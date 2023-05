"Тиха розкіш": чому багатії тепер віддають перевагу скромному вбранню

Щоразу до суду акторка, яку звинуватили у справі про зіткнення на гірськолижному курорті, приходила у стриманому й вивіреному образі з речей люксових брендів Loro Piana, The Row, Brunello Cucinelli та її власного бренду G. Label By Goop, — базові кольори, якісні тканини, жодного декору та розпізнавальних знаків брендів. Гардероб Пелтроу транслював спокій і впевненість, які, з-поміж іншого, допомогли їй виграти суд.

Бути, а не здаватися

Вважається, якщо покупець обирає брендову річ з написом, приміром, Gucci, то він хоче продемонструвати оточенню свою приналежність до світу люксів. А ось у "тихої розкоші", навпаки, інший слоган: "If you know, you know", що з англійської перекладається як "Якщо ти знаєш, ти знаєш".