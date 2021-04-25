Оскар 2021: хто переможе і хто мав би перемогти

Ніколас Барбер і Карін Джеймс

BBC Culture

54 хвилин(и) тому

Автор фото, Searchlight Pictures/20th Century Studios/Escape A

Цьогорічне нагородження Американської Академії кіномистецтва, вочевидь, буде найбільш незвичним за всю її історію. Попри це, кінокритики BBC Culture Ніколас Барбер і Карін Джеймс спробували спрогнозувати переможців, а також запропонували декілька власних номінацій.

Автор фото, Searchlight Pictures/20th Century Studios Підпис до фото, Земля кочівників (Nomadland)

Найкращий фільм

Ніколас Барбер: "Земля кочівників" Хлої Чжао - це інтимна оповідь про рік життя однієї людини, але це також епічний роуд-муві із приголомшливими краєвидами і проникливим дослідженням старості у сучасних Сполучених Штатах.

Чи може Академія бажати більшого? І хоча у номінації цього року чимало сильних кандидатів, нескладно побачити, чому "Земля кочівників" стала фаворитом, насамперед після здобуття "Золотого лева" на торішньому Венеційському кінофестивалі.

Карін Джеймс: "Земля кочівників" лідирувала протягом усього сезону кінонагород і вона, без сумніву, переможе. Єдине, що може завадити цьому, це несподіване рішення членів кіноакадемії віддати головну статуетку стрічці "Мінарі", промовистій історії корейської сім'ї. У неї є всі шанси обійти пристрасну політичну драму "Юда та Чорний Месія".

Автор фото, Escape Artists Підпис до фото, Ма Рейні: мати блюзу (Ma Rainey's Black Bottom)

Найкращий актор

КД: У цій номінації повинен перемогти Чедвік Боузман, і ця перемога буде більше, ніж данина акторові, який пішов із життя минулого року. У фільмі "Ма Рейні: мати блюзу", який вийшов вже після смерті актора, він виконав зухвалу і водночас щемку роль трубача з важким минулим.

НБ: В ідеалі "Оскар" мав би дістатися Делрою Ліндо за фільм режисера Спайка Лі "П'ятеро однієї крові". Однак у номінацію він не потрапив, а тому було б чудово якби статуетку виграв 83-річний Ентоні Гопкінс, номінований за роль у фільмі "Батько".

Але й Боузман, без сумніву, заслуговує на нагороду за роль амбіційного джазмена. До того ж Академія напевно захоче вшанувати пам'ять талановитого актора, який помер від раку минулого року.

Автор фото, Focus Features Підпис до фото, "Перспективна молода жінка" (Promising Young Woman)

Найкраща акторка

НБ: Гадаю, тут мала б перемогти Ванесса Кірбі за найреалістичнішу сцену пологів в історії кіно у фільмі "Фрагменти жінки".

Однак, швидше за все, нагороду отримає Кері Малліган. Хоча фільм "Перспективна молода жінка" не звучить переконливо не для всіх глядачів, зокрема й для мене, гра Малліган, безперечно, заслуговує на відзнаку.

КД: Номінацію "найкращої акторки" цього року спрогнозувати найскладніше. На мою думку, переможе Френсіс Макдорманд за її реалістичне зображення вже немолодої жінки, яка знов відкриває сенс життя в "Землі кочівників".

Але й Кері Малліган має всі шанси на перемогу за її зухвалу й привабливу роль Кессі, яка прагне помститися за подругу у "Перспективній молодій жінці".

Автор фото, Bron Studios Підпис до фото, Юда і чорний месія (Judas and the Black Messiah)

Найкращий актор другого плану

КД: Деніел Калуя заслуговує на перемогу і напевно переможе за роль пристрасного лідера Чорних пантер у драмі "Юда і чорний месія". Насправді він виконує головну роль, а не роль другого плану, однак "Оскар" доволі часто дозволяє собі вільності з категоріями. І для цього навіть існує назва - шахрайство з категоріями. Калуя, однак, цілком заслуговує на нагороду.

НБ: З цієї номінацією все дуже заплутано. Якщо Деніел Калуя та Лейк Стенфілд виконують другорядні ролі в "Юді і чорному месії", то хто тоді у головній? І все-таки якщо Академія визнає харизматичну гру Калуї як голови іллінойського відділення Чорних пантер, я не буду проти.

Автор фото, A24 Підпис до фото, Юн Йоджон у фільмі "Мінарі" (Minari)

Найкраща акторка другого плану

НБ: Попри свій дебют у кіно, болгарська акторка Марія Бакалова довела, що не поступається дотепністю самому Саші Барону Коену. Хоча, можливо, другий "Борат" і не такий блискучий як перший, готельна сцена Бакалової з Руді Джуліані - абсолютно незабутня.

Втім, скоріше за все, статуетку за найкращу роль другого плану отримає Аманда Сейфрід. Її роль коханки Вільяма Рендольфа Херста, Меріон Девіс, є перлиною драми Девіда Фінчера. Я сумніваюся, що "Манк" переможе у багатьох зі своїх 10 номінацій, однак саме Сейфрід заслуговує на нагороду у першу чергу.

КД: Південнокорейська акторка Юн Йоджон вже здобула низку нагород, зокрема Премію гільдії кінематографістів і "Бафту". І отже, її перемога за роль бабусі у фільмі "Мінарі" про життя іммігрантів із Південної Кореї в США, є цілко імовірною.

Бонусом для всіх стане її промова, які вона зазвичай вимовляє з дотепною відвертістю.

Автор фото, Хлої Чжао Getty Images Підпис до фото, Хлої Чжао

Найкращий режисер

КД: Чарівність стрічки "Земля кочівників" не в останню чергу складає особливий режисерський стиль Хлої Чжао з притаманною їй фантазією, майстерністю і людяністю.

Вона повинна перемогти і безсумнівно переможе, здобувши всі головні режисерські нагороди цього сезону.

НБ: За нагороду "найкращий режисер" цього року змагаються дуже сильні кандидати, але робота Чжао посідає окремо місце. "Земля кочівників" унікальним чином об'єднує факти й художню вигадку, непрофесійних акторів і лауреатів "Оскара".

На разі єдиною жінкою, яка здобула "Оскара" за роботу режисера, є Кетрін Бігелоу ("Володар бурі"). Хлої Чжао, схоже, стане другою у цьому списку.

Автор фото, Pixar Підпис до фото, "Душа" (Soul)

Найкраща музика до фільму

НБ: У номінації повинні перемогти Трент Резнор і Аттікус Росс за саундтрек до фільму "Манк". У ньому й данина пам'яті композитору Бернарду Геррманну, який написав музику до "Громадянина Кейна", а також стилізація під танцювальні мелодії нічних клубів 1930-х та 1940-х років. Чи можна встояти перед блискучим виконанням музичної мініатюри на друкарській машинці?

Однак абсолютним фаворитом у цій номінації безперечно є анімаційна стрічка "Душа", яка вже здобула "Золотий глобус" за музику у фільмі. Джазові сцени у виконанні Джона Батісти і потойбічні мелодії ембієнту роблять "Душу" конкурентом, з яким буде непросто змагатися.

КД: Чи може "Душа" програти, коли її джазовий саундтрек є ключовою частиною фільму про музиканта? Це напевно не чесний бій, але на "Оскара" заслуговують і Трент Резнор з Аттікусом Россом, і Джон Батист.

Автор фото, Searchlight Pictures/20th Century Studios Підпис до фото, Земля кочівників (Nomadland)

Найкращий адаптований сценарій

КД: У цій номінації - два абсолютно рівних фаворити. Це - прониклива і витончена екранізація п'єси Флоріана Зеллера "Батько" про чоловіка, який бореться з деменцією, і "Земля кочівників" - документальна повість Джессіки Брудер, майстерно адаптована у художній фільм Хлої Чжоу.

НБ: Так, переможе знову ж таки "Земля кочівників", і це - заслужена перемога, тому що перетворити нехудожній твір на реалістичну драму - завдання не з простих.

Три інші номінанти у цій категорії - "Батько", "Одна ніч у Маямі..." і "Білий тигр" - надто близькі до оригіналу, тоді як "Борат", навпаки, містить надто багато імпровізації.

Отже, це - "Земля кочівників".

Автор фото, Focus Features Підпис до фото, "Перспективна молода жінка"

Найкращий оригінальний сценарій

НБ: На мою думку, статуетку за найкращий оригінальний сценарій повинна отримати історія про життя корейсько-американської родини у сільському Арканзасі. Стрічка "Мінарі" цікава різноманітними персонажами, декораціями і настроями. В її сюжеті немає жодного слабкого місця.

Втім, сильним претендентом на перемогу є й "Перспективна молода жінка". Сценарій Еміральд Феннелл поєднує гротескні діалоги у дусі Тарантіно і серйозний політичний меседж.

КД: "Суд над чиказькою сімкою" має цілих шість номінацій, але єдиний "Оскар", який фільм напевно отримає, буде за найкращий сценарій. Члени Академії, схоже, люблять Аарона Соркіна, і ця нагорода буде його.

Шкода, тому що звання найоригінальнішого сценарію цього року, вочевидь, повинна отримати "Перспективна молода жінка".

Автор фото, Cartoon Saloon Підпис до фото, "Легенда про вовків" (Wolfwalkers)

Найкращий анімаційний фільм

КД: Найкращою анімацією, вочевидь, стане зворушлива філософська історія про сенс життя - "Душа" від Disney і Pixar. Чудово, якби це було у будь-який інший рік. Але цьогорічний "Оскар" мав би дістатися набагато оригінальнішому й інноваційному ірландському мультфільму - "Легенда про вовків". Особливої чарівності стрічці додають вишукані візуальні елементи та сучасність головної героїні, яка мешкає в Ірландії XVII cтоліття.

НБ: "Легенда про вовків" заслуговує на перемогу: кожен кадр цієї ірландської казки, стилізований і на мальований від руки, є справжнім твором мистецтва. Втім, Академія любить Pixar, а філософські твори на тему буття вдаються студії зазвичай найкраще.

Автор фото, Magnolia Pictures Підпис до фото, "Колектив" (Collective)

Найкращий документальний фільм

КД: Гадаю, що переможе стрічка Гарретта Бредлі "Час", тому що вона містить кілька важливих оскарівських "приманок". Гарний чорно-білий фільм на гостросоціальну тему про американські в'язниці має всі шанси перемогти.

Проте на визнання заслуговує й інший номінант у категорії документального кіно - румунський фільм "Колектив" про репортерів, які розслідують шахрайство у галузі охорони здоров'я, наслідком якого стала трагічна пожежа.

НБ: Мав би перемогти "Колектив", адже фільми про те, як журналісти викривають державні корупційні схеми, завжди мають успіх у Голлівуді. А цей румунський документальний фільм не поступається їм ані напругою, ані сенсаційністю.

Однак очевидним претендентом на перемогу все ж таки є зворушлива документальна драма про жінку, яка намагається зберегти сім'ю, поки її чоловік у в'язниці. Навряд чи будь-який інший фільм є більш актуальним і своєчасним у 2021 році.

Автор фото, Zentropa Entertainment Підпис до фото, "Ще по одній" (Another Round)

Найкращий міжнародний фільм

НБ: Цього року у цій категорії так багато чудових і дуже різних за жанрами фільмів, що порівнювати їх здається дурною ідеєю. Мій особистий фаворит - "Ще по одній". Комедійна драма Томаса Вінтерберга вже здобула чимало премій у всьому світі, і, думаю, Академію також не залишить байдужою історія про кризу середнього віку, просякнуту алкоголем.

Не дивуйтеся, якщо через рік-два з'явиться й голлівудський римейк.

КД: Якщо я в чомусь і впевнена у цьогорічному "Оскарі", то це перемога стрічки Томаса Вінтерберга "Ще по одній" у номінації найкращий міжнародний фільм. Важко уявити, що цей чесний і проникливий портрет чоловіка, який бореться з кризою середнього віку будь-якими відомими йому способами, може залишитися поза увагою Академії.

Автор фото, Pictures Productions Підпис до фото, "Астрал: онлайн" (Host) Pearl

Найкращий фільм на тему пандемії

КД: Якби в цьогорічному "Оскарі" була така номінація, у ній змагалась б романтична драма "Маленька рибка" з Олівією Кук та Джеком О'Коннелом. Фільм, створений ще до пандемії, оповідає про історію кохання у той час, як світом шириться дивна хвороба, яка стирає спогади.

НБ: У цій вигаданій номінації я б віддав свій голос винахідливому малобюджетному трилеру, дія якого відбувається в реальному часі Zoom-конференції. Сюжет "Астралу: онлайн" чудово резонує з відчуттями кожного з нас, кому довелося випробувати на собі життя в локдауні.

Автор фото, Netflix Підпис до фото, "П'ятеро однієї крові" (Da 5 Bloods)

Фільм, який треба дивитися тільки на великому екрані

НБ: Екшн про тупоголових монстрів "Годзіла проти Конга" здається марною тратою часу й у найкращі часи, але дивитися його на екрані ноутбука або телевізора - ідея взагалі безглузда.

КД: "Землю кочівників" або "Амоніт", як і багато інших фільмів цього року, приємно дивитися як на великому екрані, так і на маленькому. Однак перегляд стрічки Спайка Лі "П'ятеро однієї крові" з її приголомшливими візуальними ефектами на ноутбуці - це справжнє блюзнірство.

Щоб передати різні часові відрізки сюжету, режисер використовує текстуру і пропорції зображення. Роздивлятися їх на великому екрані було б справжньою насолодою для ока і, вочевидь, дозволило б нам глибше зануритися у цю блискучу драму про війну у В'єтнамі.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

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