25 найкращих серіалів 2020 року - вибір BBC Culture

Г'ю Монтгомері, Едді Муллан

Підпис до фото, Lovers Rock - друга серія телевізійної антології "Маленька сокира", знята оскароносним Стівом Макквіном

Найкращі драми, комедії та екранізації від Netflix, HBO та інших стрімінгових платформ. Кінокритики BBC Culture назвали телевізійні шоу 2020 року, на які варто звернути увагу.

Ми ті, хто ми є (We Are Who We)

Автор фото, HBO

Серіали вже давно успішно конкурують з кінематографом, і все ж щоразу, коли на телебачення приходить маститий кінорежисер, ми завмираємо в очікуванні.

Насамперед коли цей режисер - Лука Гуаданьїно ("Великий сплеск", "Назви мене своїм ім'ям").

Його перша робота на телебаченні присвячена історії американських підлітків, які живуть в Італії на американській військовій базі. Головний герой, розпещений ньюйорківець Фрейзер Вілсон, разом з друзями насолоджується сонцем і пляжами.

У нього зав'язуються стосунки з дівчиною на ім'я Кейтлін Пойтресс, але Фрейзер сумує за своїм другом Марком, який залишився у Штатах.

Ситуацію ускладнює військовослужбовець Джейсон, до якого Фрейзер також починає відчувати романтичні почуття.

Доступно на BBC iPlayer у Великій Британії та HBO Max - у США.

Маленька сокира (Small Axe)

П'ятисерійна антологія, знята володарем "Оскара" Стівом Макквіном ("12 років рабства"), порушує питання, чи можна її взагалі віднести до телевізійного жанру - крім того, що вона виходить на стрімінгових платформах.

Події мінісеріалу, який складається з окремих історій, розгортаються в Лондоні кінця 1960-х і початку 1980-х років. В центрі уваги - спільнота вихідців із Вест-Індії, які потерпають від свавілля поліції та расової нетерпимості.

Кожен фільм антології є безперечним витвором кіномистецтва. А дві перші стрічки - Mangrove і Lovers Rock відібрали до програми 73-го Каннського кінофестивалю.

Макквін присвятив фільм Джорджу Флойду та "всім чорношкірим, які були вбиті за те, ким вони є".

Виходить на BBC iPlayer і Amazon Prime.

Індустрія (Industry)

Автор фото, BBC / HBO

Випускники елітних коледжів занурюються у світ лондонських фінансів після кризи 2008 року. Вони потрапляють у великий інвестиційний банк, і поступово індустрія знищує в них усі людські риси.

Молоді фінансисти опиняються у світі наркотиків і сексу, які наче обов'язково супроводжують будь-які великі фінансові операції.

У рекламній кампанії цієї драми від HBO активно використовували ім'я Лени Дангем (серіал "Дівчата"). Але, як виявилося, її участь обмежується пілотним епізодом, а серіал не має нічого спільного з її комедією про міленіалів.

Радше він нагадує популярний на початку 2000-х жанр британських телевізійних драм про молодих і непутящих білих комірців лондонського Сіті.

Втім, є дещо, що вирізняє "Індустрію" на тлі решти схожих телесеріалів про фінансистів. Це інсайдерське знання галузі самими творцями шоу - Міккі Дауном та Конрадом Кеєм, які обидва мали досвід у банківській справі.

Доступно на BBC iPlayer і HBO Max.

Вбивства Вальгалли (The Valhalla Murders)

Автор фото, BBC / Truenorth

Драматичні краєвиди безлюдної Ісландії, атмосферний саундтрек і тема смерті робить цей скандинавський серіал у жанрі "нуар" ідеальним для перегляду довгими зимовими вечорами.

Амбітна поліцейська Ката Гуннарсдоттір (Ніна Догг Філіппусдоттір) прагне очолити поліцейську дільницю у Рейк'явіку. Але два, на перший погляд, не пов'язаних між собою жорстоких убивства несподівано стають на заваді її кар'єри.

Для розслідування справи поліція викликає із Осло детектива Арнара Бодварссона (Бйорн Торс). Обидва детективи вступають у запекле суперництво через те, хто першим зможе виявити серійного вбивцю.

Але справа поступово приводить їх до жахливих подій, які відбулися в інтернаті для хлопчиків у Вальгаллі майже 35 років тому.

Серіал вийшов на BBC Four і Netflix.

Шіттс Крік (Schitt's Creek)

Автор фото, Netflix

З огляду на події у світі, легкі та дотепні фільми потрібні як ніколи. Тому, мабуть, не дивно, що чарівний канадський ситком за свій шостий і останній сезон здобув рекордну кількість "Еммі", передусім за акторську гру і сценарій Деніеля Леві.

Окрему похвалу шоу отримало за інклюзивне зображення представників ЛГБТК-спільноти.

В центрі сюжету "Шіттс Крік" - родина неймовірно багатих медіамагнатів Роуз, яка раптом втрачає всі свої статки і змушена перебратися у канадське містечко, яке вони колись придбали як жартівливий подарунок на день народження.

Колишній власник мережі відеомагазинів Джонні Роуз (Юджин Леві), зірка мильних опер Мойра (Кетрін О'Хара) та їхні дорослі діти, хіпстер Девід (Деніель Леві) і світська левиця Алексіс (Енні Мерфі) намагаються впоратися з труднощами провінційного життя, а заразом навчитися бути родиною.

Серіал вийшов на Netflix.

Країна Лавкрафта (Lovecraft Country)

Автор фото, HBO

У фільмі "Пастка" 2017 року режисер Джордан Піл успішно використав жанр горору для дослідження теми расизму. Тому не дивно, що саме Піла запросили виконавчим продюсером нового серіалу HBO, в якому фільм жахів поєднується з гостросоціальними темами.

Події серіалу, який є адаптацією роману Метта Раффа 2016 року, розгортаються у США у 1950-х роках. Головний герой - ветеран Корейської війни (Джонатан Мейджерс) вирушає на пошуки зниклого батька.

Америка часів законів про расову сегрегацію Джима Кроу зустрічає героїв не лише жахливою несправедливістю, але й жахами в прямому сенсі - монстрами та потворами, з якими їм доводиться битися.

За словами кінокритика Карін Джеймс, "Країна Лавкрафта" - це "динамічний екшн і водночас яскраве зображення сили чорної культури".

Доступно для перегляду на Sky Go/Now TV та HBO/HBO Max.

Пен15 (Pen15)

Автор фото, Hulu Підпис до фото, Мая Ерскін і Анна Конкл одночасно і зняли серіал, і зіграли у ньому головні ролі

Авторки серіалу Мая Ерскін і Анна Конкл - давні подруги, яким раптом закортіло знову відчути себе школярками. 30-річні жінки не просто зняли телешоу про перші поцілунки, непорозуміння з батьками та інші труднощі підліткового віку, але й виконали в ньому головні ролі.

Решта акторів серіалу - діти. Але дійсно дивує те, що про дорослий вік героїнь одразу забуваєш, так переконливо вони зображують поведінку підлітків - від манери мовлення до незграбної зовнішності та рухів.

Авторкам серіалу вдалося також провести тонку лінію між безтурботною комедією та серйозними роздумами про проблеми підлітків, наприклад, слатшеймінг (осуд жінок за їхню сексуальну активність), жертвами якого стають у новому сезоні Анна і Мая.

Серіал можна подивитися на Sky Comedy/Now TV i Hulu.

Я ненавиджу Сюзі (I Hate Suzie)

Автор фото, Sky Підпис до фото, Біллі Пайпер у ролі Сюзі

Серіали останніх років приділяють все більше уваги складним жіночим характерам, і "Я ненавиджу Сюзі" - яскравий приклад цього. Телешоу є результатом співпраці британської письменниці Люсі Преббл ("Спадкоємці") та її найкращої подруги, акторки Біллі Пайпер.

Головна героїня - відома акторка, яка працює в компанії Disney та переживає кризу в шлюбі - стає жертвою хакерів, які зламали її телефон і виклали оголені знімки акторки в інтернет.

У восьми епізодах Пайпер послідовно і надзвичайно емоційно зображує переживання головної героїні - від шоку і заперечення до злості й прийняття.

Доступно для перегляду на HBO Max.

Пітьма (Dark)

Автор фото, Netflix

2017 року режисери Янтьє Фрізе та Баран бо Одар зняли перший німецькомовний серіал на каналі Netflix і одразу увірвалися на Олімп.

Містична драма "Пітьма", в якій чотири родини, мешканці вигаданого німецького містечка подорожують у часі, вийшла у трьох сезонах.

Головний герой, хлопець на ім'я Йонас, разом з однокласниками намагається знайти дітей, які таємничим чином зникли.

Юний акторський склад та містичні події серіалу змушують порівнювати його з "Дивними дивами", хоча подвійне життя героїв "Пітьми" нагадує радше "Твін Пікс" Девіда Лінча.

Концепція простору і часу в останньому третьому сезоні, який вийшов цього року, дещо змінюється.

Серіал вийшов на Netflix.

Розробники (Devs)

Це перша робота у жанрі телесеріалу режисера Ex Machina Алекса Гарланда. Він переносить на маленький екран свій фірмовий стиль: футуристичні візуальні ефекти та роздуми про місце людини серед безмежних можливостей технологій.

В центрі сюжету дівчина Лілі Чан (Соноя Мізуно), яка працює інженером-програмістом у Кремнієвій долині.

Намагаючись розшукати свого зниклого бойфренда Сергія (Карл Глусман), Лілі виявляє секретну лабораторію у своїй фірмі. Вона звинувачує у зникненні Сергія ексцентричного керівника компанії Фореста.

Доступно для перегляду на Hulu.

Я можу вас знищити (I May Destroy You)

Підпис до фото, Авторка і виконавиця головної ролі Міхаела Коел

12-серійний серіал, створений британською акторкою і сценаристкою Міхаелою Коел, не вкладається у звичні жанрові категорії.

Фільм оповідає історію молодої письменниці Арабелли, яка працює над продовженням свого надзвичайного успішного першого роману Zeitgeist, водночас розважаючись із друзями у нічних клубах.

Одного ранку Арабелла виявляє, що напередодні сталося дещо дивне. Дівчина починає підозрювати, що її зґвалтували.

Заснований на реальних подіях у житті самої Коел, серіал досліджує наслідки сексуального насильства, а також міркує про те, як перетинаються теми раси, класу і гендеру в сучасному західному суспільстві.

Серіал вийшов на HBO Max.

Нормальнi люди (Normal People)

Екранізація однойменного бестселера ірландської письменниці Саллі Руні 2018 року оповідає щемку історію кохання Маріанни і Коннелла, яке проходить непросте випробування часом і дорослішанням.

Неймовірна привабливість серіалу в тому, що така проста, звичайна, за великим рахунком, історія кохання зображена в епічному масштабі, на який вона заслуговує.

Доступно для перегляду на Hulu.

Вікторина (Quiz)

Автор фото, Alamy

Британський драматург Джеймс Грехем вміє розшукувати захопливі сюжети в історії британської попкультури.

Його останній серіал присвячений сумнозвісному скандалу на телебаченні, який сколихнув Британію у 2001 році.

Тоді колишній майор британської армії Чарльз Інграм обманним шляхом виграв мільйон фунтів стерлінгів у телешоу "Хто хоче стати мільйонером".

Сатира на телебачення, захоплива драма та соціальне дослідження феномену вікторин - все це робить серіал вартим уваги.

Так само як і чудова гра виконавців головних ролей - Меттью Макфейдена ("Спадкоємці") і Сіан Кліффорд ("Погань").

Серіал можна подивитися на ITV Hub i AMC.

Місіс Америка (Mrs America)

Автор фото, Alamy Підпис до фото, У "Місіс Америка" свою першу роль на телебаченні зіграла Кейт Бланшетт

Серіал, в якому Кейт Бланшетт зіграла свою дебютну роль на телебаченні, очікування виправдав. Мінісеріал, в якому Бланшетт зіграла американську активістку-консерваторку Філліс Шлефлі, заснований на реальних подіях.

Він оповідає про боротьбу за Поправку про рівні права для жінок, яка велася у США у 1970 роках. Шлефлі, яка має вкрай консервативні погляди, виступає проти легалізації абортів та прав сексуальних меншин.

У добу Трампа ці питання знову набувають актуальності, нагадуючи, що версія Америки часів Шлефлі, можливо, нікуди не зникала.

Серіал доступний для перегляду на Hulu.

Неортодоксальна (Unorthodox)

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Головну роль у серіалі зіграла Шира Хаас

Драма, знята за мотивами автобіографії Дебори Фельдман 2012 року, стала ще одним із найбільш обговорюваних телешоу останніх часів.

Серіал оповідає історію 19-річної єврейки, яка тікає від нещасного шлюбу, влаштованого ультраортодоксальною громадою Нью-Йорка. Дівчина переїжджає до Берліна, де вчиться жити світським життям.

Це перший серіал Netflix, який лунає переважно мовою їдиш. Історія дорослішання у ньому вдало перетинається із трилером. Дійсно видатним серіал робить талановита гра молодої акторки Шири Хаас, яка отримала надзвичайно високу оцінку критиків.

Доступно на Netflix.

Мисливці (Hunters)

Автор фото, Amazon Prime Video

Комедія "Кролик Джоджо", яку, на нашу думку, сильно переоцінив Оскарівський комітет, вчергове довела, що Голокост - складна тема для екранізації.

Тим більшої уваги заслуговує новий серіал Amazon, сценаристом і продюсером якого виступили Девід Вейл та маестро горорів Джордан Піл.

Їм вдалося об'єднати стиль, саспенс і захопливий екшн з тонким вшануванням пам'яті жертв жахливих злочинів проти людства.

Події розгортаються в Америці 1970-х років. Група єврейських чоловіків на чолі з героєм Аль Пачино прагнуть покарати нацистських високопосадовців, яким вдалося утекти до США, уникнувши правосуддя.

Серіал, між іншим, оповідає й про те, що нацизм нікуди не зник, він завжди поруч із нами, навіть у ліберальній західній демократії.

Доступно для перегляду на Amazon Prime.

Статеве виховання (Sex Education)

Автор фото, Netflix

Серіал, знятий британським Netflix, вдало поєднує жанр підліткової комедії з відвертим і зрілим дослідженням сексу. Серіал порушує багато важливих тем - від сексуальної ідентичності до підліткової вагітності.

У центрі сюжету сором'язливий хлопець Оттіс, який відчайдушно мріє позбутися цноти, але поки що йому це не вдається. Його мати, роль якої виконує харизматична Джилліан Андерсон, - відомий у місті сексолог.

Але у другому сезоні комедійної драми найбільш помітною є блискуча гра молодих акторів - Емми Маккей, яка виконала роль стриманої і вразливої Мейв, та Шуті Гатви, який зіграв надзвичайно харизматичного Еріка.

Серіал вийшов на Netflix.

По кайфу (Feel Good)

Автор фото, Channel 4 / Netflix

Канадська акторка Мей Мартін зіграє практично саму себе у новій комедійній драмі від Netflix.

Героїню Мей також звати Мей, вона - стендап-комік, мешкає у Лондоні та бореться із наркотичною залежністю.

В центрі сюжету - романтичні стосунки Мей з подругою Джордж (Шарлотта Річі), яка вперше переживає досвід одностатевого кохання.

Це добра і щира історія про диваків, які намагаються жити і любити.

Дивіться на Netflix.

Ця країна (This Country)

Ще одна життєва історія про безтурботних брата і сестру, які мешкають у містечку Котсволд на південному заході Англії.

Серіал, знятий у жанрі мок'юментарі, виходить вже третім сезоном.

Творці ситкому, кузени Чарлі Купер та Дейзі Мей, які також виконали головні ролі, з тонкою іронією і добрим гумором досліджують життя провінційної Англії.

"Ця країна" є одним із небагатьох сучасних серіалів, присвячених життю сільських мешканців.

Серіал можна подивитися на Hulu.

Любов сліпа (Love is Blind)

Автор фото, Netflix

Попри те, що доба реаліті-шоу минула, нове дейтинг-шоу від Netflix стало справжньою сенсацією.

30 привабливих, гетеросексуальних чоловіків і жінок знайомляться наосліп і зможуть побачити одне одного, тільки коли вирішать одружитися. Ідея - абсурдна, але телегенічна.

Найцікавіша частина програми - момент, коли пари нарешті зустрічаються на мексиканському курорті і починають спілкуватися наживо, намагаючись налагодити стосунки.

Дивіться на Netflix.

Маленька Америка (Little America)

Автор фото, Apple TV+

Серіал-антологія, знятий подружжям Кумаїлом Нанджані та Емілі В. Гордон, присвячений життю мігрантів у великому плавильному котлі Сполучених Штатів.

Кожна серія оповідає історію окремої людини, від мексиканського гравця у сквош до сирійця-гея, який шукає притулку.

На думку оглядачки Variety Кароліни Фрамке, серіал ставить важливе питання про те, "що означає бути американцем і що потрібно, щоб побудувати життя з нуля на новому місці".

Серіал Apple TV+.

Змова проти Америки (The Plot Against America)

Автор фото, HBO

Творець "Дротів" ("The Wire") Девід Саймон є безумовно одним із найвидатніших телевізійників Америки, і його останній проєкт лише підтвердив цю репутацію.

"Змова проти Америки" - це екранізація роману Філіпа Рота 2004 року, знята в жанрі альтернативної історії. Автори серіалу міркують про те, якими були б Сполучені Штати сьогодні, якби 1940 року країну очолив Чарльз Ліндберг, відомий своїми пронацистськими поглядами.

У центрі сюжету - історія єврейської родини із Нью-Джерсі (Зої Казан, Вайнона Райдер, Морган Спектор), для якої наслідки правління Ліндберга стають непростим випробуванням.

Даррен Френіч із Entertainment Weekly назвав серіал "одним із найбільш напружених телевізійних шоу, що оповідає про темний епізод в історії країни".

Дивіться на HBO Max.

Чирлідери (Cheer)

Автор фото, Netflix

Це - документальний серіал Netflix про команду чирлідерів із техаського містечка Корсикана.

Для непосвячених чирлідинг виглядає доволі чудернацьким видом спорту, не кажучи вже про небезпечні трюки, які чирлідери мають виконувати.

Серіал досліджує непрості особисті історії кожного з членів команди, які пояснюють, чому ці молоді люди з таким запалом і відданістю занурюються у підготовку до національних чемпіонатів.

На думку кінокритиків, "Чирлідери" - це "історія про виховування характеру і теплі стосунки з улюбленим тренером, який дозволяє їм стати кращою версією самих себе".

Серіал вийшов на Netflix.

Краще подзвоніть Солу (Better Call Saul)

Автор фото, AMC

Спін-офф славетного серіалу "Пуститися берега" (Breaking Bad) може затьмарити оригінальне шоу, навіть попри те, що його фанати знають, чим він завершиться.

П'ятий сезон продовжує досліджувати історію чесного юриста Джиммі Макгілла (Боб Оденкірк) та його перевтілення у підступного та аморального адвоката Сола Гудмена.

Серіал вийшов на AMC/Netflix.

Кінь БоДжек (BoJack Horseman)

Автор фото, Netflix

Історія колишньої зірки шоу-бізнесу коня БоДжека, яку вже оголосили найкращим анімаційним серіалом XXI століття, досліджує "дорослі" проблеми, від сексуальних домагань і депресії до зловживання наркотиками. Однак робить це зі здоровою часткою гумору та самоіронії.

У завершальному шостому сезоні принцеса Керолін намагається знайти баланс між кар'єрою і материнством, а сам БоДжек потрапляє до реабілітаційної клініки для зірок із залежністю від знеболювальних.

Найкращі ідеї серіалу є водночас і щирими, і цинічними, що, вочевидь, і робить шоу таким привабливим.

Дивіться на Netflix.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

