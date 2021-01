20 найочікуваніших фільмів 2021 року

Кінокритики BBC Culture обрали 20 фільмів, серед яких багато сиквелів, фантастичних драм, трилерів та кінострічок іменитих режисерів.

Вихід по-французьки (French Exit)

Коли цю гостру чорну комедію, зняту режисером Азазелем Джейкобсом, показали на Нью-Йоркському кінофестивалі, всі одразу заговорили про нагороду для Мішель Пфайффер.

Героїня Пфайффер, багата, гламурна вдова, втрачає всі свої статки і розкішну квартиру на Мангеттені, а на останні гроші вирішує переїхати до Парижа.

З нею разом їдуть її невдаха син (Лукас Геджес) та чорний кіт, який розмовляє людською мовою і, вочевидь, є перевтіленням її чоловіка. Особливого шарму фільму додають нетуристичні види Парижа.

Прем'єра - 12 лютого у США, 26 лютого - у Великій Британії та Ірландії.

США проти Біллі Голідей (The United States vs Billie Holiday)

У травні 1947 року одну з найвідоміших джазових співачок Америки заарештували за зберігання наркотиків.

Судовий процес став відомим як "США проти Біллі Голідей". "І саме так це й відчувалося", - написала Голідей у своїй автобіографії.

Нова драма режисера Лі Деніелса стверджує, що насправді Голідей опинилася на лаві підсудних не через наркотики, а за виконання гостро політичних пісень, як-от Strange Fruit.

Роль культової вокалістки виконала номінантка "Греммі" Андра Дей, а її агента під прикриттям зіграв Треванте Роудс ("Місячне світло"). Фільм вражає своїм саундтреком.

Прем'єра - 25 лютого в Нідерландах, 26 лютого - у США.

Багато святих Ньюарка (The Many Saints of Newark)

Через чотирнадцять років після завершення серіалу "Клан Сопрано" продюсер і сценарист шоу Девід Чейз випускає приквел.

Події розгортаються у Ньюарку в штаті Нью-Джерсі у 1967 році. Наплив у місто афроамериканських жителів не влаштовує місцевих авторитетів італійської мафії. Збройні сутички набувають масового характеру.

Актор Джеймс Гандольфіні, який зіграв легендарного Тоні Сопрано в його середні роки, помер у 2013 році і замінити його було важко. Але Чейз разом із режисером картини Аланом Тейлором запросили на роль молодого Тоні сина Гандольфіні - Майкла.

У фільмі також знялися Віра Фарміга (мати Тоні) і Рей Ліотта.

В кінотеатрах України - з 11 березня.

007: Не час помирати (No Time to Die)

Зйомки стрічки супроводжували травми, аварії і навіть відмова від проєкту Денні Бойла.

Потім дату виходу стрічки довелося перенести через пандемію. І ось нарешті в квітні, більш ніж за 5 років після прем'єри "Спектра", ми зможемо побачити 25-й офіційний фільм про Бонда.

Чи вартий він такого довгого очікування? Відповідь дають кілька фактів.

По-перше, режисер Кері Джоджі Фукунага ("Безрідні звірі", "Справжній детектив") є майстром адреналінового екшена та атмосферних географічних локацій.

По-друге, Фібі Воллер-Бридж ("Погань", "Вбиваючи Єву"), яка працювала над сценарієм, буз сумніву, надала йому притаманної їй гостроти і шарму.

І нарешті, ролі лиходіїв виконують оскароносні актори - Крістоф Вальц і Рамі Малек. Останній "Бонд" Деніела Крейга, схоже, буде його найкращим.

Прем'єра в Україні - 1 квітня.

BIOS (Bios)

Якщо хтось і може навчити робота бути людиною, то це, безперечно, Том Генкс. Фірмове амплуа "найкращого хлопця у світі" стає Генксу як ніколи в пригоді для ролі інженера, який створює робота.

Після чергового апокаліпсиса, який знищив майже усіх людей на планеті, герой Генкса вже 10 років живе у бункері. Але він смертельно хворий, а хтось має подбати про його улюбленого собаку. Для догляду за твариною він і створює робота (Калеб Лендрі-Джонс).

Втрьох вони вирушають у подорож американським Заходом або, точніше, тим, що від нього залишилося.

Фірмовим знаком картини є й той факт, що її зроблено на студії Amblin Стівена Спілберга.

Дата виходу в Україні - 15 квітня.

Тихе місце 2 (A Quiet Place Part II)

2020 рік показав, що багато фільмів не обов'язково дивитися на великому екрані. Абсолютним винятком є фантастична картина Джона Кразінські "Тихе місце".

Історія розгортається у постапокаліптичному світі, в якому на людей полюють інопланетні монстри. Вони сліпі, однак мають надзвичайно чутливий слух, а значить вижити вдасться тому, хто житиме в абсолютній тиші.

У продовженні горору головні ролі знову виконують Емілі Блант (мати) та Міллісент Сіммондс і Ноа Джуп (діти). Режисер і сценарист стрічки Джон Кразінські, який у першій частині також виконав одну з головних ролей, у "Тихому місці 2" не з'явиться.

Чому? Ті, хто бачили перший фільм, це дуже добре пам'ятають.

Прем'єра в Україні і світі - 22 квітня.

Мисливці на привидів: з того світу (Ghostbusters: Afterlife)

"Мисливці на привидів" 2016 року з повністю жіночим складом від режисера Пола Фіга не мали успіху. А тому продюсери нової частини фільму вирішили повернутися до класики 1980-тих років.

"Мисливці" стали у певному сенсі сімейною справою, адже режисером нового сиквелу виступив Джейсон Райтман, син Айвена Райтмана, який зняв перші два фільми комедійної серії.

У нових "Мисливцях" також знімуться багато зірок із першої частини, як-от Білл Мюррей, Ден Айкройд, Сігурні Вівер та інші.

Сюжет нового сиквелу рішуче віддаляється від подій оригінального фільму.

Події фантастичної комедії переміщаються з Мангеттена до сільської місцевості, а дослідниками паранормальних явищ стають школярі (Фінн Вулфард, Маккенна Грейс).

В українському прокаті - з 10 червня.

Лука (Luca)

Здійснивши незабутні подорожі до Франції ("Рататуй"), Шотландії ("Відважна") та Мексики ("Коко"), студія Pixar вирушає до Італії. Її наступна анімаційна стрічка - сонячна комедія про дорослішання, знята режисером Енріко Касароса за сценарієм Джесса Ендрюса та Майка Джонса (співсценарист минулорічної "Душі").

У 2011 році Касароса зняв короткометражку "Луна", яка отримала схвальні відгуки, а "Лука" є його дебютним повнометражним фільмом.

"Це дуже особиста історія для мене, - зазначив режисер, - і не лише тому, що події відбуваються на італійській рив'єрі, де я виріс, а й тому, що мультфільм присвячений дружбі".

Герой анімаційного фільму - хлопчик на ім'я Лука, який проводить чудове безтурботне літо на березі моря у компанії свого нового друга. Щоправда його друг - морське чудовисько.

Світова прем'єра - 18 червня.

Найкращий стрілець: Маверік (Top Gun: Maverick)

"Найкращий стрілець" увірвався в кінотеатри у 1986-му. На щастя, Том Круз з того часу ані трохи не змінився. А тому він може просто знову надягнути "авіатори", промовляючи: "Мені потрібна швидкість!"

У довгоочікуваному сиквелі славетного екшна герой Круза Піт "Маверік" Мітчелл капітан ВМС, а його давній суперник лейтенант "Айсмен" (Вел Кілмер) - тепер генерал.

А от пасію капітана Піта в новій частині замість Келлі Макгілліс зіграє Дженніфер Коннеллі.

Прем'єра в Україні - 8 липня.

Шан-Чі та легенда десяти кілець (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)

Супергерої всесвіту Marvel були не завжди прихильними до азійських персонажів у коміксах: Залізна Людина перетворює китайського лиходія Мандарина на англійського актора на ім'я Тревор Слеттері (Бен Кінгслі), а доктор Стрендж змушує гімалайця Прадавнього стати білою жінкою (Тільда Свінтон).

Щоб виправити ситуацію, майже весь акторський склад у "Шан-Чі" азійського походження та й сам фільм є копродукцією США і Китаю.

Головну роль у фантастичному бойовику виконує актор Сіму Лю (на фото). Його герой, майстер кунг-фу на ім'я Шан-Чі проникає у таємну організацію "Десять кілець", щоби розібратися з минулим.

Фільмування стрічки тимчасово зупинили в березні через пандемію, відновили у серпні і завершили в жовтні минулого року.

Прем'єра в Україні - 8 липня.

Минулої ночі в Сохо (Last Night in Soho)

Едгар Райт завжди спеціалізувався на постмодерністських комедіях-екшнах ("Зомбі на ім'я Шон", "Круті фараони", "На драйві"). Однак його останній фільм різко змінює жанрову траєкторію.

"Минулої ночі в Сохо", сценарій до якої Райт написав у співавторстві з Крісті Вілсон-Кернс ("1917"), - це повільний психологічний фільм жахів у дусі "А тепер не дивись" Ніколаса Роуга та "Відрази" Романа Поланські.

Томасін Маккензі грає амбітну фешн-дизайнерку, яка потрапляє у Лондон 1960-х, де знайомиться з молодою попзіркою (Аня Тейлор-Джой із "Королівського гамбіту").

Решту сюжету творці стрічки тримають у таємниці. Але відомо, що в ролях другого плану з'являться ікони "свінгуючого" Лондона: Теренс Стемп, Рита Ташінгем і Діана Рігг, для якої цей фільм став останнім.

Прем'єра у світі - 23 липня.

Глибока вода (Deep Water)

Жанр еротичного трилера повертається? Його визнаний майстер - Едріан Лайн, відомий такими фільмами, як "Фатальний потяг", "Лоліта", "9 1/2 тижнів" знову береться за свій улюблений жанр майже через два десятиліття після свого останнього фільму "Невірна" 2002 року.

79-річний режисер занурюється в "глибокі води", знявши історію про ревнощі та вбивство за мотивами роману Патриції Гайсміт ("Незнайомці в потягу", "Талановитий містер Ріплі" ).

Бен Аффлек грає заможного чоловіка, який, щоб уникнути дорого розлучення, заплющує очі на численні інтрижки своєї молодої дружини (Ана де Армас). Але раптом її коханці починають вмирати за підозрілих обставин.

Прем'єра в Україні - 12 серпня.

Кендімен (Candyman)

Фільм жахів "Геть" Джордана Піла трансформував горори, відкривши шлях для інтелектуальних і стильних картин, які порушують питання расової нерівності та приваблюють глядачів, які ніколи не були прихильниками цього жанру.

Вочевидь, цей новий підхід позначиться й на останньому сиквелі "Кендімена", співавтором сценарію якого виступив Піл.

Це - четвертий фільм франшизи про маніяка з гачком замість руки, який з'являється із дзеркала, якщо п'ять разів вимовити його ім'я.

Дія стрічки, як і в оригінальному фільмі 1992 року, відбувається у Чикаго. Головного героя, чиказького художника, який вирішує дослідити історію Кендімена, зіграв Яг'я Абдул-Матін II, лауреат "Еммі" за роль у серіалі "Вартові".

Режисеркою картини стала талановита Ніа Дакоста. Її наступна робота - "Капітан Марвел 2" зробить її першою чорношкірою жінкою, яка зняла фільм у мегахітовій франшизі.

Дата виходу в Україні - 26 серпня.

Дюна (Dune)

"Дюну" Девіда Лінча хтось може вважати культовою класикою, а хтось - одним з найгірших фільмів в історії кіно, але успіху в прокаті стрічка, безсумнівно, не мала.

Тепер за екранізацію однойменного міжгалактичного епосу Френка Герберта взявся Дені Вільнев.

З огляду на шалений успіх двох його останніх науково-фантастичних драм, "Прибуття" і "Той, хто біжить по лезу 2049", "Дюна" Вільнева буде успішнішою, ніж у Лінча.

Підтверджує це й потужний акторський склад стрічки, яку сам Вільнев називає "Зоряними війнами для дорослих". У "Дюні" знялися Тімоті Шаламе, Хав'єр Бардем, Шарлотта Ремплінг, Оскар Ісаак, Зендая та інші.

В українському прокаті - з 30 вересня.

Остання дуель (The Last Duel)

Сюжет останнього фільму Рідлі Скотта, заснованого на реальних подіях, переносить нас у Францію XIV століття. Фільм присвячений останній в історії судовій дуелі, коли суперечку між двома сторонами вирішували за допомогою фізичного поєдинку.

Головні ролі виконує доволі дивний дует Адама Драйвера і Метта Деймона. Це пояснюється тим, що Драйвера взяли на місце Бена Аффлека, який разом із Деймоном написав сценарій до стрічки. Але був змушений відмовитися від ролі через накладку з іншими зйомками.

У фільмі також знялись Ніколь Голофсенер і Джоді Комер із "Вбиваючи Єву".

Прем'єра в Україні і світі - 14 жовтня.

Вічні (Eternals)

Поки "Земля кочівників" Хлої Чжао переможно крокувала фестивалями, режисерка взялася за роботу над фільмом із геть іншої вагової категорії. Це нова екранізація коміксів Marvel, головні ролі в якій виконали Анджеліна Джолі, Кумейл Нанджіані, Річард Медден та Сальма Гаєк.

Вічні, безсмертні прибульці, які тисячі років ховалися на Землі, об'єднуються аби захистити людство від злих демонів Девіантів.

"Земля кочівників" показала талант Чжао до зйомки приголомшливих краєвидів. І хоча жанр супергеройського кіно накладає свої особливості, є всі підстави припускати, що режисерка привнесе в нього своє чутливе бачення світу.

Дата виходу в Україні - 4 листопада.

Король Річард (King Richard)

У 2021 році виходить кілька байопіків про видатних афроамериканців, як-от "США проти Біллі Голідей" та "Повага", присвячена Ареті Франклін. Але найцікавішим з них, мабуть, все ж таки буде "Король Річард".

Це класична історія зльоту від низів до вершини про чоловіка на ім'я Річард Вільямс (Вілл Сміт), батька тенісних зірок Венери (Санія Сідні) та Серени Вільямс (Демі Сінглтон).

Попри те, що сам він досвіду в тенісі не мав, він почав тренувати своїх доньок на занедбаних громадських кортах Лос-Анджелеса, коли їм було лише чотири роки, поставивши собі амбітну мету виховати чемпіонок.

Спойлер: йому це вдалося.

Дата виходу в Україні - 18 листопада.

Алея кошмарів (Nightmare Alley)

Гільєрмо дель Торо завоював статус одного з найоригінальніших і найсміливіших режисерів сьогодення такими своїми роботами, як "Лабіринт Пана" і "Форма води", в яких він вдало поєднує жахи і драму.

Тим цікавіше буде побачити його версію класики "нуару" - "Алею кошмарів", екранізовану вперше у 1947 році.

Головні ролі у фільмі виконали Бредлі Купер і Кейт Бланшетт. Герой Купера - молодий аферист, який намагається ошукати мільйонера, але зазнає невдачі. На відміну від попередніх картин дель Торо, це - реалістична історія і містики в ній не буде.

Серед решти акторського складу - Руні Мара, Тоні Коллетт та Віллем Дефо. А хто ж відмовиться від співпраці з дель Торо?

Прем'єра в США - 3 грудня.

Вестсайдська історія (West Side Story)

Музична мелодрама Стівена Спілберга мала вийти ще минулого року, але коли йдеться про такий приголомшливо красивий фільм, то чекати варто. Це - адаптація класичного бродвейського мюзиклу, написаного Леонардом Бернстайном і Стівеном Сондгаймом за сюжетом "Ромео і Джульєтти".

Енсел Елгорт ("На драйві") та маловідома акторка Рейчел Зеглер зіграли Тоні та Марію, закохану пару, що опинилась в епіцентрі протистояння нью-йоркських банд "Акул" і "Ракет" у 1957 році.

Прем'єра в Україні та світі - 9 грудня.

Французький вісник (The French Dispatch)

Якщо акторський склад, вінтажний стиль афіші та назва про щось і говорять, то це - абсолютний Вес Андерсон, стильний і дотепний, як у "Готелі Гранд Будапешт" та решті його шедеврів.

Події фільму відбуваються у вигаданому французькому місті в середині XX століття, де група американських журналістів вирішує заснувати журнал "Французький вісник". Як зазначає сам режисер, частково це - пародія на New Yorker з його ексцентричною редакцією.

Сюжет, за яким журналісти мають написати три історії з життя міста, відкриває нескінченні можливості для розкішного почуття гумору Андерсона.

У комедійній мелодрамі знялося чимало улюблених акторів режисера: Оуен Вілсон, Тільда Свінтон, Едрієн Броуді, Бенісіо дель Торо, Тімоті Шаламе і Френсіс Макдорманд.

Прем'єра стрічки мала відбутися на Каннському кінофестивалі 2020 року, але через пандемію захід скасували, а вихід фільму в прокат перенесли.

Дата виходу в Україні - 3 грудня.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

