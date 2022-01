Фільми 2022. Найочікуваніші прем'єри 2022 року

Ніколас Барбер і Карін Джеймс

BBC Culture

1 година тому

Автор фото, Aidan Monoghan/ Focus Features

Протистояння героїв де Ніро й ді Капріо у новому фільмі Скорсезе, неперевершений Бетмен Роберт Паттінсон та продовження "Аватару" й "Ножів наголо" - кінокритики BBC Culture обрали найкращі релізи 2022 року.

Герой (A Hero)

Автор фото, Amir Hossein Shojael

Фільм з неоднозначною назвою "Герой" зняв один із сучасних майстрів кіномистецтва Асгар Фархаді. Дві його стрічки "Надер і Симін: Розлучення" та "Комівояжер" отримали "Оскара" у номінації найкращий фільм іноземною мовою.

Його остання картина "Герой" увійшла до короткого списку цьогорічної премії.

Фільм, як й інші роботи режисера, присвячений зіткненню традицій, моралі, політики та суспільства сучасного Ірану, яке переживає зміни.

З притаманною режисеру тонкою увагою до деталей він оповідає історію Рахіма, не бездоганного, але надзвичайно симпатичного чоловіка, ув'язненого за борги.

Він намагається знайти вихід із ситуації під час дводенної відпустки з тюрми, але маленька брехня виходить з-під контролю. Проблему посилює тиск соціальних мереж.

Прем'єра в США 7 січня.

Бель (Belle)

Кіберпанковий римейк "Красуні й чудовиська" зустріли 14-хвилинними оваціями на Каннському кінофестивалі у травні минулого року - і легко зрозуміти чому. Блискуче аніме Мамору Хосоди — це казковий роман, мильна опера про старшокласників, супергеройський бойовик і науково-фантастична таємниця. І це все - в одному.

Крім того, фільм - це справжнє технічне диво, в якому кожен кадр вибухає нескінченними крихітними деталями.

Головна героїня - японська школярка, яка соромиться співати в реальному житті, але стає всесвітньовідомою попзіркою у спільноті віртуальної реальності. Усі відчайдушно прагнуть розкрити справжню особу її блакитноокого альтер его з рожевим волоссям.

Белль і сама прагне зрозуміти, хто ховається за фігурою таємничого Чудовиська з інтернету.

Прем'єра 14 січня у США та Туреччині, 20 січня в Італії та 4 лютого у Великій Британії та Іспанії.

Бетмен (The Batman)

У новій версії супергеройської драми Роберт Паттінсон, здається, випустив на волю свого внутрішнього кажана. Він не просто Бетмен, а той самий Бетмен.

Співавтор сценарію та режисер Метт Рівз розповів виданню Empire, що його образ борця за справедливість натхненний Куртом Кобейном.

Замислена гра Паттінсона чудово реалізує задум режисера. У ролі Людини-пінгвіна під шаром гриму ми ледь впізнаємо Коліна Фаррелла, а безжального лиходія Загадника зіграє Пол Дано.

Втім, серед темряви й насильства залишається трохи місця й для гумору. Згадаймо лише комічний момент у трейлері фільму, коли Бетмен звертається Жінки-кішки (Зої Кравіц) своїм хриплим і надзвичайно серйозним голосом: "У вас багато котів".

Міжнародна прем'єра 4 березня.

Все всюди і все одразу (Everything Everywhere All at Once)

Автор фото, А24

Творчий дует режисерів Деніеля Квана та Деніеля Шайнерта, відомий як Деніелс, 2016 року заявив про себе чорною комедією "Людина - швейцарський ніж" з Денієлом Редкліффом у головній ролі.

Цього разу вони створили фантастичну кунгфу-комедію про жінку, яка намагається вирішити проблеми з податками, а потрапляє у мультивсесвіт, де вона може існувати в різних версіях самої себе.

Головну роль виконала китайсько-малазійсько-американська акторка Мішель Єо, відома по фільмах "Завтра не помре ніколи", "Мемуари гейші", "Тигр підкрадається, дракон ховається". Роль лиходія-бухгалтера зіграв Джеймі Лі Кертіс.

Судячи з трейлеру, це - емоційна сімейна історія та феєрія бойових мистецтв під соусом оригінального стилю дуету Деніелс.

Прем'єра в США і Канаді 25 березня.

Я червонію (Turning Red)

Темою дорослішання цей новий анімаційний фільм від Pixar нагадує іншу стрічку студії - "Думками навиворіт". Утім, він є унікальним з багатьох боків: це - перший фільм студії, режисером якого є виключно жінка і сюжет якого розгортається в Канаді.

Це також перший мультфільм Pixar, головна героїня якого - дівчинка з азійської родини.

Мейлін або Мей (Розалі Чанг) - старанна школярка, яка перетворюється на величезну кудлату червону панду щоразу, коли переживає стрес.

З огляду на те, що Мей — 13-річна канадка китайського походження, а дія фільму відбувається у Торонто на початку 2000-х років, "Я червонію" містить чимало автобіографічних деталей сценаристки й режисерки Домі Ші.

У вигляді панди Мей така мила, що тим, в кого є маленькі діти просто обов'язково потрібно замовити м'яку червону іграшку панди.

Прем'єра 11 березня.

Ні (Nope)

Про новий горор від сучасного майстра жанру Джордана Піла наразі невідомо практично нічого, крім акторського складу стрічки. У ній знялися Деніел Калуя, зірка дебютного фільму Піла "Пастка" (Get out), Кеке Палмер та Стівен Юн ("Мінарі").

Перші два фільми Піла, "Пастка" й "Ми", не дозволяли здогадатися з назви, про що вони будуть, але тим цікавіша інтрига.

Обидві попередні роботи режисера виявилися надзвичайно моторошними фантастичними фільмами жахів, які порушували провокативні соціальні питання.

Чи пропустите ви третій шедевр Піла на великому екрані? Відповідь: ні.

Прем'єра 22 липня.

Варяг (The Northman)

Автор фото, Aidan Monoghan/ Focus Features

Увага до деталей, моторошність і психологізм фільмів Роберта Еггерса зробили його одним з найоригінальніших режисерів сьогодення.

Його перші дві картини - дебют Ані Тейлор-Джой у драмі XVI століття "Відьма" (2015) і психологічний трилер "Маяк" з Робертом Паттінсоном і Віллемом Дефо, дія якого відбувається на ізольованому острові в XIX столітті.

У своєму новому фільмі Еггерс знову звертається до історичної тематики, зображаючи Ісландію вікінгів X століття. Але цього разу режисер створює масштабний епос з топовим акторським складом: Дефо, Тейлор-Джой, Ніколь Кідман, Бьорк, Ітан Хоук і Олександр Скарсгард у ролі принца, який прагне помститися за смерть батька.

Прем'єра в світі 22 квітня.

Вбивці місячної квітки (Killers of the Flower Moon)

26-й фільм Мартіна Скорсезе та його перший вестерн, в основі якого реальна історія жадоби, амбіцій та жорстоких злочинів.

Сюжет фільму, адаптований Еріком Ротом із документальної книги Девіда Гренна з однойменною назвою, оповідає про вбивства кількох членів племені осейджів у 1920-х роках.

Роберт Де Ніро зіграє Вільяма Хейла, скотаря з Оклахоми, який прагне відібрати права на нафту в корінного народу. А Леонардо Ді Капріо виконає роль племінника Хейла, одруженого з жінкою з племені осейджів (Лілі Гладстон), який вступає у протиборство зі своїм дядьком.

Нарешті ми побачимо двох улюблених акторів Скорсезе разом у його фільмі. Гідну компанію їм складає Джессі Племонс у ролі агента ФБР Тома Вайта.

Точна дата виходу фільму поки невідома.

Жінка-король (The Woman King)

Героїні цієї історичної драми XIX століття привертають найбільшу увагу серед багатьох образів впливових жінок у фільмах цього року.

Віола Девіс, фірмовим стилем якої стали портрети жорстких жінок, грає лідера жіночої військової групи в африканському королівстві Дагомея (сучасний Бенін), а Тусо Мбеду з "Підпільної залізниці" - одну з її борчинь, які протидіють колонізаторам.

Лашана Лінч, яка з'являється в епізодичній ролі в останньому Бонді, та Джон Боєга виконали дві інші головні ролі в цьому історичному епосі.

Прем'єра в США й Канаді 16 вересня.

Людина-павук: навколо всесвіту 2 (Spider-Man: Across the Spider-Verse)

Анімаційний супергеройський фільм є продовженням мультфільму 2018 року, який започаткував власний візуальний стиль у дусі поп-арту і запропонував глядачу концепцією різних Людей-павуків в альтернативних всесвітах.

Чи буде продовження таким же винахідливим, поки що невідомо. Але, як свідчить назва стрічки англійською Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One), епізод вийде у двох частинах, що досить нехарактерно для анімаційних фільмів.

Творці супергеройського епосу Лорд і Крістофер Міллери зібрали у своєму новому проєкті цілу банду людей-павуків: Майлз Моралес (Шамейк Мур), Пітер Б. Паркер (Джейк Джонсон), Гвен Стейсі (Хейлі Стейнфелд) і Людина-павук 2099 року (Оскар Айзек).

Прем'єра 7 жовтня.

Нестерпна тяжкість величезного таланту (The Unbearable Weight of Massive Talent)

Автор фото, Katalin Vermes/ Lionsgate

У комедійному бойовику Ніколас Кейдж грає самого себе. Його герой переживає життєву кризу й за мільйон доларів погоджується прийти на день народження свого фаната, мільярдера-мексиканця, але тут починаються серйозні проблеми.

У "Нестерпній тяжкості" багато посилань на різні роботи актора, який відомий своїм відмінним почуттям гумору й вмінням посміятися зі своєї слави.

Прем'єра 22 квітня.

Найгірша людина у світі (The Worst Person in the World)

Якщо пощастить, у 20 років ви можете жити без обмежень, які були у дитинстві, і жодних обов'язків, що з'являться пізніше. Але що робити з цією свободою? Це питання спантеличує Джулі (Ренате Рейнсве) у гірко-солодкій романтичній комедії Йоахіма Тріра "Найгірша людина у світі".

У 12 розділах фільм досліджує характер покоління й оповідає про життя молодої дівчини в Осло, яка намагається вирішити, яка робота і який чоловік їй потрібні.

За відгуками відвідувачів фестивалів і попередніх показів, "Найгірша людина" є одним із найкращих фільмів у світі. Його рейтинг на Rotten Tomatoes наразі має 100%, а Барак Обама включив стрічку до списку улюблених фільмів 2021 року.

Виконавиця головної ролі Ренате Рейнсв отримала приз за найкращу жіночу роль у Каннах.

Прем'єра у США 4 лютого.

Не хвилюйся, люба (Don't Worry Darling)

Психологічний трилер вже неодноразово потрапляв у заголовки таблоїдів через роман режисерки стрічки Олівії Вайлд та виконавця головної ролі попзірки Гаррі Стайлза. Раніше повідомляли, що Стайлза взяли замість Шаї Лабафа, якого звільнили зі зйомок фільму.

Утім, сюжет самого фільму обіцяє бути ще більш захопливим. Дивовижна Флоренс П'ю - "Маленькі жінки", "Сонцестояння" та "Чорна Вдова" - перевтілюється у домогосподарку 1950-х років, яка мешкає в утопічній спільноті та починає підозрювати, що світ навколо та її власний чоловік (Стайлз) приховують дивні таємниці.

Сама Вайлд зазначила Vogue, що її надихали такі фільми, як "Фатальний потяг" і "Непристойна пропозиція", тому що вони "мають справжню дорослу сексуальність". Безумовно, це виділяє її фільми в окрему категорію на тлі нескінченних супергероїв.

Прем'єра 23 вересня.

Вона сказала (She Said)

Головні героїні стрічки, журналістки New York Times, ролі яких виконали Кері Малліган і Зої Казан, розслідують новини про Гарві Вайнштейна, колишнього кіномагната, який перебуває у в'язниці за зґвалтування та сексуальне насильство.

Операторка фільму не менш заслужена, хоча її ім'я не таке відоме. Марія Шредер знялася у фільмі Deutschland 83, а також є режисеркою серіалу Netflix "Неортодоксальна", нагородженого "Еммі", та комедії "Я твій чоловік", номінованої на "Оскара".

Завдяки їй історія, що запустила рух #MeToo, отримає проникливий погляд.

Прем'єра у США 18 листопада.

Вавилон (Babylon)

Любов Дем'єна Шазелла до золотого віку Голлівуду засяяла в його номінованому на премію "Оскар" мюзиклі "Ла-Ла Ленд". п

Тепер сценарист і режисер ділиться своїм захопленням епохою у новій стрічці "Вавилон". Це гламурна драма, події якої розгортаються у бурхливі 20-ті роки.

Фільм присвячений добі, коли в кінематографі з'явився звук і німе кіно почало вмирати. Цим він нагадує голлівудську класику "Співаючи під дощем" та відносно сучасний фільм "Артист".

Вигадані персонажі поєднуються у "Вавилоні" з історичними особами, як у драмі "Одного разу в Голлівуді".

У новому фільмі Шазелла також зіграють й дві зірки з останнього шедевру Тарантіно.

Бред Пітт виконає роль вигаданого режисера, якому важко пристосуватися до нової звукової технології, а Марго Роббі зіграє Клару Боу, реальну жінку і світську левицю, чия поява у фільмі гарантувала йому значні касові збори, незалежно від того, чи був фільм німим чи зі звуком.

Прем'єра 25 грудня.

Найкращий стрілець: Маверік (Top Gun: Maverick)

Автор фото, Scott Garfield/ Paramount Pictures

"Найкращого стрільця" ми вже втретє вносимо до списку найочікуваніших фільмів року, спочатку прем'єру продовження культового бойовика 1986 року планували на 2019-й.

Ми віримо, що прихильники надзвукового пілотажу нарешті отримають задоволення, на яке вони так довго очікували, а прем'єра стане подарунком до 60-річчя самого Тома Круза.

На щастя, актор ані трохи не змінився з моменту виходу першого фільму. А тому він може просто знову надягнути "авіатори", промовляючи: "Мені потрібна швидкість!"

У довгоочікуваному сиквелі славетного бойовика герой Круза Піт "Маверік" Мітчелл - капітан ВМС, а його давній суперник лейтенант "Айсмен" (Вел Кілмер) - тепер генерал.

А от пасію капітана Піта в новій частині замість Келлі Макгілліс зіграє Дженніфер Коннеллі.

Міжнародна прем'єра очікується 27 травня.

Аватар 2 (Avatar 2)

Є дві речі, які ми знаємо про Джеймса Кемерона: його не можна квапити та він обожнює океан.

Ці дві його риси поєднуються в "Аватарі 2", першому з чотирьох запланованих сиквелів фільму 2009 року, що став найкасовішим за всю історію кіно.

Події нового фільму знову розгортаються на планеті Пандора, де блакитношкіра Нейтірі (Зої Салдана) та її чоловік Джейк (Сем Вортінгтон) тепер стали батьками, а земляни досі не вирішили кліматичної кризи.

Більша частина фільму відбувається переважно під водою, а сцени знімали у резервуарі обсягом 4000 куб. м.

Сиквел "Аватара" знімали понад десять років, але й інші "водні" хіти Кемерона, "Титанік" і "Безодня", також вийшли із запізненням і були неймовірними.

Прем'єру очікують 16 грудня.

Лайтер (Lightyear)

Базз Лайтер або Рятівник був центральним персонажем чотирьох повнометражних фільмів "Історія іграшок", а також героєм телесеріалів та анімаційних короткометражок.

Цього року ми дізнаємося історію походження славетного космічного рейнджера в спін-оффі "Історії іграшок" від студії Pixar.

Однак якщо в "Історії іграшок" Базз був пластиковою фігуркою, нова анімація, яка віддає данину науково-фантастичним фільмам 1970-80-х років, - це високобюджетний пригодницький фільм.

Концепція - трохи заплутана, але вона дозволяє режисеру Ангусу Маклейну (співрежисер фільму "У пошуках Дорі") та сценаристу Піту Доктеру ("Душа", "Вгору", "Думками навиворіт") повернути улюбленого персонажа, надавши його міжзоряним поневірянням більш серйозний тон.

Персонаж також озвучений іншим актором. Фразу "До нескінченності - і далі!" замість Тіма Аллена тепер вигукуватиме Кріс Еванс.

Прем'єра 17 червня.

Елвіс (Elvis)

З моменту виходу останнього фільму База Лурмана "Великий Гетсбі" минуло майже десять років, але австралійський сценарист і режисер, автор таких блокбастерів "Ромео + Джульєтта" та "Мулен Руж!" нарешті повертається.

Лурманн, якого не лякають великі й ризиковані проєкти, цього разу береться за біографію Елвіса Преслі. Стрічка оповідає про 20 років із життя Короля рок-н-ролу.

Його у фільмі зіграє Остін Батлер, який дивовижно перевтілився в Елвіса, а роль Прісцілли виконає Олівія ДеДжондж. Том Генкс також з'явиться в амбітному байопіку у ролі менеджера співака, "полковника Тома Паркера".

Цілком очікувано, що Лурманн наповнить фільм гучною музикою та видовищними сценами Лас-Вегаса, а Тома Генкса номінують на "Оскар".

Прем'єра 24 червня.

Блондинка (Blonde)

Автор фото, Getty Images/Samir Hussein/WireImage Підпис до фото, Ана де Армас зіграє Мерилін Монро у фільмі "Блондинка"

Настала черга й Ани де Армас одягнути платинову перуку для ролі Мерилін Монро, привабливість якої для письменників і режисерів здається невичерпною.

"Блондинка" заснована на романі Джойс Керол Оутс 2000 року, який переносить нас у свідомість Монро, відомої всьому світу найсексуальнішої та найбільш трагічно експлуатованої кінозірки 1950-60-х років.

Сценарист і режисер Ендрю Домінік, який зняв недооцінений вестерн Бреда Пітта "Вбивство Джессі Джеймса боягузом Робертом Фордом", наслідує приклад Оутс, не називаючи чоловіків Мерилін їхніми справжніми іменами.

Так, Артур Міллер, якого зіграв Едріан Броуді, лише Драматург. Джо Ді Маджіо (Боббі Каннавале) - Колишній спортсмен. У базі даних IMDb також згаданий персонаж Президент-Ловелас, отже, в цій історії про Мерилін можна очікувати сюрпризів.

Дата прем'єри точно невідома.

Чорна пантера: Ваканда назавжди (Black Panther: Wakanda Forever)

Чедвік Боузман був не просто зіркою "Чорної пантери", він революціонізував уявлення Голлівуду про африканських та афроамериканських персонажів.

Після його смерті у серпні 2020 року бос Marvel Кевін Файгі оголосив, що Т'Чаллу, він же Чорна пантера, ніхто інший зіграти не зможе, і на цю роль інших акторів шукати не будуть.

Це поставило перед Раяном Куглером, режисером і співавтором сценарію, страшенно важке завдання: як зробити сиквел "Чорної пантери" без головного актора та центрального героя франшизи.

Напевно відомо тільки те, у зйомках другої частини бере участь майже весь акторський склад і знімальна група попереднього фільму. Серед них Лупіта Ніонго в ролі колишньої дівчини Т'Чалли і Летиція Райт у ролі його сестри Шурі.

У коміксі Шурі бере мантію Чорної Пантери, поки її брат був у комі, тож, можливо, щось подібне станеться й у фільмі?

Прем'єра 11 листопада.

Ножі наголо 2 (Knives Out 2)

Деніел Крейг знову з'явиться у ролі приватного детектива Бенуа Блана, шукача з гіпертрофованим американським акцентом якогось південного штату.

Однак розслідувати йому доведеться інше таємниче вбивство, цього разу - у Греції. Фільм має новий акторський склад, з такими зірками, як Едвард Нортон, Джанель Моне та Дейв Баутіста.

Але сценарист і режисер стрічки той самий - Раян Джонсон. Втім, бюджет картини цього разу помітно зріс. Netflix уклав угоду на 469 млн дол. на зйомки цілих двох сиквелів хіта 2019 року, що нагадує популярну настільну гру Cluedo.

Підозрювані у вбивстві приходять та йдуть, але Бенуа Блан, дотепний та оригінальний персонаж у виконанні Крейга, незмінно продовжує боротися зі злочинністю.

Прем'єра у 2022 році, можливо, з оновленою назвою.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.