Найкращі серіали 2021 року. Перші підсумки

Г'ю Монтгомері, Едді Муллан

BBC Culture

1 година тому

BBC Culture пропонує добірку найкращих драм, комедій і документальних серіалів, які претендують на звання найкращих цього року.

Підземна залізниця (The Underground Railroad)

Автор фото, Alamy

Серіал заснований на однойменному романі Колсона Вайтхеда, нагородженого Пулітцерівською премією. Сюжет оповідає про події у США напередодні Громадянської війни.

Молода жінка втікає з плантації за допомогою підпільної мережі, яка допомагала рабам із південних штатів потрапити на волю. Вона вирушає маршрутом "підземної залізниці", подорожуючи зі штату у штат і зупиняючись на "станціях", у будинках людей, які співчували втікачам.

Її подорож стає приголомшливим соціальним зрізом американського життя тих часів. Вона викриває расизм, нерівність і марні надії чорношкірих американців, з якими вони стикалися тоді й продовжують стикатися тепер.

Окремо варто відзначити операторську роботу, завдяки якій кожен з 10 епізодів серіалу нагадує твір мистецтва.

Доступний на Amazon Prime.

Білий лотос (The White Lotus)

Автор фото, Sky/HBO

Сатирична комедія, створена ветераном американського телебачення Майком Вайтом ("Просвітлена"), оповідає про розкішний готель на Гаваях, куди приїжджають розвіятися багатії.

Пліткують, що в готелі нібито хтось помер, але це здається повною нісенітницею, адже тут гостям пропонують послуги найвищого класу та ідеальний комфорт. А втім, згодом виявляється, що щось із цим "Білим лотосом" не так, і, можливо, його відвідувачі повернуться додому, дещо втративши свою пиху.

Тонкий гумор, сатира й елементи жахів у дусі Гічкока захоплюють увагу глядача з першої серії, а мальовничі тропічні краєвиди та потужний акторський склад не дозволяють відірватися від нього до самого кінця.

Серіал доступний на HBO Max у США та Sky/Now у Великій Британії з 16 серпня.

Почуваюся добре (Feel Good)

Автор фото, Alamy

Сценарій до цієї частково автобіографічної драми про дівчину-лесбійку, яка працює стендап-коміком, написала виконавиця головної ролі Мей Мартін. Її героїня, яку також звуть Мей, переїжджає з батьківського дому у Канаді до Лондона, де доволі успішно виступає в клубах, але поринає в алкоголь і наркотики.

Згодом вона зустрічає дівчину Джордж (Шарлотта Річі) і закохується в неї. Якщо перший сезон зосереджений переважно на стосунках двох дуже різних молодих жінок, друга частина серіалу досліджує дитячу травму головної героїні.

Дівчинкою Мей стала жертвою грумінгу й домагань дорослого чоловіка. Схожий факт із біографії самої Мей Мартін вочевидь пояснює, чому їй так точно вдається передати складні й суперечливі емоції своєї героїні.

Серіал завершується наприкінці другого сезону, але сама Мартін вже почала зйомки у наступному телешоу від Netflix. Серіал можна подивитися на Netflix.

Тед Лассо (Ted Lasso)

Автор фото, Apple TV+

Невибагливий ситком про тренера американського футболу (Джейсон Судейкіс), який очолив британську футбольну команду, вийшла на Apple TV+ наприкінці минулого літа.

Але протягом лише кількох місяців серіал став справжнім хітом, давши глядачу те, чого він так прагнув у розпал пандемії, - гумор, щирість і тепло людської доброти.

У другому сезоні, який очікували вже набагато більше, Тед продовжує вчити своїх підопічних, що головне не перемога, а віра в себе й небажання здаватися.

Але клуб вісім разів поспіль грає у нічию й керівництво вирішує найняти спортивного психолога.

Другий сезон виходить щотижня на Apple TV+.

Я думаю, вам краще піти (I Think You Should Leave)

Автор фото, Alamy

Якщо ж ви шукаєте комедію із більш скептичним поглядом на людство, тоді сатиричні й абсурдні, але надзвичайно смішні етюди американського коміка Тіма Робінсона - це те, що вам треба.

У другому сезоні ведучий проєкту продовжує свій телевізійний експеримент. Якщо зазвичай гостей телешоу намагаються всіляко вшановувати, учасники проєкту Робінсона навпаки роблять усе можливе, щоби змусити зірку піти зі студії.

Вони розігрують пранки та відверто знущаються з гостя.

Серіал можна подивитися на Netflix.

Мейр з Істтауна (Mare of Easttown)

Автор фото, Sky Atlantic

Реалістична та приголомшлива історія, створена Бредом Інгелсбі, про детектива з маленького містечка в Пенсильванії ознаменувала повернення Кейт Вінслет на піку своєї акторської кар'єри на телебачення.

Її героїня, місцева детектив Мейр, розслідує вбивство й зникнення дівчини, намагаючись впоратися з особистою кризою, самогубством сина та розлученням.

Містичні події та приховане подвійне життя мешканців маленького містечка дають прямі відсилання до "Твін Пікса" Девіда Лінча.

Однак успіху телешоу не лише в цьому. Ретельно прописані характери персонажів і повільне розгортання сюжету дозволяють зануритися в життя провінційного Істтауна і разом із героїнею шоу прагнути встановлення справедливості.

Серіал доступний на Now TV/Sky Atlantic у Великій Британії та HBO у США.

Локі (Loki)

Автор фото, Disney+

Після успіху серіалу "Вандавіжн" на початку року, стрімінговий сервіс Disney+ знову звертається до персонажів коміксів Marvel. Цього разу сюжет зосереджено на Локі, зведеному браті Тора й богу хитрощів, роль якого, як і у фільмі, виконує Том Гіддлстон.

Дія серіалу розпочинаються ще під час подій, зображених у стрічці "Месники: Завершення".

Принц Асгарду, Локі, рятується від ув'язнення через часовий портал, але опиняється в руках агентів Управління Часовими Змінами, які стежать за тим, щоби історія розвивалася у безпечному напрямку.

Колись існувало багато паралельних варіантів і історії, але між ними почалася війна. Локі постає перед судом, агент Управління Мобіус М. Мобіус (Оуен Вілсон) вирішує скористатися винахідливістю та знаннями Локі, щоби той допоміг спіймати особливо небезпечного змінювача часу.

Серіал можна подивитися на Disney+.

Катла (Katla)

Автор фото, Netflix

Містична драма, створена ісландським режисером Балтазаром Кормакуром і Сігурйоном К'яртанссоном, розповідає історію невеликої спільноти, яка намагається вижити поруч із вулканом, що зачаївся під льодовиком.

За рік після виверження Катли у місті з'являється дивна жінка, після чого розпочинається низка подій, що порушить крихкий спокій місцевих жителів.

Утім, серіалу вдається не скотитися до банального горору.

Поєднання елементів фольклору, наукової фантастики та похмурих краєвидів Катли створюють складну драму, яка досліджує глибоке переживання втрати.

Серіал можна подивитися на Netflix.

Незабутий (Unforgotten)

Автор фото, ITV

Здається, у жанрі кримінальної драми важко вигадати щось оригінальне. Але цей британський мінісеріал доводить, що головне - це не заплутані повороти сюжету, а зворушлива людська історія.

Розслідування одного давнього вбивства стає способом розповісти потужну історію вини, сорому та каяття.

Події четвертого сезону обертаються навколо виявленого тіла молодого чоловіка, яке несподіваним чином пов'язує чотирьох колишніх друзів, практикантів у поліції.

Серіал заслуговує на увагу й завдяки винятковій акторській роботі Ніколи Вокер. Її героїня розвінчує традиційний образ похмурого детектива з купою особистих проблем. Вона людяна, здатна до співчуття і надзвичайно професійна.

Серіал виходить на ITV Hub у Великій Британії, 1-3 серії доступні на Amazon Prime.

Підстава Брітні Спірс (Framing Britney Spears)

Автор фото, Sky

Документальний серіал, спродюсований New York Times, оповідає про життя та кар'єру попзірки, а також про проблеми з психічним здоров'ям і тиск папараці, музичної індустрії та її власної родини і друзів.

Прем'єра серіалу в лютому знову порушила дискусію про колективний сексизм і жорстокість щодо жінок, які стають відомими у дуже юному віці. Тему продовжує й документальний серіал "Танці з дияволом", присвячений ровесниці Спірс, співачці Демі Ловато.

Серіал Framing Britney Spears критикують за суб'єктивність і відверту підтримку руху #FreeBritney, метою якого є звільнити співачку від опікунства батька. Сама попзірка зазначила, що деякі моменти в серіалі змусили її соромитися.

"Про моє життя завжди було так багато спекуляцій. За мною стежили і засуджували все моє життя", - поділилася вона своїми емоціями.

Серіал доступний на Sky Documentaries у Великій Британії та Hulu - у США.

Це гріх (It's a Sin)

Автор фото, Channel 4

Епідемії ВІЛ/СНІД у США в 1980-х роках присвячено чимало фільмів, як-от "Нормальне серце" або "Ангели в Америці", але боротьба з хворобою в інших частинах світу на кіноекранах майже не представлена.

Саме це робить дослідження Рассела Дейвіса про те, що відбувалося у той час у Великій Британії, таким цікавим.

Історія трьох друзів-геїв, кожен з яких стикається з хворобою, майстерно поєднує комедію, драму та попхіти, демонструючи найкращу режисерську роботу Дейвіса.

Тема пандемії і того, як хвороба робить людей вигнанцями, виявляється надзвичайно актуальною.

Серіал можна подивитися на All4 у Великій Британії та HBO Max - у США.

Вандавіжн (Wandavision)

Автор фото, Disney+D

Американський вебсеріал, створений для потокового сервісу Disney+ і заснований на персонажах коміксів Marvel - Ванді Максимовій (Елізабет Олсен) і Віжні (Пол Беттані).

Події серіалу відбуваються після фільму "Месники: Завершення". Ванда та Віжн намагаються влаштувати ідилічне життя у передмісті Веств'ю, приховуючи свої суперсили.

Втім, згодом супергеройська парочка починає підозрювати, що в сонній околиці все не так, як видається на перший погляд.

Серіал можна подивитися на платформі Disney+.

Подзвоніть моєму агенту (Call My Agent)

Автор фото, Netflix

Французьке телебачення наразі переживає помітний підйом, кілька його останніх серіалів завоювали популярність у світі. Серед них і комедійна драма про паризьке агентство талантів - "Подзвоніть моєму агенту".

Міжнародна прем'єра серіалу на Netflix відбулася в січні. У кожній серії з'являється справжня зірка, яка грає саму себе.

У четвертому сезоні в ролі запрошених зірок вперше знялися нефранцузькі актори, і серед них - навіть такі важковаговики Голлівуду як Сігурні Вівер.

Усі чотири сезони отримали високі оцінки критиків. І хоча цей сезон планували зробити останнім, шанувальників потішить новина про затвердження зйомок ще одного епізоду, а також окремого фільму.

Доступно на Netflix.

Розслідування (The Investigation)

Автор фото, BBC Four

Протягом шести напружених епізодів скандинавської кримінальної драми ми не побачимо вбивцю і не почуємо його імені.

Серіал присвячений справжньому розслідуванню вбивства шведської журналістки Кім Валль у 2017 році.

Головну роль керівника відділу вбивств копенгагенської поліції Єнса Меллера зіграв Борген Серен Маллінг.

Меллер намагається довести, що Валль не просто зникла, її вбили після того, як вона домовилася про інтерв'ю з винахідником підводного човна у порту Копенгагена.

Режисер Тобіас Ліндхольм переосмислює жанр кримінальної драми. Він залишає за кадром сам моторошний злочин, але показує наполегливу працю поліції у прагненні дізнатися правду.

Як пояснює Ліндхольм, змістивши фокус на професіоналів, водолазів, криміналістів, слідчих, які невтомно виконують роботу, жертвуючи часом з родинами, він хотів "гуманізувати дегуманізованих".

Серіал можна подивитися на BBC iPlayer і HBO Max.

"Не можу викинути з голови" (Can't Get You Out of My Head)

Автор фото, BBC iPlayer

Дотепний і водночас філософський серіал британського журналіста Адама Кертіса міркує про те, як за останні 50 років сформувалася наша сучасна цивілізація.

У шести серіях із підзаголовком "Емоційна історія сучасного світу" він описує події останнього пів століття через досвід окремих видатних особистостей. Серед них дружина Мао Цзедуна Цзян Цін, американська борчиня за права чорних Афені Шакур, активіст Майкл Х, Едуард Лімонов.

Кертіс стверджує, що ми самі - непересічні особистості, політики і технократи - разом створили ці дивні часи, в яких ми тепер живемо.

Автор серіалу не дає жодних відповідей, однак через оригінальний формат документального колажу він пропонує погляд на динаміку нашої доби.

Серіал можна подивитися на BBC iPlayer.

Засланець з космосу (Resident Alien)

Автор фото, Sky Atlantic

Фантастична драма, заснована на коміксі "Темний кінь", стала найрейтинговішим серіалом каналу Syfy за останні роки.

Головний герой серіалу (Алан Тьюдик) - прибулець, засланий на Землю, щоби знищити людство. Він ховається під личиною доктора Гаррі Вандершпігеля, першої людини, яку він зустрів на Землі і вбив.

Доктор веде самотнє життя у містечку американського штату Колорадо.

Але життя в новому тілі, знайомство з людьми і насамперед з симпатичною колегою Астою згодом змушує інопланетного гостя засумніватися у правильності своєї місії.

Серіал можна подивитися на телеканалах Sky/Now і SyFy.

Люпен (Lupin)

Автор фото, Netflix

Це - чудова французька комедія, натхненна персонажем шляхетного грабіжника Арсена Люпена, створеного Морісом Лебланом на початку XX століття.

Перші п'ять серій серіалу стали справжнім хітом на початку року, і ще стільки ж вийде до кінця року.

Шоу стало таким успішним завдяки насамперед блискучій грі Омара Сі та чарівності його персонажа Ассана Діопа, який поєднує стиль Бонда з кмітливістю Шерлока.

Діоп - єдиний син іммігранта з Сенегалу, який приїхав до Франції у пошуках кращого життя, але був несправедливо засуджений за злочин, якого не скоював.

Після смерті батька у в'язниці підліток Ассан залишається сиротою. 25 років потому, натхненний книгою, яку батько подарував йому на день народження, Ассан вирішує помститися за кривду.

Він користується своєю геніальною здатністю до маскування і спритністю.

Серіал можна подивитися на Netflix.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

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