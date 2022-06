Найкращі серіали першої половини 2022 року

50 хвилин(и) тому

З початку війни BBC News Україна не висвітлювала події шоубізнесу та не писала про премʼєри у кіно та на телебаченні. Опублікувати цей матеріал редакція вирішила в надії, що він зможе на деякий час відволікти наших читачів від важких новин.

Розповідаємо про найкращі телевізійні драми, трилери та екранізації першої половини 2022 року.

Життя після життя

Це екранізація знаменитого роману Кейт Аткінсон, який отримав премію Costa Book Award 2013 року. Роман ставить питання: чи можна прожити ідеальне життя?

Головна героїня Урсула Тодд народжується у 1910 році, але помирає, не встигнувши зробити перший вдих. Доля дає дівчинці ще один шанс, і вона народжується знову. Так, Урсула перероджується ще багато разів, проживаючи різні версії свого життя, яке розгортається на тлі подій початку XX століття.

Урсулу не полишає відчуття, що вона повинна зробити щось важливе.

Головну героїню зіграла молода новозеландська акторка Томасін Мак-Кензі, яка стала відома за фільмами "Кролик Джоджо" та "Остання ніч у Сохо".

У серіалі також знялися Сіан Кліффорд ("Флібег") і Джеймс МакАрдл ("Мейр з Істтауна"), які зіграли батьків Урсули, а також Джессіка Браун Фіндлі з "Абатства Даунтон".

The Guardian назвав роман "дивом", сподіваємося, що екранізація цього непростого тексту не розчарує.

Серіал можна подивитися на каналах BBC Two та BBC iPlayer у Великій Британії.

Дивні дива 4 (Stranger Things 4)

Автор фото, Netflix/Alamy

Новий сезон серіалу, який вже став культовим, перетворюється на фільм жахів. Герої-діти помітно підросли й телевізійне шоу дорослішає разом із ними.

Цього разу вони борються з монстром на ім'я Векна, який знущається зі своїх жертв, живлячись їхніми найбільшими страхами.

Це передостанній сезон серіалу і його творці почали поступово згортати сюжетні лінії, даючи відповіді на питання, які непокоїли шанувальників.

Мабуть, найкращим моментом 4-го сезону є спроба урівноважити труднощі повсякденного життя підлітка з жахливими потойбічними силами, що мешкають у Гокінзі. Так перетинаються центральна містична тема з побутовою драмою героів.

Серед зіркового акторського складу насамперед варто відзначити гру Сейді Синка (Макс) і Міллі Боббі Браун ("Одинадцять").

Хоча бюджет і масштаб четвертого сезону в рази більший, ніж у дебютного епізоду серіалу, "Дивні дива" зберегли свою привабливість містичної драми 1980-х, яка міцно тримає глядача біля екрану.

Доступно на Netflix у всьому світі.

Станція Одинадцять (Station Eleven)

На перший погляд екранізація відомого роману Емілі Сент-Джон Мендел про світ, знищений пандемією, виглядає не найкращою ідею для перегляду.

Утім, те, як ця історія розказана, кардинально змінює похмурий сюжет твору. Завдяки ліричності, філософським роздумам і гуманізму вона виходить за межі трагедії, дає надію і вчить пережити останні події.

Не сподівайтесь зрозуміти усі перипетії сюжету. У ньому перетинаються дві часові лінії: сьогодення, в якому панує смертоносний грип, і майбутнє через 20 років, в якому спустошеним світом мандрує група шекспірівського театру.

Серіал вразить своєю художньою силою навіть найбільш спокушеного глядача телевізійних шоу останніх років.

Доступно на HBO Max у США та Starzplay у Великій Британії.

Дівчата з Деррі (Derry Girls)

Автор фото, Channel 4/Alamy

Третій і останній сезон улюбленої комедії Лізи МакГі про чотирьох дівчат та "англійського хлопця" з ірландського містечка Деррі повністю виправдала очікування.

Героїні закінчують школу, святкують 18-річчя й обговорюють іспити. І звісно жоден серіал про 1990-ті не обійдеться без трибʼюту Spice Girls.

Серіал також висвітлює події Конфлікту в Північній Ірландії, який визначив більшу частину історії острову в XX столітті.

Виконавців головних ролей блискуче доповнює акторка Шіван МакСвіні у ролі Сестри Майкл та її дотепні короткі репліки.

Доступний на Netflix у всьому світі.

Вигадана Анна (Inventing Anna)

Автор фото, Netflix

Серіал оповідає про двадцятилітню шахрайку Анну Делві, вона ж Анна Сорокіна, яка змусила повірити весь бомонд Нью-Йорка, що вона багата німецька спадкоємиця.

Серіал отримав неоднозначні відгуки. Але вже через декілька серій він захоплює історією фантастичного шахрайства та постаттю самої шахрайки, яка стала всесвітньо відомою не без допомоги самого телешоу.

Доступно на Netflix у всьому світі.

Патінко (Pachinko)

Автор фото, Apple TV+

Після досить невдалого запуску Apple TV+ стала однією з найпопулярніших потокових платформ року. Її найбільшим успіхом стали науково-фантастична драма Розрив (Severance), шпигунський трилер "Повільні коні" (Slow Horses) і перш за все історична корейська драма за мотивами однойменної книги.

Це історія молодої кореянки Сунджі, яка емігрує до Японії та бореться за місце під сонцем для себе й своєї дитини. Сюжет драми розгортається протягом майже всього XX століття.

Вже у 1980-х роках її онук, впевнений у собі банкір Соломон, дізнається про своє коріння. Роль літньої Сунджі зіграла нещодавня володарка "Оскара" Юн Ю Чжун.

Попри деякі слабкі моменти, серіал потужно розкриває тему колоніалізму, як на емоційному рівні, так і на інтелектуальному, й по праву може вважатися одним із найгучніших досягнень року. (HM)

Доступно на Apple TV+ у всьому світі.

Пошукова група (Search Party)

Не кожен серіал може похвалитися такими сюжетними поворотами, як ця комедія-драма HBO, яка виходить вже протягом п'яти сезонів.

Почавшись як детективна історія, серіал зухвало жонглює жанрами, від драми у залі суду до трилеру й постапокаліптичного зомбі-хорору в останньому сезоні.

Утім, це також тонка сатира на покоління міленіалів, які через свою мінливість, самозакоханість та безцільність ненавмисно знищують цей світ.

Безперечною перевагою цього шоу є також талановита гра Алії Шокат, яка перетворює свою героїню Дорі на моторошний голос покоління.

Доступно на HBO Max у США.

Хтось Десь (Somebody Somewhere)

Автор фото, HBO/Alamy

Цей один з найкращих зразків напівавтобіографічної комедійної драми у дусі "Нездари у всьому" (Master of None) Азіза Ансарі або "Почуваюся добре" (Feel Good) Мей Мартін.

Головна героїня чарівної мелодрами - жінка на імʼя Сем, роль якої виконує американська акторка стендапу Бріджет Еверетт, після смерті сестри повертається до рідного міста в Канзасі, де намагається розпочати життя знову. Вона раптом знаходить розраду у місцевому хорі, в якому несподівано розкривається її співочий талант.

Комедійний серіал чудово розкриває харизму Еверетт на екрані. А актор Джеффі Гіллері, який зіграв колегу й нового найкращого друга героїні, складає Еверетт ідеальну пару.

Доступно на каналі HBO Max у США та Now у Великій Британії.

Розрив (Severance)

Хоча події цього психологічного трилера відбуваються в офісі, йдеться зовсім не про драму на робочому місці. Герої серіалу працюють на таємничу компанію під назвою Lumon, розташовану у величезній штаб-квартирі з ретро-технологіями та моторошним дизайном.

Керівництво й багато співробітників корпорації пройшли процедуру під назвою "розділ". Завдяки їй людина не памʼятає нічого про роботу за межами корпорації й так само не знає нічого про своє особисте життя, коли вона в офісі.

Трилер, режисером і виконавчим продюсером якого виступив Бен Стіллер, викликає тривожні відчуття й водночас не дозволяє відірватися від екрану.

Доступно на Apple TV+ у всьому світі.

Ватажок (Top Boy)

Автор фото, Netflix

Після того як британський телеканалом Channel 4 відмовився від виробництва серіалу, його підхопив Netflix з легкої руки репера Дрейка, який активно домагався відродження шоу й став його виконавчим продюсером.

Другий сезон із Netflix, а загалом четвертий від початку серіалу присвячений Східному Лондону. Банди й торговці наркотиками, іммігранти та програми відбудови запущених районів створюють сувору, але правдиву картину життя британської столиці.

Репер Кано у ролі задумливого Саллі, що живе на човні, та Жасмін Джобсон у ролі безкомпромісної Джек додають своєю грою реалістичності цій історії.

Доступно на Netflix у всьому світі.

Буде боляче (This is Going to Hurt)

Страшний, але водночас смішний портрет британської системи охорони здоров'я, знятий на основі однойменних мемуарів колишнього лікаря Адама Кея.

Кей працював молодшим лікарем акушерсько-гінекологічного відділення лондонської лікарні й зміг досить точно зобразити умови праці в британських медичних закладах, а також наслідки понаднормової роботи та тиску на лікарів.

Самого Кея зіграв актор Бен Вішоу, який дивовижним чином змушує глядачів переживати за мало симпатичного персонажа, а також за його пацієнтів.

Реалії лікарень, зображені у серіалі, створюють доволі гнітючу картину британської медичної системи. Але водночас серіал сповнений людяності й гумору, як власне й щоденна робота кожного лікаря.

Доступно на BBC iPlayer у Великобританії та AMC у США.