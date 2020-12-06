"Протистояння" Стівена Кінга та інші серіали грудня

Едді Муллан

BBC Culture

Нова телевізійна адаптація найвідомішого роману Стівена Кінга, історична драма "Бріджертон" та другий сезон серіалу про дворецького Бетмена. Що ми шукатимемо на стрімінгових платформах у грудні?

Протистояння (The Stand)

Автор фото, CBS All Access

Постапокаліптичний роман Стівена Кінга 1978 року "Протистояння" вважають одним з найвидатніших творів письменника.

Друга екранізація фантастичного трилера на телебаченні має абсолютно зірковий акторський склад: Вупі Голдберг, Александр Скарсгард, Джеймс Марсден, Грег Кіннір, Йован Адепо, Одесса Янг та Ембер Херд.

Сюжет оповідає про наслідки глобальної пандемії, спричиненої штучним супергрипом. Утім, шанувальники книги будуть здивовані, а може, й роздратовані. Спеціально для телешоу Кінг написав нову кінцівку.

Доля світу лежить в руках 108-річної пророчиці Матері Абагайли (Голдберг). Вона застерігає тих, хто вижив, від зустрічі із могутньою Темною людиною (Скарсгард), яка є втіленням їхніх кошмарів.

Дивіться трейлер тут. Прем'єра 17 грудня на CBS All Access.

Бріджертон (Bridgerton)

Автор фото, Netflix

Історична драма, знята за серією любовних романів Джулії Квінн, має досить нехарактерний для цього жанру мультирасовий акторський склад.

Серіал оповідає про скандали та інтриги у лондонському вищому суспільстві часів Регентства на початку XIX століття.

Вищий світ уважно спостерігає за романом юної аристократки Дафни Бріджертон (Фібі Дайневор) і завидного холостяка Саймона Бассета (Рене-Жан Пейдж).

Стосунки Дафни і Саймона, які спочатку були результатом холодного розрахунку, згодом переростають у справжню пристрасть.

Роман стає предметом пильної уваги таємничої журналістки Леді Вістлдаун, яка дотепно і гостро пише про вище суспільство.

Дивіться трейлер тут. Прем'єра 25 грудня на Netflix.

Ваша честь (Your Honor)

Автор фото, Showtime

Як далеко може піти чесна людина, щоби врятувати свою родину?

У своїй першій головній ролі на телебаченні після славетного образу вчителя хімії із серіалу "Пуститися берега" (Breaking Bad) Браян Кренстон знову опиняється на місці персонажа, який ухвалює сумнівні рішення під тиском.

Драматичний міні-серіал є адаптованою версією однойменного ізраїльського телешоу. В центрі сюжету шанований американський суддя Майкл Десіато (Кренстон), чий син-підліток Адам утікає з місця ДТП, в якій загинула людина.

Майкл стикається з важкою внутрішньою боротьбою, коли дізнається, що Адам збив сина головного мафіозі Нового Орлеана.

Дивіться трейлер тут. Прем'єра - 6 грудня на Showtime і у 2021 році на Sky Atlantic.

Рівнодення (Equinox)

Автор фото, Netflix

Шанувальникам німецькомовної драми про подорожі у часі "Темрява" (Dark) сподобається данський серіал, герої якого досліджують альтернативні світи та складні загадки.

У 1999 році, коли Астрід було лише дев'ять років, випускний клас, де вчилася й її сестра, зникає за загадкових обставин. Дівчинка переживає серйозну травму, в результаті чого її переслідують жахливі видіння.

У 2020 році вже доросла Астрід живе щасливим життям зі своєю родиною, однак кошмари несподівано повертаються.

Після загадкової смерті єдиної дитини, якій вдалося вижити у 1999 році, Астрід починає шукати відповіді. Їй належить виявити темну і страшну правду про події минулого.

Дивіться трейлер тут. Прем'єра - 30 грудня на Netflix.

Аліса у прикордонні (Alice in Borderland)

Автор фото, Netflix

Серіал заснований на однойменній серії японських коміксів манга, намальованих Харо Асо.

Яскрава адаптація оповідає про одержимого відеоіграми Арісу, який раптом опиняється у безлюдному Токіо. У цьому дивному світі він та його друзі повинні змагатися у небезпечних іграх, щоби вижити.

Арісу (псевдонім якого і є "Аліса") знайомиться з Усагі, дівчиною, яка сама подорожує світом ігор. Разом вони намагаються розв'язати низку таємниць, ризикуючи життям і намагаючись знайти господаря диявольської гри.

У серіалі знялися Кенто Ямадзакі і Тао Цукія. Дивіться трейлер тут. Прем'єра 10 грудня на Netflix.

Сталева зірка: Ліверпуль (Tin Star: Liverpool)

Автор фото, Sky Atlantic

Це - третя і остання частина британсько-канадського серіалу, присвяченого темі помсти.

Колишній лондонський детектив Джим Ворт (Тім Рот) разом із родиною переїжджає до провінційного канадського містечка Літл-Біг-Бер, де очолює поліцейський відділок.

Наприкінці другого сезону Джим та його дружина Анджела (Женев'єв О'Рейлі) були змушені відкрити правду про їхнє минуле своїй донці Анні (Ебігейл Лоурі). Але тепер темна історія починає переслідувати родину й за океаном.

У новому сезоні Ворти повертаються до Ліверпуля, щоби розібратися з минулим. Їм доведеться стикнутися зі своїми смертельними ворогами, але бажання нарешті здобути свободу - сильніше.

Дивіться трейлер тут. Прем'єра 10 грудня на телеканалі Sky Atlantic/Now.

Червоні тіні (The Red Shadows)

Автор фото, Channel 4 / Walter Presents

Сюжет французького серіалу оповідає історію жінки-детектива (Надія Фаре), яка намагається відшукати свою зниклу сестру.

У 1993 році п'ятирічну Клару викрали з метою отримати викуп, але під час її передачі маму Клари вбили, а дитина зникла.

Двадцять п'ять років по тому її старша сестра Аврора (Фаре), розслідуючи вбивство, виявляє в будинку жертви фотографії молодої жінки, яка дуже схожа на її зниклу сестру.

Аврора знаходить жінку, зображену на фото, в Італії, але та палко заперечує, що вона і є Кларою. Чи зможе Аврора нарешті зцілити свої рани, знайшовши сестру живою або вона просто марно чіпляється за надію?

Дивіться трейлер тут. Прем'єра 13 грудня на Channel 4/Walter Presents.

Пенніворт (Pennyworth)

Автор фото, Epix

Після надзвичайно успішного першого сезону автори серіалу, знятого за мотивами коміксів про дворецького Бетмена, випустили другу частину.

Дія стрічки розгортається в Англії у 1960-ті роки. Колишній солдат Альфред Пенніворт (Джек Беннон) знайомиться з мільйонером Томасом Вейном (Бен Олдрідж) - батьком майбутнього Бетмена.

За рік після подій першого сезону Англію втягнуто у руйнівну громадянську війну, під час якої могутній неофашистський Союз воронів намагається захопити владу в країні.

На півночі Лондона залишається одна з небагатьох нейтральних зон. Саме тут Альфред і керує підпільним нічним клубом, який приймає всіх, незалежно від політичних поглядів.

Дивіться трейлер тут. Прем'єра 13 грудня на Epix.

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