21 найкращий серіал 2022 року

Оглядачі BBC Culture обрали найкращі телевізійні шоу 2022 року. У списку традиційно є не лише цьогорічні хіти стримінгових платформ, а й менш відомі серіали, які безперечно заслуговують на увагу.

Ведмідь (The Bear)

Автор фото, FX/Alamy

З огляду на гарячу атмосферу ресторанної кухні, як у прямому, так і в переносному сенсі, дивно, що досі було небагато телевізійних шоу про життя першокласного ресторану.

Отже, коли на платформі Hulu відбулася прем'єра "Ведмедя", серіал швидко став хітом літа. Джеремі Аллен Вайт грає вишуканого шеф-кухаря, який повертається з Нью-Йорка до рідного Чикаго, щоб керувати сендвічною крамницею своєї сім'ї після самогубства брата.

Але намагаючись відродити прибутковість закладу, він стикається із жорстким опором старого персоналу закладу, а також своєї юної помічниці Сідней (Айо Едебірі).

Серіал поєднує напружений сюжет з апетитною картинкою. Якщо ви, звісно, не веган, вигляд знаменитого чиказького сендвіча з яловичиною та деяких інших страв не залишить байдужим.

Доступно на Hulu у США та Disney+ у Великій Британії.

Краще подзвоніть Солу (Better Call Saul)

Цього року ми попрощалися з кількома чудовими серіалами (серед яких, також "Атланта", про яку нижче), але, мабуть, жоден фінал не був важливішим за завершення славетного спін-оффу Breaking Bad, в якому колишній злочинець Джиммі Макгілл (Боб Оденкірк) став адвокатом Волтера Вайта, змінивши імʼя на Сола Гудмена.

Хоча серіал задумували як спін-офф, в успіху якого не був упевнений сам творець шоу Вінс Гілліган, "Краще подзвоніть Солу", схоже, перевершив оригінальний проєкт, тонко зобразивши людину, яка йде на компроміс зі своїм сумлінням.

Журнал New Statesman зазначив, що "жоден серіал не передав краще складність людського життя".

Доступно на Netflix.

Початкова школа Ебботт (Abbott Elementary)

Автор фото, ABC

Серіал про страждання непомірно перевантажених роботою викладачів у школі в Філадельфії справив враження першим сезоном у грудні минулого року і не розчарував продовженням цієї осені.

Це ідеальне поєднання ситуативного гумору з гострим соціальним коментарем. Шоу перемогло у трьох з семи номінацій на церемонії Emmy цього року.

Доступно на ABC і Hulu у США та Disney+ у Великій Британії.

Репетиція (The Rehearsal)

Комік Натан Філдер створює правдоподібні симуляції важливих моментів життя своїх клієнтів, щоби підготувати їх до цього. Щоправда, не факт, що після такої підготовки у реальному житті все відбудеться так як треба.

Репетиція - мабуть, найдивніший різновид реаліті-шоу, в якому межа між реальним і уявним стає дедалі більш розмитою, як власне і питання етичності.

Доступно на HBO Max у США та Великій Британії.

Індустрія (Industry)

Автор фото, BBC/HBO

Чи є щось більш містичне для непосвячених і водночас більш привабливе, ніж світ, в якому обертаються шалені гроші. Другий сезон драми про молодих лондонських банкірів, схоже, перевершив свою премʼєру. Образи персонажів стають складнішими, торкаючись питань моралі.

Багато сексу, наркотиків і танцювальних хітів у саундтреку шоу переконливо відтворюють стан буття, коли постійне похмілля перемежається з відчайдушним бажанням досягти успіху.

Доступно на HBO Max у США та BBC iPlayer у Великій Британії.

Великі хлопці (Big Boys)

Важко згадати більш симпатичне телешоу серед серіалів цього року. Це частково автобіографічна комедія, створена британським коміком Джеком Руком про дружбу двох сусідів по кімнаті в університетському гуртожитку.

Джек і Денні (Ділан Ллевелін і Джон Пойнтінг із "Дівчат із Деррі") вчаться на першому курсі, один із них гей, другий гетеросексуал. Те, що могло би бути ситкомом про дивну пару вкрай несхожих друзів, виявляється тонкою сентиментальною комедією з блискучою грою Джона Пойнтінга.

Своєю теплотою і щирістю історія здатна відновити нашу віру в людство.

Доступно на All4 у Великій Британії.

Андор (Andor)

Автор фото, Lucasfilm/Alamy

Навіть віддані шанувальники "Зоряних воєн" мусять визнати, що розширення франшизи до спільного кіно- і телевсесвіту не дало поки що очікуваного результату. А тому не дивно, що останнє шоу франшизи, яке вийшло на Disney+ цієї осені вразило глядачів здатністю кинути виклик корпоративним правилам.

Серіал є приквелом до фільму "Бунтар Один", сценарист якого Тоні Гілрой став виконавчим продюсером і головним сценаристом останньої частини франшизи.

Фантастична драма оповідає про злодія Кассіані Андорі (його роль виконав Дієго Луна), який приєднується до Альянсу повстанців у боротьбі проти Галактичної імперії.

В руках Гілроя чергова частина фантастичного епосу стає переконливим і моторошно реальним дослідженням авторитаризму.

Як зазначає The Guardian, "Гілрой… не надто переймається тим, що робили його попередники, а зосереджується на людській драмі, візуально приголомшливих декораціях і бездоганному сценарії". Приємна новина для шанувальників - робота над другим сезоном "Андора" вже почалась.

Доступно на Disney+.

Атланта (Atlanta)

Після чотирирічної перерви напівавтобіографічна комедійна драма Дональда Гловера повертається одразу з двома частинами останнього сезону, який стає фінальним.

Гловер сміливо експериментує із жанрами, розсуваючи можливості того, чого можна досягти на маленькому екрані, водночас пропонуючи глибокий та іронічний коментар про сучасну Америку.

Перша частина останнього сезону розповідає про європейський тур репера Paper Boi, пропонуючи тонку сатиру на соціальні звичаї і ставлення до расового питання по інший бік Атлантики.

У другій частині ґурт повертається у рідну Джорджію для блискучого прощального концерту. Цього серіалу, без сумніву, не вистачатиме, але гідне місце в історії телебачення йому гарантовано.

Доступно на Hulu у США та Disney+ у Великій Британії.

Заради сестри (Bad Sisters)

Автор фото, Apple TV+

Ірландська комедійна драма є адаптацією бельгійського серіалу, сценаристкою і виконавицею головної ролі в якому стала Шерон Горган, найбільш відома фільмом "Катастрофа".

Серіал оповідає про братів і сестер однієї родини, які живуть у Дубліні і обговорюють вбивство чоловіка-абʼюзера однієї із сестер.

Утім, дискусії залишилися у минулому, а чоловіка сестри дійсно вбили, але хто це зробив залишається загадкою протягом 10 серій телешоу.

Доступний на Apple TV+.

Шервуд (Sherwood)

Кримінальна драма поширений серіальний жанр, однак важко знайти більш інтелектуальне і інтригуюче телешоу, ніж цей серіал, створений відомим драматургом і сценаристом Джеймсом Гремом.

Сюжет переносить нас у часи шахтарських страйків у 1980-х роках в Британії і оповідає про таємничого вбивцю з арбалетом, який ховається у знаменитому Шервудському лісі неподалік від Ноттінгемшира.

Натхненний реальною історію, Грем створює складний портрет суспільства, в якому питання "так хто ж вбивця" здається менш важливим, ніж питання "як люди могли скотитися до такого?"

Доступно на Britbox у США та BBC iPlayer у Великій Британії.

Уряд: влада і слава (Borgen: Power and Glory)

Данська політична драма має легіон шанувальників у всьому світі, а минулого року вона посіла 40-ве місце серед найкращих серіалів XXI століття в опитуванні BBC Culture.

Після девʼятирічної перерви на екрани виходить четвертий сезон драми.

"Влада і слава" оповідає історію боротьби за владу міністерки закордонних справ Біргітт Ніборг (Сідсе Бабетт Кнудсен) у той час, коли в арктичній частині країни виявляють нафту.

Серіал порушує теми змін клімату, сучасної політики та розбещення владою. "Уряд" залишається найкращою політичною драмою всіх часів", - пише оглядачка BBC Culture Керін Джеймс.

"Новому сезону вдається зберегти суть серіалу, додавши новітні теми, як-от соціальні мережі та глобальну політику".

Доступний на Netflix.

Дивні дива 4 (Stranger Things 4)

Автор фото, Netflix/Alamy

Новий сезон серіалу, який вже став культовим, перетворюється на фільм жахів. Герої-діти помітно підросли й телевізійне шоу дорослішає разом із ними.

Цього разу вони борються з монстром на ім'я Векна, який знущається зі своїх жертв, живлячись їхніми найбільшими страхами.

Це передостанній сезон серіалу і його творці почали поступово згортати сюжетні лінії, даючи відповіді на питання, які непокоїли шанувальників.

Мабуть, найкращим моментом 4-го сезону є спроба урівноважити труднощі повсякденного життя підлітка з жахливими потойбічними силами, що мешкають у Гокінзі. Так перетинаються центральна містична тема з побутовою драмою героїв.

Серед зіркового акторського складу насамперед варто відзначити гру Сейді Синка (Макс) і Міллі Боббі Браун ("Одинадцять").

Хоча бюджет і масштаб четвертого сезону в рази більший, ніж у дебютного епізоду серіалу, "Дивні дива" зберегли свою привабливість містичної драми 1980-х, яка міцно тримає глядача біля екрана.

Доступно на Netflix у всьому світі.

Станція Одинадцять (Station Eleven)

На перший погляд, екранізація відомого роману Емілі Сент-Джон Мендел про світ, знищений пандемією, виглядає не найкращою ідею для перегляду.

Утім, те, як ця історія розказана, кардинально змінює похмурий сюжет твору. Завдяки ліричності, філософським роздумам і гуманізму вона виходить за межі трагедії, дає надію і вчить пережити останні події.

Не сподівайтесь зрозуміти усі перипетії сюжету. У ньому перетинаються дві часові лінії: сьогодення, в якому панує смертоносний грип, і майбутнє через 20 років, в якому спустошеним світом мандрує група шекспірівського театру.

Серіал вразить своєю художньою силою навіть найбільш спокушеного глядача телевізійних шоу останніх років.

Доступно на HBO Max у США та Starzplay у Великій Британії.

Дівчата з Деррі (Derry Girls)

Автор фото, Channel 4/Alamy

Третій і останній сезон улюбленої комедії Лізи МакГі про чотирьох дівчат та "англійського хлопця" з ірландського містечка Деррі повністю виправдала очікування.

Героїні закінчують школу, святкують 18-річчя й обговорюють іспити. І звісно жоден серіал про 1990-ті не обійдеться без трибʼюту Spice Girls.

Серіал також висвітлює події конфлікту в Північній Ірландії, який визначив більшу частину історії острова в XX столітті.

Виконавців головних ролей блискуче доповнює акторка Шіван МакСвіні у ролі Сестри Майкл та її дотепні короткі репліки.

Доступний на Netflix у всьому світі.

Вигадана Анна (Inventing Anna)

Серіал оповідає про двадцятилітню шахрайку Анну Делві, вона ж Анна Сорокіна, яка змусила повірити весь бомонд Нью-Йорка, що вона багата німецька спадкоємиця.

"Вигадана Анна". Серіал про шахрайку з Росії б'є рекорди Netflix

Серіал отримав неоднозначні відгуки. Але вже через декілька серій він захоплює історією фантастичного шахрайства та постаттю самої шахрайки, яка стала всесвітньо відомою не без допомоги самого телешоу.

Доступно на Netflix у всьому світі.

Патінко (Pachinko)

Автор фото, APPLE TV+

Після досить невдалого запуску Apple TV+ стала однією з найпопулярніших потокових платформ року. Її найбільшим успіхом стали науково-фантастична драма Розрив (Severance), шпигунський трилер "Повільні коні" (Slow Horses) і перш за все історична корейська драма за мотивами однойменної книги.

Це історія молодої кореянки Сунджі, яка емігрує до Японії та бореться за місце під сонцем для себе й своєї дитини. Сюжет драми розгортається протягом майже всього XX століття.

Вже у 1980-х роках її онук, впевнений у собі банкір Соломон, дізнається про своє коріння. Роль літньої Сунджі зіграла нещодавня володарка "Оскара" Юн Ю Чжун.

Попри деякі слабкі моменти, серіал потужно розкриває тему колоніалізму, як на емоційному рівні, так і на інтелектуальному, й по праву може вважатися одним із найгучніших досягнень року. (HM)

Доступно на Apple TV+.

Пошукова група (Search Party)

Не кожен серіал може похвалитися такими сюжетними поворотами, як ця комедія-драма HBO, яка виходить вже протягом п'яти сезонів.

Почавшись як детективна історія, серіал зухвало жонглює жанрами, від драми у залі суду до трилеру й постапокаліптичного зомбі-хорору в останньому сезоні.

Утім, це також тонка сатира на покоління міленіалів, які через свою мінливість, самозакоханість та безцільність ненавмисно знищують цей світ.

Безперечною перевагою цього шоу є також талановита гра Алії Шокат, яка перетворює свою героїню Дорі на моторошний голос покоління.

Доступно на HBO Max у США.

Хтось Десь (Somebody Somewhere)

Автор фото, HBO/Alamy

Цей один з найкращих зразків напівавтобіографічної комедійної драми у дусі "Нездари у всьому" (Master of None) Азіза Ансарі або "Почуваюся добре" (Feel Good) Мей Мартін.

Головна героїня чарівної мелодрами - жінка на імʼя Сем, роль якої виконує американська акторка стендапу Бріджет Еверетт, після смерті сестри повертається до рідного міста в Канзасі, де намагається розпочати життя знову. Вона раптом знаходить розраду у місцевому хорі, в якому несподівано розкривається її співочий талант.

Комедійний серіал чудово розкриває харизму Еверетт на екрані. А актор Джеффі Гіллері, який зіграв колегу й нового найкращого друга героїні, складає Еверетт ідеальну пару.

Доступно на каналі HBO Max у США та Now у Великій Британії.

Розрив (Severance)

Хоча події цього психологічного трилера відбуваються в офісі, йдеться зовсім не про драму на робочому місці. Герої серіалу працюють на таємничу компанію під назвою Lumon, розташовану у величезній штаб-квартирі з ретро-технологіями та моторошним дизайном.

Керівництво й багато співробітників корпорації пройшли процедуру під назвою "розділ". Завдяки їй людина не памʼятає нічого про роботу за межами корпорації й так само не знає нічого про своє особисте життя, коли вона в офісі.

Трилер, режисером і виконавчим продюсером якого виступив Бен Стіллер, викликає тривожні відчуття й водночас не дозволяє відірватися від екрана.

Доступно на Apple TV+ у всьому світі.

Ватажок (Top Boy)

Автор фото, Netflix

Після того, як британський телеканал Channel 4 відмовився від виробництва серіалу, його підхопив Netflix з легкої руки репера Дрейка, який активно домагався відродження шоу й став його виконавчим продюсером.

Другий сезон із Netflix, а загалом четвертий від початку серіалу присвячений Східному Лондону. Банди й торговці наркотиками, іммігранти та програми відбудови запущених районів створюють сувору, але правдиву картину життя британської столиці.

Репер Кано у ролі задумливого Саллі, що живе на човні, та Жасмін Джобсон у ролі безкомпромісної Джек додають своєю грою реалістичності цій історії.

Доступно на Netflix у всьому світі.

Буде боляче (This is Going to Hurt)

Страшний, але водночас смішний портрет британської системи охорони здоров'я, знятий на основі однойменних мемуарів колишнього лікаря Адама Кея.

Кей працював молодшим лікарем акушерсько-гінекологічного відділення лондонської лікарні й зміг досить точно зобразити умови праці в британських медичних закладах, а також наслідки понаднормової роботи та тиску на лікарів.

Самого Кея зіграв актор Бен Вішоу, який дивовижним чином змушує глядачів переживати за мало симпатичного персонажа, а також за його пацієнтів.

Реалії лікарень, зображені у серіалі, створюють доволі гнітючу картину британської медичної системи. Але водночас серіал сповнений людяності й гумору, як власне й щоденна робота кожного лікаря.

Доступно на BBC iPlayer у Великій Британії та AMC у США.