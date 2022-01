30 найкращих серіалів 2021 року

Г'ю Монтгомері, Едді Муллан, Емі Чарльз

BBC Culture

13 хвилин(и) тому

Автор фото, Macall B Polay/HBO / Channel 4 / BBC/James Stack

BBC Culture пропонує добірку найкращих драм, комедій і документальних серіалів 2021 року, від яких неможливо відірватися.

Шершні (Yellowjackets)

Автор фото, Kailey Schwerman/ Showtime

Вносити до списку найкращих серіалів року шоу, яке ще не завершилося, - досить ризикована справа. Але яскравість, стильність і шаленість "Шершнів" змушують звернути на нього увагу.

Горор з елементами чорної комедії й підліткової драми оповідає сповнену інтриг історію, що розгортається у двох часових просторах.

У середині 1990-х років у віддаленому районі Канади розбивається літак із футбольною командою дівчат із Нью-Джерсі. Ті, кому вдалося вижити, організовують комуну у дусі "Володаря мух" з жорсткою боротьбою за владу.

Вже у наш час ми зустрічаємось з деякими учасницями тих подій, яким вже за 40. Багато критиків порівнюють "Шершнів" з культовим серіалом початку 2000-х "Загублені" (Lost). Однак "Шершні", безумовно, мають й власну привабливість, зокрема ностальгійний для багатьох міленіалів рок-саундтрек 1990-х років та акторок тієї епохи Крістіну Річчі та Джульєтт Льюїс.

Серіал доступний на Sky/Now TV у Великій Британії та Showtime у США.

Покоївка (Maid)

Автор фото, Alamy

Телебачення одержиме багатіями та заможним середнім класом, а от тим, хто перебуває на іншому боці соціально-економічного спектра, уваги приділяє не так багато. Саме тому екранізація Netflix автобіографічного бестселеру Стефані Ленд про її життя матері-одиначки є такою важливою.

Алекс (Маргарет Куеллі), молода жінка, яка живе на північному заході США, намагається встати на ноги та знайти своє місце у суспільстві. Вона тікає від свого алкозалежного хлопця з їхньою маленькою донькою і намагається знайти житло та роботу, продираючись скрізь нетрі кошмарної бюрократії.

Сильне емоційне враження справляє деталізований бюджет Алекс, підрахунки якого спалахують на екрані, а також її стосунки з партнерами-аб'юзерами та близькими людьми, що мають проблеми з психікою.

Мама Алекс, роль якої виконала матір самої Куеллі Енді Макдауелл, страждає на біполярний розлад.

Серіалу вдається знайти ідеальний баланс між жорсткою реалістичністю та теплою сентиментальністю, а тому попри драматизм його сюжету з героями не хочеться прощатися.

Серіал можна подивитися на Netflix.

Гра в кальмара (Squid Game)

Автор фото, Netflix

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Більш сюрреалістичний погляд на прірву між багатими і бідними запропонував серіал, який став справжнім феноменом минулого року. Південнокорейська драма розповідає про людей, які так загрузли у боргах, що заради великого грошового призу беруть участь у садистських іграх на виживання.

А вже через три місяці після прем'єри телешоу, яке нещадно критикувало капіталізм, перетворилося на кумедний попкультурний продукт. Люди вдягали зелені костюми героїв на Гелловін та купували цукрове печиво, яке було елементом одного з випробувань в серіалі.

Утім, якщо серйозно, серіал геніально поєднує сюрреалістичний дизайн постановки з підсвідомими дитячими спогадами. А талановитість сценарію змагається з жорстокістю деяких сцен.

Успіх шоу, яке стало найпопулярнішим серіалом Netflix усіх часів, забезпечив вихід другого сезону, але чи зможе він витримати високу планку, задану першою частиною, залишається під питанням.

"Гра в кальмара" залишила вагомий слід в усій телевізійній індустрії, показавши, що неангломовний контент може бути цілком успішним у глобальної аудиторії.

Серіал доступний на Netflix у всьому світі.

Спадкоємці (Succession)

Автор фото, David Russell/HBO

Після двох років перерви через пандемію серіал, який високо оцінили критики, повернувся з третім сезоном. Утім, його роль було непростою, адже остання частина телешоу мала показати наслідки ненаситної жаги влади та аморальності героїв. Але серіал цього не зробив, показавши чергове замкнене коло нескінченних інтриг родини Роїв.

Хтось із критиків навіть припустив, що "Спадкоємці" - не престижна драма, а такий собі ситком.

Третій сезон, без сумніву, показав обмеження й недоліки серіалу, але попри це "Спадкоємці" залишаються одним з найкращих серіалів останніх років, як з огляду на художню вишуканість шоу, так і з точки зору акторської гри.

Серіал можна подивитися на Sky/Now TV у Великій Британії та HBO Max у США.

Вбивства в одній будівлі (Only Murders in the Building)

Автор фото, Disney Plus 2021

Серед епічних телевізійних драм, які змагаються за увагу глядача на маленькому екрані, приємно відшукати легкий серіал з невигадливим сюжетом.

Саме таким є цей комедійний детектив, головні ролі в якому зіграли Стів Мартін, Мартін Шорт і Селена Гомес. Їхні герої, детективи-аматори, беруться розслідувати вбивство, скоєне в їхній багатоповерхівці у Верхньому Вест-Сайді в Нью-Йорку.

А оскільки події відбуваються сьогодні, герої вирішують транслювати хід розслідування у подкасті.

Енергійність і гумор серіалу дещо нагадує комедії Вуді Аллена, а давня дружба двох Мартінів разом із непереборним шармом Гомес створюють чудову хімію головних героїв на екрані.

Фінал безумовно натякає на продовження телешоу, а зухвала впевненість, з якою це відбувається, дозволяє припустити, що другий сезон буде не менш легким і захопливим.

Серіал можна подивитися на Hulu у США та Disney+ у всьому світі.

Ми - Lady Parts (We Are Lady Parts)

Автор фото, Channel 4

Варто подивитися цю комедію про цілком жіночий мусульманський панк-гурт у Східному Лондоні, щоб зрозуміти, що надання права голосу тим, кого досі не було чутно, є не лише правильним з точку зору політики, а ще й може мати приголомшливі результати.

Сценаристка Ніда Манзур, надихаючись історіями зі свого власного життя й своєї родини, створила шість абсолютно вибухових комедійних епізодів.

Харизматична гра Анджани Васан у ролі Аміни, новообраної гітаристки гурту, а також пісні, написані самою Манзур та її братами і сестрами, створюють неймовірно життєрадісну атмосферу шоу.

Серіал доступний на All4 у Великій Британії та Peacock у США.

Зіркова хвороба (Starstruck)

Автор фото, Mark Johnson/HBO Max

Джессі, яка розривається між двома роботами, щоби заробити на життя в Лондоні, знайомиться напередодні Нового року з хлопцем у нічному клубі. Доволі банальна зав'язка романтичної комедії, якщо не брати до уваги те, що Том - всесвітньовідома зірка, а Джессі цього не знає.

Джессі, роль якої виконує новозеландська акторка-комік Роуз Матафео, яка також виступила співавторкою серіалу, має усвідомити свою глибоку невпевненість і змиритися з сюрреалістичністю стосунків із мегазіркою.

Майже одразу після прем'єри шоу Матафео написала в твіттері, що серіал продовжили на другий сезон. Отже, незабаром ми зможемо знову насолодитися цим веселим і чарівним ситкомом.

"Зіркову хворобу" можна подивитися на BBC iPlayer у Великій Британії та HBO Max у США.

Вискочка (Shrill)

Автор фото, Allyson Riggs/Hulu

Третій і останній сезон цієї дійсно революційної комедії знову торкається важливих тем, серед яких расизм, привілеї та фетфобія.

Головна героїня Енні Істон (Ейді Браянт), прототипом якої була письменниця Лінді Вест (її мемуари лягли в основу серіалу), нарешті дає собі раду зі своїм життям, вона реалізує себе у письменництві та налагоджує романтичні стосунки.

Але за це Енні доводиться заплатити високу ціну. Вона пише статтю, яка, здається, виправдовує расизм, що стає причиною розриву з її найкращою подругою Френ (Лоллі Адефоп).

Одним із позитивних моментів третього сезону є вихід на передній план Френ, роль якої стає однією з ключових.

"Вискочка" зробила протягом трьох сезонів те, що мало вдається багатьом комедіям. Стати серіалом, який торкається важливих тем сьогодення, але водночас є справді смішним і душевним.

Серіал можна подивитися на BBC iPlayer у Великій Британії та Hulu у США.

Бо Бернем: Всередині (Bo Burnham: Inside)

Автор фото, Netflix

Під час пандемії світ побачив багато контенту, створеного в чотирьох стінах: концерти зі спалень, прямі ефіри знаменитостей і навіть серіал, знятий у Zoom. Далеко не все з цього увійде в історію, однак півторагодинне шоу американського стендап-коміка Бо Бернема, створене ним повністю самотужки, є серйозним претендентом.

"Всередині" стало першим з 2016 року поверненням Бернема до музичної комедії, в якій він досліджує жахи як карантину, так і сучасного життя загалом.

Яскравість пісень у поєднанні з дотепними й глибокими виступами Бернема роблять "Всередині" одним із визначальних художніх творів доби пандемії.

Шоу можна подивитися на Netflix.

Поклик пекла (Hellbound)

Автор фото, Jung Jaegu/ Netflix

Не встиг ще вщухнути резонанс "Гри в кальмара", а південнокорейські шоураннери створили ще один трилер за всіма традиціями К-драми - реалістичний і моторошний.

У містичній драмі режисера Йон Сан-Хо (відомий завдяки фільму "Потяг до Пусана") величезні істоти здіймаються з-під землі, переслідуючи тих, кого засудили до пекла. Шанувальникам корейських драм акторський склад - відомий.

У стрічці знялися зірки Ю А Ін ("Спалення", "Шість летючих драконів"), Кім Хьон Джун ("У мене є коханець") і Йон Мін Пак ("Похмура ніч").

"Поклик пекла" - перший корейський телесеріал, прем'єра якого відбулася на Міжнародному кінофестивалі у Торонто. Програмний директор фестивалю Джефф Макнотон назвав драму "оригінальним втіленням того, що тривожить сучасну націю".

Серіал, без сумніву, зробить свій внесок у світове визнання теле- та кіноіндустрії Південної Кореї.

Строк (Time)

Автор фото, BBC/James Stack

Ця глибока трисерійна драма досліджує реалії тюремного життя як з точки зору ув'язненого, так і охоронця. Марк (Шон Бін) - колишній вчитель, який відбуває чотирирічний термін за вбивство з необережності, заводить дружбу з Еріком (Стівен Грем), старанним і чесним офіцером поліції.

Серіал торкається важких тем, як-от психічні захворювання, самогубство, залежність і тюремні знущання. Бен створює приголомшливий портрет зламаної людини, яка намагається зібрати своє життя по шматках, а Грем переконливо зображує крихкість влади та тяжкість правильних вчинків.

Серіал із притаманним британській драмі вмінням заглядає у життя прихованої частини суспільства і створює з нього переконливий та нищівний твір мистецтва.

Серіал можна подивитися на BBC iPlayer у Великій Британії та Britbox у США.

Підземна залізниця (The Underground Railroad)

Автор фото, Alamy

Серіал заснований на однойменному романі Колсона Вайтхеда, нагородженого Пулітцерівською премією. Сюжет оповідає про події у США напередодні Громадянської війни.

Молода жінка втікає з плантації за допомогою підпільної мережі, яка допомагала рабам із південних штатів потрапити на волю. Вона вирушає маршрутом "підземної залізниці", подорожуючи зі штату у штат і зупиняючись на "станціях", у будинках людей, які співчували втікачам.

Її подорож стає приголомшливим соціальним зрізом американського життя тих часів. Вона викриває расизм, нерівність і марні надії чорношкірих американців, з якими вони стикалися тоді й продовжують стикатися тепер.

Окремо варто відзначити операторську роботу, завдяки якій кожен з 10 епізодів серіалу нагадує твір мистецтва.

Доступний на Amazon Prime.

Білий лотос (The White Lotus)

Автор фото, Sky/HBO

Сатирична комедія, створена ветераном американського телебачення Майком Вайтом ("Просвітлена"), оповідає про розкішний готель на Гаваях, куди приїжджають розвіятися багатії.

Пліткують, що в готелі нібито хтось помер, але це здається повною нісенітницею, адже тут гостям пропонують послуги найвищого класу та ідеальний комфорт. А втім, згодом виявляється, що щось із цим "Білим лотосом" не так, і, можливо, його відвідувачі повернуться додому, дещо втративши свою пиху.

Тонкий гумор, сатира й елементи жахів у дусі Гічкока захоплюють увагу глядача з першої серії, а мальовничі тропічні краєвиди та потужний акторський склад не дозволяють відірватися від нього до самого кінця.

Серіал доступний на HBO Max у США та Sky/Now у Великій Британії з 16 серпня.

Почуваюся добре (Feel Good)

Автор фото, Alamy

Сценарій до цієї частково автобіографічної драми про дівчину-лесбійку, яка працює стендап-коміком, написала виконавиця головної ролі Мей Мартін. Її героїня, яку також звуть Мей, переїжджає з батьківського дому у Канаді до Лондона, де доволі успішно виступає в клубах, але поринає в алкоголь і наркотики.

Згодом вона зустрічає дівчину Джордж (Шарлотта Річі) і закохується в неї. Якщо перший сезон зосереджений переважно на стосунках двох дуже різних молодих жінок, друга частина серіалу досліджує дитячу травму головної героїні.

Дівчинкою Мей стала жертвою грумінгу й домагань дорослого чоловіка. Схожий факт із біографії самої Мей Мартін вочевидь пояснює, чому їй так точно вдається передати складні й суперечливі емоції своєї героїні.

Серіал завершується наприкінці другого сезону, але сама Мартін вже почала зйомки у наступному телешоу від Netflix. Серіал можна подивитися на Netflix.

Тед Лассо (Ted Lasso)

Автор фото, Apple TV+

Невибагливий ситком про тренера американського футболу (Джейсон Судейкіс), який очолив британську футбольну команду, вийшов на Apple TV+ наприкінці позаминулого літа.

Але протягом лише кількох місяців серіал став справжнім хітом, давши глядачу те, чого він так прагнув у розпал пандемії, - гумор, щирість і тепло людської доброти.

У другому сезоні, який очікували вже набагато більше, Тед продовжує вчити своїх підопічних, що головне не перемога, а віра в себе й небажання здаватися.

Але клуб вісім разів поспіль грає у нічию, й керівництво вирішує найняти спортивного психолога.

Другий сезон виходить щотижня на Apple TV+.

Я думаю, вам краще піти (I Think You Should Leave)

Автор фото, Alamy

Якщо ж ви шукаєте комедію із більш скептичним поглядом на людство, тоді сатиричні й абсурдні, але надзвичайно смішні етюди американського коміка Тіма Робінсона - це те, що вам треба.

У другому сезоні ведучий проєкту продовжує свій телевізійний експеримент. Якщо зазвичай гостей телешоу намагаються всіляко вшановувати, учасники проєкту Робінсона навпаки роблять усе можливе, щоби змусити зірку піти зі студії.

Вони розігрують пранки та відверто знущаються з гостя.

Серіал можна подивитися на Netflix.

Мейр з Істтауна (Mare of Easttown)

Автор фото, Sky Atlantic

Реалістична та приголомшлива історія, створена Бредом Інгелсбі, про детектива з маленького містечка в Пенсильванії ознаменувала повернення Кейт Вінслет на піку своєї акторської кар'єри на телебачення.

Її героїня, місцева детектив Мейр, розслідує вбивство й зникнення дівчини, намагаючись впоратися з особистою кризою, самогубством сина та розлученням.

Містичні події та приховане подвійне життя мешканців маленького містечка дають прямі відсилання до "Твін Пікса" Девіда Лінча.

Однак причини успіху телешоу не лише в цьому. Ретельно прописані характери персонажів і повільне розгортання сюжету дозволяють зануритися в життя провінційного Істтауна і разом із героїнею шоу прагнути встановлення справедливості.

Серіал доступний на Now TV/Sky Atlantic у Великій Британії та HBO у США.

Локі (Loki)

Автор фото, Disney+

Після успіху серіалу "Вандавіжн" на початку року стрімінговий сервіс Disney+ знову звертається до персонажів коміксів Marvel. Цього разу сюжет зосереджено на Локі, зведеному браті Тора й богу хитрощів, роль якого, як і у фільмі, виконує Том Гіддлстон.

Дія серіалу розпочинаються ще під час подій, зображених у стрічці "Месники: Завершення".

Принц Асгарду, Локі, рятується від ув'язнення через часовий портал, але опиняється в руках агентів Управління Часовими Змінами, які стежать за тим, щоби історія розвивалася у безпечному напрямку.

Колись існувало багато паралельних варіантів історії, але між ними почалася війна. Локі постає перед судом, агент Управління Мобіус М. Мобіус (Оуен Вілсон) вирішує скористатися винахідливістю та знаннями Локі, щоби той допоміг спіймати особливо небезпечного змінювача часу.

Серіал можна подивитися на Disney+.

Катла (Katla)

Автор фото, Netflix

Містична драма, створена ісландським режисером Балтазаром Кормакуром і Сігурйоном К'яртанссоном, розповідає історію невеликої спільноти, яка намагається вижити поруч із вулканом, що зачаївся під льодовиком.

За рік після виверження Катли у місті з'являється дивна жінка, після чого розпочинається низка подій, що порушить крихкий спокій місцевих жителів.

Утім, серіалу вдається не скотитися до банального горору.

Поєднання елементів фольклору, наукової фантастики та похмурих краєвидів Катли створюють складну драму, яка досліджує глибоке переживання втрати.

Серіал можна подивитися на Netflix.

Незабутий (Unforgotten)

Автор фото, ITV

Здається, у жанрі кримінальної драми важко вигадати щось оригінальне. Але цей британський мінісеріал доводить, що головне - це не заплутані повороти сюжету, а зворушлива людська історія.

Розслідування одного давнього вбивства стає способом розповісти потужну історію вини, сорому та каяття.

Події четвертого сезону обертаються навколо виявленого тіла молодого чоловіка, яке несподіваним чином пов'язує чотирьох колишніх друзів, практикантів у поліції.

Серіал заслуговує на увагу й завдяки винятковій акторській роботі Ніколи Вокер. Її героїня розвінчує традиційний образ похмурого детектива з купою особистих проблем. Вона людяна, здатна до співчуття і надзвичайно професійна.

Серіал виходить на ITV Hub у Великій Британії, 1-3 серії доступні на Amazon Prime.

Підстава Брітні Спірс (Framing Britney Spears)

Автор фото, Sky

Документальний серіал, спродюсований New York Times, оповідає про життя та кар'єру попзірки, а також про проблеми з психічним здоров'ям і тиск папараці, музичної індустрії та її власної родини і друзів.

Прем'єра серіалу в лютому 2021 року знову порушила дискусію про колективний сексизм і жорстокість щодо жінок, які стають знаменитими у дуже юному віці. Тему продовжує й документальний серіал "Танці з дияволом", присвячений ровесниці Спірс, співачці Демі Ловато.

Серіал Framing Britney Spears критикують за суб'єктивність і відверту підтримку руху #FreeBritney, метою якого є звільнити співачку від опікунства батька. Сама попзірка зазначила, що деякі моменти в серіалі змусили її соромитися.

"Про моє життя завжди було так багато спекуляцій. За мною стежили і засуджували все моє життя", - поділилася вона своїми емоціями.

Серіал доступний на Sky Documentaries у Великій Британії та Hulu - у США.

Це гріх (It's a Sin)

Автор фото, Channel 4

Епідемії ВІЛ/СНІД у США в 1980-х роках присвячено чимало фільмів, як-от "Нормальне серце" або "Ангели в Америці", але боротьба з хворобою в інших частинах світу на кіноекранах майже не представлена.

Саме це робить дослідження Рассела Дейвіса про те, що відбувалося у той час у Великій Британії, таким цікавим.

Історія трьох друзів-геїв, кожен з яких стикається з хворобою, майстерно поєднує комедію, драму та поп, демонструючи найкращу режисерську роботу Дейвіса.

Тема пандемії і того, як хвороба робить людей вигнанцями, виявляється надзвичайно актуальною.

Серіал можна подивитися на All4 у Великій Британії та HBO Max - у США.

Вандавіжен (Wandavision)

Автор фото, Disney+D

Американський вебсеріал, створений для потокового сервісу Disney+ і заснований на персонажах коміксів Marvel - Ванді Максимовій (Елізабет Олсен) і Віжні (Пол Беттані).

Події серіалу відбуваються після фільму "Месники: Завершення". Ванда та Віжн намагаються влаштувати ідилічне життя у передмісті Веств'ю, приховуючи свої суперсили.

Втім, згодом супергеройська парочка починає підозрювати, що в сонній околиці все не так, як видається на перший погляд.

Серіал можна подивитися на платформі Disney+.

Подзвоніть моєму агенту (Call My Agent)

Автор фото, Netflix

Французьке телебачення наразі переживає помітний підйом, кілька його останніх серіалів завоювали популярність у світі. Серед них і комедійна драма про паризьке агентство талантів - "Подзвоніть моєму агенту".

Міжнародна прем'єра серіалу на Netflix відбулася в січні минулого року. У кожній серії з'являється справжня зірка, яка грає саму себе.

У четвертому сезоні в ролі запрошених зірок вперше знялися нефранцузькі актори, і серед них - навіть такі важковаговики Голлівуду як Сігурні Вівер.

Усі чотири сезони отримали високі оцінки критиків. І хоча цей сезон планували зробити останнім, шанувальників потішить новина про затвердження зйомок ще одного епізоду, а також окремого фільму.

Доступно на Netflix.

Розслідування (The Investigation)

Автор фото, BBC Four

Протягом шести напружених епізодів скандинавської кримінальної драми ми не побачимо вбивцю і не почуємо його імені.

Серіал присвячений справжньому розслідуванню вбивства шведської журналістки Кім Валль у 2017 році.

Головну роль керівника відділу вбивств копенгагенської поліції Єнса Меллера зіграв Борген Серен Маллінг.

Меллер намагається довести, що Валль не просто зникла, її вбили після того, як вона домовилася про інтерв'ю з винахідником підводного човна у порту Копенгагена.

Режисер Тобіас Ліндхольм переосмислює жанр кримінальної драми. Він залишає за кадром сам моторошний злочин, але показує наполегливу працю поліції у прагненні дізнатися правду.

Як пояснює Ліндхольм, змістивши фокус на професіоналів, водолазів, криміналістів, слідчих, які невтомно виконують роботу, жертвуючи часом з родинами, він хотів "гуманізувати дегуманізованих".

Серіал можна подивитися на BBC iPlayer і HBO Max.

"Не можу викинути з голови" (Can't Get You Out of My Head)

Автор фото, BBC iPlayer

Дотепний і водночас філософський серіал британського журналіста Адама Кертіса міркує про те, як за останні 50 років сформувалася сучасна цивілізація.

У шести серіях із підзаголовком "Емоційна історія сучасного світу" він описує події останнього пів століття через досвід окремих видатних особистостей. Серед них дружина Мао Цзедуна Цзян Цін, американська борчиня за права чорних Афені Шакур, активіст Майкл Х, Едуард Лімонов.

Кертіс стверджує, що ми самі - непересічні особистості, політики і технократи - разом створили ці дивні часи, в яких ми тепер живемо.

Автор серіалу не дає жодних відповідей, однак через оригінальний формат документального колажу він пропонує погляд на динаміку нашої доби.

Серіал можна подивитися на BBC iPlayer.

Засланець з космосу (Resident Alien)

Автор фото, Sky Atlantic

Фантастична драма, заснована на коміксі "Темний кінь", стала найрейтинговішим серіалом каналу Syfy за останні роки.

Головний герой серіалу (Алан Тьюдик) - прибулець, засланий на Землю, щоби знищити людство. Він ховається під личиною доктора Гаррі Вандершпігеля, першої людини, яку він зустрів на Землі і вбив.

Доктор веде самотнє життя у містечку американського штату Колорадо.

Але життя в новому тілі, знайомство з людьми і насамперед з симпатичною колегою Астою згодом змушує інопланетного гостя засумніватися у правильності своєї місії.

Серіал можна подивитися на телеканалах Sky/Now і SyFy.

Люпен (Lupin)

Автор фото, Netflix

Це - чудова французька комедія, натхненна персонажем шляхетного грабіжника Арсена Люпена, створеного Морісом Лебланом на початку XX століття.

Шоу стало таким успішним завдяки насамперед блискучій грі Омара Сі та чарівності його персонажа Ассана Діопа, який поєднує стиль Бонда з кмітливістю Шерлока.

Діоп - єдиний син іммігранта з Сенегалу, який приїхав до Франції у пошуках кращого життя, але був несправедливо засуджений за злочин, якого не скоював.

Після смерті батька у в'язниці підліток Ассан залишається сиротою. 25 років потому, натхненний книгою, яку батько подарував йому на день народження, Ассан вирішує помститися за кривду.

Він користується своєю геніальною здатністю до маскування і спритністю.

Серіал можна подивитися на Netflix.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!