"Французький вісник" Веса Андерсона та інші прем'єри жовтня

36 хвилин(и) тому

Фільми, які варто подивитися у кінотеатрах в жовтні, за версією кінокритика BBC Culture Ніколаса Барбера.

Автор фото, Searchlight

Французький вісник (The French Dispatch)

Шанувальники фільмів Веса Андерсона радіють - 10-й фільм сценариста й режисер втілює саму сутність його художнього стилю.

Ледь не кожен кадр стрічки прикрашають його фірмові прийоми: розділений екран, стоп-кадр, підписи, яскраве озвученням або перемиканням між монохромним та кольоровим зображенням.

Під примхливою зовнішньою формою приховані три історії, які відбулися у вигаданому французькому містечку Еннуї-сюр-Блазе, і були описані в журналі, прототипом до якого став The New Yorker.

До улюбленої акторської команди Андерсона, Білла Мюррея, Овена Вілсона, Тільди Свінтон та Джейсона Шварцмана, цього разу приєдналися Тімоті Шаламе, Бенісіо дель Торо та Леа Сейду.

"Хоча за приголомшливим феєрверком деталей іноді доволі важко стежити за сюжетом, зануритися у світ "Французького вісника" - суцільна насолода", - написала Софі Монкс Кауфман у виданні Hyperallergic.

Прем'єра фільму в Україні - 28 жовтня.

Автор фото, Warner Bros/ Clare Folger

Чоловічі сльози (Cry Macho)

Клінту Іствуду 91, але на пенсію він поки не збирається. Легендарний актор і режисер знову знімається у вестерні, режисером якого виступив він сам.

Це екранізація однойменного роману Річарда Неша, герой якого - старий й нікому непотрібний наїзник родео, який топить свій біль в алкоголі. Щоби не втратити роботу, він погоджується нелегально перевезти хлопчика з Мексики до його батька у США.

"Мій герой пережив важкі часи, й раптом перед ним постає новий виклик", - розповів актор в інтерв'ю виданню Entertainment.

"Він ніколи б цього не зробив, але він - людина слова. Він береться виконати обіцянку й знову починає жити".

Чи стане Іствуд першим актором, який зніметься у голлівудському фільмі у 100 років? На це є всі шанси.

Прем'єра в Україні - 21 жовтня.

Автор фото, Apple+

Оксамитове підпілля (The Velvet Underground)

Тодд Гейнс зняв байопік про Іггі Попа й Девіда Боуї (Velvet Goldmine), перетворивши музикантів на вигаданих персонажів, та біографічний фільм про Боба Ділана (I'm Not There), в якому співака зіграли шість різних акторів (зокрема й Кейт Бланшетт).

І отже, не дивно, що його новий фільм про американський рок-гурт The Velvet Underground звичайною документалкою також не буде.

Стрічка досліджує мистецьку сцену Нью-Йорка 1960-х років, розповідаючи про непросте дитинство й захоплення авангардом двох засновників гурту - Лу Ріда та Джона Кейла.

"Ця блискуче розказана історія змушує серце битися від радості й сумувати водночас. Якщо ви любите музику, цей фільм вам сподобається", - зазначила музична оглядачка HeyUGuys Джо-Енн Тітмарч.

Прем'єра на Apple TV+ 15 жовтня.

Автор фото, Universal

Минулої ночі у Сохо (Last Night in Soho)

Головна героїня гламурної комедії жахів Едгара Райта, студентка моди (Томасін Маккензі) переноситься у часі в Лондон 1960-х. Дівчина опиняється в тілі свого кумира - співачки, роль якої виконує Аня Тейлор-Джой ("Ферзевий гамбіт").

Однак Лондон виявляється не тим, чим він здається спочатку, й подорож у часі обертається для героїні похмурими наслідками.

Як зазначає критик Джейсон Соломонс із The Wrap, "це, безумовно, найкращий фільм режисера з його дебюту "Зомбі на ім'я Шон".

"Саундтрек із пісень The Kinks, Walker Brothers, Сілли Блек і Дасті Спрингфілд занурює глядача у стильне й розкішне життя лондонського Сохо 1960-х, але водночас відкриває й моторошну реальність психічних хвороб, сексуальних хижаків і демонів творчості".

У фільмі також знялися дві ікони того часу - Теренс Стамп і покійна Діана Рігг, для якої ця роль стала останньою.

Прем'єра фільму в Україні - 28 жовтня.

Автор фото, Lex Records

Шоу (The Show)

Англійський письменник Алан Мур - одна з найважливіших постатей у кіно сьогодні, хоча до "Шоу" над зйомкою фільму він ще не працював.

Натомість він є автором численних графічних романів і коміксів, які успішно екранізували ("Вартові", "V означає Вендетта", "З пекла", "Ліга надзвичайних джентльменів").

Кілька його інших творів мали значний вплив на супергеройські блокбастери XX століття.

І ось нарешті він написав сценарій для власного фільму, режисером якого став Мітч Дженкінс. "Шоу" - це детективна історія про таємничого чоловіка (Том Берк), який блукає вулицями Нортгемптона у пошуках викрадача коштовностей (Даррелл Д'Сільва).

"Шоу" - це містичний "нуар", який впливає на різні органи чуття й пропонує шалену пригоду у дусі декадансу й фірмового стилю Мура", - написала Крісті Пучко з видання IGN.

Виходить у цифровому форматі 18 жовтня.

Автор фото, 20th-Century Studios

Остання дуель (The Last Duel)

83-річний сер Рідлі Скотт зайнятий, як ніколи. Цієї осені виходять одразу два його фільми - "Дім Гуччі" та "Остання дуель". Але можливо йдеться й про чотири фільми, адже "Остання дуель" - це одразу три фільми в одному.

Сюжет стрічки засновано на реальних подіях, які могли відбутися у Франції XIV століття. Він оповідає про останню в історії судову дуель, коли суперечку між двома сторонами вирішували фізичним поєдинком.

За задумом режисера ми бачимо ті самі події тричі - з точку зору кожного головного героя. Сценарій до кожної з трьох частин написали різні сценаристи: Метт Деймон, Ніколь Холофсенер і Бен Аффлек.

Головні ролі виконує доволі дивний дует Адама Драйвера і Метта Деймона. Проте Драйвера взяли на місце Бена Аффлека, який був змушений відмовитися від ролі через накладку з іншими зйомками.

Якими правдивими є зображені події, невідомо, але завдяки акторському складу, фільм є надзвичайно привабливим.

Прем'єра в Україні - 21 жовтня.

Автор фото, 20th-Century Studios

Щось не так з Роном (Ron's Gone Wrong)

Перший повнометражний мультфільм нової британської студії Locksmith Animation - сімейна комедія про відмінності між соціальними мережами й спілкуванням у реальному житті.

Герой мультику хлопчик на ім'я Барні (Джек Ділан Грейзер) отримав, здавалося б, ідеальну іграшку - робота, запрограмованого стати його другом.

Проблема в тому, що цей конкретний робот, Рон (Зак Галіфіанакіс), майже не працює. "Діти мріють про друга, який би завжди з ними погоджувався, хотів би грати у ті самі ігри, що й вони... і такі мрії пропонує світ технологій", - каже співавторка сценарію і співрежисерка фільму Сара Сміт.

"Але у нашому фільмі Барні отримує "неправильного" Рона, який не погоджується з хлопчиком і не розуміє його, і їм доводиться побудувати свої відносини, враховуючи це".

Прем'єра в Україні - 21 жовтня.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

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