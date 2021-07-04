Кінопрем'єри липня. Супергерої, Багз Банні-баскетболіст і пляжний трилер

Ніколас Барбер

BBC Culture

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Alamy

Чорна вдова (Black Widow)

З 2008 року компанія Marvel випустила 15 окремих фільмів про супергероїв-чоловіків і лише один про жінку - "Капітан Марвел".

Через 10 років після появи у "Залізній людині 2" героїня Скарлетт Йоганссон російська шпигунка Наташа Романова, вона ж Чорна вдова, тепер не лише повертається на екрани, але й має власний транспортний засіб.

Розробка "Чорної вдови" розпочалася ще у квітні 2004 року студією Lionsgate, але проєкт не рухався, і у червні 2006 року права на персонажа передали студії Marvel.

Йоганссон грала Чорну вдову в кількох фільмах, починаючи із "Залізної людини 2". І студія, й сама Йоганссон неодноразово висловлювали інтерес до сольного фільму про героїню.

Після подій стрічки "Перший месник: Протистояння" Наташа залишається на самоті та змушена протистояти своєму минулому. Вона вирушає до Росії, щоби возз'єднатися з єдиними близькими людьми, які в неї залишилися - трьома колегами-секретними агентами, ролі яких виконують Рейчел Вайс, Девід Гарбор і Флоренс П'ю.

На думку кінокритика BBC Culture Карин Джонс, "Чорна вдова" не схожа на інші фільми із серії про Месників, "історія зосереджена на минулому героїні, на її стосунках з родиною і пошуках себе".

Прем'єра в Україні 8 липня.

Легенда про зеленого лицаря (The Green Knight)

Автор фото, A24

Сюжет фільму заснований на поемі XIV століття. На новорічний бенкет до Камелота приходить жахливий Зелений Лицар (Ральф Айнесон) і пропонує парі: будь-хто серед лицарів Круглого столу може вдарити його сокирою, але він зробить те саме через рік і один день.

Безстрашний племінник короля Артура, сер Гавейн (Дев Патель), приймає виклик і зрубає голову моторошному гіганту. Але той повертає голову на місце і залишає бенкет.

У ролі сценариста й режисера стрічки виступив Девід Лоурі, відомий такими драмами як "Старий з пістолетом" та "Історія примари". І отже, "Зелений лицар" претендує на більше, ніж середньостатистичне фентезі.

"Ми хотіли створити такий же епічний фільм як "Володар перснів", але з оригінальною історією в основі", - сказав Лоурі в інтерв'ю Entertainment Weekly.

Фільм сповнений фантастичних сцен боїв на мечах та міфічних істот, але його головна тема - загальнолюдська. "Ідея, що честь людини важливіша за життя чи спадщину, дуже близька мені. Я багато про це думаю, про те, як нас і мене, зокрема, сприйматимуть наступні покоління", - додав режисер.

Світова прем'єра 30 липня.

Очі змії: Початок Джі.Ай.Джо (Snake Eyes)ї

Автор фото, Paramount Pictures

Фантастичний бойовик "Очі змії: Початок Джі.Ай.Джо" є спін-оффом культової франшизи G.I. Joe, фільми якої виходили у 2009 та 2013 роках. В основі сюжету - лінія іграшок компанії Hasbro.

Фігурки солдатів вперше вийшли у 1964 році та належали до різних родів військ, але після війни у В'єтнамі виробники демілітаризували іграшки. Армія G.I. Joe почала спеціалізуватися на боротьбі з прибульцями.

"Очі змії" оповідають про походження загадкового і смертоносного ніндзі, який ніколи не знімає свою маску й не промовляє ні слова.

Актор Генрі Голдінг, відомий романтичними комедіями "Шалено багаті азійці" та "Щасливого Різдва", тепер зіграє вуличного бійця, якого вербує секретна міжнародна організація.

А оскільки за чутками Голдінг може стати наступним Джеймсом Бондом, це його шанс показати себе у ролі супергероя.

Прем'єра в Україні 22 липня.

Космічний джем: Нові легенди (Space Jam: New Legacy)

Автор фото, Warner Brothers

Суперзірка баскетболу потрапляє у міжгалактичну битву за участю герої мультфільмів 1930-х років?

Важко пояснити, звідки взялася ідея космічного джему, але феєрія 1996 року з Майклом Джорданом і кроликом Багз Банні мала приголомшливий успіх. І ось через 25 років ми побачимо її сиквел.

На місці Джордана - сучасна зірка баскетболу Леброн Джеймс. Він потрапляє у потойбічне комп'ютерне царство і щоби врятувати сина, збирає команду з героїв класичного мультсеріалу Looney Tunes: Базга Банні, Даффі Дака та Поросяти Поркі.

Окрім мікса акторської гри з мальованою анімацією, як це було й у фільмі 1996 року, творці "Нових легенд" додали 3D-анімацію.

Як і зі стрічками "Першому гравцю приготуватись" та "Лего. Фільм", у розпорядженні "Космічного джему" інтелектуальна власність студії Warner Bros. А тому у фільмі ви можете побачити Фреда Флінстоуна, Кінг Конга та багатьох інших героїв.

Прем'єра в Україні 15 липня.

Круїз по джунглях (Jungle Cruise)

Автор фото, Disney

Схоже, пригодницька франшиза "Піратів Карибського моря" пішла в небуття, і тому студія Disney запустила нову серію фільмів, засновану на своїх славетних парках атракціонів.

У романтичних традиціях "Африканської королеви" та "Індіани Джонса" дія "Круїзу по джунглях" відбувається у Південній Америці на початку 1900-х років.

Герой Двейна Джонсона, капітан старезного річкового човна, вирушає у джунглі Амазонки з дослідницею (Емілі Блант), яка шукає легендарне Дерево Життя.

Режисер картини Жауме Колєт-Серра, відомий горорами "Будинок воскових фігур" та "Дитя пітьми", каже, що його надихнула ідея відвідування тематичного парку всією родиною.

"Ви можете взяти з собою дітей або бабусь і дідусів, і всі отримають задоволення, - розповів він виданню Total Film. - Саме такий фільм ми й хотіли зняти".

Прем'єра в Україні 29 липня.

Час (Old)

Автор фото, Universal Pictures

А ось новий трилер М. Найта Ш'ямалана ("Шосте почуття") є повною протилежністю легким тропічним пригодам.

Головні герої стрічки, чоловік (Гаель Гарсії Берналь) і дружина (Вікі Кріпс) потрапляють з дітьми на закинутий пляж, де, як з'ясовується незабаром, час плине з шаленою швидкістю. Вже за кілька годин вони перетворюються на старих, а до кінця дня мають померти.

Сценарій фільму адаптований за французьким романом "Піщаний замок" П'єра Оскара Леві та Фредеріка Пітерса, однак деталі сюжету творці стрічки не розкривають.

Але з притаманною фільмам Ш'яламана непередбачуваністю, це, мабуть, на краще.

Прем'єра в Україні 22 липня.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

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