Серіали листопада: повернення Декстера, "сексуальне життя студенток" і Beatles

Емі Чарльз

BBC Culture

1 година тому

Повернення культового серіалу "Декстер" про серійного вбивцю, документальна стрічка про запис останнього альбому Beatles і хороша порція містики, трилерів та чорних комедій - добірка телевізійних цікавинок від оглядачки BBC Culture.

Колесо часу (The Wheel of Time)

Автор фото, Jan Thijs/ Amazon Content Services LLC / Sony Pict

Це перша екранізація циклу романів у жанрі фентезі "Колесо часу". Історія оповідає про магічну жінку Муарейн з племені айз седаїв, яка веде групу з п'яти людей в епічну подорож. Серед них є Відроджений Дракон, від якого залежить доля людства.

Акторський склад серіалу - переважно невідомий, крім виконавиці головної ролі - Розамунди Спайк.

Однак багато хто вже сподівається, що телешоу зможе заповнити жанрову порожнечу, яка залишилася після завершення "Гри престолів".

Прем'єра на Amazon Prime Video 19 листопада.

Сумнівний вбивця (The Unlikely Murderer)

Автор фото, Johan Paulin / Netflix

1986 року шведського прем'єр-міністра застрелили на вулиці на очах десятків свідків, коли він йшов додому з кінотеатру зі своєю дружиною.

Справжнього вбивцю так і не знайшли. Одного чоловіка засудили 1989 року, але пізніше виправдали.

Справа залишалася відкритою до 2020 року, коли шведська прокуратура назвала ім'я іншого чоловіка, якого вважали відповідальним за вбивство. Він помер 20 років тому.

"Сумнівний вбивця" заснований на науково-популярній книжці журналіста Томаса Петтерссона, який висуває свою гіпотезу, як Стігу Енгстрьому (Роберт Густафссон) вдалося ухилятися від правосуддя майже 15 років.

Сценарій до серіалу написали Вільгельм Берманом і Ніклас Рокстрьом, яким належать такі шведські хіти, як "Перед тим, як ми помремо" і "Халіфат".

В ролях знялися Мікаель Персбрандт ("Статеве виховання"), Седомір Джорджевич ("Перед тим, як ми помремо") і Фабіан Пеньє ("Молоді королівські особи").

Прем'єра на Netflix 5 листопада.

The Beatles: Get Back

Автор фото, Walt Disney Studios

"Найкраще, що було в нас, завжди виявлялося тоді, коли ми сідали у студію", - каже Пол Маккартні у трейлері The Beatles: Get Back.

Володар "Оскару" режисер Пітер Джексон обробив і відредагував майже 60 годин раніше невідомого запису гурту.

На ньому Beatles протягом 3 тижнів записують 14 нових пісень та готуються до живого виступу. Результатом стане 12-й і останній студійний альбом "бітлів" - Let It Be.

Трисерійна документальна стрічка також містить запис знаменитого виступу гурту на даху Savile Row, який став їхнім останнім публічним концертом.

Частину записів використав ще 1970 року Майкл Ліндсі-Хогг у своєму документальному фільмі Let It Be, але решта записів пролежала недоторканою майже 50 років.

Джексон обіцяє, що атмосфера фільму буде помітно відрізнятися від похмурого настрою Let It Be Ліндсі-Хогга.

В інтерв'ю GQ режисер зазначив: "Я намагався взагалі нічого не брати з Let It Be, тому Get Back буде зовсім іншим фільмом. Він доповнює його, а не замінює".

"Таких Beatles ви ще ніколи не бачили", - додав Пітер Джексон.

1 серія виходить на Disney+ 25 листопада.

Декстер: нова кров (Dexter: New Blood)

Автор фото, Seacia Pavao/Showtime

"Можливо, я і є монстром, але я - монстр, який еволюціонує". Драма про серійного вбивцю повертається через вісім років після її попереднього фіналу, який фанам тоді надто не сподобався.

Події нового сезону розгортаються через 10 років після останньої серії. Головний герой, маніяк- соціопат тепер живе у вигаданому містечку в штаті Нью-Йорк і починає нове життя під іншим ім'ям.

Але чи зможе він вести тихе й непомітне життя, чи його внутрішній демон "Темний пасажир" знову вийде назовні?

У ролі Декстера знову знявся Майкл С. Голл, а його сестру Дебру Морган зіграє Дженніфер Карпентер. В інтерв'ю Entertainment Direct TV шоураннер Клайд Філліпс сказав: "Ви будете здивованими, шокованими, але вам сподобається".

Прем'єра 7 листопада на Showtime і 8 листопада Sky Atlantic і Now TV.

Поклик пекла (Hellbound)

Автор фото, Netflix

Не встиг ще вщухнути резонанс "Гри в кальмара", а південнокорейські шоураннери вже пропонують новий трилер, за всіма традиціями К-драми, реалістичний і моторошний.

У містичному трилері режисера Йон Сан-Хо ("Потяг до Пусана") величезні істоти здіймаються з-під землі, переслідуючи тих, кого засудили до пекла. Шанувальникам корейських драм акторський склад - відомий.

У стрічці знялися зірки Ю А Ін ("Спалення", "Шість літючих драконів"), Кім Хьон Джун ("У мене є коханець") і Йон Мін Пак ("Похмура ніч").

"Поклик пекла" - перший корейський телесеріал, прем'єра якого відбулася на Міжнародному кінофестивалі у Торонто, програмний директор якого Джефф Макнотон назвав драму "оригінальним втіленням того, що тривожить сучасну націю".

Серіал, без сумніву, зробить свій внесок у світове визнання телевізійної та кіноіндустрії Південної Кореї.

Прем'єра на Netflix 19 листопада.

Психіатр по сусідству (The Shrink Next Door)

Автор фото, Apple TV+

Вілл Феррелл і Пол Радд очолюють зірковий акторський склад чорної комедії, сценарій до якої написала Джорджія Прітчетт ("Віцепрезидент", "Спадкоємці"). Сюжет серіалу натхненний реальними подіями й є частковою адаптацією однойменного популярного подкасту.

Персонаж Радда - доктора Айзек "Айк" Гершкопф, психіатр, який працює з зірками, поступово перетинає межу з пацієнтом Мартіном "Марті" Марковіцем (Феррелл).

У шоу також знялися Кетрін Хан ("Вандавіжн") і Кейсі Вілсон ("Загублена").

Розповідаючи Entertainment Weekly про те, чому його увагу привернула цей сюжет, Радд зазначив: "Що з одного боку, йому здалася цікавою сама історія, а з іншого, її можна застосувати до багатьох речей, які зараз відбуваються у світі".

Перші три епізоди виходять на Apple TV+ 12 листопада.

Соколине око (Hawkeye)

Автор фото, Marvel Studios

Марвелівський вправний стрілець Соколине Око у виконанні Джеремі Реннера вже з'являвся у кількох фільмах про Месників, але нарешті йому присвячений цілий серіал.

В компанії іншої талановитої лучниці Кейт Бішоп (Хейлі Стейнфілд), також відомої як Соколине око, Бартон опиняється на різдвяних вулицях Нью-Йорка, перетворюючи екшн на святкову казку.

Вперше на екрані Соколине Око покажуть зі слуховим апаратом - в оригінальному коміксі він мав вади слуху, і творці телешоу вирішили зберегти цю деталь.

У серіалі також з'явиться ще одна героїня з вадами слуху Мая Лопес (Алаква Кокс), вона ж Луна, а також чарівний пес на ім'я Лакі, який має всі шанси перетягти на себе увагу глядача.

Прем'єра 24 листопада на Disney+.

Король тигрів: Вбивство, хаос та божевілля (Tiger King: Murder, Mayhem and Madness)

Автор фото, Netflix

Перший сезон серіалу став справжнім хітом під час першого карантину у березні 2020 року.

Документальна стрічка оповідає про ексцентричного власника зоопарку Джо Екзотика, який розводив диких кішок, та його злочини, зокрема спробу вбивства борчині за права тварин Керол Баскін.

Серіал переглянули 34 млн людей за перші 10 днів випуску у США, що було одним з найбільших успіхів Netflix на той момент.

Телешоу жорстко критикували активісти з захисту тварин. І ось тепер Netflix планує продовжити успіх шоу другим сезоном.

Але як їм це вдасться зробити, коли Керол Баскін відмовилася від участі, Екзотик відбуває 22-річний термін у в'язниці, а світова преса вже обговорила всі деталі історії?

Другий сезон виходить на Netflix 17 листопада.

Хіт-Манкі (Hit-Monkey)

Автор фото, Marvel/ Hulu

Хіт-Манкі - ще один персонаж Marvel, який отримує свою окрему серію анімаційних фільмів. Хіт-Манкі - це японська снігова мавпа, надресирована вбивати американським кілером. Разом вони вирушають до Японії здійснити криваву помсту.

Головну роль Хіт-Манкі озвучив Фред Татаскіоре ("Сімейний хлопець", "Американський тато"), у стрічці також лунають голоси Джейсона Судейкіса ("Тед Лассо"), Олівії Манн ("Новини") і Джорджа Такея ("Зоряний шлях").

Якщо вірити трейлеру, серіал буде смішним і непристойним.

Прем'єра на Hulu 17 листопада.

Сексуальне життя студенток (The Sex Lives of College Girls)

Автор фото, Jessica Brooks/ HBO Max

Комедійну драму про чотирьох першокурсниць вигаданого коледжу у Вермонті зняли Мінді Кейлінг ("Офіс", "Я ніколи не") і Джастін Ноубл ("Я ніколи не").

Сюжет розгортається довкола подій у студентському житті дівчат, які відкривають дружбу і романтичні стосунки, відвідують гучні вечірки, але вправно вчаться.

У розмові з Elle Кейлінг зазначила: "Це - суміш дуже різного досвіду, який пережила я й мій співавтор.

Дівчата відрізняються одна від одної, ми бачимо їх на самому початку студентського життя, вони всі дуже амбітні".

Одну з головних ролей виконала Полін Шаламе, сестра Тімоті.

Прем'єра на HBO Max 18 листопада.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

