Найкращі серіали лютого: що подивитися

Керін Джеймс

BBC Culture

1 година тому

Автор фото, Netflix

Кореспондентка ВВС Culture Керін Джеймс пропонує список найбільших прем'єр лютого - від повернення хітового серіалу Netflix "Ти" (You) до відродження культового ситкому "Майстри вечірок" (Party Down) і нового серіалу про подорожі із зіркою "Шіттс Крік" (Schitt's Creek) Юджином Леві.

1. Ноллі (Nolly)

Автор фото, ITV

Ноель Гордон, відома як Ноллі, була зіркою мильної опери "Перехрестя", але її кар'єра завершилася у 1981 році, коли її раптово звільнили на піку популярності, до великого здивування глядачів.

Гелена Бонем-Картер повертає її до життя у серіалі Рассела Т. Девіса. За словами Девіса, однією з його перших телевізійних робіт було написання сценарію - який так і не використали - для "Перехресть", і він хотів розповісти історію про те, що відбувалося за лаштунками цього серіалу протягом 40 років.

Г'ю Грант успішно зіграв роль опального політика Джеремі Торпа в попередньому мінісеріалі Девіса "Дуже англійський скандал", тож Бонем-Картер цілком може розраховувати на подібний успіх у ролі Ноллі.

Прем'єра "Ноллі" відбудеться 2 лютого на ITVX у Великій Британії та пізніше на PBS у США.

2. Вбивство у Біг-Горні (Murder in Big Horn)

Автор фото, Getty Images

Зниклі безвісти та вбиті індіанські жінки, чиї зникнення часто замовчуються як випадкові, були в центрі уваги багатьох драм, зокрема фільму 2017 року "Вітряна ріка" (Wind River) і серіалу ABC з Гіларі Свонк "Аляска Дейлі" (Alaska Daily).

Документальний серіал "Вбивство у Біг-Горні" розглядає кілька реальних убивств у Монтані через інтерв'ю з близькими жертв і злочинців, зокрема їхніми сім'ями та місцевими правоохоронцями.

Співрежисери добре знають тематику. Разелла Беналі написала сценарій для чудової індіанської драми AMC "Темні вітри" (Dark Winds), а Метью Галкін зняв документальний фільм Showtime "Вбивство у Байю" (Murder in the Bayou).

Серіал, який минулого місяця показали на кінофестивалі "Санденс", дає жінкам, про яких він знятий, справедливість і увагу, яких багато з них ніколи не отримували за життя.

Прем'єра "Вбивства у Біг-Горні" відбудеться 3 лютого на Showtime.

3. Ще не мертва (Not Dead Yet)

Автор фото, ABC

Сіткоми останнім часом - на піку популярності, і серед них - історія журналістки у виконанні Джини Родрігес, яка кинула кар'єру, щоб втілити мрію свого хлопця відкрити ресторан - як виявилося, лише для того, щоб через десять років залишитися самотньою і без роботи.

Вона влаштовується на роботу у місцеву газету в Пасадені, штат Каліфорнія, як авторка некрологів. У чому тут родзинка? Вона бачить мертвих людей, привидів тих, про кого пише, - їх грають запрошені зірки з комедій минулого, зокрема Мартін Малл і Ріа Перлман.

Родрігес, яку глядачі полюбили за роль у "Незайманій Джейн", має шанс на ще одну яскраву роль.

Прем'єра "Ще не мертва" відбудеться 8 лютого на ABC у США.

4. "Ти" (You)

Автор фото, Netflix

Пенн Беджлі повертається в четвертому сезоні серіалу про найчарівнішого серійного убивцю з часів Декстера.

Після вбивства своєї не менш злочинної дружини та інсценування власної смерті чоловік, якого ми знаємо як Джо, з'являється в Лондоні як професор університету на ім'я Джонатан Мур.

Він досі, як і в третьому сезоні, одержимий Марієн, водночас новою його мішенню стане власниця художньої галереї Кейт у виконанні Шарлотти Річчі.

"Ти" - один із найуспішніших серіалів Netflix, і так само як і багато інших хітів, цей сезон складатиметься із двох частин, між якими буде місяць перерви.

Прем'єра відбудеться 9 лютого на Netflix.

5. Африканські королеви: Нзінга (African Queens: Njinga)

Автор фото, Netflix

Компанія Джади Пінкетт Сміт випустила новий серіал, який поєднує в собі документалістику з інсценізаціями, розповідаючи історії реальних африканських королівських осіб.

У першому сезоні йдеться про Нзінгу, воїтельку 17-го століття. Ця військова і політична лідерка воювала проти португальських колонізаторів і правила землями Ндонго і Матамба на території сучасної Анголи.

Netflix вдало обрав час для цього серіалу. Успіх таких стрічок як "Королева-воїн" (The Woman King) та "Чорна пантера: Ваканда назавжди" (Black Panther: Wakanda Forever) підготував глядачів до нових історій про африканських жінок, які очолили свій народ.

Прем'єра "Африканські королеви: Нзінга" відбудеться 15 лютого на Netflix

6. Привіт, завтра! (Hello Tomorrow!)

Автор фото, Apple TV+

Усі, хто бачив Біллі Крадапа у ролі керівника телемережі в "Ранковому шоу" (The Morning Show), знають, що він може майстерно зобразити вічно усміхненого, але маніпулятивного персонажа.

У новому серіалі він грає ще одного слизького типа - Джека, який продає нерухомість на Місяці покупцям у США. Машини та одяг виглядають як у 1950-тих, але водночас є роботи і футуристичні винаходи, як-от краватка, що самостійно зав'язується.

Джек і його команда продають нещасним людям обіцянку нового старту в космосі. Сюжет ми не розкриваємо через спойлери, проте цілком можемо згадати про цікавий акторський склад. Генк Азарія грає продавця, що має проблеми з азартними іграми, Джекі Вівер - матір Джека, а Елісон Пілл - незадоволену домогосподарку, яка готова втекти на Місяць.

Прем'єра відбудеться 17 лютого на AppleTV+.

Автор фото, Apple TV+

7. "Неохочий мандрівник" з Юджином Леві (The Reluctant Traveller With Eugene Levy)

Зірка та співавтор фільму "Шіттс-Крік" Юджин Леві став головним героєм нового серіалу про подорожі. Він переносить глядачів в екзотичні місця по всьому світу, хоча, як він зізнається у трейлері, сам він більше звик до "домашнього життя".

Його небажання залишати зону комфорту комічною ниткою проходить через серіал, у якому він потрапляє в Арктику, на Мальдіви, у джунглі Коста-Рики та в національний парк зі слонами в Африці.

Прем'єра серіалу відбудеться 24 лютого на міжнародному каналі AppleTV+.

8. "Майстри вечірок" (Party Down)

Автор фото, Starz

Попередній сезон цього їдкого культового серіалу про незадоволених офіціантів з Лос-Анджелеса закінчився в 2010 році. Тепер виходить третій сезон, переважно із тим самим акторським складом, який тепер став іще популярнішим.

Адам Скотт, який зіграв Генрі, тепер більш відомий за серіалом "Розділення" (Severance). Серед інших зірок - Джейн Лінч, Мартін Старр, Кен Маріно, Меган Маллаллі та Дженніфер Гарнер.

Через 13 років одні з офіціантів залишили компанію, а інші ні, тож як вони знову зібралися разом - залишається загадкою, але на рекламних фото вони зображені у звичних уніформах з рожевими метеликами.

Формат серіалу залишився тим самим - кожна серія показує нову вечірку багатіїв, яку обслуговують герої. І так само їдким залишився і гумор.

Прем'єра серіалу відбудеться 24 лютого на Starz.

9. Консультант (The Consultant)

Автор фото, Amazon Prime Video/Alamy

Соціопат чи пекельний бос? Крістоф Вальц грає Регуса Патоффа, нового консультанта в ігровій компанії. У цьому похмурому комічному трилері консультант незабаром перебирає контроль над бізнесом і не просто змушує працівників нервувати - він може дійсно зруйнувати їм життя.

Комічне лиходійство - одна зі спеціалізацій Вальса, зокрема відточена у фільмах Квентіна Тарантіно "Безславні виродки" та "Джанго звільнений". Здається, він ідеально підходить для цього серіалу, який, ймовірно, змусить вас трохи приязніше поглянути на вашого справжнього боса.

Прем'єра "Консультанта" відбудеться 24 лютого на Prime Video.

10. Зв'язок (Liaison)

Автор фото, Apple TV+

Головні ролі в цьому гламурному трилері про міжнародні інтриги, шпигунів, секс, зраду та комп'ютерних хакерів зіграли Венсан Кассель і Єва Грін.

Кассель грає приватного безпекового агента, найнятого тіньовою французькою компанією, щоб отримати інформацію від хакерів, які викрали розвіддані з Сирії. Грін - британську чиновницю, яка працює у сфері кібербезпеки, а Пітер Муллан - її вимогливого боса.

Дія відбувається в кількох містах, але здебільшого в Лондоні та Парижі. На екрані лунатимуть стрілянина та вибухи - і, звісно, на глядачів чекатимуть бурхливі стосунки Касселя та Грін.

Прем'єра серіалу відбудеться 24 лютого на Apple TV+.

11. Незабутий (Unforgotten)

Автор фото, ITV

Коли персонаж Ніколи Уокер, інспекторка Кессі Стюарт загинула в автокатастрофі в останньому сезоні "Незабутого", це могло бути кінцем напруженої драми про детективів, які досліджують нерозкриті справи.

Але, на радість фанатам, серіал вирішили продовжити - із Сандживом Бхаскаром у ролі інспектора Санні Хана, який тепер підпорядковується новій керівниці на ім'я Джессіка Джеймс (Шінейд Кінан).

Залишається сподіватися, що розсудливий Санні не повторить долю своєї колишньої начальниці Кессі.

Прем'єра серіалу відбудеться на ITV у Британії та на PBS у США.