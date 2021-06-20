"Лука" від Pixar - це ностальгія за Італією, юнацтвом і канікулами

Ніколас Барбер

BBC Culture

31 хвилин(и) тому

Автор фото, Disney/Pixar

Анімаційна стрічка студії Pixar "Лука" - ніжна літня казка, що збурює ностальгію за юнацтвом і літніми канікулами, пише кінокритик BBC Culture.

Поки Італія закрита для українців, нова анімаційна стрічка від студії Pixar і Disney допоможе зануритися у ностальгію за сонячним півостровом.

Дія фільму відбувається у крихітному містечку на італійській Рів'єрі, сільському раю з траторіями, виноградниками й старовинними п'яццами (площами) з фонтаном у центрі.

Dolce vita, солодке життя, є, вочевидь, головною темою цього мультфільму.

Ніжна, як італійське морозиво, історія дорослішання хлопчика Луки частково натхненна казкою про Русалоньку, а здебільшого дитинством режисера Енріко Касароси.

"Лука" - його дебют як режисера, хоча в анімаційній індустрії Касароса - ветеран.

На відміну від філософських тем "Душі" останнього фільму Pixar чи міфологічності "Рая та останній дракон" від Disney, "Лука" - це невигадлива казка про життя добродушних італійців, але її чарівності опиратися неможливо.

"Лука" звертається не до розуму глядача, а до його почуттів і смакових рецепторів, і від цього ані краплі не програє.

Головний герой фільму Лука (озвучив Джейкоб Трембле) - звичайний хлопчик, за винятком того, що в нього блідо-зелена шкіра, сині веснянки і довгий хвіст, а ще він живе на дні освітленого сонцем океану.

В усьому іншому він та його родина не надто відрізняються від фермерів, що мешкають поруч на суходолі. Сам Лука - пастух, він стежить за стадом риб, що мекають під водою.

Так, риби мекають і це доволі симпатична деталь, як і повільні рухи предметів під водою, які буквально зачаровують глядача.

Самого Луку, однак, вабить світ "наземних монстрів", що рибалять на своїх човнах у нього над головою. Мати (Майя Рудольф) застерігає хлопчика триматися подалі від цих хижаків із гарпунами, але інший хлопчик Альберто (Джек Ділан Грейзер) виманює Луку на пляж.

Автор фото, Disney/Pixar

Альберто - знайомий персонаж в європейському кіно: зухвалий одинак, що вештається світом без черевиків, обов'язків і родинних зв'язків, збиває головного героя з правильного шляху.

Є тільки одна проблема - Альберто й Лука - морські чудовиська, однак у кіно такі перешкоди долаються миттєво. Виявляється, що коли морські істоти висихають, у них зникає хвіст і вони стають звичайними людьми, треба лише уникати випадкового потрапляння води.

Лука вчиться ходити на ногах - чудовий комедійний етюд - і друзі вирушають на пошуки пригод, не викликаючи підозр.

Мрійник Лука вражений тим, що пропонує світ "нагорі". А Касароса з командою зображують його так, як тільки можна любити свою рідну Італію.

Соковита трава, сліпуче блакитне небо, пастельні стіни будинків на схилі пагорбів зі старими плакатами "Дороги" Фелінні та "Римських канікул". (Дія, можливо, відбувається у середині 1950-х, але це не так вже й важливо).

Але більше за спагеті, морозиво й оперу Луку вабить подорож світом на старенькому скутері Vespa.

Ні, фільм звісно не розвінчує національних стереотипів, але приголомшливий список італійських консультантів у титрах свідчить, що баланс з кліше витримано.

Принаймні компанія Vespa точно не образилася, кращої реклами їхніх скутерів годі й уявити.

Лука та Альберто з'ясовують, що отримати власний Vespa можна лише у місті Порто Россо (це раптом не натяк на міядзаківський "Порко Россо"?).

Проте це місто населене рибалками, серед яких можуть бути й мисливці на морських монстрів.

Щоб зібрати достатньо грошей, їм доведеться здобути перемогу у місцевих змаганнях з дитячого "триборства". А вони складаються з плавання, їзди на велосипеді й поїдання спагеті.

Допомогти їм у цьому береться дівчинка Джулія (Емма Берман), яка хоч і людина, а почувається так само ніяково серед людей, як і хлопці.

Тут сюжет дещо уходить від основної лінії й історія про хлопчика-русалку у світі людей перетворюється на історію про невдаху, який має перемогти у змаганнях свого життя.

Для Pixar характерно втиснути кілька сюжетів в один мультфільм. Але роблять вони це завжди чарівно.

Сам Лука - також неймовірно привабливий. Симпатичності персонажу додає голос Трембле й м'який дизайн у стилі студії Aardman ("Баранчик Шон"). І попри надприродні метаморфози, його пригоди досить впізнавані і збурюють ностальгію за безтурботністю юнацтва і нескінченними літніми канікулами.

Фільм Касароси порушує й серйозні питання виховання, сім'ї, хоробрості й долання страху. Але понад усе "Лука" - це приголомшлива ода Італії, літу та насолоді життям.

Дивитися її - як кайфувати на пляжі.

★★★★☆

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

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