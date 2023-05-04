"Тиха розкіш": чому багатії тепер віддають перевагу скромному вбранню

19 хвилин(и) тому

Автор фото, HBO

В усі часи "розкішність" життя визначала статус людини, давала можливість приєднатися до бажаної соціальної групи та й просто справити неповторне враження. І хоча "гучна розкіш" стабільно існує - і йдеться не лише про моду, на модний Олімп впевнено підіймається ідея "анонімного шику" й "тихої розкоші".

Що це за тренд — розбиралась журналістка ВВС Клер Торп.

Гучний судовий процес Гвінет Пелтроу завершився майже місяць тому, а обговорення її гардеробу для засідань триває дотепер.

Щоразу до суду акторка, яку звинуватили у справі про зіткнення на гірськолижному курорті, приходила у стриманому й вивіреному образі з речей люксових брендів Loro Piana, The Row, Brunello Cucinelli та її власного бренду G. Label By Goop, — базові кольори, якісні тканини, жодного декору та розпізнавальних знаків брендів. Гардероб Пелтроу транслював спокій і впевненість, які, з-поміж іншого, допомогли їй виграти суд.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Гвінет Пелтроу виглядала в суді дуже стримано і дорого

Цей особливий "судовий стиль" Гвінет назвали stealth wealth, тобто "приховане багатство" — так одягаються люди з високим рівнем прибутку, які не виставляють його напоказ. Це також синонім quiet luxury, "тихої розкоші", що стала трендом весни-літа 2023.

Як пояснила Vogue Коллін Морріс-Гленнон, художниця по костюмах серіалу "Індустрія" (де, з-поміж іншого, показане життя супербагатіїв), — чим багатша людина, тим важче її виділити у натовпі.

"Остання людина, яку ви вважатимете мільярдером, — і є мільярдер".

Бути, а не здаватися

Концепція прихованого багатства далеко не нова.

"Термін "демонстративне споживання" описав ще Торстейн Веблен у своїй книзі 1899 року "Теорія бездіяльного класу", — розповіла BBC Culture Керолін Меєр, фешн-консультантка та авторка книги "Психологія моди".

Веблен назвав це "актом демонстрації показного багатства для здобуття статусу й репутації в суспільстві", й додав, що це характерно для тих, хто погано знайомий з багатством. "Тобто, якщо ви звикли до грошей, то вам не потрібно ними хвалитися", - каже Меєр.

Мода - це потужний засіб комунікації, яким не проти скористатися навіть дуже багаті люди.

"Вони демонструють свою належність до певних соціальних груп і відрізняються від інших своїм одягом", - каже Меєр.

Вважається, якщо покупець обирає брендову річ з написом, приміром, Gucci, то він хоче продемонструвати оточенню свою приналежність до світу люксів. А ось у "тихої розкоші", навпаки, інший слоган: "If you know, you know", що з англійської перекладається як "Якщо ти знаєш, ти знаєш".

Тобто впізнати дорогу річ на тобі без будь-яких написів зможе тільки той, хто сам є користувачем тихого люкса. Це означає бути, а не здаватися.

До найпопулярніших брендів, що сповідують філософію тихої розкоші, належать Loro Piana, Brunello Cucinelli, Kiton, Valextra, Delvaux. Також відповідні образи є в колекціях Khaite, Malo, Hermes, Max Mara, Maison Collection, The Row, Goop, Prada.

Як нещодавно відзначила головний модний критик New York Times Ванесса Фрідман, на міланських подіумах відбулося зрушення у бік одягу, який "не кричить, а шепоче".

Кіно та знаменитості також популяризують цей тренд. Серіал "Спадкоємці", завершальний сезон якого вийшов наприкінці березня, і фільм "Тар" із Кейт Бланшетт у головній ролі, який отримав кілька номінацій на "Оскар", транслюють естетику "тихої розкоші". Бред Пітт та Анджеліна Джолі запускають власні модні бренди, зосереджені саме на простих, але дуже якісних речах.

Автор фото, Universal Підпис до фото, Лідія Тар (Кейт Бланшетт) у фільмі "Тар" обирає стримані образи

Тим часом на Tik Tok гештег #stealthluxe збирає мільйони переглядів, а модні стилісти розмірковують над тим, як створити "невидиме багатство" за менші гроші.

Усвідомлене споживання

З-поміж іншого, вплинули на розвиток цього тренду фінансова криза і пандемія.

"Якою б нечутливою іноді не була мода, вона, як і раніше, чітко реагує на соціальну динаміку", - каже Лорна Голл, директорка аналітичного агенства Fashion Intelligence

"Зараз, як і під час останньої фінансової кризи, бренди намагаються задавати правильний тон. Нерозумно хизуватися багатством у часи, коли більшість людей думають про те, як їм оплатити рахунки за опалення".

Однак після пандемії з'явилась необхідність одягатись ефектно, і ми спостерігаємо, як вуличний і спортивний одяг поступається місцем більш формальним образам.

Шон Монахан, засновник консалтингової компанії 8Ball, погоджується з тим, що вихід з пандемії викликав бажання одягатися більш елегантно. "Дуже нудно цілий день ходити в спортивних штанах", - пояснив він BBC Culture.

На його думку, в останні кілька років відбувається відродження охайності, що частково пов'язано зі зміною поколінь: мілленіали ростуть - багатьом зараз за 40 - і намагаються виробити зріліший стиль. Вони прагнуть зрозуміти, як виглядає доросле життя. Які речі купувати? Що змушує їх почуватися серйозною людиною?

Але чи може "тиха розкіш" стати дійсно масовим трендом?

Так, якщо йдеться про усвідомлене споживання і витрачання грошей на речі, що прослужать довго - навіть якщо це означає купувати менше, а платити більше.

"Якось жартома я сказав, що вважаю короля Чарльза III чимось на кшталт ікони моди, - каже Монахан. - Він багато років носить один і той самий одяг. В його гардеробі є пальта ще 50-х чи 60-х років. Якщо ви дійсно хочете досягти сталого розвитку, вам, ймовірно, слід одягатися як Чарльз".

Нещодавно з британським королем стався конфуз. Під час візиту до однієї з найстаріших мечетей Лондона на вході, як належить, він роззувся і вразив усіх діркою на шкарпетці.

Проте експерти зі стилю вважають, що діряві шкарпетки короля є зовсім не тим, чим вони здаються. Люди з вищого суспільства одягаються по-своєму, у стилі, який не обов'язково асоціюється з багатством. Мало того, дірява шкарпетка, вважають деякі, була не випадковістю, а радше тонким натяком на аристократизм. А журнал Tatler й поготів назвав це символом "тихої розкоші".

Однак Монахан не впевнений, що цей тренд призведе до тривалої зміни звичок.

"Гадаю, це просто чергове хитання маятника. І за деякий час ми знову побачимо ознаки шику й пишноти".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Найбільш популярний тренд цієї весни — quiet luxury, він же "тиха розкіш"