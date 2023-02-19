"Режим гобліна". Чому бути неохайним - корисно

Голлі Вільямс

BBC Culture

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Японська письменниця та гуру чистоти Марі Кондо зізналась, що відмовилась від прибирання після народження третьої дитини

Життя - непередбачуване й хаотичне, і нам здається: якщо все "правильно організувати", буде значно краще. Чи так це насправді?

Марі Кондо, японська письменниця, що написала популярну книжку про "магічне прибирання" — і заробила на цьому мільйони, нещодавно зізналась, що тепер дозволяє собі "бути недосконалою".

На одному з останніх вебінарів, як пише Washington Post, гуру прибирання зізналась, що в неї вдома часто панує безлад.

"Буквально вчора я була головною експерткою з організації домашнього побуту, але зараз я відмовилась від постійної чистоти — і це пішло мені на користь. Я проводжу час так, як правильно для мене — я витрачаю його на своїх дітей", — заявила Кондо, чия молодша дитина народилася 2021 року.

Це зізнання Кондо викликало хвилю схвальних коментарів у соцмережах. Багато користувачів твіттера подякували Кондо за відвертість, і за те, що вона визнала очевидне: утримувати будинок в ідеальному порядку, виховуючи трьох дітей, неможливо. Навіть якщо ти займаєшся наведенням чистоти професійно.

Переосмислення Кондо, без сумніву, щире - зрештою, людина, яка вкладає весь свій ресурс у дитину, її добробут, розвиток і здоров'я, не може сама тягнути на собі побут і тримати квартиру в ідеальному порядку.

А, можливо, приклад Кондо показує більш глибинні зрушення в суспільстві.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На зміну одержимості чистотою прийшов більш спокійний підхід до безладу

"Режим гобліна"

За версією Оксфордського словника англійської мови, головним словом 2022 року став вираз goblin mode ("режим гобліна").

Він описує поведінку, що не відповідає соціальним нормам й стосується неохайної людини, яка потурає своїм лінощам і не бажає виходити з дому.

Сам термін зародився у 2009 році, але набув поширення лише 2022 року - коли в багатьох країнах послабили коронавірусні обмеження, і люди почали частіше виходити на вулицю.

"Вираз, вочевидь, показав настрій людей, які відкинули ідею повернення до нормального життя або повстали проти дедалі більш недосяжних естетичних стандартів", - уточнюють в "Оксфордському словнику англійської мови".

Гештег #goblinmode в соцмережах часто використовують як антонім терміна "найкраща версія себе", що передбачає ранній підйом, регулярні заняття спортом, догляд за собою, правильне харчування тощо.

Також, на думку психологів, великий вплив мають глобальні політичні й економічні потрясіння. У такій нестабільній ситуації люди сьогодні дивляться на соціальні норми по-іншому, дозволяючи собі відмовитись від колишніх очікувань суспільства й встановлюють свої власні правила життя.

Затишний хаос

Глобальна криза змусила багатьох працювати дистанційно. Так в інтер'єрах з'явився безлад, а з ним стиль сluttercor, що є повною протилежністю мінімалізму.

Cluttercore (від англійського clutter, безлад) означає затишний хаос. Саме цей тренд за кілька років призвів до захоплення максималізмом й послабив "стерильність" фото у соцмережах.

Вже навіть з'явилися пародії на каталог Ikea, де замість ідеальних кімнат зображені розкидані речі та захаращені оселі.

Фото у стилі cluttercore не прагнуть бути кращими. Домівки з цим гештегом зазвичай виглядають тісними й обжитими, а коментарі до них - безтурботні.

Це - своєрідна противага перфекціонізму, який просували раніше.

Автор фото, Getty Images

Естетика "втомленої англійки"

В одязі теж з'явився новий тренд - комфорт, простота, зручність. Волосся поспіхом зібране в розпатланий пучок.

Редактори видання Dazed назвали цей стиль "втомлена англійка".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Втомлена англійка" Бріджит Джонс

На платформі TikTok почали поширювати відео дівчат, одягнених у спідниці середньої довжини, чоботи до колін та різнобарвні шарфи.

За словами фахівців, ця тенденція з'явилась завдяки популярним фільмам 2000-х - "Щоденник Бріджит Джонс" та "Відпустка за обміном". Головні героїні цих стрічок носять смішні піжами, зворушливі светри й короткі шалики.

Фахівці зазначають, що стиль "втомлена англійка" дозволяє нинішній молоді зрозуміти, який одяг носили звичайні люди в епоху нульових.

"Тенденція дозволяє відкрити для себе одяг звичайних людей, на відміну від екстремальних образів у музичних відеокліпах та модних шоу".

"Втомлена англійка" Бріджит Джонс, можливо, й виглядала трохи скуйовдженою, але водночас була абсолютно чарівною.

Вона також знала, що вино з друзями і флірт з Г'ю Грантом і Коліном Фертом важливіші за ідеальний вигляд чи бездоганний будинок.

Сказати "так" хаотичній природі світу

Однак люди, що відмовляються від постійної чистоти, досі є об'єктом стигми. Їх часто вважають апатичними й такими, що живуть "неправильним" життям.

Ось, як на цю тему висловився відомий музикант Джим Моррісон: