Нові серіали січня

Добірка якісних телевізійних шоу від BBC Culture, яка стане в пригоді на період карантину.

Варта (The Watch)

Автор фото, Amazon Prime Video

Це вільна адаптація в стилі панк-рок романів-фентезі Террі Пратчетта "Дискосвіт". Головну роль виконує зірка "Гри престолів" Річард Дормер.

Герой Дормера, капітан поліції Семі Ваймз, очолює загін охоронців у вигаданому місті Анк-Морпорк. Разом із тролями, перевертнями та іншими міфічними створіннями вони намагаються протистояти змові злих сил, які планують воскресити великого дракона, що знищить усе життя.

Дивіться трейлер тут. Прем'єра щотижня з 3 січня на BBC America.

Змій (The Serpent)

Автор фото, BBC One

Кримінальна драма, в основі якої лежать реальні події, оповідає про одного з найнебезпечніших злочинців і шахраїв в історії Чарльза Собраджа (Тахар Рахім).

Під виглядом продавця коштовностей Собрадж та його дівчина Марі-Андре Леклерк (Дженна Коулман) подорожували Азією, так званим "шляхом хіпі", через Таїланд, Непал та Індію у 1970-х роках, здійснюючи безліч злочинів.

Собраджу неодноразово вдавалося вислизнути від правоохоронців, за що він й отримав прізвисько Змій.

Водночас у нідерландському посольстві в Бангкоку молодий дипломат Герман Кніппенберг (Біллі Гоул) випадково натрапляє на хитромудру павутину злочинів Собраджа.

Він запускає ланцюг подій, який зрештою зробить Собраджа найбільш розшукуваною людиною Інтерполу.

Дивіться трейлер тут. Усі серії доступні на BBC iPlayer у Великій Британії.

ВандаВіжн (WandaVision)

Автор фото, Disney+

Американський вебсеріал, створений для потокового сервісу Disney+ і заснований на персонажах коміксів Marvel - Ванді Максимовій (Елізабет Олсен) і Віжні (Пол Беттані).

Події серіалу відбуваються після фільму "Месники: Завершення". Ванда і Віжн намагаються влаштувати ідилічне життя у передмісті Веств'ю, приховуючи свої суперсили.

Втім, згодом супергеройська парочка починає підозрювати, що в сонній околиці все не так, як здається на перший погляд.

Дивіться трейлер тут. Прем'єра 15 січня на Disney +.

Містер Мер (Mr Mayor)

Автор фото, NBC

Дія комедійного серіалу від творців "30 потрясінь" Тіни Фей та Роберта Карлока відбувається в мерії Лос-Анджелеса. Успішний бізнесмен і один з найвпливовіших людей міста Ніл Бремер (Тед Дансон) вирішує балотуватися на посаду мера.

Не останньою причиною цього рішення є бажання вразити свою доньку-підлітка Орлі (Кайла Кенеді). Тільки коли Бремер виграє перегони, він починає замислюватися над тим, що саме він має зробити для процвітання улюбленого міста.

Хоча, схоже, головного героя найбільше турбує те, як налагодити стосунки зі своєю дорослою донькою.

Дивіться трейлер тут. Прем'єра 7 січня на NBC.

Крізь сніг (Snowpiercer)

Автор фото, TNT

Прем'єра серіалу, знятого корейським режисера Пон Джун Хо за мотивами французького графічного роману, відбулася минулого року і стала як ніколи на часі.

Постапокаліптичний трилер досить точно віддзеркалює тривожні почуття людей протягом року.

За сюжетом, науковий експеримент з протидії глобальному потеплінню спричинює льодовиковий період, який вбиває майже все живе на Землі. Люди, яким вдалося вижити, стали пасажирами величезного потягу, обладнаного вічним двигуном, який рухається навколо світу.

Але люди залишаються людьми. На борту потягу точиться жорстка боротьба за владу та протистояння представників різних класів. Ті, кому вдалося вижити після революції в першому сезоні, стикнуться з новими викликами.

Тепер основний конфлікт відбувається між прихильниками Лейтона (Давід Діггз) і творцем Снігобура містером Вілфордом (Шон Бін), який намагається пересадити своїх людей на інший потяг з новішими технологіями.

Дивіться трейлер тут. Прем'єра 25 січня на TNT.

Розчарування (Disenchantment)

Автор фото, Netflix

Netflix випускає третій сезон анімаційного серіалу в стилі фентезі для дорослих від творця "Сімпсонів" і "Футурами" Метта Грінінга.

Події мультфільму відбуваються у середньовічному королівстві Країна Мрій. Головна героїня, принцеса-алкоголічка Бін (озвучена Еббі Джейкобсон), постає проти своєї долі. Вона не хоче бути королевою і виходити заміж за чоловіка, якого не кохає.

У пригодах Бін супроводжує молодий напівельф Ельфо (Нат Факсон) та її особистий руйнівний демон Люсі (Ерік Андре).

У новому сезоні відчайдушні друзі прибувають у далеку країну Стімленд, де зустрічають нового персонажа, озвученого англійським коміком Річардом Айоаді.

Він пропонує їм укласти союз між науковим прогресом Стімленда та магією Країни мрій.

Дивіться трейлер тут. Прем'єра 15 січня на Netflix.

Вбивства в Пембрукширі (The Pembrokeshire Murders)

Автор фото, ITV

Британська трисерійна драма від творців "За службовим обов'язком" (Line of Duty) заснована на реальних подіях і оповідає про розслідування двох нерозкритих вбивств, скоєних в Уельсі у 1980-тих роках.

В центрі сюжету - детектив Стів Вілкінс (Люк Еванс), який очолює кримінальний відділ у Пембрукширі в 2006 році і виявляє недбалість місцевої поліції у розслідуванні двох старих злочинів.

Дані ДНК, виявлені на місці злочинів, пов'язують вбивства з низкою крадіжок, скоєних у 1980-90-тих.

Засуджений за них Джон Купер (Кіт Аллен) от-от має вийти із в'язниці, але якщо Вілкінс має рацію, Купер також є серійним вбивцею. Чи знайдуть детективи достатньо доказів проти Купера або вбивця знову вийде на свободу?

Дивіться трейлер тут. Прем'єра 11 січня на телеканалах ITV та ITV Hub.

Американські боги (American Gods)

Автор фото, Amazon Prime Video

Війна між старими міфічними Богами і Богами нових технологій продовжується у новому третьому сезоні серіалу, знятого за однойменною книгою Ніла Геймана 2001 року.

Головний герой, колишній шахрай Тінь Мун (Рікі Віттл), виходить із в'язниці на декілька днів раніше через загибель дружини. Дорогою на похорон він знайомиться із загадковим чоловіком на ім'я Містер Середа (Ієн Макшейн), який пропонує йому роботу охоронця і таким чином втягує у боротьбу між богами.

У третьому сезоні Тінь змінює свою особу, щоби сховатися від Нових Богів. Однак він незабаром виявляє, що будучи сином Одіна, неможливо так просто відмовитися від божественної ідентичності.

Дивіться трейлер тут. Прем'єра - 10 січня на Starz US та 11 січня на Amazon Prime Video.

Спіраль (Spiral)

Автор фото, BBC Four

Французька кримінальна драма про роботу і особисте життя паризьких поліцейських, адвокатів і суддів Палацу Правосуддя виходить у восьмому і останньому сезоні.

Серіал мав великий успіх і був показаний у багатьох країнах світу. Оригінальна французька назва Engrenages (буквально "шестірня", "зубчасте колесо") натякає на низку французьких ідіом, як-от "спіраль насильства", "цикли наркотичної залежності" тощо.

Головна героїня серіалу - капітан поліції Лор Берто (Керолайн Пруст) діє жорстко і часто порушує стандартні протоколи, але вона безумовна віддана справі і завжди стає на захист своїх підлеглих.

В особистому житті жінки - повний безлад, здається, вона не здатна побудувати тривалі стосунки.

У завершальному сезоні, аби врятувати свою репутацію, Лора береться за справу, яку ніхто не хоче розслідувати: вбивство неповнолітнього у кримінальному районі міста.

Дивіться трейлер тут. Сьомий сезон серіалу виходить 5 січня на каналі MHz Choice.