Історичний матч з футзалу і початок Олімпіади в Китаї. Як це вплине на Україну

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Церемонія відкриття Олімпіади

Західна преса пише про великі спортивні події - півфінал чемпіонату Європи з футзалу, де зустрінуться збірні Росії та України, та початок Олімпіади в Пекіні. Газети міркують, як такі змагання вплинуть на долю України.

За повідомленнями, від слів Сі Цзіньпіна прямо залежать подальші дії Путіна в Україні. ЗМІ також аналізують, наскільки доречна риторика українського президента щодо російської загрози.

"Ми не живемо на острові"

В "історичному" півфінальному матчі з футзалу в Амстердамі змагатимуться збірні України та Росії, пише The Guardian. Почнеться гра о 18:00 за київським часом. Це перший матч між країнами у турнірі УЄФА з 2007 року.

"Тренери і гравці з обох сторін у четвер намагалися применшити політичну чутливість матчу", - пише видання.

Капітан української збірної Петро Шотурма вважає, що турнір 2022 року "найважчий у нашій історії", і наполягає, що гравці концентруються лише на матчі.

"Ми намагатимемося виграти характером і духом. Єдиний принцип для нас - це те, що це півфінал. Це єдине, що важливо", - каже він.

Автор фото, Futsal Association of Ukraine / Асоціація футзалу

Головний тренер України Олександр Косенко визнає, що до сьогоднішньої гри буде прикута особлива увага. "Ми відчуваємо емоції і підтримку від усіх людей, але також і від країн. Ми не живемо на острові, ми спілкуємося з іншими країнами", - каже він.

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Капітан російської команди Сергій Абрамов стверджує, що "це особливий матч, бо це півфінал".

"Немає різниці, з ким грати… Може, ви хочете, щоб я поговорив про політику, але ми будемо говорити лише про спорт", - каже Абрамов.

Російський тренер Сергій Скорович каже, що команда "концентруватиметься лише на футзалі".

За непідтвердженими даними, Росія подвоїла бонуси, які обіцяє гравцям у випадку перемоги, зазначає Guardian.

Президент Асоціації мініфутболу Росії Еміль Алієв заявив у середу: "Політичний фон цього матчу не можна ігнорувати." Він додав, що Асоціація футзалу України - це "наші друзі", і "краще з'ясувати стосунки - хто сильніший та спритніший - у спорті".

Через епідемію коронавірусу кількість глядачів на арені, що вміщує 17 тисяч осіб, обмежується до 1 250. Невідомо, скільки там буде вболівальників за українську та російську збірні.

"Росія та Україна - в європейській еліті з футзалу. Росія виграла один титул у 1999-му, і п'ять разів зайняла друге місце з початку матчів Євро у 1996-му році. Україна двічі опинялася на другому місці", - нагадує газета.

Олімпіада та розмови Путіна з Сі

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Володимир Путін і Сі Цзіньпін у 2018 році

Тим часом політичні дискусії точаться довкола ще однієї спортивної події - відкриття зимової Олімпіади в Пекіні. Британська The Telegraph пише, що рішення Путіна щодо подальших дій в Україні залежатиме від того, що йому "нашепче" китайський лідер Сі Цзіньпін.

"Загроза економічних санкцій проти Росії не стримає її. Володимир Путін має відкриті двері до Китаю, які залишатимуться широко відкритими, що б не робив Захід", - пише газета.

Китай може врятувати Росію, навіть якщо її відключать від глобальної платіжної мережі SWIFT, а саме під'єднавшись до російської Системи передачі фінансових повідомлень (СПФС) через Транскордонну міжбанківську платіжну систему, щоб продовжити потік торгівлі та капіталу, пише видання.

Пекін також може під'єднати свою платіжну систему UnionPay до російської національної карти "Мир", якщо Москві заморозять картки Visa і Mastercard.

Китай надалі купуватиме російську нафту та зріджений природний газ, тому будь-які санкції на російську енергетичну галузь на кшталт тих, що були введені проти Ірану, є марними, стверджує Telegraph. Китай не може замінити всю техніку, що йде з Заходу, однак більшу її частину таки може, додає видання.

Автор фото, EPA Підпис до фото, "Тільки страх добре озброєного українського опору може змінити розрахунки Путіна", - вважає газета

"Тільки страх добре озброєного українського опору може змінити розрахунки Путіна на цій стадії, а це зводиться до постачання НАТО протитанкових та протиповітряних ракет, які підвищать ціну атаки до болісного рівня", - пише газета.

Аналітик Майкл Аллен, ексстратег-розвідник Білого дому, вважає, що ймовірність "великого нападу" Росії на Україну - два до трьох.

Цьому сприяє, зокрема, серйозна нестача газу на глобальному ринку, яку експлуатував Путін, а також сприйняття США у світі, зазначає видання.

"Розкол" між Зеленським і Байденом?

Однак такі сумні прогнози про російську загрозу поділяють не всі в Україні. Сам президент України дорікнув партнерам, що ті нібито безпідставно сіють паніку, чим здивував західних аналітиків, пише Financial Times.

"США робить все, що може, щоб допомогти Україні, гуртуючи союзників, надсилаючи їм оборонне озброєння. А президент Зеленський публічно критикує Сполучені Штати", - розмірковує Анжела Стент, старша аналітикиня Інституту Брукінгсу у Вашингтоні.

Автор фото, White House/Reuters

Непорозуміння між Байденом і Зеленським може бути "критичним фактором" у протистоянні за Україну, яке вже за кілька тижнів має дійти до фіналу, пише газета.

Експерт Ендрю Лохсен вважає, що такі суперечки між союзниками є "подарунком для Москви" та російської дезінформації.

Однак Київ та Вашингтон вже намагаються приглушити чутки про суперечки між лідерами, додає газета. Зокрема, речниця Білого Дому Джен Псакі тепер уникає слова "imminent" (неминучий), коли говорить про можливе російське вторгнення.

А деякі коментатори навіть вважають, що Байден схвалює той факт, що Зеленський не перебільшує загрозу.

"Збалансована поведінка Києва - це краще, ніж необачна поведінка. Частково через те, що міжнародна спільнота, США і НАТО, намагаються бути наполегливими, але не провокативними", - цитує видання професора міжнародної політики Університету Джорджтаун Чарльза Купчана.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба моніторингу ВВС