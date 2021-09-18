Бондіана нової доби. Якими будуть фільми про Бонда після Деніела Крейга

Ел Горнер

BBC Culture

1 година тому

Автор фото, Alamy

"Не час помирати" стане останнім фільмом, в якому Деніел Крейг зіграє "агента 007". Новий Бонд відкриє наступну еру "бондіани". Чого очікувати шанувальникам славетної шпигунської франшизи?

Джеймс Бонд - чоловік, у якого немає часу помирати, але є чималий досвід перероджень.

З моменту дебюту персонажа на великому екрані 1962 року у фільмі "Доктор Ноу" смокінг "агента 007" вдягали принаймні сім акторів. Незабаром до них приєднається й восьмий Бонд.

Прем'єра останньої серії з фільмів про супершпигуна нарешті відбудеться наприкінці вересня. Деніел Крейг зіграє у ній Джеймса Бонда востаннє.

З наближенням релізу міркування про те, хто ж стане наступним "агентом 007", спалахнули з новою силою. Серед основних претендентів - Річард Медден, Том Гарді й зірка "Бріджертонів" Реґе-Жан Пейдж.

А втім, набагато цікавішим є питання не про те, хто ж зіграє Бонда, а про те, яким стане сам Бонд?

"Щоразу, коли на роль Бонда затверджують нового актора, серіал також еволюціонує, підлаштовуючись під зміни в ідеях і поглядах своєї аудиторії", - каже доктор Яап Ферголь, редактор The Cultural Life of James Bond - антології есеїв про секретного агента.

Доба Крейга почалася у 2006 році з "Казино "Рояль", фільму, який відлунював події 11 вересня.

Не лише сюжетом, за яким лиходій, персонаж Джуді Денч, вступає у змову з "Аль-Каїдою", але й загальною тональністю картини. Кожен кадр, знятий режисером Мартіном Кемпбеллом, відбивав культурний клімат епохи, різко контрастуючи з карикатурністю попередніх серій про шпигуна.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Реґе-Жан Пейдж - один із найімовірніших претендентів на роль нового Бонда

"Перший фільм про Бонда, який вийшов після 11 вересня, був насправді "Помри, але не зараз" 2002 року, - каже Ендрю Еллард, сценарист і редактор, який з дитинства є палким шанувальником "бондіани".

"Світ у той момент був обуреним й параноїдальним, прагнув осягнути всю складність того, що сталося".

Натомість він отримав гротескного й претензійного "Бонда" з Пірсом Броснаном у головній ролі, який вразив своїм недоречним тоном.

Броснана звільнили, а на його місце взяли Крейга - загадкового блондина з холодними очима. Перезавантажений персонаж більше відповідав добі тероризму й геополітичної параної.

Змінився й сам фільм. Кінокритики порівнювали "Казино "Рояль" з фільмами Крістофера Нолана про Бетмена та "Ідентифікацією Борна" - величезними хітами на той момент і зі значно реалістичнішим стилем.

Утім, "бондіана" є таким культурним явищем, яке "поглинає дух свого часу й водночас залишається фільмом про Бонда", зазначає Еллард.

Звичайно, приклад "Казино "Рояль" не поодинокий. З появою кожного нового Бонда серіал оновлюється естетично, політично й ще якось. Тож чого нам очікувати цього разу? Яким буде Бонд доби фейкових новин, брекзиту й змін клімату?

І чи не очікує "бондіану" доля франшизи Marvel, яка розпалася на десятки спін-оффів?

Відповідаючи сучасним цінностям

"Світ рухається далі, командире Бонде", - каже у трейлері до нового фільму чорношкіра агент Номі (Лашана Лінч), яка стає наступницею "агента 007".

Так, уже за доби Крейга у "бондіані", яку давно критикують за відвертий сексизм, починають з'являтися сильні жіночі персонажі.

Відтепер жінки беруть участь і у створенні фільму. На роль співсценаристки останньої стрічки запросили зірку "Флібег" Фібі Воллер-Бридж.

І отже, у гендерному питанні "бондіана" вже зрушила з місця й, без сумніву, продовжить цей рух.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Роль Лашани Лінч як наступниці "агента 007" знаменує еволюцію "бондіани", в якій з'являються сильні жіночі персонажі

"Утім, до ідеалу ще далеко, - вважає Еллард. - У "Скайфолі" була сцена, коли Бонд проник у жіночий душ, і це порушує питання згоди".

"Але як вирішити таку проблему? Дуже просто, візьміть жінку в команду сценаристів або на роль режисерки".

Кандидаток не бракує. Жінки вже зняли чимало блокбастерів, як-от "Чудо-жінка" Петті Дженкінс, "Чорна вдова" Кейт Шортленд та "Безсмертна гвардія" Джини Принс-Байтвуд. Отже, чому б їм також не очолити створення 26-го фільму про Бонда?

"Бондіана" завжди грішила ксенофобією та імперіалізмом, не кажучи вже про гомофобію", - каже Еллард.

"Але як із цим бути тепер? Непросте завдання для того, хто зніматиме наступний фільм". Адже Бонд - це персонаж, створений за принципом привілеїв і зверхності.

Ще за Крейга сценаристи Ніл Первіс та Роберт Вейд знайшли витончене рішення цієї проблеми: вони зробили неоднозначність поведінки Бонда частиною сюжету.

Ще у "Казино "Рояль" пияцтво персонажа пояснюється його почуттям провини.

"У цьому фільмі є чудовий епізод, де він виснажений і дивиться на своє відображення у дзеркалі, і у глядача виникає думка: "Я не впевнений, що прагну бути таким, як він".

У наступних "Бондах" ця розбіжність цінностей може стати ще більш напруженою.

Еволюція лиходія

"Бондіана" - взагалі чудово відбиває свою епоху. "Наприклад, епідемія СНІДу у 1980-х помітно вплинула на розбещеність персонажа. Бонд Тімоті Далтона був набагато більш розважливою версією "агента 007".

Серії з Девідом Крейгом поставили під сумнів доброчесність людей, які керують країною. А "Квант милосердя" виявляє, що ЦРУ у змові з британським урядом підтримує злочинну організацію.

Ця тема виникає невипадково, вона відбиває масовий скептицизм щодо вторгнення США та Великої Британії в Ірак та Афганістан.

Геополітичний ландшафт сьогодні - ще складніший. Творцям наступного фільму про "агента 007" доведеться враховувати дезінформацію, зміни клімату та кіберзлочинність.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Лиходії "Бондіани", як-от медіамагнат Елліот Карвер із "Завтра ніколи не вмирає", натхнений Рупертом Мердоком, також відображали реальні проблеми свого часу

"Поява крайніх правих у Бонді може спричинити серйозне занепокоєння, - припускає Еллард. - Хоча "бондіана" - історія про консервативних британських супергероїв, які не довіряють іноземцям, але існує чітка межа - нацистів вони не люблять".

"Утім, зростання руху правих... у Британії, Америці та Франції не вдасться ігнорувати. "Кліматична криза також може стати натхненням для наступного антагоніста Бонда". Наразі існує чимало багатих людей, які здатні зупинити глобальне потепління. Однак їхній вибір не діяти, і це також форма злочинності, яку було б цікаво дослідити".

Одне можна сказати напевно - метафора зла, яка виражалася у спотворенні облич лиходіїв (пригадайте Ле Шифра Мадса Міккельсона у "Казино "Рояль" або Сільву Хав'єра Бардема у "Координатах "Скайфолл"), вичерпалася.

"Це вже відчувається як спадщина минулого", - каже Еллард.

Адже лиходії зі спотвореними обличчями посилюють негативні стереотипи та ускладнюють життя тих, хто страждає від таких проблем у реальному житті.

Власне, у книгах Яна Флемінга шрам на обличчі був у самого Бонда. Можливо, творці наступної серії повернуть цю деталь.

Спін-оффи й відеоігри з Бондом?

Ще одне питання, яке непокоїть шанувальників "бондіани", стосується часткового придбання франшизи компанією Amazon, яка має стрімінговий сервіс.

Індустрія вже давно зробила значний поворот у бік "кінематографічних всесвітів", які оповідають історії у різноманітних форматах: фільмах, телешоу, відеоіграх тощо.

Першою такий всесвіт створила компанія Marvel, за нею - "Зоряні війни". У цьому ж напрямку рухається франшиза "Форсаж".

Чи вирішать власники Amazon збільшити потенціал заробітку на "агенті 007", створивши велику кількість нового бондіанівського контенту?

Прецедент вже є, пояснює Ферголь.

"В індустрії коміксів існує, приміром, латиноамериканський Бонд, який був дуже успішним. Романи про Бонда написані у такому форматі. Мені, безумовно, було б цікаво побачити, як традиційний для таких коміксів герой-чоловік перетворюється на жінку з темним кольором шкіри. Гадаю, на це є попит", - додає він.

Еллард додає, що спін-офф серії фільмів про Бонда ледь не випустили кілька років тому. УВ центрі сюжету мала бути героїня Голлі Беррі з фільму "Помри, але не зараз". Навіть сценарій написали, але фільм так і не вийшов.

На думку Елларда, той факт, що фільми про Бонда не тиражують, і додає їм особливого шарму.

"Бонд - рідкісна коштовність. Ви можете насолодитися нею лише раз на кілька років".

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Спін-офф "Бондіани" з героїнею Голлі Беррі так і не реалізували, але все може змінитися

Утім, хоч би як не змінився персонаж славетної серії шпигунських романів та хоч би хто не очолив зйомки нової стрічки, деякі речі залишаться вічними.

"Привабливість фільмів про Бонда має свою формулу - це дорогі гаджети, міжнародні подорожі, романтика та масштабні зйомки, які створюють не на тлі зеленого екрана".

Ще один важливий момент - британський шарм самого героя, те, з чим його завжди асоціюють і що робить фільм про Бонда фільмом про Бонда.

Сьогодні "бондіана" - напередодні свого нового переродження, й можливості цього - безмежні.

Крок уперед, акторе, що стане наступним Джеймсом Бондом, ми чекаємо на тебе!

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