Як "гола сукня" захопила моду і стала трендом червоних доріжок

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Новий світовий тур Бейонсе Renaissance - не лише музичне, а й модне шоу

Жоден музикант не використовує силу іміджу так, як американська співачка Бейонсе. Кожен її виступ - не лише грандіозний перформанс, а й модний виклик.

І нове світове турне під назвою Renaissance - не виняток. Шоу побудоване на міксі ретро-футуризму й епохи диско: від комбінезона Alexander McQueen до суконь, що змінюють колір під впливом ультрафіолету від японського бренду Anrealage.

Але один образ соул-діви все-таки виділявся на тлі інших. Це прикрашене коштовностями боді від Loewe з принтами рук у стилі trompe l'oeil, які створювали оптичну ілюзію того, що хтось обіймає чи захищає оголене тіло Бейонсе.

Однак насправді це не перший відвертий образ співачки.

На обкладинці торішнього альбому Renaissance вона сиділа на голографічному коні у відвертому вбранні з кількох шматочків хрому, зібраних художником Нусі Куеро.

На вечірку з нагоди вручення премії "Оскар", яку вона влаштувала з чоловіком Jay-Z у 2022 році, співачка обрала напівпрозору сукню від Celia Kritharioti з найтоншого шовкового тюлю тілесного кольору, що демонструвала відсутність білизни.

У 2015 році вона одягла на Met Gala приголомшливу "голу" сукню від Givenchy, прикрашену коштовностями.

Бейонсе розсуває кордони і скидає одяг (чи удає, що скидає) на сцені — і в цьому немає нічого нового, але реакція на її образи свідчить, що оголене тіло чи навіть натяк на це досі привертає увагу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Оптична ілюзія наготи, створена концертним боді Бейонсе, стала предметом активних обговорень

Демонстрація тіла завжди була надійним способом привернути увагу. Але чи завжди це оголеність у чистому вигляді? Можливо, за нею стоїть щось більше? Особливо, коли її обирають такі зірки, як Бейонсе, яким не потрібна тактика шоку, щоб привернути увагу.

Термін "гола сукня" вперше з'явився у 1930-х роках, пояснює історик моди Кімберлі Крісман-Кембелл. "Тоді його використовували для опису сукні без бретелей", - розповідає вона BBC Culture.

Автор фото, iStock Підпис до фото, Американська модель і дизайнерка Емілі Ратаковські з'явилася на афтепаті цьогорічної кінопремії "Оскар" у відвертому вбранні

До середини століття актори ще більше розсунули кордони: Марлен Дітріх носила сміливі сценічні костюми, які справляли враження наготи.

А в 1962 році "гола сукня" й поготів стала мейнстримом - після того, як Мерілін Монро одягла інкрустоване стразами вбрання тілесного кольору, щоб заспівати традиційну Happy Birthday для президента США Джона Кеннеді на святковому концерті на честь його 45-річчя в Нью-Йорку.

Її сукня стала настільки ж популярною, як і сам виступ. Монро замовила його у дизайнера Жана Луї й називала це вбрання "шкірою та бісером".

Сам дизайнер називав їх "сукнями-ілюзіями": ідеальний крій, що підкреслює фігуру, і старанно розміщені стрази, що вкривають лише потрібні місця.

Приклад Монро наслідували інші зірки.

У 1974 році співачка Шер з'явилася на своїй дебютній килимовій доріжці Met Gala у прозорій сукні, розшиті стразами й пір'ям. Такий образ для неї створив кутюр'є Боб Макі. Того року захід був присвячений відкриттю виставки "Романтичний і гламурний голлівудський дизайн", а образ Шер був стовідсотковим для цієї теми.

Іноді знаменитості заперечують, що умисно обрали оголений образ.

1969 року акторка Джейн Біркін одягла прозоре вбрання на прем'єру фільму "Слоган".

Ось, що вона розповіла про це французькому Vogue: "Я не знала, що сукня така прозора. У всьому винен спалах камери фотографа".

Те саме зробила відома модель Кейт Мосс. Її прозора комбінація, яку вона одягла на вечірку модельного агентства Elite Model у 1993 році, є одним з найзнаковіших та найвпливовіших прикладів "оголеної сукні". Однак зірка наполягала, що й гадки не мала, що це було так відверто.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Співачка Шер у прозорій сукні з пір'ям на Met Gala, 1974 рік

Багато років "голе плаття" вважали чи то майстерною ілюзією, чи прозорою тканиною, чи майже повною відсутністю матеріалу, як у легендарній сукні Дженніфер Лопес від Versace, у якій вона з'явилася на церемонії "Греммі" 2000 року.

Сьогодні, каже історик моди Крісман-Кемпбелл, цей термін найчастіше використовують для опису образу з "прозорих тканин тілесного кольору, мережив чи паєток. На них потрібно подивитися двічі, щоб зрозуміти, чи демонструє людина оголене тіло".

І хоч в цьому немає нічого такого, чого ми не бачили раніше, кожна зіркова модниця хоча б раз "виблискувала" на червоній доріжці в прозорому вбранні, що ідеально підкреслює її фігуру.

"Це, як і раніше, чудовий спосіб привернути увагу й сфотографуватися, - каже Крісман-Кемпбелл. - Але може бути й чимось більшим".

Ламати стандарти

Історик моди стверджує, що оголена сукня може бути потужним інструментом відмови від усталених норм краси.

"Багато зірок й інфлюенсерів обирають [голі сукні], щоб підкреслити свою фігуру чи шкіру, чого раніше не було на червоній доріжці", — каже Крісман-Кемпбелл.

"Співачка Lizzo, наприклад, носить прозорі сукні, щоб показати, що пишається своїм тілом, хоч воно й не ідеальне. Багато темношкірих знаменитостей одягають відверті сукні, щоб підкреслити колір своєї шкіри".

Вона вказує на ефектний образ Голлі Беррі для "Оскара 2002". Того року Голлі отримала золоту статуетку за роль у фільмі "Бал монстрів". А її поява на червоній доріжці у сукні з топом з тонкої прозорої сітки, яку прикрашала аплікація у вигляді лілей і листя, стала культовою.

"Це було так сексуально і так відверто. Вона також привертала увагу до кольору своєї шкіри, адже Голлі була першою афроамериканкою, яка отримала нагороду за найкращу жіночу роль".

Крісман-Кемпбелл також вказує на модель Вінні Гарлоу, яка за допомогою відвертих суконь привертає увагу до свого рідкісного захворювання шкіри — вітиліго. "Вона використовує своє тіло як витвір мистецтва, щоб сказати, що це не те, чого потрібно соромитися, а те, чим можна пишатися".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кейт Мосс в абсолютно прозорій сукні на вечірці модельного агентства Elite Model, 1993 рік

Для деяких жінок оголена сукня є насамперед актом непокори. Приміром, вбрання співачки Роуз Макгоуен на врученні премії MTV Awards 1998 року — абсолютно прозора сукня з бісеру, без бюстгальтера і в крихітних стрінгах — справило ефект бомби.

Нещодавно Макгоуен (одна з перших жінок, які звинуватили Гарві Вайнштейна у зґвалтуванні) пояснила, що це було "актом відновлення свого тіла після нападу".

"Зараз жіночі тіла знову опинилися в центрі політичної битви, - пояснює Керолайн Стівенсон з Лондонського коледжу моди. - Тому не дивно, що дизайнери і знаменитості скористалися цим моментом, щоб уявити жіноче тіло як сміливий символ розширення можливостей".

Але найпотужніше, що розкриває "голий" одяг, — це найвищий рівень впевненості у собі. Або, як у випадку з Бейонсе, радикальну форму самоприйняття та самовираження.

"Прозоре боді Бейонсе від Loewe - це не що інше, як надання сили, з руками в рукавичках і червоними нігтями, що обвивають її тіло", - каже Стівенсон.