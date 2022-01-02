2021 рік у фото. Чим він запам'ятався

35 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Мистецтвознавець Келлі Гров'є традиційно обрав 15 найбільш приголомшливих фото цього року й порівняв їх з культовими творами мистецтва.

Кліматичний саміт, Тувалу, листопад 2021

Автор фото, Reuters

Під час виступу на конференції ООН зі змін клімату в Глазго міністр закордонних справ Тувалу Саймон Кофе стояв у костюмі за кафедрою прямо в морі. Так він хотів продемонструвати, як підвищення рівня води та кліматична криза загрожують його країні.

"Ми не будемо чекати, склавши руки, - проголосив Кофе, поки вода підніматиметься навколо нас".

Його яскравий образ і тривожні слова нагадують історії громад, життя яких залежало від примх океану. Одна з них зображена на моторошній картині Яна Асселейна "Прорив дамби Святого Антонія поблизу Амстердама".

Сюжет картини відбиває потужний приплив на узбережжі Нідерландів 5 березня 1651 року.

Скульптура, Італія, 2021

Автор фото, Alamy

Дотепне фото скульптури, яка начебто зображує винахід тесту на ковід, стало вірусним у соцмережах у листопаді.

Реконструкція скульптур із вілли Тиберія I століття у Сперлонзі в Італії, звісно, зображує дещо інше, ніж мазок на ковід. Це сцена з давньогрецької міфології, в якій Одіссей та його воїни осліплюють циклопа Поліфема.

Одіссей напоїв Поліфема "нерозбавленим" віном, і коли той сп'янів, простромив його єдине око списом.

Кожен, кому довелося робити тест на ковід за допомогою ватної палички, розуміє, що відчував Поліфем.

Літак ВПС США, аеропорт Кабула, серпень 2021

Автор фото, Alamy

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Коли 15 серпня таліби увійшли до столиці Афганістану, американський літак, що прямував до Катару, став для багатьох афганців останньою надією на евакуацію.

Фото сотень зневірених людей, які набилися у відділення військово-транспортного літака, стало одним з найдраматичніших цього року.

Приголомшлива тиснява на борту (за оцінками, там було від 640 до 830 дорослих і дітей) нагадує човни з мігрантами. Один з них закарбував у бронзовій скульптурі сучасний канадський художник Тімоті Шмальц.

Скульптуру під назвою "Невідомі ангели" встановили на площі Святого Петра в Римі, папа Франциск відкрив її у вересні 2019 року у Всесвітній день мігрантів і біженців.

Назва твору має відсилку до Послання до євреїв у Новому Заповіті: "Не забувайте любити незнайомців, бо дехто з них, навіть не відаючи, прийняв ангелів".

Астронавти, Ізраїль, 2021

Автор фото, Getty Images

Двоє астронавтів крокують пліч-о-пліч у скафандрах під час тренувальної місії у пустелі Негев в Ізраїлі.

Найбільший у світі "махтеш" (тип западини, який утворився не внаслідок удару метеора або виверження вулкана), каньйон у формі серця, став сюрреалістичним ретритом для шести астронавтів з Австрії, Німеччини, Ізраїлю, Нідерландів, Португалії та Іспанії.

Екіпажу дозволили досліджувати місцевість лише у скафандрах, в умовах, схожих на ті, з якими вони стикнуться на Марсі.

Світлина з позаземним краєвидом захопила уяву всього світу. Здається, вона зображує не так реальний космос, як якийсь метафізичний простір самотності, схожий на те, що уявляв французький авангардист Ів Тангі.

Протестувальники, Шотландія, листопад 2021

Автор фото, Getty Images

Під час конференції ООН зі змін клімату, що пройшла у Глазго, активісти групи Ocean Rebellion провели акцію біля заводу нафтопереробного центру INEOS у Грейнджмуті.

"Нафтові голови", як вони самі себе назвали, розбризкували нафту та розкидали фальшиві гроші, критикуючи таким чином поведінку інвесторів і політиків.

Потужний образ нагадує лейтмотив творів багатьох сучасних художників, які привертають увагу до шкідливого впливу людини на навколишнє середовище.

Наприклад, експерименти з нафтопродуктами японця Норіюкі Харагуті чи скульптурна композиція з розлитою нафтою китайського художника й активіста Ай Вейвея.

Дайверка, Китай, січень 2021

Автор фото, Getty Images

Фото жінки, яка пірнає в ополонку озера, зроблене у північно-східній китайській провінції Ляонін. Вона наче застигла у часі над скляною поверхнею води, розділяючи світлину на горизонтальні лінії землі та повітря.

Політ плавчині та відчуття жахливого занурення у крижану вожу нагадує серію фотографій французького художника Іва Кляйна "Стрибок у порожнечу".

У 1960 році фотограф інсценував свій стрибок із вікна паризької будівлі на вулицю. Його витягнуте у повітрі тіло схоже на позу китайської плавчині.

Дівчинка, Газа, травень 2021

Автор фото, Getty Images

Під час найбільшої з 2014 року ескалації конфлікту між Ізраїлем та палестинцями ракета, випущена ізраїльтянами у відповідь на обстріли ХАМАС, влучила у будинок маленької дівчинки у Бейт-Хануні в секторі Газа.

Фото дівчинки, яка стоїть босоніж серед арматури та уламків на місці своєї домівки, крає серце.

Іграшковий зайчик в руках дитини змушує пригадати картину британської художниці Поли Рего "Війна" 2003 року, в основі якої також знімок дівчинки, зроблений під час війни в Іраку.

На картині Рего кролик - символ невинності та відродження в історії мистецтва - перетворюється на зворушливо загрозливу маску страждання.

Утім, жахіття війни на фотографії з Гази не потребують інтерпретації.

Озеро, Сербія, 2021

Автор фото, Getty Images

Фото сміття, яке блокує річку Лім у Західних Балканах, приголомшує своєю похмурістю. Причина екологічної катастрофи - неефективна утилізація відходів, незаконні сміттєзвалища й повені в регіоні.

Поєднання гір сміття з первозданним ландшафтом нагадує тривожну картину сучасного кубинського творця Томаса Санчеса "На південь від Голгофи".

Художник зображує сміттєзвалище на місці розп'яття Христа, спонукаючи глядача замислитися. Порятунок - це не лише важка духовна подорож, але й складний шлях крізь матеріальну недосконалість світу.

Хлопчик, Індонезія, 2021

Автор фото, Getty Images

Восьмирічний хлопчик жебракує на вулицях Депока в Індонезії. Його шкіра вкрита токсичною сумішшю металевої фарби та кулінарної олії, що роблять його тіло схожим на бронзову скульптуру.

Алді належить до так званих "срібних людей", які вдаються до небезпечного гриму, щоби отримати милостиню. Особливо Алді насамперед вражає серед індустріального краєвиду перевантаженої вулиці.

Багато хлопчиків віку Алді захоплюються роботами. Цій темі присвячена фотографія шотландського художника Едуардо Паолоцці Wonder Boy 1971 року. На ній хлопчик зливається в єдине ціле зі своїм іграшковим роботом.

Однак образ Алді навпаки трагічно руйнує цей дитячий інстинкт розчинитися у грі.

Штурм Капітолію, США, січень 2021

Автор фото, Getty Images

Жорстокі сутички прихильників Дональда Трампа з поліцією в ротонді Капітолію 6 січня шокували світ. Протестувальники вийшли на акцію проти визнання Джо Байдена новообраним президентом.

Образ американців, які вчепилися в горло одне одному, може здатися комусь несподіваним. Однак у частині Капітолію, яка лишилась за кадром, є рельєф італійського скульптора XVIII століття Енріко Каусічі.

На ньому американський колонізатор Деніел Бун з такою ж люттю вступив у сутичку з корінним американцем. Під ногами у них - тіло іншого американця.

Естетична й моральна цінність скульптури сьогодні може викликати досить полярні думки, як власне й події 6 січня.

Контейнеровоз Ever Given, Єгипет, березень 2021

Автор фото, Alamy

Коли навесні 2021 року величезний вантажний корабель застряг у Суецькому каналі в Єгипті, світовий судноплавний рух раптово спинився.

Ever Given перевозив 20 000 транспортних контейнерів з Китаю до Нідерландів, коли вранці 23 березня врізався у берег в південній частині каналу.

Фотографія мініатюрного екскаватора, який намагається звільнити гіганта, надихнули чимало веселих мемів про даремні спроби розв'язати складну проблему.

Вони також нагадують ілюстрацію XV століття з "Книги годин" невідомого фламандського просвітника, відомого як "Майстер Дрезденського молитовника".

Хлопчик, Кенія, 2021

Автор фото, Environmental Photographer of the Year 2021

У листопаді визначили переможців конкурсу "Фотограф довкілля 2021". У категорії "Кліматичні дії" лідирувала фотографія хлопчика у респіраторі, прикріпленому до рослини в горщику, що виконувала роль кисневого балона.

Світлина "Останній подих" Кевіна Очієнга Оньянго міркує про невідоме майбутнє, до якого можуть призвести екологічні зміни.

Але вона також озирається назад в історії мистецтва, посилаючись на шедевр Джозефа Райта XVIII століття "Експеримент над птахом у повітряному насосі".

Обидві роботи потужно привертають увагу до крихкості й дорогоцінності дихання живих створінь.

Картина, Франція, жовтень 2021

Автор фото, Getty Images

Фотографія французьких пожежників, які накривають вогнетривкою ковдрою один із шедеврів собору Сен-Андре під час навчання в Бордо, сама стала твором мистецтва. Картина, яку рятують пожежники, створена фламандським майстром XVII століття Якобом Йордансом.

Вона зображує розп'яття Христа, тіло якого простромлюють списи зі змоченими оцтом губками.

Драбини пожежників з обох боків полотна дивним чином доповнюють образ піднесення.

Вони відсилають до ікони XII століття у монастирі Святої Катерини на горі Синай, на якій ченці драбиною здіймаються до Ісуса.

Драбина в однойменній серії гравюр сучасної франко-американської художниці Луїзи Буржуа перетворюється на складний образ нестійкості й водночас піднесення.

Діти, Ефіопія, липень 2021

Автор фото, Getty Images

Діти стоять під деревом на місці майбутнього табору еритрейських біженців на схід від міста Гондар в Ефіопії.

Сцену огортає рясний серпанок, який надає їй міфічних рис.

Живий прихисток із гілок і листя викликає у пам'яті численні художні образи "Дерева життя".

Тема, яка не залишала байдужим художників від стародавніх уратів до модерніста Густава Клімта. Гілки його дерева життя звиваються декоративними спіралями у безкінечність.

Медпрацівниці, Індія, жовтень 2021

Автор фото, Getty Images

Щоб відзначити проведення мільярдного щеплення від коронавірусу в Індії, четверо медсестер лікарні в Бангалуру стали в позу багаторукої богині Дурги. Вона символізує силу і захист, тримаючи в кожній зі своїх десяти рук зброю, якою вона вправно перемагає ворога.

Дургу, головне індуїстське божество, яке бореться зі злими силами, під час пандемії викликають не вперше.

У жовтні 2020 року індійський художник Санджіб Басак створив двометрову скульптуру Дурги з використаних флаконів для ін'єкцій та блістерних упаковок від таблеток. Виринаючи з купи лікарняних відходів, символу хвороби та болю, скульптура Басака несподівано наповнює надією.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

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