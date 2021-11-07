Драма Рідлі Скотта "Дім Гуччі" та інші кінопрем'єри листопада

Ніколас Барбер

BBC Culture

33 хвилин(и) тому

Автор фото, Metro-Goldwyn-Mayer Pictures

Леді Гага у драмі Рідлі Скотта "Дім Гуччі", ностальгія за 1970-ми у новій стрічці Пола Томаса Андерсона й анімаційний фільм у стилі магічного реалізму від студії "Дісней" - те, що чекає на вас у листопаді.

Енканто: Світ магії (Encanto)

Автор фото, Disney

"Енканто", 60-й повнометражний фільм студії Walt Disney, - це барвиста історія про колумбійську родину, в якій кожен має якісь надлюдські здатності, крім дівчинки-підлітка Мірабель (Стефані Беатріс).

Режисери анімаційної стрічки Байрон Говард і Джаред Буш ("Зоотрополіс") разом з Чарісом Кастро Смітом віддали данину колумбійській культурі й літературній традиції магічного реалізму. Пісні для мультфільму написав Лін-Мануель Міранда.

Але в основі сюжету - історія дорослішання однієї дівчини.

"Я був дуже схвильований створенням цього персонажа, незграбної 14-річної дівчинки, справжнього підлітка, яка намагається зрозуміти свою особистість і свою цінність", - зазначив Сміт в інтерв'ю IndieWire.

"Ця героїня дуже близька мені, колись я теж був сором'язливим 14-річним хлопчиком в окулярах і з кучерями на голові".

Прем'єра в Україні - 25 листопада.

Локрична піцца (Licorice Pizza)

Автор фото, MGM

Прихильники "Ночей у стилі бугі" та "Вродженої вади" можуть радіти - Пол Томас Андерсон зняв іще один фільм про Лос-Анджелес 1970-х.

Цього разу сценарист і режисер створив ностальгійну історію про роман двох акторів-підлітків, що розгортається на тлі сонячної долини Сан-Фернандо, де виріс сам Андерсон.

Головну роль у фільмі грає Купер Гоффман, син покійного Філіпа Сеймура Гоффмана. А об'єктом пристрасті стає героїня Алани Хаїм, однієї з трьох сестер із гурту Haim.

У фільмі також знялися Шон Пенн, Том Вейтс, Бен Стіллер, Мая Рудольф і Бредлі Купер у ролі Джона Пітерса, голлівудського продюсера та колишнього перукаря.

Назва стрічки походить від мережі магазинів звукозапису 1970-тих, а не огидної їжі.

Фільм виходить у міжнародний прокат 25 листопада.

Гірка помста (The Harder They Fall)

Автор фото, Netflix

Чверть усіх ковбоїв на Старому Заході були чорношкірими, але герої голлівудських вестернів зазвичай білі.

Режисер Джеймс Семюел намагається відновити справедливість. У його вестерні "Гірка помста" всіх персонажів, як героїв, так і лиходіїв грають темношкірі актори. Героїв - Джонатан Мейджорс, Зазі Бітц і Делрой Ліндо, а лиходіїв - Ідріс Ельба, Регіна Кінг і Лакіт Стенфілд.

Динамічний екшн з кривавими перестрілками і зухвалими пограбуваннями банків у стилі Тарантіно супроводжує вибуховий саундтрек з хіп-хопу, фанку та реггі.

"Важко повірити, що це дебютна робота Семюела у повнометражному кіно", - пише Вільям Стоттор у Loud and Clear.

"Стрічку відзначає найкраща акторська, режисерська та операторська робота, "Гірка помста" - це п'янка суміш ностальгії та новизни, з'єднаної воєдино".

Прем'єра на Netflix - 3 листопада.

Дім Гуччі (House of Gucci)

Автор фото, Fabio Lovino/ Metro-Goldwyn-Mayer Pictures

Заснована на реальних подіях, кримінальна драма Рідлі Скотта є адаптацією роману Сари Гей Форден.

"Гадаю, це історія, в якій життя дивніше за вигадку, - зазначила письменниця в інтерв'ю GQ. - Якби я вигадала роман з усіма цими подіями, мені б просто ніхто не повірив".

І вона має рацію.

Історія починається з того, що Мауріціо Гуччі (Адам Драйвер) намагається відібрати контроль над сімейним бізнесом у свого дядька Альдо (Аль Пачіно). Допомагає йому в цьому його амбітна дружина Патріція Реджані (Леді Гага).

Утім, захоплива сага про розкішну моду та сімейну ворожнечу отримує несподіваний поворот, коли один Гуччі наймає кілера, щоби вбити родича.

Попередні дві стрічки Скотта, "Усі гроші світу" та "Остання дуель", також порушували тему отруйного впливу шаленого багатства. "Дім Гуччі", в якому також знялись Джеремі Айронс та Джаред Лето, доводить її до кульмінації.

Прем'єра в Україні - 25 листопада.

Поліцейський фільм (A Cop Movie)

Автор фото, Netflix

Як це бути поліцейським у Мехіко? А як це бути актором, який грає поліцейського у Мехіко?

Постмодерністський документальний фільм Алонсо Руіспаласіоса оповідає історію молодих офіцерів Терези й Монтої, які вступили до лав поліції з найкращими намірами, але невдовзі опинилися втягнутими в інституційну корупцію.

Паралельно із сюжетом стрічки актори діляться враженнями про поведінку своїх героїв і ситуації, в яких вони опинилися.

"Радикальний експеримент, який поєднує документальні та вигадані елементи, і під виглядом звичайної кримінальної драми пропонує глядачу гостру критику сучасної поліції".

На Netflix з 5 листопада.

Вічні (Eternals)

Автор фото, Marvel Studios

Поки "Земля кочівників" Хлої Чжао переможно крокувала фестивалями, режисерка взялася за роботу над фільмом із геть іншої вагової категорії. Це нова екранізація коміксів Marvel, головні ролі в якій виконали Анджеліна Джолі, Кумейл Нанджіані, Річард Медден та Сальма Гаєк.

Вічні, безсмертні прибульці, які тисячі років ховалися на Землі, об'єднуються, аби захистити людство від злих демонів Девіантів.

"Земля кочівників" показала талант Чжао до зйомки приголомшливих краєвидів. І хоча жанр супергеройського кіно накладає свої особливості, є всі підстави припускати, що режисерка привнесе в нього своє чутливе бачення світу.

Дата виходу в Україні - 4 листопада.

Мисливці на привидів: з того світу (Ghostbusters: Afterlife)

Автор фото, Sony Pictures

"Мисливці на привидів" 2016 року з повністю жіночим складом від режисера Пола Фіга не мали успіху. А тому продюсери нової частини фільму вирішили повернутися до класики 1980-тих років.

"Мисливці" стали у певному сенсі сімейною справою, адже режисером нового сиквелу виступив Джейсон Райтман, син Айвена Райтмана, який зняв перші два фільми комедійної серії.

У нових "Мисливцях" також знімуться багато зірок із першої частини, як-от Білл Мюррей, Ден Айкройд, Сігурні Вівер та інші.

Сюжет нового сиквелу рішуче віддаляється від подій оригінального фільму.

Події фантастичної комедії переміщаються з Мангеттена до сільської місцевості, а дослідниками паранормальних явищ стають школярі (Фінн Вулфард, Маккенна Грейс).

В українському прокаті - з 18 листопада..

Король Річард: виховуючи чемпіонок (King Richard)

Автор фото, Getty Images

У 2021 році виходить кілька байопіків про видатних афроамериканців, як-от "США проти Біллі Голідей" та "Повага", присвячена Ареті Франклін. Але найцікавішим з них, мабуть, все ж таки буде "Король Річард".

Це класична історія зльоту від низів до вершини про чоловіка на ім'я Річард Вільямс (Вілл Сміт), батька тенісних зірок Вінус (Санія Сідні) та Серени Вільямс (Демі Сінглтон).

Попри те, що сам він досвіду в тенісі не мав, Вільямс почав тренувати своїх доньок на занедбаних громадських кортах Лос-Анджелеса, коли їм було лише чотири роки, поставивши собі амбітну мету виховати чемпіонок.

Спойлер: йому це вдалося.

Дата виходу в Україні - 18 листопада.

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