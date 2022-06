Найкращі фільми 2022. На цю мить

У кінотеатрах Києва та інших українських міст поступово відновлюють програму світових прем'єр. Похід у кіно в тих містах, де це можливо, підтримає економіку країни й водночас стане маленькою радістю повернення до звичайного життя. Розповідаємо про найкращі кінопрем'єри цього року.

Все всюди і все одразу (Everything Everywhere All at Once)

Автор фото, Alamy

Творчий дует режисерів Деніеля Квана та Деніеля Шайнерта, відомий як Деніелс, 2016 року заявив про себе чорною комедією "Людина - швейцарський ніж" з Денієлом Редкліффом у головній ролі.

Цього разу вони створили фантастичну кунгфу-комедію про жінку, яка намагається розібратися з податками, а потрапляє у мультивсесвіт, де вона може існувати в різних версіях самої себе.

Головну роль виконала китайсько-малазійсько-американська акторка Мішель Єо, відома по фільмах "Завтра не помре ніколи", "Мемуари гейші", "Тигр підкрадається, дракон ховається". Роль лиходія-бухгалтера зіграв Джеймі Лі Кертіс.

Фільм зібрав 60 млн доларів у американському прокаті.

Топ Ґан: Меверік (Top Gun: Maverick)

"Найкращий стрілець" тричі потрапляв до списку найочікуваніших фільмів року, спочатку прем'єру продовження культового бойовика 1986 року планували на 2019-й.

Але арешті прихильники надзвукового пілотажу отримають задоволення, на яке вони так довго очікували, прем'єра також стала подарунком до 60-річчя самого Тома Круза.

Як зробити успішний сіквел фільму, який вийшов понад 30 років тому? Усе просто. Берете всі елементи оригіналу, які сподобалися глядачу, та робите їх у 10 разів кращими. У довгоочікуваному сиквелі славетного бойовика герой Круза Піт "Маверік" Мітчелл - капітан ВМС, а його давній суперник лейтенант "Айсмен" (Вел Кілмер) - тепер генерал.

А от пасію капітана Піта в новій частині замість Келлі Макгілліс зіграла Дженніфер Коннеллі.

Подія (Happening)

Минуле є прообразом сьогодення у переконливій й зворушливій історії Одрі Діван про студентку коледжу Енн (Анамарія Вартоломей), яка намагається зробити аборт у Франції в 1963 році.

Знаючи, що материнство зруйнує її майбутнє, Енн без вагань звертається по нелегальну допомогу. Фільм викриває лицемірство медичної системи та черствість суспільства в цілому.

Уникаючи нотацій або мелодрами, режисерка створює тонкий художній фільм на суспільно резонансу тему.

Я червонію (Turning Red)

Автор фото, Alamy

Темою дорослішання цей новий анімаційний фільм від Pixar нагадує іншу стрічку студії - "Думками навиворіт". Утім, він є унікальним з багатьох боків: це - перший фільм студії, режисеркою якого стала жінка і сюжет якого розгортається у Канаді.

Це також перший мультфільм Pixar, головна героїня якого - дівчинка з азійської родини.

Мейлін або Мей (Розалі Чанг) - старанна школярка, яка перетворюється на величезну кудлату червону панду щоразу, коли переживає стрес.

З огляду на те, що Мей — 13-річна канадка китайського походження, а дія фільму відбувається у Торонто на початку 2000-х років, "Я червонію" містить чимало автобіографічних деталей сценаристки й режисерки Домі Ші.

У вигляді панди Мей така мила, що тим, в кого є маленькі діти просто обов'язково потрібно замовити м'яку червону іграшку панди.

Герцог (The Duke)

Автор фото, Alamy

Кемптон Бантон (Джим Бродбент) колишній таксист із Ньюкасла зізнається у крадіжці картини Гої з лондонської Національної галереї. У 1961 році він вдерся через вікно туалету галереї й вкрав портрет герцога Веллінгтона, який написав Гоя.

Як пояснює герой, на злочин його штовхнула вартість телевізійної ліцензії для пенсіонерів.

Заснований на реальних подіях, "Герцог" - це дотепна, майстерно зроблена британська комедія. Стрічка сповнена ностальгії, але має й елементи сатири на снобізм британського істеблішменту.

Це останній повнометражний фільм режисера Роджера Мічелла ("Ноттінг Гілл", "Венера"), який минулого року пішов з життя.

Чоловічий рід (Men)

Це останній доказ того, що Алекс Гарленд ("Ex Machina", "Аннігіляція") є одним із найсміливіших режисерів світу.

"Чоловічий рід" - це оригінальний погляд на сексизм і чоловічі привілеї. Працюючи в жанрі горора, Гарленд наповнює його дотепними, містичними й соціально гострими елементами.

Харпер, переконливо зображена акторкою Джессі Баклі, втікаючи від трагедії в особистому житті, потрапляє у самотній будинок в англійській глушині. Рорі Кіннер блискуче грає кількох токсичних чоловіків, з якими доведеться стикнутися Харпер.

Історія показана виключно очима Харпер, але вона є також вдумливим дослідженням сприйняття та реальності, провини та туги.

Доктор Стрендж: у мультивсесвіті божевілля (Doctor Strange in the Multiverse of Madness)

Автор фото, Alamy

"Доктор Стрендж", вочевидь, поступається у першості на найкращу науково-фантастичну феєрію року фільму "Все всюди й одразу", але це не робить його менш розважальним і захопливим.

Цей найдивніший і найстрашніший з блокбастерів Marvel зняв режисер Сем Реймі, відомий трилогіями "Зловісні мерці" і "Людина павук" з Тобі Магвайром.

Реймі наповнює екран своєю любов'ю до класичних коміксів про супергероїв і фільмів жахів. Утім, фільм про летючих зомбі та зеленошерстих мінотаврів не позбавлений і серйозних роздумів - про сім'ю, віру та жертовність.

Нестерпна тяжкість величезного таланту (The Unbearable Weight of Massive Talent)

Автор фото, KATALIN VERMES/ LIONSGATE

У комедійному бойовику Ніколас Кейдж грає самого себе. Його герой переживає життєву кризу й за мільйон доларів погоджується прийти на день народження свого фаната, мільярдера-мексиканця, але тут починаються серйозні проблеми.

У "Нестерпній тяжкості" багато посилань на різні роботи актора, який відомий своїм відмінним почуттям гумору й вмінням посміятися зі своєї слави.

Онода: 10 000 ночей у джунглях (Onoda: 10,000 Nights In The Jungle)

Лейтенант Онода Хіроо був японським військовим, який відмовився вірити, що Друга світова війна закінчилася в 1945 році. Разом із побратимами він продовжував вести партизанську кампанію на Філіппінах до 1974 року.

Цей тригодинний епос про виживання режисера Артура Харарі передає приголомшливий масштаб і дивність цієї історії, заснованої на реальних подіях. Це також співчутливе дослідження особистості головного героя, якого в різні періоди життя зіграли Юя Ендо й Канджі Цуда.

Лейтенант зображений наївною й обманутою людиною, яка, однак, чіпляється за власний хибний світогляд попри очевидні докази протилежного.

Після Янга (After Yang)

Автор фото, Alamy

Когонада без перебільшення - геній. Режисер стильної драми "Колумб" (2017) і головна творча сила за вишуканим серіалом Apple TV+ "Патінко". Він вдихає нове життя та візуальний блиск у доволі банальний сюжет про робота з почуттями.

Колін Фаррелл грає батька, який намагається відремонтувати улюбленого робота своєї доньки Янга (Джастін Х. Мін), який вочевидь має проблиски людської душі.

Фільм про події, вочевидь, недалекого майбутнього приголомшує стилем і візуальною красою сцен, від з перших кадрів до несподіваного фіналу.

Правда про мене (True Things)

Англійська режисерка Гаррі Вутліфф запам'яталася глядачам своїм першим художнім фільмом "Тільки ти", в якому вона поміщає сюжет романтичної комедії у реальні життєві обставини.

У своїй другій кінороботі вона продовжує досліджувати взаємодію пристрасті й суворої сучасної реальності. Головну героїню (Рут Вілсон) вириває з її нудного офісного життя небезпечно спокусливий персонаж Тома Берка.

"Правда про мене" - це проникливий і чуттєвий роздум про те, як ми готові обманюватися, коли закохуємось.