100 найкращих серіалів XXI століття
BBC Culture опитала 206 телевізійних експертів із 43 країн, кожен з яких назвав 10 своїх улюблених серіалів.
В останні роки BBC Culture опитувала кінокритиків та експертів і визначала найкращі фільми у тій чи іншій категорії.
Однак зараз важливу роль у житті багатьох мають саме телевізійні шоу. Їм ми й вирішили приділити увагу цього разу.
Телесеріали без сумніву стали визначальною формою мистецтва у XXI столітті. Якщо раніше їх вважали молодшим і дещо простакуватим братом кінематографу, сьогодні їхня художня цінність є беззаперечною.
А поява потокових сервісів дала можливість одночасно охопити безпрецедентну глобальну аудиторію.
Саме тому ми й задалися питанням - які серіали ХХІ століття найкращі?
Загалом у голосуванні взяли участь 206 телеекспертів - критиків, журналістів, науковців та діячів галузі. Вони обирали з 460 різних серіалів, створених у 43 країнах, від Албанії до Уругваю.
Журі складалося зі 100 жінок, 104 чоловіків і двох небінарних членів. Кожен з них назвав 10 своїх улюблених телесеріалів XXI століття, з яких ми й сформували список.
Попри свою універсальність, рейтинг демонструє упередженість. 92 серіали у списку - англомовні, решта зняті датською, шведською, французькою, іспанською та німецькою мовами.
79 телевізійних фільмів створені чоловіками й лише 11 - жінками, шоуранерами 10 серіалів виступили як жінки, так і чоловіки.
Ця статистика переконливо свідчить про систематичну нерівність у галузі. Однак з огляду на те, що неангломовні серіали збирають величезну міжнародну аудиторію, а сюжети все більше торкаються питань раси, статі та сексуальної орієнтації, ситуація може помітно змінитися у наступні роки.
Цікаво подивитися, якими будуть результати такого опитування через п'ять, 10 чи 20 років.
Як завжди, цей рейтинг не є кінцевою метою, а радше відправною точкою для відкриття та дискусії.
Сподіваємось, що цей список надихне й розважить вас так, як і нас, адже це не лише святкування телебачення як виду мистецтва, але й проникливий погляд на сучасну епоху, який важко порівняти з чимось іншим.
1 The Wire "Дроти" (2002-2008)
2 Mad Men "Божевільні" (2007-2015)
3 Breaking Bad "Пуститися берега" (2008-2013)
4 Fleabag "Погань" (2016-2019)
5 Game of Thrones "Гра престолів" (2011-2019)
6 I May Destroy You "Я можу знищити тебе" (2020)
7 The Leftovers "Залишки" (2014-2017)
8 The Americans "Американці" (2013-2018)
9 The Office "Офіс" британський телесеріал (2001-2003)
10 Succession "Спадщина" (2018-)
11 BoJack Horseman "Кінь БоДжек" (2014-2020)
12 Six Feet Under "Клієнт завжди мертвий" (2001-2005)
13 Twin Peaks: The Return "Твін Пікс: Повернення" (2017)
14 Atlanta "Атланта" (2016-)
15 Chernobyl "Чорнобиль" (2019)
16 The Crown "Корона" (2016-)
17 30 Rock "30 потрясінь" (2006-2013)
18 Deadwood "Дедвуд" (2004-2006)
19 Lost "Загублені" (2004-2010)
20 The Thick of It "Гуща подій" (2005-2012)
21 Curb Your Enthusiasm "Вгамуй свій ентузіазм" (2000-)
22 Black Mirror "Чорне дзеркало" (2011-)
23 Better Call Saul "Краще подзвоніть Саулу" (2015-2022)
24 Veep "Віце-президент" (2012-2019)
25 Sherlock "Шерлок" (2010-2017)
26 Watchmen "Вартові" (2019)
27 Line of Duty "За службовим обов'язком" (2012-2021)
28 Friday Night Lights "Нічні вогні п'ятниці" (2006-2011)
29 Parks and Recreation "Парки і зони відпочинку" (2009-2015)
30 Girls "Дівчата" (2012-2017)
31 True Detective "Справжній детектив" (2014-2019)
32 Arrested Development "Уповільнений розвиток" (2003-2019)
33 The Good Wife "Гарна дружина" (2009-2016)
34 The Bridge "Міст" (2011-2018)
35 Fargo "Фарго" (2014-)
36= Downton Abbey "Абатство Даунтон" (2010-2015)
36= Band of Brothers "Брати по зброї" (2001)
38 The Handmaid's Tale "Оповідь служниці" (2017-)
39 The Office "Офіс" американський телесеріал (2005-2013)
40 Borgen "Уряд" (2010-2022)
41 Schitt's Creek "Шіттс Крік" (2015-2020)
42 Peep Show "Піп-шоу" (2003-2015)
43 Money Heist "Паперовий будинок" (2017-2021)
44 Community "Спільнота" (2009-2015)
45 The Good Fight "Хороша боротьба" (2017-)
46 Homeland "Батьківщина" (2011-2020)
47 Grey's Anatomy "Анатомія Грей" (2005-)
48 Inside No 9 "У дев'тому номері" (2014-)
49 The Bureau "Бюро легенд" (2015-)
50 Halt and Catch Fire "Зупинись і гори" (2014-2017)
51 Small Axe "Мала сокира" (2020)
52 This is England 86, 88 and 90 "Це Англія '86, '88 і '90" (2010-2015)
53 Call My Agent! "Подзвоніть моєму агенту!" (2015-2020)
54 Happy Valley "Щаслива долина" (2014-)
55 The Shield "Щит" (2002-2008)
56 The Big Bang Theory "Теорія великого вибуху" (2007-2019)
57 The Young Pope "Молодий папа" (2016)
58 Dark "Темрява" (2017-2020)
59 The Underground Railroad "Підземна залізниця" (2021)
60 House of Cards "Картковий будинок" (2013-2018)
61 Avatar: The Last Airbender "Аватар: Останній захисник" (2005-2008)
62= The Good Place "У кращому світі" (2016-2020)
62= Pose "Поза" (2018-2021)
64 Detectorists "Шукачі скарбів" (2014-2017)
65 Orange is the New Black "Помаранчевий - хіт сезону" (2013-2019)
66 Mare of Easttown "Мейр з Істтауна" (2021)
67 RuPaul's Drag Race "Королівські перегони Ру Пола" (2009-)
68 Stranger Things "Дивні дива" (2016-)
69 "Мейр з Істтауна" (2021)
69 24 "24" (2001-2010)
70 Battlestar Galactica "Зоряний крейсер "Галактика" (2004-2009)
71 Enlightened "Просвітлена" (2011-2013)
72 Gilmore Girls "Дівчата Гілмор" (2000-2007)
73 Planet Earth "Планета Земля" (2006)
74 Utopia "Утопія" (2013-2014)
75 Babylon Berlin "Вавилон Берлін" (2017-)
76 Rick and Morty "Рік і Морті" (2013-)
77 American Crime Story "Американська історія злочинів" (2016-)
78 The Killing "Убивство" (Данія) (2007-2012)
79 Mindhunter "Мисливець за розумом" (2017-2019)
80 House "Доктор Хаус" (2004-2012)
81 OJ: Made in America "О. Джей: Зроблено в Америці" (2016)
82 Big Little Lies "Маленька велика брехня" (2017-2019)
83 Insecure "Біла ворона" (2016-2021)
84= Normal People "Нормальні люди" (2020)
84= Narcos "Нарко" (2015-2017)
86 How I Met Your Mother "Як я зустрів вашу маму" (2005-2014)
87 The Comeback "Повернення" (2005-2014)
88 The OA "ОА" (2016-2019)
89 Dexter "Декстер" (2006-2013)
90 It's Always Sunny in Philadelphia "У Філадельфії завжди сонячно" (2005-)
91 Westworld "Світ дикого заходу" (2016-)
92 Show Me a Hero "Покажіть мені героя" (2015)
93 Treme "Трим" (2010-2013)
94 Louie "Луї" (2010-2015)
95 Luther "Лютер" (2010-2019)
96 Catastrophe "Катастрофа" (2015-2019)
97 Hannibal "Ганнібал" (2013-2015)
98 Crazy Ex-Girlfriend "Божевільна колишня" (2015-2019)
99 Steven Universe "Стівен Юніверс" (2013-2020)
100 The Queen's Gambit "Ферзевий гамбіт" (2020)
Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.
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