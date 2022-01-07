На порозі війни: чому нова стрічка про Мюнхен 38' така актуальна

Емма Джонс

BBC Culture

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Чи можна домовитись з диктатором просто не стріляти? Чи може бездіяльність зберегти мир і врятувати від війни? На початку 2022 новий погляд на історію у стрічці "Мюнхен: на порозі війни" є дуже актуальним, вважає режисер фільму Крістіан Швохоу.

Постать Невілла Чемберлена, британського прем'єра, якого часто затьмарює його наступник часів Другої світової війни Вінстон Черчилль, отримала переосмислення - завдяки виходу нового фільму Netflix, де його образ втілив оскароносний актор Джеремі Айронс.

"Мюнхен: на порозі війни" - це адаптація бестселера Роберта Гарріса "Мюнхен".

Драматичні події, показані в стрічці, беруть свій відлік з осені 1938 року.

Гітлер планує захопити тодішню Чехословаччину. Британський уряд на чолі з Невіллом Чемберленом відчайдушно намагається знайти вихід із ситуації й домовляється з Гітлером про ненапад.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Я вірю, що привіз мир для нашого покоління", - заявив Чемберлен після мюнхенських угод 1938

Світом розлетілося фото Чемберлена, на якому він розмахує перед натовпом підписаною у Мюнхені угодою.

"Я вірю, що привіз мир для нашого покоління", - сказав він тоді.

А за рік почалася Друга світова війна, і слова британського прем'єра багато хто визнав наївними.

Пізніше Чемберлен скаже, що його нездатність запобігти війні стала гірким особистим ударом, але навряд чи він міг зробити щось більше.

"Чемберлен увійшов в історію як негативний персонаж, - каже Джеремі Айронс. - Але мені цікаво, коли минуле отримує новий погляд з боку такого глибокого й інтелектуального письменника, як Роберт Гарріс".

"Наша думка про Чемберлена - це, можливо, не те, на що він заслуговує. І мене тішить, що про це зняли фільм. Це схоже на своєчасну переоцінку історичного періоду і людини".

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Багато істориків критично ставляться до політики умиротворення Чемберлена. Роль "наївного" прем'єра виконав Джеремі Айронс

На думку Роберта Гарріса, Чемберлен був чесним політиком, який добре розумів наміри Гітлера. А документ, підписаний у Мюнхені, був приватною угодою між ним і Гітлером про спільне бажання не розпочинати війну.

"Той аркуш паперу був пасткою", - стверджує письменник.

"Чемберлен казав, що це була міна-розтяжка. Він сподівався, що Гітлер дотримає свого слова. Можливо, він помилявся, сподіваючись, що є шанс домовитись з Гітлером, але мав рацію у тому, що спробував це зробити".

"Його дипломатія дала британцям час, щоб переозброїтись, і це велика спадщина Чемберлена для його країни".

Актуальна історія

Фільм зняв німецький режисер Крістіан Швохоу.

Автори також задіяли реальні локації Мюнхенської конференції 1938 року і німецькомовних акторів.

"Німецький режисер і мова надають фільму відчуття реальності, - пояснює Айронс, - інакше він перетворився б на класичну англійську історичну драму, а це не те, чого ми хотіли".

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Джордж Маккей - актор з оскароносного "1917"

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У стрічці, крім Айронса, з'являється зірка військової драми "1917" Джордж Маккей. Він грає молодого британського дипломата Г'ю Легата, який дізнається на Мюнхенській конференції, що його німецький друг Пауль фон Гартманн (Янніс Нівенер) планує вбивство Гітлера.

"Ідея дружби двох країн, роз'єднаних політичними силами, має наразі певний резонанс", - вважає Гарріс.

Однак постає питання: як публіка відреагує на фільм про змову проти Гітлера і спробу запобігти війні, якщо фінал вже відомий?

Режисер вважає, що стрічка ставить глядачів перед серйозною дилемою.

"Чи правильно було вбити Гітлера у 1938 році? У мене немає відповіді на це запитання. Звичайно, сьогодні ми знаємо, що це вберегло б людство від великого зла, але чи дає це нам право вбивати? Це дуже важливе моральне питання", - вважає Крістіан Швохоу.

Головний меседж фільму адресований сучасній молодій аудиторії, каже режисер.

"Не можна сидіти склавши руки, тому що бездіяльність - найгірше, що може бути".

"Ця історія актуальна і сьогодні, адже у світі з'являється все більше диктаторів, і ми маємо думати, що з цим робити?"

"Мюнхен: на порозі війни" вийде на Netflix 21 січня 2022 року.