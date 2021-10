100 найкращих серіалів XXI століття

Автор фото, Efe Suárez

BBC Culture опитала 206 телевізійних експертів із 43 країн, кожен з яких назвав 10 своїх улюблених серіалів.

В останні роки BBC Culture опитувала кінокритиків та експертів і визначала найкращі фільми у тій чи іншій категорії.

Однак зараз важливу роль у житті багатьох мають саме телевізійні шоу. Їм ми й вирішили приділити увагу цього разу.

Телесеріали без сумніву стали визначальною формою мистецтва у XXI столітті. Якщо раніше їх вважали молодшим і дещо простакуватим братом кінематографу, сьогодні їхня художня цінність є беззаперечною.

А поява потокових сервісів дала можливість одночасно охопити безпрецедентну глобальну аудиторію.

Саме тому ми й задалися питанням - які серіали ХХІ століття найкращі?

Загалом у голосуванні взяли участь 206 телеекспертів - критиків, журналістів, науковців та діячів галузі. Вони обирали з 460 різних серіалів, створених у 43 країнах, від Албанії до Уругваю.

Журі складалося зі 100 жінок, 104 чоловіків і двох небінарних членів. Кожен з них назвав 10 своїх улюблених телесеріалів XXI століття, з яких ми й сформували список.

Попри свою універсальність, рейтинг демонструє упередженість. 92 серіали у списку - англомовні, решта зняті датською, шведською, французькою, іспанською та німецькою мовами.

79 телевізійних фільмів створені чоловіками й лише 11 - жінками, шоуранерами 10 серіалів виступили як жінки, так і чоловіки.

Ця статистика переконливо свідчить про систематичну нерівність у галузі. Однак з огляду на те, що неангломовні серіали збирають величезну міжнародну аудиторію, а сюжети все більше торкаються питань раси, статі та сексуальної орієнтації, ситуація може помітно змінитися у наступні роки.

Цікаво подивитися, якими будуть результати такого опитування через п'ять, 10 чи 20 років.

Як завжди, цей рейтинг не є кінцевою метою, а радше відправною точкою для відкриття та дискусії.

Сподіваємось, що цей список надихне й розважить вас так, як і нас, адже це не лише святкування телебачення як виду мистецтва, але й проникливий погляд на сучасну епоху, який важко порівняти з чимось іншим.

1 The Wire "Дроти" (2002-2008)

2 Mad Men "Божевільні" (2007-2015)

3 Breaking Bad "Пуститися берега" (2008-2013)

Автор фото, BBC Підпис до фото, "Флібег" (2019)

4 Fleabag "Погань" (2016-2019)

5 Game of Thrones "Гра престолів" (2011-2019)

6 I May Destroy You "Я можу знищити тебе" (2020)

7 The Leftovers "Залишки" (2014-2017)

8 The Americans "Американці" (2013-2018)

9 The Office "Офіс" британський телесеріал (2001-2003)

10 Succession "Спадщина" (2018-)

11 BoJack Horseman "Кінь БоДжек" (2014-2020)

12 Six Feet Under "Клієнт завжди мертвий" (2001-2005)

13 Twin Peaks: The Return "Твін Пікс: Повернення" (2017)

14 Atlanta "Атланта" (2016-)

15 Chernobyl "Чорнобиль" (2019)

16 The Crown "Корона" (2016-)

17 30 Rock "30 потрясінь" (2006-2013)

18 Deadwood "Дедвуд" (2004-2006)

Автор фото, Sky UK/HBO Підпис до фото, "Чорнобиль" (2019)

19 Lost "Загублені" (2004-2010)

20 The Thick of It "Гуща подій" (2005-2012)

21 Curb Your Enthusiasm "Вгамуй свій ентузіазм" (2000-)

22 Black Mirror "Чорне дзеркало" (2011-)

23 Better Call Saul "Краще подзвоніть Саулу" (2015-2022)

24 Veep "Віце-президент" (2012-2019)

25 Sherlock "Шерлок" (2010-2017)

26 Watchmen "Вартові" (2019)

27 Line of Duty "За службовим обов'язком" (2012-2021)

28 Friday Night Lights "Нічні вогні п'ятниці" (2006-2011)

29 Parks and Recreation "Парки і зони відпочинку" (2009-2015)

Автор фото, Hulu Підпис до фото, "Оповідь служниці" (2017)

30 Girls "Дівчата" (2012-2017)

31 True Detective "Справжній детектив" (2014-2019)

32 Arrested Development "Уповільнений розвиток" (2003-2019)

33 The Good Wife "Гарна дружина" (2009-2016)

34 The Bridge "Міст" (2011-2018)

35 Fargo "Фарго" (2014-)

36= Downton Abbey "Абатство Даунтон" (2010-2015)

36= Band of Brothers "Брати по зброї" (2001)

38 The Handmaid's Tale "Оповідь служниці" (2017-)

39 The Office "Офіс" американський телесеріал (2005-2013)

40 Borgen "Уряд" (2010-2022)

41 Schitt's Creek "Шіттс Крік" (2015-2020)

42 Peep Show "Піп-шоу" (2003-2015)

43 Money Heist "Паперовий будинок" (2017-2021)

44 Community "Спільнота" (2009-2015)

45 The Good Fight "Хороша боротьба" (2017-)

Автор фото, Netflix Підпис до фото, "Шіттс Крік" (2015-2020)

46 Homeland "Батьківщина" (2011-2020)

47 Grey's Anatomy "Анатомія Грей" (2005-)

48 Inside No 9 "У дев'тому номері" (2014-)

49 The Bureau "Бюро легенд" (2015-)

50 Halt and Catch Fire "Зупинись і гори" (2014-2017)

51 Small Axe "Мала сокира" (2020)

52 This is England 86, 88 and 90 "Це Англія '86, '88 і '90" (2010-2015)

53 Call My Agent! "Подзвоніть моєму агенту!" (2015-2020)

54 Happy Valley "Щаслива долина" (2014-)

55 The Shield "Щит" (2002-2008)

56 The Big Bang Theory "Теорія великого вибуху" (2007-2019)

57 The Young Pope "Молодий папа" (2016)

58 Dark "Темрява" (2017-2020)

Автор фото, Alamy Підпис до фото, "Підземна залізниця" (2021)

59 The Underground Railroad "Підземна залізниця" (2021)

60 House of Cards "Картковий будинок" (2013-2018)

61 Avatar: The Last Airbender "Аватар: Останній захисник" (2005-2008)

62= The Good Place "У кращому світі" (2016-2020)

62= Pose "Поза" (2018-2021)

64 Detectorists "Шукачі скарбів" (2014-2017)

65 Orange is the New Black "Помаранчевий - хіт сезону" (2013-2019)

66 Mare of Easttown "Мейр з Істтауна" (2021)

67 RuPaul's Drag Race "Королівські перегони Ру Пола" (2009-)

68 Stranger Things "Дивні дива" (2016-)

Автор фото, Sky Atlantic Підпис до фото, "Мейр з Істтауна" (2021)

69 24 "24" (2001-2010)

70 Battlestar Galactica "Зоряний крейсер "Галактика" (2004-2009)

71 Enlightened "Просвітлена" (2011-2013)

72 Gilmore Girls "Дівчата Гілмор" (2000-2007)

73 Planet Earth "Планета Земля" (2006)

74 Utopia "Утопія" (2013-2014)

75 Babylon Berlin "Вавилон Берлін" (2017-)

76 Rick and Morty "Рік і Морті" (2013-)

77 American Crime Story "Американська історія злочинів" (2016-)

78 The Killing "Убивство" (Данія) (2007-2012)

Автор фото, Netflix Підпис до фото, "Ферзевий гамбіт" (2020)

79 Mindhunter "Мисливець за розумом" (2017-2019)

80 House "Доктор Хаус" (2004-2012)

81 OJ: Made in America "О. Джей: Зроблено в Америці" (2016)

82 Big Little Lies "Маленька велика брехня" (2017-2019)

83 Insecure "Біла ворона" (2016-2021)

84= Normal People "Нормальні люди" (2020)

84= Narcos "Нарко" (2015-2017)

86 How I Met Your Mother "Як я зустрів вашу маму" (2005-2014)

87 The Comeback "Повернення" (2005-2014)

88 The OA "ОА" (2016-2019)

89 Dexter "Декстер" (2006-2013)

90 It's Always Sunny in Philadelphia "У Філадельфії завжди сонячно" (2005-)

91 Westworld "Світ дикого заходу" (2016-)

92 Show Me a Hero "Покажіть мені героя" (2015)

93 Treme "Трим" (2010-2013)

94 Louie "Луї" (2010-2015)

Підпис до фото, "Нормальні люди" (2020)

95 Luther "Лютер" (2010-2019)

96 Catastrophe "Катастрофа" (2015-2019)

97 Hannibal "Ганнібал" (2013-2015)

98 Crazy Ex-Girlfriend "Божевільна колишня" (2015-2019)

99 Steven Universe "Стівен Юніверс" (2013-2020)

100 The Queen's Gambit "Ферзевий гамбіт" (2020)

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

