Повернення "Сексу у великому місті" та інші серіали грудня

Автор фото, HBO Max

Десять найкращих серіалів, які виходять в останній місяць 2021 року.

І просто так (And Just Like That)

Улюблені героїні 1990-х і початку 2000-х нарешті повертаються. Керрі, Міранді й Шарлотті з "Сексу у великому місті" вже за 50, а вони все такі ж гламурні, амбітні й запальні.

"Життя сповнене сюрпризів", - заявляє героїня Сари Джессіки Паркер у тизері до нового серіалу, в якому славетні мешканки Мангеттену знову зустрічаються на бранчі, ходять на концерти та сповна насолоджуються життям.

Творці серіалу не розкривають багато сюжетних подробиць, але відомо, що Керрі тепер - авторка подкасту, Шарлотта присвятила себе вихованню дітей, а Міранда продовжує успішну адвокатську кар'єру. Однак Саманти (Кім Кетролл) у перезапуску серіалу не буде.

"Ми отримали таку кількість хейтерських коментарів, яку жодному чоловіку ніколи не доведеться почути", - розказала Сара Джессіка Паркер на запитання журналістки Vogue про те, як це повернутися на екран у віці за 50.

У новій частині ми знову побачимо Містера Біга (Кріс Нот), Ентоні (Маріо Кантоне), Стіва (Девід Ейгенберг), Гаррі (Еван Хендлер) і Стенфорда, останню роль актора Віллі Гарсона.

Серед нових зірок серіалу - Ніколь Арі Паркер ("Ночі у стилі бугі"), Сара Рамірес ("Анатомія Грея") і Саріта Чоудхурі ("Батьківщина").

Прем'єра "І просто так" відбудеться 9 грудня на HBO Max у США, а також на Sky Comedy та Now у Великій Британії.

Дуже британський скандал (A Very British Scandal)

Серіал від творців "Дуже англійського скандалу" (2018) про політика Джеремі Торпа (Г'ю Грант) цього разу оповідає історію гучного розлучення герцога і герцогині Аргайл.

Роль подружжя у стані війни зіграли Клер Фой ("Корона") і Пол Беттані ("ВандаВіжн"), а сценарій до серіалу написала Сара Фелпс, відома моторошними екранізаціями Агати Крісті.

Дія мінісеріалу відбувається 1963 року, коли Маргарет, герцогиню Аргайл, публічно звинуватив у невірності її тодішній чоловік. Причиною стала серія відвертих фотографій, на якій Маргарет була з іншими чоловіками.

Анонсуючи вихід серіалу, Фелпс зазначила: "Маргарет покарали за те, що вона жінка, за те, що вона була на видноті, за те, що вона відмовилася підкоритися й бути "хорошою дівчинкою". Ця драма - моя данина їй".

У головних ролях також знялися Джулія Девіс і Фібі Ніколлс.

Серіал вийде у грудні на BBC One і BBC iPlayer, пізніше він буде доступний на Prime Video у США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії.

Садівники (Landscapers)

Автор фото, Stefania Rosini/HBO

У травні 1998 року Патріцію та Вільяма Вайчерлі застрелили у їхньому будинку в Ноттінгемширі й поховали у саду. Подружжя вбила їхня дочка та її чоловік, Сьюзен та Крістофер Едвардси, які у наступні 15 років скористались грошима батьків й придбали голлівудські сувеніри на суму 245 тис. фунтів стерлінгів.

Серіал у жанрі чорної комедії заснований на реальних подіях. Головні ролі виконали такі важковаговики британської сцени, як Олівія Колман ("Корона", "Фаворитка") і Девід Тьюліс ("Фарго", "Гаррі Поттер"), а сценарій написав чоловік Колман Ед Сінклер.

Чотирисерійна драма оповідає про поліцейське розслідування й спробу втечі злочинців. Дивіться трейлер тут.

Прем'єра 6 грудня на каналах HBO і HBO Max у США, а також 7 грудня на Sky Atlantic і Now у Великій Британії.

Гарлем (Harlem)

Автор фото, Sarah Shatz/ Amazon Studios

Нова комедія Трейсі Олівер, творчині "Ульотних дівчат", знову присвячена чотирьом найкращим подругам. Однак цього разу їм всім за 30 й вони мешкають, як свідчить назва, у відомому районі Нью-Йорка.

Меган Гуд ("Обман"), Грейс Баєрс ("Імперія"), Шоніка Шандай і Джеррі Джонсон зіграють чотирьох успішних жінок, професорку, модельєрку, співачку й підприємицю, які шукають сенс життя та намагаються осягнути кохання та кар'єру.

Нещодавно в інтерв'ю EW Олівер зазначила, що зняти серіал її змусила поширена думка про те, що у 30 ти вже все в житті розумієш. "Я подумала, мені за 30, а я й досі не зрозуміла багатьох речей".

Багато моїх друзів усе ще шукають свій шлях, а дехто навіть почав з початку. І тому я вирішила сказати: "Будьмо чесними, у тридцять ще далеко не всі влаштували своє життя".

У серіалі також знялися Вупі Голдберг, а Емі Полер і Фаррелл Вільямс стали виконавчими продюсерами шоу. Дивіться трейлер тут.

Прем'єра "Гарлема" - 3 грудня на Prime Video.

Араньяк (Aranyak)

Автор фото, Netflix

"Усе своє життя я чекала на свою головну справу, і коли вона з'явилась? Коли я пішла з посади", - вигукує у розпачі поліцейська Кастурі Догра (Равіна Тандон), головна героїня індійської кримінальної драми.

Події серіалу відбуваються у вигаданому гірському містечку Сіроні. Кастурі - незалежна й талановита офіцерка поліції, яка прагне досягти успіху в кар'єрі. Й така можливість раптом постає перед нею - у лісі зникає туристка.

Однак амбіційній поліцейській доводиться розслідувати справу разом із міським детективом (Парамбрата Чаттерджі). До того ж з'ясовується, що справа є набагато серйознішою, адже ліс приховує зловісну таємницю.

Прем'єра на Netflix 10 грудня.

Емілі в Парижі (Emily in Paris)

Автор фото, Carole Bethuel/ Netflix

Напередодні Різдва творці романтичної комедії про пригоди американки у Парижі, що стала справжньою сенсацією у соцмережах, потішили шанувальників другим сезоном.

Утім, французам серіал не сподобався. За словами кінокритика Еддісон Нюже, "це справжній парад усіх голлівудських кліше про французьку столицю, хіба можливо, що Голлівуд і досі так сприймає Париж?"

Попри критику й глузування, у перший місяць показу серіал подивилися 58 мільйонів сімей. Його номінували на "Еммі" та "Золотий глобус", а вже за п'ять тижнів після виходу оголосили про зйомки другого сезону.

Наприкінці першого сезону паризьке життя маркетолога Емілі (Лілі Коллінз) нарешті влаштовується. Стосунки з колегами покращуються, з'являються друзі й коханці.

Тепер дівчина вирушає на південь Франції до ідилічного Сен-Тропе на відпочинок із подругою Мінді (Ешлі Парк).

У другому сезоні повертаються улюблені герої шанувальників серіалу - Габріель (Лукас Браво), Камілла (Камілла Разат) і Жульєн (Семюель Арнольд). Серед нових зірок - драматург Джеремі О. Гарріс.

Прем'єра на Netflix 22 грудня.

Книга Боби Фетта (The Book of Boba Fett)

Автор фото, Walt Disney Studios

"Джабба керував зі страхом, я керуватиму з повагою", - проголошує Боба Фетт (Темуера Моррісон) у трейлері до нового серіалу Disney+.

У спін-оффі "Мандалорця" мисливець за головами разом із вбивцею Фенеком Шандом повертається на пустельну планету Татуїн. Він сходить на трон, який колись належав Джаббі.

В інтерв'ю Empire один із творців шоу Джон Фавро зазначив, що "хоча Боба Фетт є досвідченим мисливцем за головами, він ніколи не керував злочинним синдикатом", тож серіал багато в чому досліджуватиме тему лідерства.

Фетт - один з найулюбленіших героїв оригінальної трилогії "Зоряних воєн". А з огляду на приголомшливий успіх "Мандалорця" - першого телесеріалу про "Зоряні війни", компанія Disney+ розраховує, що й спін-офф буде не менш вражаючим.

Прем'єра на Disney+ 29 грудня.

Відьмак (The Witcher)

Автор фото, Jay Maidment/ Netflix

Геральт з Рівії - відьмак або позаштатний вбивця монстрів - повертається у другому сезоні серіалу Netflix у жанрі фентезі.

Наприкінці першого сезону герой Генрі Кавілла нарешті зустрічає принцесу Цірі, як передбачало пророцтво. Тепер він повинен врятувати її не лише від тих, хто може заподіяти їй шкоду, а й від неї самої.

Серіал, заснований на романах польського письменника Анджея Сапковського, став одним з найбільших успіхів Netflix на міжнародному рівні, попри те, що критики зустріли його досить прохолодно.

З огляду на величезне число шанувальників фентезійної саги, Netflix вже продовжив серіал на третій сезон.

Дивіться трейлер тут.

Прем'єра другого сезону відбудеться на Netflix 17 грудня.

З любов'ю (With Love)

Автор фото, Kevin Estrada/ Amazon Studios

Глорія Кальдерон Келлетт ("Живемо теперішнім днем") знову повертається до теми сімейних стосунків. В центрі сюжету брат і сестра Хорхе Діас і Лілі, які шукають кохання.

Лілі щойно розсталася із хлопцем і прагне справжнього кохання, а Хорхе нарешті знайшов чоловіка, гідного, щоби познайомити з родиною.

Дія кожної з п'яти серій фільму розгортається під час свят протягом року, на яких герої знайомляться з різними людьми.

Головні ролі Лілі та Хорхе виконали Емерод Тубія ("Сутінкові мисливці") та Марк Інделікато ("Потворна Бетті").

Серіал вийде 17 грудня на Prime Video.

Попередниця (The Girl Before)

Моторошні повороти сюжету на тлі вишуканих інтер'єрів - мабуть, найкращий опис цього психологічного трилера, адаптованого з роману-бестселера Дж. П. Делейні самим автором.

Герой Девіда Оєлова ("Сельма", "Знедолені") - власник і дизайнер ультрамодного мінімалістичного будинку в Лондоні Едвард Монкфорд.

Коли Джейн, роль якої виконала Гугу Мбата-Роу ("Локі"), починає шукати житло, пропозиція Едварда виглядає надто гарною, щоби відмовитися.

Втім, усе не зовсім так, як здається на позір, і згодом Джейн дізнається правду про Емму (Джессіка Пламмер) - "попередницю".

Прем'єра на BBC One та BBC iPlayer у грудні у Великій Британії.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

