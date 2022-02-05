Серіали лютого. Скандальне відео Памели Андерсон, лжемільйонерка Анна Делві та драма Вілла Сміта

Емі Чарльз

BBC Culture

59 хвилин(и) тому

Автор фото, Erin Simkin/Hulu

У лютому на маленькому екрані виходить кілька гучних історій про знаменитостей, перша телеадаптація кримінальної серії про Джека Річера та новий сезон шпигунської комедії "Вбиваючи Єву".

Бель-Ейр (Bel-Air)

Автор фото, Peacock

Це римейк популярного ситкому 1990-х "Принц із Беверлі-Гілз", який зробив Вілла Сміта одним з найбільш прибуткових акторів Голлівуду та подарував світу танець карлтон. Його завзято виконують на весіллях, у нічних клубах та навіть у шоу "Танці з зірками".

У 2019 році на YouTube з'явився ролик Моргана Купера, в якому режисер розповів, як комедійний серіал насправді змінив життя героя. Відео побачив Вілл Сміт, воно йому сподобалось й актор запропонував режисеру зняти мінісеріал.

На відміну від оригіналу, "Бел-Ейр" - аж ніяк не комедія, а серйозна драма, яка простежує шлях юного Вілла від вулиць Західної Філадельфії до пагорбів Лос-Анджелеса та тяжкий культурний шок, який він переживає.

Головну роль виконує дебютант Джабарі Бенкс, у серіалі також знялися Ейпріл Паркер Джонс у ролі мами Вілла Віоли та Адріан Голмс у ролі дядька Філа. Трейлер можна подивитися тут.

Серіал виходить 13 лютого на каналі Peacock у США та 14 лютого на Sky/Now TV у Великій Британії.

Зіркова хвороба (Starstruck)

Автор фото, BBC/Avalon UK

Зворушливий ромком Роуз Матафео про дівчину, яка випадково закохалась у всесвітньо відому кінозірку, був визнаний одним з найкращих телешоу BBC Culture 2021 року й одразу повернувся з другим сезоном.

Новозеландка Джессі (Матафео), яка живе у Лондоні, розривається між кількома роботами, щоб заробити на життя в столиці, й, звичайно, побаченнями. На одному з них вона знайомиться з красенем Томом (Нікеш Патель), не підозрюючи, що він дуже відома кінозірка.

Наприкінці першого сезону пара вирішує таки дати шанс стосункам, але тепер Джессі доведеться стикнутися з непростими реаліями побачень із селебріті.

В інтерв'ю The Guardian наприкінці минулого року Матафео розповіла, що другий сезон ситкому почали знімати наступного дня після прем'єри. Вона додала, що він буде "в такому ж настрої, що й перший сезон".

Другий сезон виходить 7 лютого на BBC Three та BBC iPlayer.

Пем і Томмі (Pam & Tommy)

Автор фото, Erin Simkin/Hulu

У 1995 році домашнє порно молодят Памели Андерсон і Томмі Лі вкрали з їхнього будинку й злили в інтернет. Історія стала одним з найгучніших зіркових скандалів десятиліття, а через 27 років лягла в основу мінісеріалу.

У ролі Памели Андерсон знялася Лілі Джеймс, а її чоловіка, барабанщика американського рок-гурту Mötley Crüe зіграв Себастьян Стен.

Зйомки серіалу не обійшлися без суперечок. Памела Андерсон не дала своєї згоди на створення шоу. За словами Лори Мартін із BBC Culture, "Серіал без сумніву порушує важливі питання, але, на жаль, він також знову повертає у заголовки новин справжню жертву тієї історії, яку вона напевно воліла б забути".

У серіалі також знялися Сет Роген (він виступає і виконавчим продюсером шоу), Нік Офферман і Тейлор Шіллінг. Дивіться трейлер тут.

Перші три серії "Пем і Томмі" вже доступні на каналі Hulu у США та Disney+ у Великій Британії, решта епізодів виходитиме щотижня.

Джек Річер (Reacher)

Автор фото, Amazon Studios

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Якщо ви любите кримінальні трилери, ви напевно читали історію Джека Річера. За даними Forbes, його автор Лі Чайлд продав понад 100 мільйонів примірників 26 книг про Джека Річера. Серію також переклали 49 мовами, а в двох екранізаціях романів знявся Том Круз.

Тепер бестселер вийде й на малому екрані. Для непосвячених: Джек Річер — військовий слідчий у відставці, який живе кочовим життям, перебираючись з міста у місто.

Перший сезон із восьми епізодів заснований на романі "Поверх смерті". Події розгортаються у момент, коли Джек Річер залишає службу й оселяється у тихому містечку, але його несподівано заарештовують за вбивство.

Тепер він має довести свою невинність єдиним відомим йому способом. У серіалі знялися Алан Річсон ("Підлітки-мутанти. Черепашки-ніндзя"), Малкольм Гудвін ("Я - зомбі"), Вілла Фіцджеральд ("Маленькі жінки") і Г'ю Томпсон ("Пробач мене"). Дивіться трейлер тут.

Прем'єра серіалу 4 лютого на Prime Video.

Вигадана Анна (Inventing Anna)

Автор фото, Nicole Rivelli/Netflix

Історія Анни Делві, вона ж Анна Сорокіна, вона ж "фальшива спадкоємиця", охопила світ у 2019 році. Німецьку аферистку російського походження визнали винною в ошуку банків, готельєрів та друзів на сотні тисяч доларів.

Вона вдавала із себе німецьку спадкоємицю і вела розкішне світське життя, оточивши себе багатими та могутніми друзями. Історію славетної шахрайки адаптувала для Netflix продюсерська компанія Shondaland, яка також створила "Бриджертонів", "Анатомію Грея" і "Скандал".

В основі серіалу - стаття у New York Magazine, з якої світ вперше дізнався про Анну Делві. Її роль виконує Джулія Гарнер ("Озарк"). У серіалі також знялися Анна Хлумскі ("Віцепрезидент") у ролі Вівіан, наполегливої журналістки, яка намагається вивести Анну на чисту воду.

А також Лаверн Кокс ("Помаранчевий - хіт сезону") та Аріан Моаєд ("Спадкоємці"). Дивіться трейлер тут.

Серіал виходить 11 лютого на Netflix.

Битва за Убер (Super Pumped: The Battle for Uber)

Автор фото, Elizabeth Morris/ Showtime

Звідки взявся Uber? Колись ми всі викликали таксі старомодним способом, а потім раптом з'явився додаток. Додайте в історію Тревіса Каланіка, співзасновник і колишнього гендиректора Uber, який побудував однин із гігантів Кремнієвої долини і мусив звільнитися після серії скандалів, пов'язаних із сексуальними домаганнями та агресивною корпоративною культурою компанії.

Super Pumped - телевізійна антологія, створена на основі однойменної документальної книги журналіста New York Times Майка Айзека. Її перша частина присвячена зльоту й падінню Каланіка, роль якого виконав Джозеф Гордон-Левітт ("500 днів літа").

Ума Турман зіграє співзасновницю The Huffington Post Аріану Хаффінгтон, а Кайл Чендлер - бізнесмена Білла Герлі.

Серіал, створений Брайаном Коппельманом і Девідом Левієном, оповідає без прикрас про капіталізм XXI століття і про те, на що люди готові піти заради перемогти. Дивіться трейлер тут.

Прем'єра серіалу 27 лютого на Showtime у США.

Місто вбивств (Murderville)

Автор фото, Netflix

Команда сценаристів SNL та шоу Джиммі Феллона пропонує глядачам імпровізований комедійний детектив (саме так позначено жанр цього серіалу).

Головний герой - вигаданий детектив Террі Сіетл (Вілл Арнетт), який запрошує взяти участь у розслідуванні реальних зірок, які грають самих себе.

Гості серіалу повинні розкрити вбивство, не маючи ані сценарію, ані гадки про те, як історія розгортатиметься. Серед запрошених Арнеттом зірок Кен Жонг з "Похмілля у Вегасі" і Шерон Стоун, яку не треба представляти.

В інтерв'ю Hollywood Reporter, Арнетт розповів, що "на його думку, акторам сподобалось, що їм не треба вчити діалоги й що вони можуть бути тими, ким вони є".

Дивіться трейлер тут.

Серіал доступний на Netflix.

Вбиваючи Єву (Killing Eve)

Автор фото, BBC America

Елегантне протистояння Єви й Вілланель триває вже три сезони, а оскільки четвертий сезон буде останнім, ми в праві очікувати вибухового фіналу.

Наприкінці третього сезону Єва (Сандра О.) і Вілланель (Джоді Комер) домовилися більше ніколи не зустрічатися, але повірити у це складно, зважаючи на стосунки обох жінок.

В інтерв'ю Variety Комер сказав: "Усе хороше колись закінчується, але ми зробимо такий фінал, який запам'ятають надовго!". До двох головних героїнь шоу у четвертому сезоні приєднуються Керолін (Фіона Шоу) і Костянтин (Кім Бодніа).

На запитання, чого очікувати від четвертого сезону серіалу, виконавча продюсерка Саллі Вудворд Джентл розповіла Entertainment Weekly, що центральною темою стане питання: "Що робити, коли ви раптом усвідомлюєте, що досягли дна безодні?". "І це дуже стосується Єви".

Дивіться трейлер тут.

Прем'єра останнього сезону 27 лютого на каналах BBC America та AMC+ у США.

Вікінги: Вальгалла (Vikings: Valhalla)

Автор фото, Bernard Walsh/Netflix

Початок 2022 року цілком можна назвати сезоном вікінгів. На великий екран виходить зіркова стрічка Роберта Еггерса "Варяг", а Netflix випускає спін-офф "Вікінгів". Події "Вальгалли" відбуваються через 100 років після завершення оригінального серіалу.

Знову поєднуючи історію з сюжетами художньої літератури, серіал оповідає про життя славетних, а також сумнозвісних вікінгів, як-от Лейф Ерікссон (Сем Корлетт), Фрейдіс Еріксдоттер (Фріда Густавссон) і Гаральд Гардрада (Лео Сутер).

Творець і сценарист оригінального серіалу Майкл Херст цього разу передав кермо Джебу Стюарту (сценаристу "Міцного горішка"). В інтерв'ю Collider Стюарт розповів: "Вальгалла" має зовсім інший темп, ніж вікінги". Новий серіал буде більш динамічним та насиченим подіями.

Дивіться трейлер тут.

Прем'єра серіалу 25 лютого на Netflix.

Розділення (Severance)

Автор фото, Apple TV+

Антиутопія розповідає про недалеке майбутнє, коли людство навчилося не підмішувати офісний негатив у домашній затишок.

Спогади про роботу та дім розділили, й у колі сім'ї людина просто не здатна пригадати події трудових буднів.

Однак незабаром з'ясовується, що цей чудовий винахід має непередбачені недоліки.

У серіалі знялися Адам Скотт, Крістофер Вокен ("Піймай мене, якщо зможеш"), Патрісія Аркетт ("Справжнє кохання"), Джон Туртурро та інші чудові актори.

Проте найбільше інтригує, що режисером став Бен Стіллер - не лише видатний комік, а й не менш талановитий постановник ("Реальність кусається", "Втеча із в'язниці Даннемору").

Дивіться трейлер тут.

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