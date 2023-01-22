Як король зі скелетом одружився⁠⁠

1 година тому

Автор фото, The Women's Art Collection, Murray Edwards College Підпис до фото, Як і більшість робіт Паули Рего, її портрет Інес одночасно і захоплює, і бентежить

Ця історія стара як світ - двох закоханих несправедливо розлучили. Але, на відміну від класичних Ромео і Джульєтти, історія короля Педру I й Інес де Кастро у чомусь нагадує фільм жахів, де у фіналі є ексгумація і коронація мумії.

Розповімо її такою, якою вона дійшла до наших днів.

Інес де Кастро, гарна іспанська дворянка зі шляхетної кастильської родини, була фрейліною Констанси Вільєнської, яка у 1340 році вирушила до Лісабона, щоб стати дружиною Дона Педру I - спадкоємця португальського престолу.

Педру за наказом свого батька - Альфонсу IV одружився з Констансою, але закохався в Інес.

Довго Інес і Педру зустрічались таємно. Але в листопаді 1345 при пологах померла Костанса, і стосунки коханців набули більш офіційного характеру. Щоб бути ближчим до свого коханого, Інес переїздить до монастиря Санта-Клара в Коїмбрі. Там вона народжує йому 3-х синів і дочку, яких так і не вдалося визнати законними.

Усі ці події відбувались за часів палацових інтриг. Батько принца втрачає підтримку знаті, його становище на престолі стає хитким.

Король кілька разів намагався одружити сина, але той відмовлявся. Тоді королівська рада вирішила, що присутність Інес - надто великий політичний ризик і її необхідно прибрати. 7 січня 1355 Альфонсу надіслав трьох найманців до Інес, які вбили її на очах у маленьких дітей.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Інес поховали в монастирі Святої Марії в Алькобасі. Педро особисто керував будівництвом її гробниці, а поруч збудував гробницю для себе

Розлючений Педру повстав проти батька й занурив країну у тривалу громадянську війну. Незабаром Альфонсу помирає, Педру вступає на престол і починає пошуки вбивць Інес. Коли їх знайшли, Педру особисто вирізав серце кожному з них.

За рік Педру, як свідчить легенда, зібрав у палаці вельмож і присягнув їм, що був повінчаний з Інес.

Її тіло перевезли з Коїмбри, одягли у королівські шати і посадили на трон. Голову увінчали короною, і всі придворні мали віддавати мертвій фаворитці королівську шану й цілувати руку та край її сукні.

Потім рештки Інес з надзвичайною пишністю поховали в королівській усипальниці.

Вагомих доказів реальності цих подій немає. Однак відомо, що Педру навмисно облаштував у Коїмбрі дві гробниці — для себе й Інес — одну навпроти одної, щоб побачити свою королеву перед страшним судом.

На мармурі гробниць вибито Até o fim do mundo. — "До кінця світу…".

Як історія стала міфом

Сучасні джерела посмертну коронацію Інес називають легендою, оскільки ця історія з'явилась лише у 1577 році у п'єсі Херонімо Бермудеса "Нісе Лауреада".

Однак відтоді сцена божевільного монарха, який наполягає на тому, щоб рештки його коханої коронували, а придворні мали поцілувати її руку, привернула увагу багатьох митців. Історія знайшла своє відображення у гротескних декораціях безлічі п'єс, опер і романів.

Захопив він і відому португальську художницю Паулу Рего. На її картині Інес зображена у вигляді скелета в золотавому й карміновому одязі, Педру цілує її руку й одягає на голову корону.

Картина, як і більшість робіт Рего, одночасно зачаровує і бентежить. У глядачів виникає дивне відчуття, що мертва королева дивиться їм просто у вічі.

"Паулу дуже цікавили випадки насильства проти жінок, і це трагічний і жорстокий приклад", - каже кураторка колекції жіночого мистецтва Наомі Полонські.

"Художниця також цікавилась фольклором і байками, і цей елемент тут теж присутній. [Історія Інес] піддається дуже яскравим образам — ви не можете пройти повз скелет у королівській сукні, не зупинившись і не поцікавившись, що там відбувається?"

Автор фото, Alamy Підпис до фото, На цій картині 1822 року французька художниця Ежені Серв'єр зобразила Інес, яка благає про помилування короля Альфонсу

Моторошна чарівність Інес, безсумнівно, викликала великий інтерес. Однак митці інтерпретували цю історію по-різному, розкриваючи безліч тем: кохання і відданість, невинність і несправедливість, політика і війна, божевілля і одержимість, смерть і горе, жіночність і мужність.

"Оскільки історичних документів того часу мало, митці мають більшу свободу дій, - каже Аїда Жордао, португальсько-канадська науковиця і театральна діячка з Йоркського університету в Торонто. - Митці можуть розкривати її заново, додаючи до того, що я називаю палімпсестом Інес де Кастро: нові версії написані поверх старих історій".

І дійсно, важко переоцінити, наскільки ця історія відома в Португалії. "Це в нашій колективній пам'яті, - каже Жордау, яка народилась в Лісабоні. - Більшість португальських школярів знайомляться з нею у четвертому чи п'ятому класі. Мій племінник, приміром, грав убивцю Інес у шкільній виставі".

Однак у деяких версіях, зокрема для сімейного перегляду, найбільш шокувальні елементи намагалися згладити. Так, ще в 1637 році іспанський драматург Луїс Велес де Гевара у своїй трагедії Renair Después de Morir прискорив помсту Педру, і коронація Інес відбулася за 24 години після її вбивства, а не за кілька років. "Що це дає? Привабливий труп", - каже Жордао. Романтизм історії не порушено.

Впродовж XVII і XVIII століть історія Педру й Інес постійно подорожувала Європою. Не дивно, що їхнє приречене кохання лягло в основу популярних опер італійською, англійською та німецькою мовами.

Сучасна інтерпретація

У ХХ столітті Інес з'явилась в роботах американського поета Езри Паунди. Про кохання Педру й Інес зняли три фільми і серіал, останній з яких вийшов на екрани у 2018 році.

Для португальської аудиторії ця історія настільки відома, що з неї навіть жартують. Так, нещодавно світ побачила дитяча книжка з ілюстраціями Маріо Клаудіо під назвою Nero e Nina, яка розповідає історію закоханих собак — вірного мастифа Педру та елегантної віппетки Інес.

Однак, враховуючи масштаб легенди, довговічність та суміш романтики й жаху, видається трохи дивним, що про неї недостатньо знають за межами Португалії. З неї точно б вийшов гарний блокбастер чи розкішний серіал у стилі "Гри престолів".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Опера "Інес де Кастро" — яскрава і жахлива історія вбивства

Так, мабуть, і має бути в історії про мертву королеву, яку просто так не забудуть.