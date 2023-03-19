Розкішні й зухвалі: 10 культових коштовностей в історії

Дейзі Вудворд

BBC Culture

1 година тому

Автор фото, V&A Museum

Культові коштовності завжди супроводжують легенди: іноді зі щасливим кінцем, іноді - не дуже. Вони - символи знаменитих любовних історій і загадкових подій.

Легендарний діамант "Кохінор" — лише одна зі знаменитих прикрас, які нещодавно потрапили на сторінки світових ЗМІ у зв'язку з майбутньою коронацією британського короля Чарльза ІІІ.

Кім Кардаш'ян привернула загальну увагу, коли купила аметистовий хрест із діамантами, який носила принцеса Діана. За нього на аукціоні Sotheby's вона віддала 163 тисячі доларів.

Ще раніше, у 2017 році, Кардаш'ян придбала годинник Cartier Tank Джекі Кеннеді, у якому колишню першу леді сфотографували багато разів.

Кажуть, американська зірка реаліті-шоу створює колекцію прикрас, присвячену жінкам, які її надихнули.

"Славне минуле може додати цінності коштовності, особливо якщо попередній власник був надзвичайно гламурний і зібрав колекцію прикрас, як принцеса Маргарет чи Елізабет Тейлор", — розповіла BBC Гелен Моулсворт з лондонського музею Вікторії та Альберта.

Звісно, цінність прикраси залежить від її якості та естетичної краси, зазначає вона і додає, що "ювелір, який її створив, може додати родзинку, якщо він відомий дизайнер", але найчастіше саме походження виробу визначає його унікальність.

З часом чудові дорогоцінні камені та виняткові ювелірні вироби обростають історією, яка робить їх культовими або відверто сумнозвісними. Від символів щирого кохання до ознаки колоніальних завоювань, від "проклятих" діамантів до сміливого вибору стилю.

Розповідаємо про 10 розкішних та найвідоміших ювелірних прикрас, що мають інтригуючу передісторію.

"Хрест Аттали"

Автор фото, Sotheby's Підпис до фото, Знаменитий "хрест Аттали", який часто носила принцеса Діана, нещодавно придбала Кім Кардаш'ян

Відому підвіску з аметистів, діамантів та золота створив у 1920-х роках лондонський ювелір Garrard.

Цікаво, що прикраса не належала Діані, перед заходом вона позичила її у свого друга Наїма Аттали, колишнього боса ювелірної компанії Asprey and Garrard, яка виготовила чимало прикрас для королівської родини.

Від моменту смерті Діани хрест не з'являвся на публіці, але через стільки років про цю прикрасу знову заговорили, оскільки родина Аттали вирішила її продати і це велика рідкість, оскільки ювелірні вироби, які носила принцеса, вкрай рідко потрапляють на аукціони, адже всі вироби зі своєї особистої колекції вона заповідала синам.

На думку культурологині Моулсворт, те, що прикрасу придбала Кім Кардаш'ян, є гарною ознакою: "Вона зробила себе сама і купує для себе: відмінний сигнал про класову та гендерну рівність у світі комерційного колекціонування".

Проклятий "Чорний Орлов"

Автор фото, Getty Images

Неймовірно заплутана й трагічна історія пов'язана зі знаменитим алмазом "Чорний Орлов". Цей камінь вважають наймістичнішим чорним алмазом у світі.

Кристал вражає бездоганною красою малюнка та досконалістю граней. За його містичною красою ховається ціла низка нещасть і трагедій.

Легенда свідчить, що містичний чорний алмаз видобули в Індії.

Це був величезний діамант вагою 195 каратів, що прикрашав статую Брахми в одному із храмів Пондішері. Якось чорний алмаз таємниче зник. Згідно з легендою, осквернене й розгніване божество Брахми наклало прокляття на вкрадений кристал, а точніше - на всіх його наступних власників.

Проклятий алмаз, як кажуть, став причиною смерті викрадача й самогубства кількох його власників: російської княгині Надії Орлової та її родички.

Наступною жертвою алмазу став американський торговець на прізвище Періс, який вліз у величезні борги, щоб викупити чорний діамант у Європі та вигідно продати його в Америці. Перед підписанням угоди торговець нібито збожеволів й викинувся з найвищого нью-йоркського хмарочоса.

Однак нещодавні дослідження поставили під сумнів цю історію, оскільки експерти вважають малоймовірним, що алмаз взагалі виник в Індії і сумніваються в існуванні Надії Орлової.

Відомо, що у 1950 році камінь потрапив до рук американського ювеліра Чарльза Вілсона. Той, щоб покінчити з індійським прокляттям, розпилив 195-каратний алмаз на 3 частини й переогранив їх. Найбільший з трьох діамантів існує тепер у вигляді підвіски з діамантовим лавровим вінком.

Що сталося з іншими двома частинами невідомо.

Перлина La Peregrina

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Перлину подарував Філіп II своїй нареченій королеві Марії I. Через століття актор Річард Бертон купив її для Елізабет Тейлор

Грушоподібна перлина вагою 55,95 карата, яку виловив темношкірий невільник біля берегів Панами у середині XVI століття, стала найвідомішою перлиною у світі.

"Це одна з, якщо не найдосконаліша, перлина у світі, і вона несе в собі не лише романтику, а й велику історію", — пояснює Гелен Моулсворт з лондонського музею Вікторії та Альберта.

Перлину придбав Філіп II Іспанський для своєї нареченої, королеви Англії Марії I. Прикраса передавалася у спадок іспанським королівським особам, перш ніж потрапити до рук старшого брата Наполеона, Жозефа-Наполеона Бонапарта.

Через багато років, у 1969-му, її купив Річард Бартон для Елізабет Тейлор. А Cartier виготовила на його замовлення діамантове кольє, яке прикрашала легендарна перлина.

"Це чудова історія кохання, яка має і кумедні моменти", - каже Моулсворт.

"Тейлор розповіла у своїй автобіографії, як одного разу, сидячи на дивані з Бартоном, вона зрозуміла, що перлина відірвалась від ланцюжка. Вона подивилася вниз і побачила, як її цуценя жує щось на килимі — перлина була в нього між зубами. На щастя, їй вдалося відновити коштовність"

Кольє Тейлор продали на аукціоні Christie's в Нью-Йорку в 2011 році за рекордні 11,8 млн доларів. La Peregrina стала найдорожчою перлиною в історії торгів на той час, розповідають фахівці Christie's.

Алмаз "Хоуп"

Автор фото, Alamy Підпис до фото, В 1912 році "проклятий" діамант купила багата світська левиця Евелін Волш Маклін

Ще один чарівний камінь зі зловісним минулим - діамант Хоуп вагою 45,52 карати, перлина Національної колекції дорогоцінного каміння Смітсонівського музею.

"Це дуже рідкісний темно-синій діамант, названий на честь одного з його власників", - розповіла ВВС Арабелла Гіскокс з лондонського відділення Christie's.

"Під впливом ультрафіолету він світиться криваво-червоним, що додає йому загадковості".

Розповідаючи про легендарне походження Хоуп у своїй книзі 1996 року "Нез'ясовне", історик Карл Шукер пише, що камінь "вирвав [з] чола індійського храмового ідола" індуїстський священник, який, за легендою, викликав прокляття богів і відповідно постраждав. Відтоді діамант називають проклятим.

У 1668 році його купив французький король Людовік XIV, але під час Французької революції камінь вкрали на тлі чуток про те, що Людовік XIV і Марія-Антуанетта стали жертвами його прокляття.

З 1830 по 1893 синій діамант належав британському роду Хоуп, звідки й отримав свою назву "Діамант надії" або "Алмаз Хоуп".

Деякий час власником кристала був ювелір П'єр Картьє. У 1912 році він встановив Хоуп в намисто з білих діамантів, яке продав багатій спадкоємиці гірничодобувної компанії Евелін Волш Маклін.

"Кажуть, що двоє дітей Маклін померли, поки вона носила це намисто", - пояснює Арабелла Гіскокс. У 1958 році тодішній власник діаманта, ювелір Гаррі Вінстон, подарував його Смітсонівському інституту, що, на думку Гіскокс, було "дуже розумним списанням податків", і тепер прокляття, здається, розвіялось.

Браслет "Пантера" Волліс Сімпсон

Автор фото, Getty Images

Волліс Сімпсон - жінка, кохання до якої змусило короля Великої Британії зректися престолу. Едуард VIII 1936 року відмовився від корони заради шлюбу з двічі розлученою американкою.

Волліс і Едуард були одружені 35 років, і за цей час герцог Віндзорський подарував своїй коханій безліч прикрас, багато з яких він особисто спроєктував.

Зіркою колекції є браслет Panther від Cartier, яке 1952 року створила для Волліс новаторська дизайнерка Жанна Туссен.

Тіло пантери прикрашене діамантами й оніксом, а очі виконані зі смарагдів. У розстебнутому вигляді кішка ніби спокійно лежить із витягнутою вперед лапкою, але, обвиваючись навколо зап'ястя, пантера відразу показує свою граціозність і спритність.

Цей браслет був одним з фаворитів герцогині.

Діамант "Кохінор"

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Знаменитий діамант належав індійському махарджі Даліпу Сінгху, а згодом королеві Вікторії

Цей діамант чистої води вагою 105,6 карата має 200-літню історію.

Алмаз "Кохінор", або як його іноді називають "Кохінур", колись вважався найбільшим коштовним каменем у світі. Його назва з мови фарсі перекладається як "гора світла".

Спочатку його власниками були правителі Індії, сьогодні цей діамант є частиною дорогоцінної корони британської королівської родини.

Вперше алмаз згадують у літописах XII століття, потім у 1526 році його помітили у скарбницях Великих Монголів. Свою сучасну назву діамант отримав у 1739 році, після того, як потрапив до рук перського шаха Надіра — майбутнього правителя Індії.

Кохінор погостював і в Пенджабі, і в Афганістані, перш ніж потрапив до рук учасників британської Ост-Індської компанії в 1849 році. Британці змусили 10-річного спадкоємця пенджабського престолу відмовитися від алмазу і суверенітету країни, подарувавши Кохінор королеві Вікторії.

Камінь з'явився на Великій виставці 1851 року, де його висміяли через відсутність блиску, а потім повторно огранили та відполірували на тлі чуток про прокляття.

Зараз Кохінор прикрашає корону покійної королеви-матері, але уряди Індії, Пакистану, Ірану та Афганістану зажадали повернути цей унікальний символ колоніальних завоювань.

Каблучка Марії Антуанетти

Автор фото, Alamy

Ім'я Марії Антуанетти давно і міцно пов'язане з розкішшю, балами і головне - ювелірним мистецтвом. Вона цінувала красу й коштовне каміння. У її колекції було багато різноманітних прикрас, але, на жаль, до нас дійшла лише мала частина цієї пишноти.

Особливою є крихітна каблучка на мізинець з монограмою Sotheby's Magali Teisseire.

"На ній літери MA прикрашені діамантами, а всередині — пасмо волосся Марії-Антуанетти. Це неймовірно інтимна прикраса, яку вона носила дуже часто", — каже Арабелла Гіскокс з Christie's.

"Пам'ятаю, я запитав у фахівця, який оцінював роботи, скільки можна заробити на такому рідкісному екземплярі. Він відповів, що багато. Каблучку оцінили в 8-10 тисяч швейцарських франків, а ми продали її в 50 разів дорожче".

Діамант "Тіффані"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Особливий діамант, що прославив Одрі Гепберн на рекламних постерах до фільму 1961 року "Сніданок у Тіффані"

Величезний жовтий алмаз знайшли 1877 року, а за два роки його придбала компанія Тіффані. І хоча під час огранування камінь зменшився вдвічі, діамант все одно вийшов великий - 128 каратів. Він "оселився" в ювелірному домі Тіффані й був названий на його честь.

Лише три жінки, за всю його півтора вікову історію, одягали коштовності, прикрашені цим каменем.

Вперше прикрасу з легендарним діамантом одягла дружина американського дипломата Мері Вайтхаус на благодійний захід у 1957 році.

У 1960-х роках діамант дістався майстерні ювелірного дизайнера Жана Шлюмберже. Саме він створив кольє Ribbon Rosette, яке можна побачити на постерах до фільму "Сніданок у Тіффані".

2012 року майстри ювелірного дому знову створили кольє. Знаменитий жовтий діамант займає у ньому центральне місце, а його красу підкреслюють білі діаманти вагою близько ста каратів. Саме в цьому кольє на тогорічній церемонії Оскар з'явилася Леді Гага.

Сапфірова тіара королеви Вікторії

Автор фото, V&A Museum

Принц Альберт сам створив дизайн тіари й подарував її королеві Вікторії у день весілля у 1840 році.

Альберт завжди був небайдужим до синього кольору і не дивно, що для першого подарунка він обрав сапфіри. Для багатьох людей ця тіара залишилася символом кохання монархів.

Згодом королева неодноразово з'являлася на публіці в цій тіарі. Після смерті принца Альберта вона переважно обирала монохромні "жалобні" прикраси і лише в окремих випадках дозволяла собі щось з кольоровим камінням - найчастіше це була саме ця тіара.

Діамантове кольє Наполеона

Автор фото, Smithsonian

Прикрасу в оправі зі срібла й золота, інкрустовану 234 діамантами імператор Наполеон Бонапарт подарував другій дружині Марії-Луїзі у 1811 році, на честь народження їхнього сина Наполеона II, майбутнього імператора Риму.

Кольє створила паризька ювелірна компанія Nitot & Sons.

Після вигнання Наполеона Марія-Луїза повернулася до Відня до рідних у 1815 році, забравши з собою колекцію коштовностей, у тому числі діамантове кольє.

Після смерті колишньої імператриці прикраса перейшла до її невістки Софі Австрійської, яка вийняла два діаманти з кольє і вставила їх у сережки, місцеперебування яких наразі невідоме.