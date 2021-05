Найкращі серіали початку 2021 року

BBC Culture пропонує добірку найкращих драм, комедій і документальних серіалів, які вийшли на початку року.

Незабутий (Unforgotten)

Автор фото, ITV

Здається, у жанрі кримінальної драми важко вигадати щось оригінальне. Але цей британський мінісеріал доводить, що головне - це не заплутані повороти сюжету, а зворушлива людська історія.

Розслідування одного давнього вбивства стає способом розповісти потужну історію вини, сорому і каяття.

Події четвертого сезону обертаються навколо виявленого тіла молодого чоловіка, яке несподіваним чином пов'язує чотирьох колишніх друзів, стажистів поліції.

Серіал заслуговує на увагу й завдяки винятковій акторській роботі Ніколи Вокер. Її героїня розвінчує традиційний образ похмурого детектива з купою особистих проблем. Натомість Сюарт людяна, здатна до співчуття і надзвичайно професійна.

Серіал виходить на ITV Hub у Великій Британії, 1-3 серії доступні на Amazon Prime.

Framing Britney Spears

Автор фото, Sky

Документальний серіал, спродюсований New York Times, оповідає про життя і кар'єру попзірки, а також про проблеми з психічним здоров'ям і тиск папараці, музичної індустрії та її власної родини і друзів.

Прем'єра серіалу в лютому знову порушила дискусію про колективний сексизм і жорстокість щодо жінок, які стають відомими у дуже юному віці. Тему продовжує й документальний серіал "Танці з дияволом", присвячений ровесниці Спірс, співачці Демі Ловато.

Серіал Framing Britney Spears критикують за суб'єктивність і відверту підтримку руху #FreeBritney, метою якого є звільнити співачку від опікунства батька. Сама попзірка зазначила, що деякі моменти в серіалі змусили її відчути сором.

"Про моє життя завжди було так багато спекуляцій. За мною стежили і засуджували все моє життя", - поділилася вона своїми емоціями.

Серіал доступний на Sky Documentaries у Великій Британії та Hulu - у США.

Це гріх (It's a Sin)

Автор фото, Channel 4

Епідемії СНІДу у США в 1980-х роках присвячено чимало фільмів, як-от "Нормальне серце" або "Ангели в Америці", але боротьба з хворобою в інших місцях світу на кіноекранах майже не представлена.

Саме це робить дослідження Рассела Дейвіса про те, що відбувалося у той час у Великій Британії, таким цікавим.

Історія трьох друзів-геїв, кожен з яких стикається з хворобою, майстерно поєднує комедію, драму та попхіти, демонструючи найкращу режисерську роботу Дейвіса.

Тема пандемії і того, як хвороба робить людей вигнанцями, виявляється надзвичайно актуальною.

Серіал можна подивитися на All4 у Великій Британії та HBO Max - у США.

Вандавіжн (Wandavision)

Автор фото, Disney+D

Американський вебсеріал, створений для потокового сервісу Disney+ і заснований на персонажах коміксів Marvel - Ванді Максимовій (Елізабет Олсен) і Віжні (Пол Беттані).

Події серіалу відбуваються після фільму "Месники: Завершення". Ванда і Віжн намагаються влаштувати ідилічне життя у передмісті Веств'ю, приховуючи свої суперсили.

Втім, згодом супергеройська парочка починає підозрювати, що в сонній околиці все не так, як здається на перший погляд.

Серіал можна подивитися на платформі Disney+.

Подзвоніть моєму агенту (Call My Agent)

Автор фото, Netflix

Французьке телебачення наразі переживає помітний підйом, кілька його останніх серіалів завоювали популярність у світі. Серед них і комедійна драма про паризьке агентство талантів - "Подзвоніть моєму агенту".

Міжнародна прем'єра серіалу на Netflix відбулася в січні. В кожній серії з'являється справжня зірка, яка грає саму себе.

У четвертому сезоні в ролі запрошених зірок вперше знялися нефранцузькі актори, і серед них - навіть такі важковаговики Голлівуду як Сігурні Вівер.

Усі чотири сезони отримали високі оцінки критиків. І хоча цей сезон планували зробити останнім, шанувальників потішить новина про затвердження зйомок ще одного епізоду, а також окремого фільму.

Доступно на Netflix.

Розслідування (The Investigation)

Автор фото, BBC Four

Протягом шести напружених епізодів скандинавської кримінальної драми ми ані побачимо вбивцю, ані не почуємо його імені.

Серіал присвячений справжньому розслідуванню вбивства шведської журналістки Кім Валль у 2017 році.

Головну роль керівника відділу вбивств копенгагенської поліції Єнса Меллера зіграв Борген Серен Маллінг.

Меллер намагається довести, що Валль не просто зникла, її вбили після того, як вона домовилась про інтерв'ю з винахідником підводного човна у порту Копенгагена.

Режисер Тобіас Ліндхольм переосмислює жанр кримінальної драми. Він залишає за кадром сам моторошний злочин, але показує наполегливу працю поліції у прагненні дізнатися правду.

Як пояснює Ліндхольм, змістивши фокус на професіоналів, водолазів, криміналістів, слідчих, які невтомно виконують роботу, жертвуючи часом з родинами, він хотів "гуманізувати дегуманізованих".

Серіал можна подивитися на BBC iPlayer і HBO Max.

Can't Get You Out of My Head

Автор фото, BBC iPlayer

Дотепний і водночас філософський серіал британського журналіста Адама Кертіса міркує про те, як за останні 50 років сформувалася наша сучасна цивілізація.

У шести серіях із підзаголовком "Емоційна історія сучасного світу" він описує події останнього пів століття через досвід окремих видатних особистостей. Серед них дружина Мао Цзедуна Цзян Цін, американська борчиня за права чорних Афені Шакур, активіст Майкл Х, Едуард Лімонов.

Кертіс стверджує, що ми самі - непересічні особистості, політики і технократи - разом створили ці дивні часи, в яких ми тепер живемо.

Автор серіалу не дає жодних відповідей, однак через оригінальний формат документального колажу він пропонує погляд на динаміку нашої доби.

Серіал можна подивитися на BBC iPlayer.

Засланець з космосу (Resident Alien)

Автор фото, Sky Atlantic

Фантастична драма, заснована на коміксі "Темний кінь", стала найрейтинговішим серіалом каналу Syfy за останні роки.

Головний герой серіалу (Алан Тьюдик) - прибулець, засланий на Землю, щоби знищити людство. Він ховається під личиною доктора Гаррі Вандершпігеля, першої людини, яку він зустрів на Землі і вбив.

Доктор веде самотнє життя у містечку американського штату Колорадо.

Але життя в новому тілі, знайомство з людьми і насамперед з симпатичною колегою Астою згодом змушує інопланетного гостя засумніватися у правильності своєї місії.

Серіал можна подивитися на телеканалах Sky/Now і SyFy.

Люпен (Lupin)

Автор фото, Netflix

Це - чудова французька комедія, натхненна персонажем шляхетного грабіжника Арсена Люпена, створеного Морісом Лебланом на початку XX століття.

Перші п'ять серій серіалу стали справжнім хітом на початку року і ще стільки ж вийде до кінця року.

Шоу стало таким успішним завдяки насамперед блискучій грі Омара Сі та чарівності його персонажа Ассана Діопа, який поєднує стиль Бонда з кмітливістю Шерлока.

Діоп - єдиний син іммігранта з Сенегалу, який приїхав до Франції у пошуках кращого життя, але був несправедливо засуджений за злочин, якого не скоював.

Після смерті батька у в'язниці підліток Ассан залишається сиротою. 25 років потому, натхненний книгою, яку батько подарував йому на день народження, Ассан вирішує помститися за кривду.

Він користується своєю геніальною здатністю до маскування і спритністю.

Серіал можна подивитися на Netflix.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

