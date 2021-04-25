Оскар 2021: хто переможе і хто мав би перемогти
- Ніколас Барбер і Карін Джеймс
- BBC Culture
Цьогорічне нагородження Американської Академії кіномистецтва, вочевидь, буде найбільш незвичним за всю її історію. Попри це, кінокритики BBC Culture Ніколас Барбер і Карін Джеймс спробували спрогнозувати переможців, а також запропонували декілька власних номінацій.
Найкращий фільм
Ніколас Барбер: "Земля кочівників" Хлої Чжао - це інтимна оповідь про рік життя однієї людини, але це також епічний роуд-муві із приголомшливими краєвидами і проникливим дослідженням старості у сучасних Сполучених Штатах.
Чи може Академія бажати більшого? І хоча у номінації цього року чимало сильних кандидатів, нескладно побачити, чому "Земля кочівників" стала фаворитом, насамперед після здобуття "Золотого лева" на торішньому Венеційському кінофестивалі.
Карін Джеймс: "Земля кочівників" лідирувала протягом усього сезону кінонагород і вона, без сумніву, переможе. Єдине, що може завадити цьому, це несподіване рішення членів кіноакадемії віддати головну статуетку стрічці "Мінарі", промовистій історії корейської сім'ї. У неї є всі шанси обійти пристрасну політичну драму "Юда та Чорний Месія".
Найкращий актор
КД: У цій номінації повинен перемогти Чедвік Боузман, і ця перемога буде більше, ніж данина акторові, який пішов із життя минулого року. У фільмі "Ма Рейні: мати блюзу", який вийшов вже після смерті актора, він виконав зухвалу і водночас щемку роль трубача з важким минулим.
НБ: В ідеалі "Оскар" мав би дістатися Делрою Ліндо за фільм режисера Спайка Лі "П'ятеро однієї крові". Однак у номінацію він не потрапив, а тому було б чудово якби статуетку виграв 83-річний Ентоні Гопкінс, номінований за роль у фільмі "Батько".
Але й Боузман, без сумніву, заслуговує на нагороду за роль амбіційного джазмена. До того ж Академія напевно захоче вшанувати пам'ять талановитого актора, який помер від раку минулого року.
Найкраща акторка
НБ: Гадаю, тут мала б перемогти Ванесса Кірбі за найреалістичнішу сцену пологів в історії кіно у фільмі "Фрагменти жінки".
Однак, швидше за все, нагороду отримає Кері Малліган. Хоча фільм "Перспективна молода жінка" не звучить переконливо не для всіх глядачів, зокрема й для мене, гра Малліган, безперечно, заслуговує на відзнаку.
КД: Номінацію "найкращої акторки" цього року спрогнозувати найскладніше. На мою думку, переможе Френсіс Макдорманд за її реалістичне зображення вже немолодої жінки, яка знов відкриває сенс життя в "Землі кочівників".
Але й Кері Малліган має всі шанси на перемогу за її зухвалу й привабливу роль Кессі, яка прагне помститися за подругу у "Перспективній молодій жінці".
Найкращий актор другого плану
КД: Деніел Калуя заслуговує на перемогу і напевно переможе за роль пристрасного лідера Чорних пантер у драмі "Юда і чорний месія". Насправді він виконує головну роль, а не роль другого плану, однак "Оскар" доволі часто дозволяє собі вільності з категоріями. І для цього навіть існує назва - шахрайство з категоріями. Калуя, однак, цілком заслуговує на нагороду.
НБ: З цієї номінацією все дуже заплутано. Якщо Деніел Калуя та Лейк Стенфілд виконують другорядні ролі в "Юді і чорному месії", то хто тоді у головній? І все-таки якщо Академія визнає харизматичну гру Калуї як голови іллінойського відділення Чорних пантер, я не буду проти.
Найкраща акторка другого плану
НБ: Попри свій дебют у кіно, болгарська акторка Марія Бакалова довела, що не поступається дотепністю самому Саші Барону Коену. Хоча, можливо, другий "Борат" і не такий блискучий як перший, готельна сцена Бакалової з Руді Джуліані - абсолютно незабутня.
Втім, скоріше за все, статуетку за найкращу роль другого плану отримає Аманда Сейфрід. Її роль коханки Вільяма Рендольфа Херста, Меріон Девіс, є перлиною драми Девіда Фінчера. Я сумніваюся, що "Манк" переможе у багатьох зі своїх 10 номінацій, однак саме Сейфрід заслуговує на нагороду у першу чергу.
КД: Південнокорейська акторка Юн Йоджон вже здобула низку нагород, зокрема Премію гільдії кінематографістів і "Бафту". І отже, її перемога за роль бабусі у фільмі "Мінарі" про життя іммігрантів із Південної Кореї в США, є цілко імовірною.
Бонусом для всіх стане її промова, які вона зазвичай вимовляє з дотепною відвертістю.
Найкращий режисер
КД: Чарівність стрічки "Земля кочівників" не в останню чергу складає особливий режисерський стиль Хлої Чжао з притаманною їй фантазією, майстерністю і людяністю.
Вона повинна перемогти і безсумнівно переможе, здобувши всі головні режисерські нагороди цього сезону.
НБ: За нагороду "найкращий режисер" цього року змагаються дуже сильні кандидати, але робота Чжао посідає окремо місце. "Земля кочівників" унікальним чином об'єднує факти й художню вигадку, непрофесійних акторів і лауреатів "Оскара".
На разі єдиною жінкою, яка здобула "Оскара" за роботу режисера, є Кетрін Бігелоу ("Володар бурі"). Хлої Чжао, схоже, стане другою у цьому списку.
Найкраща музика до фільму
НБ: У номінації повинні перемогти Трент Резнор і Аттікус Росс за саундтрек до фільму "Манк". У ньому й данина пам'яті композитору Бернарду Геррманну, який написав музику до "Громадянина Кейна", а також стилізація під танцювальні мелодії нічних клубів 1930-х та 1940-х років. Чи можна встояти перед блискучим виконанням музичної мініатюри на друкарській машинці?
Однак абсолютним фаворитом у цій номінації безперечно є анімаційна стрічка "Душа", яка вже здобула "Золотий глобус" за музику у фільмі. Джазові сцени у виконанні Джона Батісти і потойбічні мелодії ембієнту роблять "Душу" конкурентом, з яким буде непросто змагатися.
КД: Чи може "Душа" програти, коли її джазовий саундтрек є ключовою частиною фільму про музиканта? Це напевно не чесний бій, але на "Оскара" заслуговують і Трент Резнор з Аттікусом Россом, і Джон Батист.
Найкращий адаптований сценарій
КД: У цій номінації - два абсолютно рівних фаворити. Це - прониклива і витончена екранізація п'єси Флоріана Зеллера "Батько" про чоловіка, який бореться з деменцією, і "Земля кочівників" - документальна повість Джессіки Брудер, майстерно адаптована у художній фільм Хлої Чжоу.
НБ: Так, переможе знову ж таки "Земля кочівників", і це - заслужена перемога, тому що перетворити нехудожній твір на реалістичну драму - завдання не з простих.
Три інші номінанти у цій категорії - "Батько", "Одна ніч у Маямі..." і "Білий тигр" - надто близькі до оригіналу, тоді як "Борат", навпаки, містить надто багато імпровізації.
Отже, це - "Земля кочівників".
Найкращий оригінальний сценарій
НБ: На мою думку, статуетку за найкращий оригінальний сценарій повинна отримати історія про життя корейсько-американської родини у сільському Арканзасі. Стрічка "Мінарі" цікава різноманітними персонажами, декораціями і настроями. В її сюжеті немає жодного слабкого місця.
Втім, сильним претендентом на перемогу є й "Перспективна молода жінка". Сценарій Еміральд Феннелл поєднує гротескні діалоги у дусі Тарантіно і серйозний політичний меседж.
КД: "Суд над чиказькою сімкою" має цілих шість номінацій, але єдиний "Оскар", який фільм напевно отримає, буде за найкращий сценарій. Члени Академії, схоже, люблять Аарона Соркіна, і ця нагорода буде його.
Шкода, тому що звання найоригінальнішого сценарію цього року, вочевидь, повинна отримати "Перспективна молода жінка".
Найкращий анімаційний фільм
КД: Найкращою анімацією, вочевидь, стане зворушлива філософська історія про сенс життя - "Душа" від Disney і Pixar. Чудово, якби це було у будь-який інший рік. Але цьогорічний "Оскар" мав би дістатися набагато оригінальнішому й інноваційному ірландському мультфільму - "Легенда про вовків". Особливої чарівності стрічці додають вишукані візуальні елементи та сучасність головної героїні, яка мешкає в Ірландії XVII cтоліття.
НБ: "Легенда про вовків" заслуговує на перемогу: кожен кадр цієї ірландської казки, стилізований і на мальований від руки, є справжнім твором мистецтва. Втім, Академія любить Pixar, а філософські твори на тему буття вдаються студії зазвичай найкраще.
Найкращий документальний фільм
КД: Гадаю, що переможе стрічка Гарретта Бредлі "Час", тому що вона містить кілька важливих оскарівських "приманок". Гарний чорно-білий фільм на гостросоціальну тему про американські в'язниці має всі шанси перемогти.
Проте на визнання заслуговує й інший номінант у категорії документального кіно - румунський фільм "Колектив" про репортерів, які розслідують шахрайство у галузі охорони здоров'я, наслідком якого стала трагічна пожежа.
НБ: Мав би перемогти "Колектив", адже фільми про те, як журналісти викривають державні корупційні схеми, завжди мають успіх у Голлівуді. А цей румунський документальний фільм не поступається їм ані напругою, ані сенсаційністю.
Однак очевидним претендентом на перемогу все ж таки є зворушлива документальна драма про жінку, яка намагається зберегти сім'ю, поки її чоловік у в'язниці. Навряд чи будь-який інший фільм є більш актуальним і своєчасним у 2021 році.
Найкращий міжнародний фільм
НБ: Цього року у цій категорії так багато чудових і дуже різних за жанрами фільмів, що порівнювати їх здається дурною ідеєю. Мій особистий фаворит - "Ще по одній". Комедійна драма Томаса Вінтерберга вже здобула чимало премій у всьому світі, і, думаю, Академію також не залишить байдужою історія про кризу середнього віку, просякнуту алкоголем.
Не дивуйтеся, якщо через рік-два з'явиться й голлівудський римейк.
КД: Якщо я в чомусь і впевнена у цьогорічному "Оскарі", то це перемога стрічки Томаса Вінтерберга "Ще по одній" у номінації найкращий міжнародний фільм. Важко уявити, що цей чесний і проникливий портрет чоловіка, який бореться з кризою середнього віку будь-якими відомими йому способами, може залишитися поза увагою Академії.
Найкращий фільм на тему пандемії
КД: Якби в цьогорічному "Оскарі" була така номінація, у ній змагалась б романтична драма "Маленька рибка" з Олівією Кук та Джеком О'Коннелом. Фільм, створений ще до пандемії, оповідає про історію кохання у той час, як світом шириться дивна хвороба, яка стирає спогади.
НБ: У цій вигаданій номінації я б віддав свій голос винахідливому малобюджетному трилеру, дія якого відбувається в реальному часі Zoom-конференції. Сюжет "Астралу: онлайн" чудово резонує з відчуттями кожного з нас, кому довелося випробувати на собі життя в локдауні.
Фільм, який треба дивитися тільки на великому екрані
НБ: Екшн про тупоголових монстрів "Годзіла проти Конга" здається марною тратою часу й у найкращі часи, але дивитися його на екрані ноутбука або телевізора - ідея взагалі безглузда.
КД: "Землю кочівників" або "Амоніт", як і багато інших фільмів цього року, приємно дивитися як на великому екрані, так і на маленькому. Однак перегляд стрічки Спайка Лі "П'ятеро однієї крові" з її приголомшливими візуальними ефектами на ноутбуці - це справжнє блюзнірство.
Щоб передати різні часові відрізки сюжету, режисер використовує текстуру і пропорції зображення. Роздивлятися їх на великому екрані було б справжньою насолодою для ока і, вочевидь, дозволило б нам глибше зануритися у цю блискучу драму про війну у В'єтнамі.
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