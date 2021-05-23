Вільгельм Райх: чоловік, який вірив, що оргазми врятують світ

1 година тому

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Психоаналітик Вільгельм Райх розкритикував свого вчителя Фройда, очолив "сексуальну революцію" і став іконою хіпі. Яким було життя найрадикальнішої постаті в історії психоаналізу?

Оргазм - це добре, мало хто буде з цим сперечатися. Це - надзвичайно приємний досвід, який сприяє зв'язку між партнерами. Але чи можливо більше?

Чи запобігають оргазми хворобам? Чи можуть вони покращити стан не лише людського організму, але й політичного інституту? Чи можуть вони убезпечити від фашизму та запобігти тоталітаризму?

Такими були радикальні ідеї психоаналітика-революціонера, який кардинально вплинув на масову культуру.

Як розповідає його біограф Крістофер Тернер, автор книги "Пригоди в оргазматроні", "у 1970-х роках він був відомим на кожній вечірці в Гемпстеді, але тепер про нього забувають".

Якщо вам ім'я Вільгельма Райха й не знайоме, ви напевно чули пісні Cloudbusting Кейт Буш та Birdland Паті Сміт, присвячені йому. І ви безперечно знаєте таких письменників, як Джек Керуак, Вільям Берроуз, Сол Беллоу та Норман Мейлер, які захоплювалися Райхом.

І вже абсолютно точно ви знаєте термін "сексуальна революція", який і вигадав Райх. І тепер нова книга може відродити його як тему коктейльної розмови.

У своїй новій книзі "Кожен" (Everybody) письменниця Олівія Лейнг розповідає про життя і роботу Райха, міркуючи про тілесну свободу.

"Я думаю, що Райх - надзвичайно складна постать, але це не є підставою забути про нього", - розповідає Лейнг в інтерв'ю BBC Culture.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Оргонний акумулятор Райха - це шафа, в якій можна було поглинати таємничу життєву силу Всесвіту

"Він намагався об'єднати ідеї Фройда і Маркса, виступав за сексуальну свободу і право жінок на задоволення і вірив, що ідея свободи вкорінена в наші тіла, які є й сховищем травм, і агентом змін".

Райх народився 1897 року в заможній родині на території сучасної України. Він стверджував, що в 11 років його позбавила цноти сімейна кухарка, а в 15 він вперше відвідав бордель.

Він служив в австро-угорській армії під час Першої світової війни, а потім вступив на медичний факультет у Відні. Після семінару про секс, який проводив засновник психоаналізу Зигмунд Фройд, Райх підійшов до нього попросити список літератури, і так почалося їхнє знайомство.

Фройд відправляв колезі пацієнтів, а Райх взявся розробляти власні теорії, переконаний у силі зцілення сексом.

Він вважав, що нерозряджена статева енергія спричиняє невроз, а оргазми навпаки мають цілющу силу.

В одній зі своїх перших праць "Функція оргазму" у 1926 році Райх писав, що якісні оргазми сприяють фізичному здоров'ю.

Коли Райх презентував Фройду копію своєї книжки, той скептично відповів: "Така товста?" Згодом пара розійшлася через непримиримі розбіжності у поглядах.

У листі до іншого психоаналітика Фройд називав Райха "палким юнаком, улюбленим коником якого є розмови про те, як генітальні оргазми рятують від неврозів".

Коли у Фройда виявили рак, Райх був переконаний, що це результат сексуального розладу.

Ексцентричні теорії

Напередодні Другої світової війни Райх втік до США, де його ідеї ставали дедалі ексцентричнішими. Він виявив таємничу життєву силу, яка пронизувала Всесвіт, і течії якої блукали атмосферою.

Назвавши цю силу "оргоном", він спроєктував шафу - "акумулятор оргону" - в якій людина могла вбирати цю енергію і навіть лікувати за допомогою неї рак.

У 1941 році Райх відвідав Альберта Ейнштейна в його будинку в Нью-Джерсі й годинами розповідав йому свої теорії. Видатний фізик ввічливо слухав, але Райх його не переконав.

"Люди думають, що я божевільний", - поскаржився Райх Ейнштейну. "Я можу їх зрозуміти", - відповів учений.

Втім, ідеї Райха дійсно ставали дедалі параноїдальнішими і химернішими. Він виявив, що існують небезпечні поля з негативною енергією оргону, і винайшов cloudbuster "руйнівник хмар", щоби знищувати їх.

Прилад складався із кількох довгих труб і частково нагадував зенітну гармату. Одним із передбачуваних наслідків його пострілів був дощ. Райх також вважав, що на нього полюють НЛО.

Винаходи Райха, як і його захоплення марксизмом та вступ до комуністичної партії в Австрії 1928 року, викликали підозри у ФБР. В деяких статтях його називали іноземним агентом, звинувачували у шарлатанстві та в тому, що він є лідером сексуального культу.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Під час студентських протестів 1968 року в Парижі на стінах Сорбонни писали цитати Райха

Райху наказали припинити продаж його акумуляторів і згодом заарештували та посадили до в'язниці за порушення застереження.

Тисячі його статей і книг, зокрема і "Масову психологію фашизму", яка пов'язувала фашизм із сексуальними розладами, вилучили і спалили. Як зазначає Лейнг, "це було єдиним санкціонованим на національному рівні спаленням книг в історії Америки". Райх помер у в'язниці у 1957 році.

Але на той час переклади його творів вже підхопила богемна інтелігенція. Впливовий нарис Нормана Мейлера 1957 року "Білий негр" запозичив чимало ідей Райха про оргазм.

Персонаж роману "У дорозі" Керуака на ім'я Берроуз використовує акумулятор оргону. Сам Берроуз, автор напівавтобіографічних романів, як-от "Джанкі" та "Голий ланч", був великим прихильником пристрою і побудував кілька власних.

"Після того, як радикальні ліві втратили віру у комунізм у повоєнний період, Райх став їхнім наступним захопленням", - зазначає біограф Крістофер Тернер.

"Його праці, які славили анархію оргазму та гедонізм, пропагували відступ від традиційної політики у те, що Норман Мейлер назвав "бунтівним імперативом власного "я".

"Райх був шанувальником культури XIX століття, Вагнера, Ібсена тощо. І хоча його називали лідером "нового культу сексу й анархії", сам він не мав ані симпатії, ані близьких стосунків із бітниками, які з ентузіазмом поглинали його власні книги", - пише Тернер.

Зіркові шанувальники

Слава Райха зростала такими темпами, що у січні 1964 року журнал Time опублікував величезну статтю, в якій проголосив, що "Доктор Вільгельм Райх, вочевидь, є пророком. Наразі здається, що вся Америка - це лише одна велика шафа оргона...".

Берроуз запропонував випробувати оргонний акумулятор Джиммі Пейджу, коли у 1975 році брав інтерв'ю у гітариста Led Zeppelin. Але Пейдж, який і сам цікавився езотеризмом, відмовився.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Співачка Кейт Буш присвятила Райху пісню Cloudbusting, після того як прочитала мемуари його сина Пітера

А от лідер гурту Nirvana Курт Кобейн із задоволенням позував всередині одного з акумуляторів Берроуза, коли був у гостях у письменника в 1993 році.

Вважають, що акумулятор оргону був прототипом "надмірної машини" у фільмі "Барбарела" 1968 року з Джейн Фондою у головній ролі. Та "оргазмотрона" у фантастичній комедії Вуді Аллена "Сплячий" 1973 року.

Райх також був переконаний, що "сексуальне визволення є послідовною стратегією протистояння тоталітаризму", пише його біограф Тернер.

Ця ідея відгукується і у романі Джорджа Орвелла "1984".

"Ми скасуємо оргазми, - каже герой роману О'Браєн. - Наші неврологи зараз працюють над цим". Дівчина Вінстона, Джулія, ентузіастка оргазму, пояснює, чому партія проти сексу.

"Якщо ти щасливий всередині, нащо тобі Великий брат і Трирічні плани, й Двохвилинна ненависть і вся решта їхньої гнилої маячні?"

(Невідомо, чи читав Орвелл книги Райха, але він точно читав статтю про Райха та інших психоаналітиків, адже він використав її як приклад поганого стилю у своєму есеї 1946 року "Політика та англійська мова").

Протягом 1960-х та 1970-х років Райх надихав хіпі і романтиків, ідеальною іконою контркультури.

У 1968 році учасники студентських протестів у Парижі писали на стінах Сорбонни цитати з праць Райха. В Берліні вони кидали в поліцію копії "Масової психології фашизму". Феміністки 1970-х, як-от Жермен Грір, також зазнали впливу його думок.

Його ідеї процвітали в комунах хіпі, що проповідували "вільне кохання".

"Його сексуальну теорію спочатку підхопили радикальні спільноти, але поступово вона стала більш прийнятною й у суспільстві загалом", - зазначає засновник видавництва Strange Attractor Press Марк Пілкінгтон.

"І отже, його радикальні ідеї імпонували досить широкому колу людей, які шукали відповіді на таємниці Всесвіту за межами наукових теорій".

У 1973 році його спадщина отримала ще одне життя, коли син Райха Пітер написав мемуари про своє життя в "Оргононі", маєтку у штаті Мен, де вони мешкали з батьком. "Книга мрій" надихнула пісню Birdland з альбому Horses, створеному Патті Сміт у 1975 році.

Террі Гілліам зняв кліп на пісню Cloudbusting співачки Кейт Буш, яку вона написала, прочитавши мемуари Пітера Райха. У кліпі Буш виконує роль Пітера, а самого Вільгельма Райха зіграв Дональд Сазерленд.

Актор також знявся у фільмі Бернардо Бертолуччі "1900", в якому згадуються ідеї "Масової психології фашизму" Райха.

"Я думаю, Кейт Буш і Патті Сміт вразила трагічна доля Райха, їхні пісні насправді не про секс, а про прагнення свободи", - зазначає Лейнг.

"Нещастя Райха в тому, що після його смерті купка чоловіків закріпили його образ в культурі як "проповідника оргазмів". Але його роботи насправді - атака на патріархальне суспільство набагато більше, ніж змогли помітити Норман Мейлер або Вуді Аллен".

"Цікаво, що сьогодні Райха згадують не так часто навіть в альтернативних культурних дискусіях, - каже Пілкінгтон, - хоча все ще є люди, які працюють за його терапевтичними практиками - я знаю таку пару особисто".

Можливо, нова книга Олівії Лейнг надихне сучасних письменників і музикантів заново відкрити "пророка оргазмів".

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

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