Свастика: стародавній символ щастя, який привласнило зло

Кальпана Сандер

BBC Culture

1 година тому

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Театр Кімо в американському штаті Нью-Мексико прикрашають традиційні символи народу навахо

Як священний символ добробуту й удачі став втіленням ненависті.

Рівносторонній хрест із загнутими під прямим кутом раменами, що нагадують зігнуті руки або англійські літери "L", століттями був священним символом індуїзму, джайнізму та буддизму.

І водночас свастика є потужним символом ненависті, який втілює болісні спогади про жахіття нацизму й асоціюється з геноцидом та расовою нетерпимістю після звірств Голокосту.

А втім, історія свастики - довга й складна та набагато давніша за нацистську Німеччину.

Походить цей символ ще з доісторичних часів.

Емблема була знаком добробуту й довгого життя, і побачити її можна було всюди, від гробниць перших християн до римських катакомб і скельних храмів в Ефіопії та Собору у Кордові.

"Цей символ вперше з'являється в Євразії 7000 років тому, можливо він втілював рух сонця по небу і ... був символом добробуту у стародавніх суспільствах", - зазначено в Енциклопедії Голокосту.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мескіта - соборна мечеть у Кордові в Іспанії прикрашена складними символами, серед яких є й свастика

Саме слово "свастика" походить від санскритських коренів su "добро" й asti "буття" та означає "добробут", "процвітання" і "щастя". Його вживали у молитвах Рігведи, найдавнішого з індуїстських писань.

В індуїстській філософії символ репрезентує різні речі, які мають чотири частини, наприклад, чотири юги або циклічні часи, чотири мети життя, чотири етапи життя, чотири Веди.

У деяких районах Індії Свастика - це навіть дівоче ім'я.

У японських буддистів свастика, японською "манджі", означає сліди Будди. У джайнів - духовного вчителя.

В Індії - це символ бога сонця, частини хреста в ньому повернуті за годинниковою стрілкою. Цей символ часто змащують куркумою, малюють на порогах і дверях магазинів на знак вітання або на транспортних засобах, релігійних писаннях та бланках.

Його показують на весіллях та інших урочистих подіях, ним освячують новий будинок та відкривають бухгалтерські книги на початку фінансового року, з ним розпочинають нову справу.

Аджай Чатурведі, автор книги "Втрачена мудрість свастики", зазначає, що "свастика - це чотиривимірний куб, який використовують у ведичній математиці. Він також символізує цілісний стан буття в індійській філософії - четвертий стан свідомості, який перебуває за межами неспання, сну та мрій".

"Коли нацисти використали цей знак у своїй ідеології, вони не розуміли його значення в індійській філософії, де символи завжди мають глибокий зміст".

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Вікна у формі свастики у підземних храмах Лалібели в Ефіопії

Різні цивілізації пов'язували символ із витягнутими руками, чотирма порами року, чотирма напрямками або з розповсюдженням світла у всіх напрямках.

У книзі ХІХ століття "Свастика: найдавніший відомий символ та його міграція" Томас Вілсон пояснює, що свастику використовували у всьому стародавньому світі, від ковдр і щитів до ювелірних виробів.

Дехто вважає, що її форму надихнула колись комета.

Стародавні греки прикрашали схожими символами горщики та вази. Свастику також використовували друїди й кельти, а у скандинавській міфології свастика представляла молот Тора.

У Національному музеї історії України є велика кількість речей із цим символом. Найдавніша - це статуетка птаха з мамонтової кістки, на якій зображено звивисту свастику. Як свідчить вуглецевий аналіз, їй 15 000 років.

Печатки із зображенням свастики виявлені у руїнах Мохенджо-Даро та Хараппан в Індії.

Американський артдиректор і журналіст Стівен Геллер, автор книги "Свастика: символ за межами спокути" розповідає BBC Culture: "Я графічний дизайнер. Я звертаю увагу на те, як використовують та інтерпретують символи та знаки. Таких потужних і багатозначних символів як свастика - дуже мало".

Автор фото, Alamy Підпис до фото, До Другої світової війни свастику використовували у логотипах брендів, на фото - символ прикрашає вхід до пивного заводу Carlsberg

На початку XX століття свастику широко використовували в Європі як символ удачі. Символ у різних варіаціях можна було побачити на текстилі та в архітектурі.

"Знак був популярним ще до того, як його підхопив Гітлер. Символ удачі, родючості, щастя й Сонця мав як духовне навантаження, так і комерційну цінність, коли його використовували як логотип бренду", - каже Геллер.

На початку XX століття його також використовували в рекламі. Данська пивоварна компанія Carlsberg зі штаб-квартирою у Копенгагені використовувала цей символ на своєму логотипі з 1881 по 1930-ті роки. Знак прибрали після того, як він став асоціюватися з нацистами.

До недавнього часу повітряні сили Фінляндії використовували свастику на знаках розпізнавання військовослужбовців.

Редьярд Кіплінг розмістив цей символ на багатьох обкладинках своїх книг через його асоціації з Індією. Його використовували британські скаути до 1935 року, засновник руху Роберт Баден Пауелл, вочевидь, як і Кіплінг, запозичив символ з індійської культури.

У народності навахо в США свастика із завернутими праворуч кінцями була символом дружби, від якого вони відмовилися після Другої світової війни.

Індуїстські культурні організації та релігійні групи намагалися пояснити, що нацисти використовували не свастику, а гачкуватий хрест "гакенкройц".

Його зображали похиленим, перехрещені лінії повернуті на 45 градусів. Тоді як в індуїстському символі поперечна лінія лежить паралельно землі.

Складна історія

Коли Адольф Гітлер шукав символ для своєї нещодавно створеної партії, він трохи змінив класичну свастику, повернувши знак на 45 градусів. Свастика стала символом націонал-соціалістичної партії 1920 року.

А у травні 1933-го міністр пропаганди Гітлера Йосип Геббельс ухвалив закон, який забороняв несанкціоноване комерційне використання гакенкройцу.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, В індуїстській традиції свастику часто використовують на святах, приміром, на весіллі

За однією з версій, нацисти запозичили свастику, тому що вважали, що німці, як і індійці походять від арійців, прадавнього народу індоєвропейської мовної сім'ї.

Під час розкопок на місці стародавньої Трої німецький археолог Генріх Шліман виявив у 1871 році 1800 варіацій гачкового хреста на фрагментах кераміки, які були схожими на артефакти з німецької історії.

"Нацисти вважали це доказом расової спадкоємності німців від арійців", - пише антрополог Гвендолін Лейк.

Звичайно, культурне привласнення завжди завдає шкоди первісній культурі. Німецький сходознавець Макс Мюллер написав Шліману і застеріг його не використовувати слово "свастика" щодо інших символів.

"Свастика - це слово індійського походження, яке має свою історію та певне значення в Індії. Я знаю, що є велика спокуса перенести назву на інші схожі об'єкти… Проте поява таких хрестів у різних частинах світу може й не вказувати на спільне походження".

Автор фото, Alamy Підпис до фото, В індуїзмі свастикою протягом багатьох століть була священним релігійним символом

Але за кілька десятиліть свастика перетворилася на суперечливий культурний знак. У своїй книзі "Свастика й символи ненависті" Геллер пояснює: "Свастика - це стародавній символ, який викрали, викривили й перекрутили на графічне втілення нетерпимості".

У багатьох європейських країнах, зокрема Німеччині, публічна демонстрація нацистської символіки заборонена, за неї передбачено кримінальну відповідальність.

У 2021 році сенатор штату Нью-Йорк Тодд Камінський вніс законопроєкт, який вимагає від шкіл навчати, що свастика є прикладом символу ненависті.

У відповідь американське представництво Всесвітньої індуїстської ради закликало сенат Нью-Йорка розрізняти оригінальну свастику та нацистський гакенкройц.

Директор з питань захисту та обізнаності Всесвітньої індуїстської ради Америки (VHPA) Уцав Чакрабарті зазначив: "Ми визнаємо, з якою жахливою метою використовували свастику та як її хибно тлумачили…".

"Протягом останніх 70 років свастика залишається спаплюженим символом. Це потрібно виправити. Замість того, щоб накладати на символ цензуру, ми повинні привернути увагу до його позитивної історії".

Автор фото, Alamy Підпис до фото, На стародавній мозаїці в Узайзі в Йорданії зображено різновид священної емблеми

Навіть члени єврейської громади неодноразово підкреслювали хибне використання знаку.

"Третій рейх присвоїв спотворену версію цього священного символу та зловживав нею як символом, під яким скоїли жахливі злочини проти людства й насамперед єврейського народу".

"Ми визнаємо, що цей символ був священним для Індуїзму за тисячоліття до нацистського привласнення", - йдеться у заяві, зробленій на Другому саміті індуїстського єврейського керівництва в Єрусалимі, який відбувся у лютому 2008 року.

Свастику дозволили використовувати в історичних фільмах та відеоіграх. Деякі митці робили спроби відновити репутацію символу.

Так Мадонна використала свастику у своєму кліпі 2012 року на пісню Nobody Knows Me. Пізніше вона пояснила, що у такий спосіб намагалася показати нетерпимість людей до інших громад, яка швидко зростає в світі.

У 1993 році єврейська художниця Едіт Альтман, чиї бабуся й дідусь були жертвами Голокосту, створила інсталяцію під назвою "Відновлення символу: мистецтво пам'яті". Вона намалювала золоту свастику на стіні над чорною нацистською свастикою, зображеною на підлозі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Стародавній символ прикрашає синтоїстський храм у японському місті Хагі

"Я хочу нейтралізувати свастику, усунути асоціації зі злом, які вона має, щоб ніхто більше не боявся її", - пояснила вона виданню Chicago Reader.

Антисемітське використання свастики не завершилося з Другою світовою війною. Навіть сьогодні неонацистські угруповання використовують цей знак для спаплюження єврейських могил або релігійних споруд.

Дехто вважає, що заборона власне й робить свастику привабливою для таких груп.

"Останні дані поліції за 2021 рік з двох американських міст, які мають найбільше єврейське населення, Нью-Йорк і Лос-Анджелес, свідчать про рекордне число злочинів на ґрунті ненависті. Євреї є першою етнічною групою за кількістю нападів у Нью-Йорку і третьою - у Лос-Анджелесі", - каже Браян Левін, директор Центру вивчення ненависті та екстремізму (CSHE) та професор кримінального права.

У 2020 році 21-річна американська студентка індійського походження Сімран Татускар стикнулася з хвилею негативу у соцмережах після того, як спробувала пояснити, що свастика є мирним символом, який слід включити до шкільної програми.

Одна група написала у Twitter: "Перше, що зробили нацисти, це стерли історію переслідування євреїв, мінімізували їхню боротьбу та привласнили їхнє існування. Нормалізуючи свастику, ми повторюємо це порочне коло".

Зрештою Сімран Татускар довелося прояснити свою позицію та вибачитися.

Перед цьогорічними Олімпійськими іграми Японія ухвалила рішення прибрати японську версію свастики "манджі" на туристичних мапах і замінити її значком пагоди. Це викликало негативну реакцію.

Сприйняття культурних символів поза контекстом заплямовують історія та культурну спадщину країни.

Як зазначає Браян Левін: "На жаль, використання свастики нацистами залишить тінь на довгій історії та інших значеннях цього символу.

Однак дуже важливо, щоби на уроках історії та громадянського суспільства пояснювали не лише походження символів, але й те, як їх привласнюють та зловживають ними у найгірших цілях".

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