь герою Генкса вдається повернути батькам дівчинку, яку викрало плем'я корінних американців. Фільм знято за романом Полетт Джайлз.

Прем'єра в Україні - 7 січня. На Netflix - з 25 грудня.

Душа (Soul)

Автор фото, Disney/Pixar

Смілива фантазія і філософський настрій анімаційної стрічки "Душа" одразу видають студію Pixar. А точніше режисерський стиль Піта Доктера, чиї попередні роботи - "Корпорація монстрів", "Вперед і вгору" та "Думками навиворіт" - також міркували про стосунки між людьми і сенс життя.

Це історія про душі, які живуть окремо від тіл, доки не зустрінуть свою людину у фізичному світі.

Серед акторів, які озвучили ролі, Тіна Фей, вона - також співавторка сценарію, і Джеймі Фокс. Його персонаж - перший афро-американський герой у мультфільмах студії Pixar.

Прем'єра в Україні та каналі Disney+ 25 грудня.

Американська утопія Девіда Бірна (David Byrne's American Utopia)

Автор фото, HBO Films

Stop Making Sense - документальний фільм 1984 року про концерт американського рок-гурту Talking Heads під час їхнього туру Америкою став класикою жанру.

Тридцять шість років по тому виходить телевізійна версія бродвейського шоу колишнього фронтмена гурту Девіда Бірна, режисером якої виступ ніхто інший, як Спайк Лі.

Разом із Бірном в концерті беруть участь 11 музикантів. Це - класичний рок-концерт з елементами арт-інсталяцій, стендап шоу, політичної акції, філософського семінару і церковної проповіді.

"Американська утопія" - це справжній лікувальний бальзам, якого так потребує глядач.

Прем'єра у Великій Британії - 14 грудня

Диво-жінка 1984 (Wonder Woman 1984)

Автор фото, DC Films / Warner Bros

Перший і останній супергеройський блокбастер 2020 року нарешті виходить на екрани - рівно через рік після першої дати офіційної прем'єри.

Через кілька десятиліть після подій першого фільму принцеса-воїн (Галь Гадот) вступає у бій з Гепардою (Крістен Віг) і Лордом Максвеллом (Педро Паскаль).

Вона також зустріне свого коханого Стіва Тренора. Все це відбувається під сингли Duran Duran.

У кінотеатрах України - з 16 грудня.

Земля кочівників (Nomadland)

Автор фото, Searchlight Pictures

Після смерті чоловіка Ферн (Френсіс Макдорманд) не може дозволити собі утримання власного будинку. Вона збирає свої речі у фургон і вирушає в пустелю Невади.

Незабаром жінка виявляє, що вона така не одна. Вона зустрічає цілу громаду літніх людей, які змушені жити в дорозі, перебиваючись тимчасовою роботою.

Унікальною "Землю кочівників" робить те, що поряд із оскароносною виконавицею головної ролі грають майже всі справжні кочівники, які розповідають про свій власний досвід.

Робота сценаристки і режисерки Хлої Чжао поєднує документальне і художнє кіно, зазначає Карін Джеймс.

"Фільм вражає переконливою грою непрофесійних акторів та приголомшливими краєвидами американського Заходу".

Прем'єра в Україні 14 січня 2021

Вовки-перевертні (Wolfwalkers)

Автор фото, Cartoon Saloon

Найкращий анімаційний фільм цього року належить не Dreamworks або Pixar (вибач, "Душа"), а ірландській студії Cartoon Saloon, яка спеціалізується на кельтському фольклорі та стилізованих 2D-картинках, намальованих вручну.

Дія останньої казки від Cartoon Saloon відбувається у середині XVII століття, коли англійські солдати намагаються приборкати дикі ліси навколо ірландського міста Кілкенні. Донька одного мисливця дізнається, що в лісі є не просто вовки, а вовки-перевертні, які перетворюються на звірів з настанням ночі.

Це - "зворушлива історія про рідних і друзів, дослідження сімейної історії репресій, захоплива пригода двох дівчат та водночас урок історії", пише Річард Віттакер із видання Austin Chronicle.

На Apple TV+ - з 11 грудня.

Манк (Mank)

Автор фото, Gisele Schmidt/Netflix

Фільм "Громадянин Кейн" вважають найвидатнішим в історії кіно, принаймні так зазначили кілька десятків кінокритиків з усього світу, опитаних BBC Culture у 2015 році.

Але чия це заслуга? Блискучого молодого актора і режисера стрічки Орсона Веллса або сценариста-пияки Германа Дж. Манкевича?

Драма Девіда Фінчера з Гері Олдманом у головній ролі, який зіграв Манкевича, намагається знайти відповідь на це питання. За версією Фінчера, успіх "Кейна" - це насамперед заслуга сценариста стрічки, який працював над нею, оговтуючись після автомобільної аварії.

Фільм також оповідає про дружбу Манкевича з газетним магнатом Вільямом Херстом (Чарльз Данс) та його подругою, акторкою Меріон Девіс (Аманда Сейфрід).

Незалежно від того, погоджуєтесь ви з гіпотезою Фінчера або ні, "Манк" - це політично заряджена, гарно знята, чорно-біла історія Голівуду 1930-х років.

"Цей дотепний, вишуканий, захопливий і складний фільм, побудований на блискучій грі Гері Олдмана, є однією з найкращих робіт Фінчера".

На Netflix - з 4 грудня.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

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