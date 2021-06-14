Лівія Друзілла. Новий серіал про скандальну римську імператрицю

Дейзі Данн

BBC Culture

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Sky

Перша римська імператриця й дружина Октавіана Августа залишила в історії суперечливий образ інтриганки й вбивці. Але в новому серіалі, який нещодавно вийшов на Sky Atlantic, її образ суттєво переосмислено. Якою насправді була Лівія?

"Лівія - матір, яка зганьбила націю, мачуха, яка зганьбила дім Цезаря". Так писав Тацит про Лівію Друзіллу, першу римську імператрицю.

За словами давньоримського історика, Лівія підкорила собі свого чоловіка імператора Августа та вигнала або вбила кожного потенційного спадкоємця престолу.

Вона прагнула передати його своєму синові і пасинку Августа - Тиберію. Друзіллу підозрювали й у вбивстві самого імператора Августа в 14 році н.е.

Чи можна довіряти словам Тацита? Він та його молодший сучасник Светоній писали про Лівію майже через століття після її смерті, а інші літописці - й ще пізніше.

Светоній завідував бібліотеками в Римі й мав доступ до імператорських архівів. Безумовно, в його інтересах було спиратися на факти, а не вдаватися до вигадок.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, У відомій екранізації роману Роберта Грейвса "Я, Клавдій" 1976 року, Лівію Друзуіллу зображено уїдливою інтриганкою

Письменник Роберт Грейвс, який написав роман "Я, Клавдій" про імператорську родину, розказаний з точки зору онука Лівії, спирався на свідчення обох істориків.

У його романі Лівія - ревнива уїдлива інтриганка, заклопотана дорогим гардеробом і плітками.

Сіан Філліпс, яка зіграла імператрицю в екранізації роману 1976 року, чудово зобразила, з якою легкістю ця жінка маніпулювала людьми. Лівія Роберта Грейвса була навіть жорстокішою, ніж у свідоцтвах Тацита і Светонія.

Суперечливій постаті імператриці присвячено нову історичну драму "Доміна", прем'єра якої відбулася 14 травня на Sky Atlantic.

Однак вже у першому епізоді ми бачимо геть іншу Лівію. По-перше, вона - зовсім юна 15-річна дівчинка, а не зріла матрона, якою її зазвичай зображують.

У першій сцені підліток з очима лані (Надя Паркс) готується до свого весілля. Її батько, нащадок могутньої династії Клавдіїв, видає її за двоюрідного брата майже втричі старшого від неї - Тиберія Нерона.

Весілля відбувається на тлі громадянської війни, що насувається на країну після вбивства Юлія Цезаря. Визволителі, які вважали, що рятують Римську республіку від рук диктатора, втекли.

Помстою за смерть Цезаря керує його усиновлений син Октавіан. Однак батько Лівії - на боці Визволителів.

Досить вільно граючи з історичними фактами, серіал зображує, як молодий Октавіан (Том Глінн-Карні) з'являється на весіллі Лівії і вони таємно обмінюються пристрасним поцілунком.

Трохи пізніше, коли війська Октавіана входять у Рим, Лівія та її чоловік (жорстокий грубіян з невиліковними статевими хворобами) тікають разом зі своїм сином Тиберієм. За словами істориків, молода сім'я шукала притулку на Сицилії та в Греції.

Боротьба з Октавіаном завершилася трагічно для Лівії, Визволителі зазнали поразки, а її батько, який підтримав їх, вкоротив собі віку.

Поворот долі

Пізніше Лівія повертається до Риму зі своїм чоловіком, маленьким Тиберієм та другим сином, якого вона носить у лоні. Вона розлучається з Тиберієм Нероном і виходить заміж за Октавіана.

Історичні джерела припускають, що Октавіан забрав її від чоловіка попри те, що вона була вагітною, бо його вразила її краса, і він втомився від власної дружини Скрибонії та її сварливої вдачі.

У новому серіалі Лівію зображено більш рішучою, вона сама вирішує свою долю і обирає Октавіана, поки він лише мрійливо міркує про неї: "Її родина… вона, вочевидь, здатна народити мені дітей. Я навіть не проти, що вона розумна".

Лівія аргументує: кожен з них виграє від цього союзу. Октавіан порідниться з її славетною родиною, вона сама отримає шанс відновити багатство і статус після втечі з Італії.

Справжня Лівія, мабуть, мала таку ж силу характеру. Зрештою їй довелося відмовитись від виховання своїх двох синів (вони залишилися з батьком до його смерті шість років потому) і вийти заміж за чоловіка, який воював проти її батька.

Чи була вона дійсно ініціаторкою цих стосунків або лише прийняла їх, невідомо. Як пише Светоній, Октавіан обожнював і підтримував Лівію впродовж усього свого життя, попри численні зради. Отже, їхній шлюб був все ж таки чимось більшим ніж звичайним розрахунком.

Автор фото, Sky Підпис до фото, Історична драма "Доміна" змінює популярне уявлення про імператрицю Лівію Друзіллу

"Доміна" не претендує на документальний опис подій. У трьох перших серіях є цікаві винаходи в оповіді, зокрема історія з колишньою рабинею Лівії та інцидент із вбивством черепах.

Але історична драма досить добре передає дух епохи, її цінності, моду, архітектуру. Насамперед точно авторам вдалося передати страх римлян перед диктатурою, яким просочена вся історія.

І цей страх став реальністю саме завдяки Лівії, яка сприяла тому, щоби Октавіан став "Августом", першим імператором Риму.

Лівія поступово дорослішає (дорослу імператрицю грає Кася Смутняк), і знайомий нам образ все більше проступає в її особистості. Вона занурена у державні справи.

Як свідчать історичні джерела, вона сприяла отриманню громадянства фаворитам імператора, які не були римлянами, а також рятувала засуджених до смертної кари.

Вона грала таку важливу роль у традиційно чоловічій сфері суспільства, що її власний правнук Калігула називав її "Одісеєм у жіночому палантині".

Роберт Грейвс та античні історики переважно інтерпретують інтерес Лівії до державних справ як спробу контролювати її чоловіка та втручатися в політику імператора: "Всі знали, яку владу мала Лівія над Августом, він її звичайно не боявся, але ніколи не наважився би образити її", - каже Клавдій в романі "Я, Клавдій".

Утім, в новій інтерпретації участь Лівії у державних справах є насамперед доказом її розуму і небайдужості до долі імперії, а не лише вузьколобого прагнення влади.

З часткою скепсису потрібно сприймати й припущення, що Лівія правдою й неправдою намагалася усунити суперників свого сина Тиберія на трон і з цією ж метою прискорила смерть Августа.

Більш вірогідною є теорія про те, що Лівія намагалася переконати Августа всиновити Тиберія, зробивши його спадкоємцем. Оскільки жодна її дитина від Августа не вижила, вона напевно бажала, щоби її кров текла в жилах потужної династії Юліїв-Клавдіїв.

Але й стосунки імператриці з сином історики зазвичай зображують як потворну боротьбу за владу, стверджуючи, що Лівія прагнула розділити трон з Тиберієм, а він опирався її впливу.

Можливо, конфлікт був насправді у тому, що жінка прагнула передати синові мудрість і досвід, а він із завзятістю молодості бажав зробити все по-своєму.

Як розповідають історики, Лівія дійсно проводила довгі зустрічі з Тиберієм і пропонувала йому поради. І без сумніву, Тиберій міг нагадати їй, як також зазначають історики, що вона була лише жінкою і не мала права втручатися у політику чоловіків.

Як каже Лівія у "Доміні", "першим правилом влади є вижити".

Так, вона була жінкою, але всім своїм життям до самої смерті у віці 86 років вона довела, який вплив може мати жінка.

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